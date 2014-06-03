Клуб Рекламной сети Яндекса

июнь 2014
Залипание рекламного блока в сайдбаре
vimruler
3 июня 2014, 19:26

Здравствуйте!

Если я правильно понял, то исходя из правил РСЯ можно делать так, чтобы размещённый в сайдбаре блок контекстной рекламы «залипал» после промотки страницы вниз. Под «залипанием» понимаю работу примерно такого jquery-скрипта - http://vizr.ru/page/jquery-sticky-plugin

 

 

Пример такого размещения можно увидеть здесь - http://worldcrisis.ru/crisis/1519090

 

Но на всякий случай решил спросить - можно ли так размещать? А то хочу на одном из своих проектов тоже так внедрить, ибо страницы с фото-репортажами очень длинные и размещение блоков РСЯ в начале и конце страниц особого эффекта не приносит.

 

Заранее спасибо


1 комментарий
Блокировка площадки РСЯ
Valerchik5
3 июня 2014, 19:30

Впервые столкнулся с такой проблемой. Площака была заблокирована, даже уведомление на почту не получил. Обнаружил отстутствие рекламных блоков и увидел сменившийся статус площадки.

 

Кто сталкивался, это нормальная практика "молча" блокировать площадки? И какие действия ледует предпринять?

 

номер площадки 430138

5 комментариев
Статистика РСЯ
Аcha
3 июня 2014, 20:24

В статистике РСЯ есть пункт "Х% посетителей не увидели рекламу на вашем сайте." входят ли в этот процент пользователи, использующие блокировщики рекламы или нет?

Спасибо.

13 комментариев
Отклонили заявку, дайте совет
nezzard
4 июня 2014, 16:20

Добрый вечер, уже второй раз отклоняют заявку с 

- Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса

 

Вобщем думаю в чем может быть проблема, в последнее время только тексты, никаких картинок как было вначале. Никаких загрузок, только учебный материал. В чем может быть причина? Могут ли старые посты в которых картинки и мало текста повлиять на отказ? Но в постах всюду есть ссылка на первоисточник.

Может удалить все старые посты? Посоветуйте, что по вашему мнению стоит исправить

http://font-family.ru

2 комментария
"Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса
azmarin
4 июня 2014, 16:20
""Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса" - http://otpusknauge.ru  - что с ним не так?!
Господа подскажите!
4 комментария
Разница в показателе отказов
stuzov
4 июня 2014, 16:46

Здравствуйте. В разделе яндекс метрика у меня доступно 2 счётчика.

1) Счётчик это счётчик который появился после установки кода РСЯ

2) Счётчик появился после установки самой яндекс метрики.

Счётчик №1 показывает примерно на 200-300 посетителей в день меньше, чем счётчик №2

Но самое непонятное для меня: Счётчик №1(от РСЯ) показывает 85-88% отказов, в то время, как счётчик №2 (от метрики) показывает 12-13%

Скажите, пожалуйста, в чём может быть причина такой разницы в показателях отказов? и каким показателям лучше верить в связи с этим?

 

5 комментариев
Корректировка дизайна блоков посредством CSS
damirkhasanov
6 июня 2014, 11:59

Коллеги, у меня так и не сложилось четкого понимания что можно, а что нельзя. Поэтому задам несколько вопросов, чтобы наконец внести ясность. Прошу работников Яндекс мне помочь.

Итак:

1. Сейчас очень часто текст заголовка материала да и сам материал делают шрифтами отличными от стандартных прошитых в браузере. Благо, современные браузеры все понимают и это выглядит очень красиво, отличается от других и порой более читабельно. Вопрос такой. Могу ли я посредством CSS задать в блоке нестандартный шрифт? Тогда блок будет более точно вписываться в дизайн и позволит поднять лояльность пользователей к такому рекламному блоку. (шрифты рубленые без засечек, т.е. это не сказочные и витиеватые шрифты)

2. На сайте http://www.rambler.ru на главной странице есть блок яндекс директ. Надпись "Яндекс Директ" опущена вниз посредством CSS. Допустимо ли такое? Просто сейчас директива header_position: "bottom" перестала работать и заголовок "Яндес Директ" все время сверху.

