Конкретные советы, как преодолеть "Сайт не соответствует рекламной политике Яндекса". Думаю, это распространенная проблема.
Просьба без разглагольствований и пространственных банальных рассуждений. Тем более - без олигофренических причитаний.
Площадка: http://dobro.pw/
Было 2 подачи. 1-ая на авось, посещалка была около 200.
2-ая уже действительно все дни за 300. Контент уникальный, стандартные проверки в подавляющем большинстве статей показывают 98-100 % уникальности.
Возможные причины, которые приходят в голову:
1. Нет четко выраженной конкретики, охватывает многие женские темы вместо одной.
2. Заинтересованность РСЯ. Правда, посетители целевые (почти весь трафик поисковый, примерной 50 на 50 с гугла и яндекса), глубина просмотра и отказов нормальные, выше среднего для сайтов подобной тематики (сразу исключаю придирки по этому поводу, мнение составлено эмпирическим путем, но, повторюсь, смысл в том, что глубина просмотра и отказов нормальные. В таком случае - как привнести коммерцию на сайт и убедить РСЯ в коммерческой перспективности.
3. Лэдикэш не снимал, так как по ним очень хорошо кликают и не в этих 100 рублях в неделю дело, тестирую ctr (который почему-то высок - около 2-3 при среднем в системе 0,3- 0,5). Сколько не консультировался в различных ЦОПах, все говорят, что это не должно повлиять, кроме этого никакой рекламы и, тем более, ссылок на сайте нет.
4. По сути, весь сайт состоит из набора статей, структурированных рубриками. Может напихать различными виджетами вроде гороскопов и различных калькуляторов?!
Заранее спасибо за конструктивные мнения.