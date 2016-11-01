Клуб Народной карты

ноябрь 2016
Дополнительные инструменты рисования зданий
Алексей
1 ноября 2016, 09:06

Всем привет

Хотелось бы увидеть получить дополнительные инструменты для более точной отрисовки зданий, такие как:

1. Зеркалирование относительно оси. Большинство зданий симметричны, и сложно абсолютно точно отрисовать его, особенно, если оно сложной формы, например, как здание МГУ.

2. Рисование окружностей/овалов/скругление углов. Башни, трубы, цистерны, колокольни, апсиды храмов - все это также сложно ровно отрисовать. Пример - здание Глонасс в Королёве https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/110930537?z=19&ll=37.810008%2C55.913621&l=nk%23sat

3. Деление на равные части. Нужна возможность разделить сторону дома на 3, 4 или более равных частей (по умолчанию есть деление на 2 равных части, но этого недостаточно). Секции новостроек, к примеру,  было бы гораздо удобнее рисовать с таким инструментом.

Спасибо за внимание;)

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14 комментариев
здания
Импорт железнодорожных остановок из Яндекс.Расписаний к остановкам в народной карте
Наше старе село
1 ноября 2016, 09:10

Как было импортировано организации из Яндекс.Справочника, так надо сделать и с железнодорожными остановками, чтобы можно было на карте строить маршруты поездки не только пешком, автобусами и автомобилями, но также электричками и поездами. Как такое действует в Гугл-карте

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6 комментариев
железная дорога,остановки
Автозаправочные станции
Сергей 1
1 ноября 2016, 09:10

Предлагаю в категории объектов АЗС, АГЗС ввести атрибуты топлива (бензин, дизель, газ). Лучше два варианта, либо бензин-дизель, либо газ.

Ибо заправляющимся газом не нужны станции с бензином и наоборот. 

А на бензиновых станциях в 95% случаях есть и дизель, что не скажешь о газе, на который обычно отдельные станции. Есть и совмещенные с бензином-дизелем, но таких мало.

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32 комментария
Границы районов
МВА
1 ноября 2016, 13:15

До тех пор пока не было обозначено столько границ поселений, границы районов выглядели довольно четко и разборчиво. Теперь когда нанесены почти все границы поселений, границы районов слились одним цветом с границами поселений и их не отличить. Можно ли границы районов обозначить другим цветом?

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15 комментариев
фичреквест,административное деление
Спутниковый релиз
yndx-totoschka
2 ноября 2016, 13:00

Всем привет!

Сегодня на Яндекс.Картах обновление спутникового покрытия.

Больше всего новых снимков прибавилось в Турции – 17 тысяч км2 территории страны получило подробный спутниковый снимок впервые, что по площади сопоставимо, например, с Кувейтом.  Наибольшее обновление получила Германия – 7,5 тысяч км2.

Россия получила новые снимки в Краснодарском крае в Сочи от станции Спутник и до самой Олимпийский деревни.

В Армении обновление получил Ереван, а также впервые появились подробные снимки в городах Капан, Горис, Сисиан, Каджаран, Берд, Вайк, Талин, Агарак, Мегри и Дастакерт.

Обновление также получили многие города и другие населенные пункты в Абхазии, Южной ОсетииАзербайджане и Грузии.

Город Мегри в Армении и его первый подробный снимок

Турция получила обновление в Анкаре, а также в других городах страны, а в Иране новый снимок получил Тегеран.

Первый подробный снимок города Герзе в Турции

В Европе новые снимки получили столица Литвы Вильнюс, крупные города как МюнхенКёльн и Дюссельдорф в Германии, Лестер и Ноттингем в Великобритании, а также многие другие города Бельгии, Испании, Латвии, Нидерландов и Франции.

Ноттингем и его подробный снимок

Подробнее места обновления можно посмотреть на карте релиза.

Традиционно просим не рисовать в местах, где после обновления подробного снимка образовались смещения. 
Если такие вам встретились — пишите нам. Мы устраним их в ближайшее время.

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25 комментариев
news,спутники
Движение грузовиков на МКАДе
B-Igro
2 ноября 2016, 15:33

Привет. А на карте как-нибудь обозначаем, что с 6.00 до 22.00 грузовикам запрещено выезжать на МКАД? Причём проблема в том, что грузовикам свыше 12 тонн.

Или было принято какое-то решение по этому вопросу?

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10 комментариев
дороги
Обновление Яндекс.Карт
yndx-totoschka
2 ноября 2016, 16:48

Яндекс.Карты вновь обновились. В эту партию партию попали правки, сделанные и промодерированные с 22 по 26 октября 2016 года.