3. Допускается ли делать рамку вокруг объявлений с собственным радиусом закругления?

4. Тени под блоком/объявлениями посредством box-shadow?


Ни один из этих изменений не затрагивает кардинально внешний вид блоков, но вносит (как мне кажется) нюансировку, которая позволяет повысить эффективность блоков с одной стороны и лояльность и приятность для глаз посетителей с другой.


Заранее благодарю за ответ.

3 комментария
Редакционная политика РСЯ
Мария
6 июня 2014, 12:00

Здравствуйте Уважаемые вебмастера и другие участники форума! Очень много вопросов по рекламной политике РСЯ, можно ли обратиться к самой администрации Яндекса?

 

Далее, мой сайт Отдых в Китае  -  отклонен по редакционной политики РСЯ и за непосещаемость в 300 уников.


Непосещаемость ладно ясно, варьируется от 200 до 350 человек. Помогите понять, что не так по редакционной политики и в каком направлении двигаться. Кому не лень зайдите оцените и подскажите.

 

Спасибо за внимание.

12 комментариев
Платежи через ЦОП
ld212
9 июня 2014, 11:33

Я не знаю, здесь ли задавать вопрос или нет. Речь о рассчетах через ЦОПы. Оказывается, у них какие-то проблемы, связанные с идентификацией кошельков возникли. Просят указать, что кошелек идентифицировнный. Но мне СП Яндекса писала, что в случае с российскими компаниями идентификация не нужна. Так пройдет ли платеж или зависнет?

 

Лично мне намного удобнее, чтобы заработок выводился на кошелек (нет геморра с пополнением баланса при продлении домена, хостинга), а не на расчетный счет. Поэтому не заключаю напрямую договор с Яндексом.

12 комментариев
Предусмотрена ли возможность совершенствования системы регистрации в РСЯ???
divodi
9 июня 2014, 14:05

 

Мне хотелось бы обсудить следующцю тему.

Существуют две солидные конкурирующие между собой партнёрские программы: Яндекс Дирекст и GoogieAdSense. У каждой из них есть и свои положительные и свои отрицательные стороны. Например, к положительным качествам АдСента я отношу то, что к нему может присоединиться практически любой сайт... Естественно, к отрицательным сторонам Директа относится требования... предъявляемые непонятно к чему. Так, ещё совсем недавно в Директе регистрировали сайты находящиеся на бесплатном хостинге narod.ru, а сейчас Яндекс самым настоящим образом кинул эти сайты, даже если у них сравнительно высокий рейтинг... Да и у владельцев ресурсов находящихся на платных хостингах, часто возникают вопросы по поводу отказа в регистрации...

Мой вопрос:

Нельзя ли разработать два отличных друг от друга способа регистрации сайтов в РСЯ?

1. Это традиционная регистрация, которую осуществляют так называемые модераторы...

2. Это пробное размещение рекламы на сайтах не противоречащим законодательству без участия модераторов. В этом случае реклама будет размещаться на 1 – 2 месяца. Доход от пробного размещения пусть получает исключительно Директ. По истечению этого срока, если сайт будет приносить некую прибыть (на основании этого факта), допускать сайт к участию в программе...

Это будет самым настоящим рыночным механизмом регистрации сайтов, который не зависит от капризов модераторов!

12 комментариев
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Обновленный код блоков Директа
delire
11 июня 2014, 14:00

Сегодня код блоков Директа автоматически обновился: он стал заметно компактнее и внес небольшие изменения в отображение рекламы на ваших площадках. 

Что принёс обновленный код

1. Увеличился размер картинок в объявлениях — чтобы привлекать больше внимания пользователей.
2. Плашка «Яндекс.Директ» теперь всегда находится за пределами блока — так она чётче разделяет контент сайта и содержание рекламного предложения.

Вот как изменились блоки:


3. У быстрых ссылок и текстов появился цвет по умолчанию — чтобы реклама была заметной, даже если вы забыли задать нужные настройки.

Это выглядит так:


4. Объявления в блоках 1000х120 и 728х90 теперь всегда располагаются горизонтально — по нашей статистике, в данных форматах это работает лучше, чем вертикальное расположение объявлений:


Подробнее об изменениях кода и новых настройках дизайна блоков можно узнать в помощи

70 комментариев
РСЯ,новость,рекламные блоки
Покупка трафика и РСЯ
alex-barbashev
16 июня 2014, 13:22
Привет.

