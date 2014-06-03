Уважаемые партнёры,

В ближайшее время мы изменим условия работы с Рекламной сетью Яндекса:

1.Мы перестаем сотрудничать с сайтами, которые не представляют интереса для пользователей (например, парковки доменов), даже если они соответствуют требованиям по посещаемости.

2.Поднимаем минимальный порог посещаемости сайта для вступления в сеть новых участников до уровня 500 уникальных посетителей в сутки.

3.Упраздняем работу через центры обслуживания (ЦОП) в пользу сотрудничества по прямому договору и адресной работы партнёров непосредственно со специалистами Яндекса.

Качество РСЯ базируется на качестве контента: страница с рекламным блоком должна быть информативной и комфортной для восприятия, а рекламное сообщение на ней — уместным и корректным. Именно так реклама становится эффективным инструментом для рекламодателей и помогает решать задачи пользователей, обеспечивая партнёрским сайтам лояльность посетителей и хороший доход.

Руководствуясь этими принципами, мы предоставим участникам Рекламной сети, которые готовы работать над качеством и развиваться, максимум прямой поддержки.

Детали о переходе на прямой договор с Яндексом

Партнёры, которые сейчас работают через центры обслуживания, смогут перейти на прямой договор с Яндексом до 30 июля. Это можно сделать самостоятельно через партнёрский интерфейс.

За подробностями о переходе, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки РСЯ по электронной почте support@partners.yandex.ru. Наши специалисты готовы консультировать вас на любом этапе перехода и дальнейшего сотрудничества.

Все центры обслуживания получают от нас комментарии по формату взаимодействия и переводу партнёров на прямой договор. Если у вас появились вопросы по текущей работе со своим центром, пожалуйста, обратитесь к его специалистам напрямую.