Например, несколько дней назад пользователем bob были подробно отрисованы растительность города Суоярви и поселка Эссойла в Республике Карелия, и теперь карты этих населенных пунктов выглядят гораздо лучше (показана разница между «было» и «стало»):

Суоярви

Эссойла

Спасибо всем, кто сделал карту еще лучше, подробнее и актуальнее! Ваш труд помогает пользователям быстрее ориентироваться по карте, искать нужные им места и без проблем добираться до них, а также, как вы видите, делает карту красивее:)

Команда Народной карты

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26 комментариев
news,обновление карт
Объединение разнородных объектов организаций
Удалённый пользователь
3 ноября 2016, 18:21

Привет.
У меня вопрос по объединению объектов разных типов.
Суть в том, что есть объект стомат. клиника
https://yandex.ua/maps/org/stomatolohiia/1038699882/?reviews
Он не отображается на карте по умолчанию и я не вижу его в народной карте, но имеет актуальную информацию.

Рядом с ним, в том же здании, есть созданная роботом точка "стоматология", которая везде видится, но ничего не содержит.

Вопрос: Как объединить эти два объекта в один?
Даже если кто-то сделает это за меня, всё равно я бы хотел докопаться до сути.

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3 комментария
Язык карты?
МВА
4 ноября 2016, 18:02

Кто нибудь может растолковать: карта у нас руско-язычная?  Почему тогда на ней появляются надписи на иностранных языках

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25 комментариев
Дорога есть только на карте!
Фарфалла
7 ноября 2016, 09:13

Хочу понять, как поступать в таких случаях. По яндекс-навигатору ехали по дороге Йошкар-ола-Уржум. Только вот после 100 км пути обнаружили, что дорога превратилась в грунтовку для тракторов по чистому полю! Разумеется, проехать так невозможно вообще! Зачем такую дорогу на карте показывают? Крыли всеми словами Яндекс-Навигатор!!! Фото не с этого места, но дорога очень похожа на ту, на которую нас навигатор завел!

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44 комментария
Правила рисования
Андрей Ф
7 ноября 2016, 15:28

Доброго времени суток! Некоторое время назад - обратил внимание на то, что в АТД появился флажок "является муниципалитетом", и, решил посмотреть, что об этом написано в Правилах. Зашёл в Правила, и, нашёл там пункт 2.2.6.

Посмотрев этот пункт, я заметил, что написано там не совсем корректно. Дело в том, что в России статусу "муниципалитет" соответствует "муниципальное образование", которое может включать независимые населённые пункты (муниципальный район), а может и не включать (городской округ). При этом - и муниципальный район и городской округ являются адресообразущими. Например: Волгоградская область, Урюпинский район, хутор Захопёрский, улица Центральная или Волгоградская область, город Михайловка, хутор Троицкий, улица Железнодорожная.  При этом  - хутор Захопёрский напрямую не подчинён Администрации Урюпинского района, так как входит в состав Бесплемяновского сельского поселения, которому он напрямую подчинён, и, центром которого он не является. А вот хутор Троицкий напрямую подчинён Администрации городского округа "города Михайловка". В связи с этим - хотелось бы, чтобы в Правила внесли изменения.

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2 комментария
Обновление Яндекс.Карт
yndx-totoschka
7 ноября 2016, 22:48

Всем привет!

Яндекс.Карты снова обновились, и в этот релиз попали правки, сделанные и промодерированнные в период с 26 по 29 октября этого года.

Сегодня в пример хочется привести свой опыт — недавно я отрисовала внутридворовую сеть своего родного города Кирово–Чепецка, правки как раз были опубликованы в этом обновлении, и сейчас каждый житель или гость этого города сможет проехать или пройти к нужному ему дому или просто сократить путь через дворы.

Приятно, когда наши правки вместе с другими публикуются и помогают людям:)

И мы, как всегда, говорим спасибо всем, кто сделал карту еще лучше, подробнее и актуальнее.

Команда Народной карты

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24 комментария
news,обновление карт
Адреса вещественные и на бумаге
Ярополк
8 ноября 2016, 11:38

Пару раз останавливался и задумывался, писать или нет адрес, который есть, но по которому ничего нет кроме участка земли? Я исхожу из того, что адрес - это не дом и не сарай, а участок земли, на котором может стоять что угодно - от маленького электротрансформатора до десятка большущих цехов. Одним словом, владение. Есть владения понятные: на них дом или какое-нибудь строение, на которые можно поставить циферку с адресом. Есть менее понятные, например, автостоянка, и циферку приходится ставить посреди площадки. А есть владения, которые на официальном плане есть, но в реальности это пустой газон. Естественно, когда я такое вижу посреди леса и понимаю, что это планировщики-архитекторы разбили территорию под будущую застройку, которая будет лет через 30-40, я это место пропускаю. Но если такой пустырь с адресом на застроенной улице, между стоящих жилых домов, то я такой пустырь адресом помечаю. Как знать, может быть, какой-нибудь желающий построить для себя особняк на этом пока газоне поищет адрес на карте Яндекса и - найдёт! Но насколько это правильно согласно правилам?