У меня РСЯ стоит на новостном сайте. Посещаемость около 3200 в сутки. Есть мысли о покупке дополнительного трафика через биржи. В каких биржах покупать пока не знаю. Конечно, мысль о покупке "живого трафика", а не в тех биржах, где его нагоняют боты.

Вопрос: не противоречит ли это правилам РСЯ? Что я должен учесть? Может, кто посоветует качественные биржи.
4 комментария
Не выводятся блоки
sv-it24
16 июня 2014, 13:27

Не выводятся блоки на сайте http://www.directpress.ru/. Куда не пишу - нигде никто не отвечает. Убытки огромные, кто поможет. Код меняли, кеш чистили и отключали. Движек жумла.

4 комментария
Тип кода и кликабельность
ЕгорКа
16 июня 2014, 14:22

Проводились ли в РСЯ замеры эффективности рекламных блоков в зависимости от того, какой он - синхронный или асинхронный? Если да, то какие результаты? Все-таки осинхронный код загружает блоки чуть позже основного контента и может привлечь этим дополнительное внимание.

5 комментариев
Свежие настройки блоков Директа
delire
16 июня 2014, 14:27

Сегодня для блоков Директа стали доступны новые настройки, которые открывают больше возможностей для экспериментов с внешним видом рекламы.

Теперь вы можете отключать подчеркивание ссылок в объявлениях, будь то заголовок или быстрые ссылки. Для последних, кстати, можно задать любой цвет, чтобы понять, какой оттенок работает эффективнее.

И еще одна полезная опция — в настройках блоков стал доступен новый тип рамки collapse с видимыми границами для каждого конкретного объявления.

Вот пример того, как может выглядеть блок Директа с использованием этих настроек:


Подробнее о новых настройках можно узнать в помощи

26 комментариев
РСЯ,новость,рекламные блоки
Можно ли подключить РСЯ к личному дневнику на я.ру?
asmr-whisper
17 июня 2014, 12:49

Здравствуйте! Возможно вопрос уже звучал, но я честное слово его через яндекс не нашла. Я завела дневник на я.ру, в котором не перепостиваю статьи из других сервисов, а пишу с нуля. Соответственно хочется знать, смогу ли я в будущем подключить (или вставить в тело статьи) рекламный блок от яндекс. директ. 

Буду очень признательна за ответ!

5 комментариев
РСЯ для я.ру
Конкретные советы, как преодолеть "Сайт не соответствует рекламной политике Яндекса"
bear55555
18 июня 2014, 13:20

Конкретные советы, как преодолеть "Сайт не соответствует рекламной политике Яндекса". Думаю, это распространенная проблема.

Просьба без разглагольствований и пространственных банальных рассуждений. Тем более - без олигофренических причитаний.

Площадка: http://dobro.pw/

Было 2 подачи. 1-ая на авось, посещалка была около 200.

2-ая уже действительно все дни за 300. Контент уникальный, стандартные проверки в подавляющем большинстве статей показывают 98-100 % уникальности.

Возможные причины, которые приходят в голову:

1. Нет четко выраженной конкретики, охватывает многие женские темы вместо одной.

2. Заинтересованность РСЯ. Правда, посетители целевые (почти весь трафик поисковый, примерной 50 на 50 с гугла и яндекса), глубина просмотра и отказов нормальные, выше среднего для сайтов подобной тематики (сразу исключаю придирки по этому поводу, мнение составлено эмпирическим путем, но, повторюсь, смысл в том, что глубина просмотра и отказов нормальные. В таком случае - как привнести коммерцию на сайт и убедить РСЯ в коммерческой перспективности.

3. Лэдикэш не снимал, так как по ним очень хорошо кликают и не в этих 100 рублях в неделю дело, тестирую ctr (который почему-то высок - около 2-3 при среднем в системе 0,3- 0,5). Сколько не консультировался в различных ЦОПах, все говорят, что это не должно повлиять, кроме этого никакой рекламы и, тем более, ссылок на сайте нет.

