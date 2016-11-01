Всем привет!

Сегодня на Яндекс.Картах обновление спутникового покрытия.

Больше всего новых снимков прибавилось в Турции – 17 тысяч км2 территории страны получило подробный спутниковый снимок впервые, что по площади сопоставимо, например, с Кувейтом. Наибольшее обновление получила Германия – 7,5 тысяч км2.

Россия получила новые снимки в Краснодарском крае в Сочи от станции Спутник и до самой Олимпийский деревни.

В Армении обновление получил Ереван, а также впервые появились подробные снимки в городах Капан, Горис, Сисиан, Каджаран, Берд, Вайк, Талин, Агарак, Мегри и Дастакерт.

Обновление также получили многие города и другие населенные пункты в Абхазии, Южной Осетии, Азербайджане и Грузии.

Город Мегри в Армении и его первый подробный снимок

Турция получила обновление в Анкаре, а также в других городах страны, а в Иране новый снимок получил Тегеран.

Первый подробный снимок города Герзе в Турции

В Европе новые снимки получили столица Литвы Вильнюс, крупные города как Мюнхен, Кёльн и Дюссельдорф в Германии, Лестер и Ноттингем в Великобритании, а также многие другие города Бельгии, Испании, Латвии, Нидерландов и Франции.

Ноттингем и его подробный снимок

Подробнее места обновления можно посмотреть на карте релиза.

Традиционно просим не рисовать в местах, где после обновления подробного снимка образовались смещения.

Если такие вам встретились — пишите нам. Мы устраним их в ближайшее время.