Есть случаи и сложные, когда пустые места обозначать приходится обязательно. Например, есть дом с адресом по улице, которой по факту нет, а дом на ней есть. Приходится искать планы, рисовать проектируемую улицу и првязывать ней дом и ещё парочку проектируемых к застройке владений по той же улице. Было у меня такое однажды.

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2 комментария
Ошибки блокнота картографа
Сергей К.
8 ноября 2016, 14:30

Ходил ходил я с Блокнотом Картографа и думал что все функции его работают корректно . Все вывески и прочую нужную информацию фотографировал и думал что все фотографии там сохраняются но как же я ошибался . Точек теперь полно а при загрузке пишет "Ошибка загрузки фотографии" 

В чем может быть проблема ? Или я криворучка (сохранял на яндекс диск каждые два действия ) Это проблема сервиса или конкретного аппарата ? Как проверить на улице корректность загрузки фото в блокнот ? 

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10 комментариев
Пешеходная линия через дорогу в отсутствии организованного перехода
Alexxegorov
8 ноября 2016, 14:34

На этом перекрёстке нет организованного перехода через улицу на Северо-Запад, хотя с другой стороны есть центры притяжения в виде пары автосалонов.
С одной стороны перекрёстка отрисована пешеходная дорога, пересекающая улицу согласно пункту правил 3.1.6.3.4. Я сделал  переход и с другой стороны т-образного перекрёстка (красным на скриншоте), но эту правку отклонили, хотя, на мой взгляд, ситуация с точки зрения правил совершенно аналогичная, что и с первой пешеходной дорогой, и можно отрисовать согласно этому же пункту. 
Прошу ответа администрации, допустимо ли отрисовать переход, отмеченный красным. Если нет, прошу пояснить почему.


 

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3 комментария
перекресток,пешеходный переход,пешеходная дорожка
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Наше старе село
8 ноября 2016, 14:46

Рекламируете по телевизору Яндекс-браузер? Рекламируйте и Народную карту с лозунгом: "Обозначь свой дом и обьекты рядом с ним"

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10 комментариев
Предложение по картам
dimonich391
8 ноября 2016, 14:47

Всех приветствую. Почитал тут на досуге отзывы  о программах  Я-Навигатор и Я-Карты в Плеймаркете , и вот созрела такое предложение: а нельзя  ли предложения из Маркета ,касаемые ошибок на карте( и любые вопросы, находящиеся в нашей компетенции ) скидывать в клуб НЯК, ну на крайний случай модераторам региона. Оперативность исправления выросла бы в разы. Что вы по этому поводу думайте?

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22 комментария
Слой веб камер для online просмотра с них изображения.
Владислав
8 ноября 2016, 14:48

Когда появиться слой с отображением всех возможных доступных веб камер, с возможностью просмотра с них изображения online и что бы обычные пользователи могли добавлять свои камеры видеонаблюдения?
Эта прекрасная функция порадовала бы многих!
От Яндекс.Карт стоит этого ожидать?

В ожидании оперативного и конструктивного ответа :-)
Спасибо.
 

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24 комментария
Спутниковый релиз
yndx-totoschka
8 ноября 2016, 21:04

На Яндекс.Картах обновление спутникового покрытия.

На этот раз релиз полностью достался России, а площадь его составила 27 тысяч км2.

Обновление получили региональные центры Чита, Красноярск, Новосибирск и Пермь, а также города в регионах:

Алтайский край: Заринск;
Республика Бурятия: Закаменск;
Красноярский край: Дивногорск и Кодинск;
Курганская область: Шумиха;
Новосибирская область: Бердск, Искитим, Обь;
Пермский край: Горнозаводск;
Свердловская область: Серов, Полевской, Березовский, Качканар, Кушва, Заречный, Сысерть, Дегтярск, Арамиль, Верхняя Тура;
ХМАО–Югра: Нижневартовск;
Челябинская облатсь: Копейск;
ЯНАО: Ноябрьск и Надым.

Все снимки релиа сняты в апреля по октябрь этого года. 

Бугринский мост в Новосибирске на новом осеннем спутниковом снимке

Подробную карту релиза как всегда можно посмотреть здесь.

Традиционно просим не рисовать в местах, где после обновления подробного снимка образовались смещения. 
Если такие вам встретились — пишите нам. Мы устраним их в ближайшее время.


 

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14 комментариев
news,спутники
Съезды в частном секторе
Alexxegorov
9 ноября 2016, 12:01

Можно ли отмечать такие участки на перекрёстках в частном секторе как съезды?

В моём представлении такие земляные островки равносильны физическим островкам безопасности или разметке, разделяющей потоки, а потом должны быть отмечены как съезды. Однако, не все пользователи разделяют эту точку зрения.
Прошу ответа администрации.

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12 комментариев
дорога,перекресток,съезд,конструктивные особенности