4. По сути, весь сайт состоит из набора статей, структурированных рубриками. Может напихать различными виджетами вроде гороскопов и различных калькуляторов?!

Заранее спасибо за конструктивные мнения.

 

27 комментариев
Считаются ли просмотры в РСЯ при включенных ADblock плагинов
Чередник Ярослав
18 июня 2014, 19:59

Очень интересует анный вопрос, если клиент не увидит рекламу, то и денег не будет?

6 комментариев
UPD: вебинар отменен <Вебинар РСЯ с участием Sport.ru и KakProsto.ru>
qzminn
19 июня 2014, 17:39


Уважаемые партнеры!

По техническим причинам вебинар Рекламной сети Яндекса с участием Sport.ru и Kakprosto.ru, назначенный на 25 июня не состоится.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Информацию о будущих мероприятиях мы будем публиковать здесь, в Клубе РСЯ. Будем рады видеть вас на них! 

 

Приглашаем вас принять участие в вебинаре Рекламной сети Яндекса, который состоится 25 июня 2014 года. Начало в 16:00 по московскому времени.

 

Мы вновь встретимся с экспертами, партнёрами Яндекса, давно и успешно участвующими в РСЯ.

 

В самом разгаре чемпионат мира по футболу, пиковое для спортивных порталов время, и первым гостем станет основатель сайта Sport.ru Кирилл Сторчак. Также на вебинаре выступит Андрей Кузеев, CEO компании RelevantMedia, недавно привлекший крупные инвестиции на развитие своего проекта KakProsto.ru.

 

В ходе вебинара эксперты расскажут:

- как работать с контентом и привлекать аудиторию;

- как обеспечить высокие доходы и сохранить сайт удобным для посетителей;

- на что обращать внимание при работе с РСЯ;

- как анализировать статистику и повышать эффективность рекламы на сайте.

 

Вы узнаете, как Sport.ru удерживает свои позиции в непростой нише спортивных порталов и как RelevantMedia удалось за несколько лет вывести проект KakProsto.ru на один уровень с ведущими сайтами рунета.

 

Опыт наших гостей поможет вебмастерам и другим участникам вебинара в увеличении доходов от партнёрства с РСЯ и одновременно — в развитии собственных проектов.

 

Участие в вебинаре бесплатное, но зарегистрироваться необходимо.

Количество мест ограничено.

Регистрация заканчивается 24 июня в 16:00.

4 комментария
Рекламная сеть поднимает планку качества
qzminn
23 июня 2014, 15:14

Уважаемые партнёры,

В ближайшее время мы изменим условия работы с Рекламной сетью Яндекса:

1.Мы перестаем сотрудничать с сайтами, которые не представляют интереса для пользователей (например, парковки доменов), даже если они соответствуют требованиям по посещаемости.

2.Поднимаем минимальный порог посещаемости сайта для вступления в сеть новых участников до уровня 500 уникальных посетителей в сутки.

3.Упраздняем работу через центры обслуживания (ЦОП) в пользу сотрудничества по прямому договору и адресной работы партнёров непосредственно со специалистами Яндекса.

Качество РСЯ базируется на качестве контента: страница с рекламным блоком должна быть информативной и комфортной для восприятия, а рекламное сообщение на ней — уместным и корректным. Именно так реклама становится эффективным инструментом для рекламодателей и помогает решать задачи пользователей, обеспечивая партнёрским сайтам лояльность посетителей и хороший доход.

Руководствуясь этими принципами, мы предоставим участникам Рекламной сети, которые готовы работать над качеством и развиваться, максимум прямой поддержки.

Детали о переходе на прямой договор с Яндексом

Партнёры, которые сейчас работают через центры обслуживания, смогут перейти на прямой договор с Яндексом до 30 июля. Это можно сделать самостоятельно через партнёрский интерфейс.

За подробностями о переходе, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки РСЯ по электронной почте support@partners.yandex.ru. Наши специалисты готовы консультировать вас на любом этапе перехода и дальнейшего сотрудничества.

Все центры обслуживания получают от нас комментарии по формату взаимодействия и переводу партнёров на прямой договор. Если у вас появились вопросы по текущей работе со своим центром, пожалуйста, обратитесь к его специалистам напрямую.

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