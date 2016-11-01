Всем привет
Хотелось бы увидеть получить дополнительные инструменты для более точной отрисовки зданий, такие как:
1. Зеркалирование относительно оси. Большинство зданий симметричны, и сложно абсолютно точно отрисовать его, особенно, если оно сложной формы, например, как здание МГУ.
2. Рисование окружностей/овалов/скругление углов. Башни, трубы, цистерны, колокольни, апсиды храмов - все это также сложно ровно отрисовать. Пример - здание Глонасс в Королёве https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/110930537?z=19&ll=37.810008%2C55.913621&l=nk%23sat
3. Деление на равные части. Нужна возможность разделить сторону дома на 3, 4 или более равных частей (по умолчанию есть деление на 2 равных части, но этого недостаточно). Секции новостроек, к примеру, было бы гораздо удобнее рисовать с таким инструментом.
Спасибо за внимание;)