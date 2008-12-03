Блог Яндекса
декабрь 2008
Новогодний подарок-виджет
3 декабря 2008, 11:42
Мы рады сделать нашим пользователям подарок к Новому году — оригинальные настольные часы. Это виджет, который можно поместить на рабочий стол в Висте, Mac OS или браузере Opera.
Метки в Моем Круге
3 декабря 2008, 17:20
В конце прошлой недели Мой Круг предложил новый инструмент — «метки». Метками можно отмечать того или иного человека или группы людей. Ваши метки видны только вам. Каждый может использовать это для своих целей. Если у вас набралось уже много людей в 1-м круге, метки помогут вам их сортировать. Можно придумать любое название метке и присвоить любой цвет. Скажем, для тех, с кем вас связывают теплые и дружеские отношения, можно создать метку «Друзья» и сделать ее, например, красного цвета. Для коллег — создать метку «Работа» и выбрать желтый цвет. И так далее. Если вы рекрутер и занимаетесь подбором персонала на Моем Круге, то кандидатам вы можете присваивать метки, к примеру, со специализацией, статусом, комментариями или краткой характеристикой. При этом необязательно добавлять их в 1-й круг. В разделе «Мои метки» автоматически формируются списки людей по меткам. Это позволяет в один клик вывести на экран всех, кого вы отметили определенной меткой, и вести групповую переписку.
Синонимы на Яндекс.Картах
5 декабря 2008, 14:00
В бета-версии новых Яндекс.Карт появился поиск по синонимам географических объектов. Теперь Германию можно найти как «ФРГ», Салоники как «Фессалоники», а Приморский край – как «Приморье». Среди добавленных сейчас синонимов (их около полутора сотен) - официальные названия государств и регионов (Австрия – Австрийская республика), распространенные аббревиатуры (Объединенные Арабские Эмираты – ОАЭ), названия с разночтениями из-за транскрипции (Нашвилл-Нэшвилл-Нешвилл), а также ряд других. Список синонимов будет регулярно пополняться. Если вы знаете интересные двойные названия и хотите поделиться ими с нами, пожалуйста, сообщите их с помощью специальной формы. Заранее благодарны!
Умные книги вам в помощь
10 декабря 2008, 15:30
Как приятно устроить читальный зал у себя дома, за компьютером – с чашечкой чая и печеньем, когда учебная пора в самом разгаре. В располагающей обстановке загляните на онлайн-полку Яндекс.Словарей – там вас ждут интересные книги. Биографии всемирно известных композиторов и исполнителей, толкование музыкальных терминов вы сможете найти в «Кратком музыкальном словаре». Это как минимум позволит блеснуть эрудицией на уроках музыки или в кругу друзей. Благодаря этой книге можно узнать, что банда - это не только преступная группа, но и ансамбль из духовых и ударных инструментов, галантный стиль – это стиль европейской музыки, а дума - один из основных жанров украинского фольклора. А еще в нашей коллекции появился настоящий клад - иллюстрированная «Энциклопедия военных автомобилей». На ее страницах вы найдете статьи о самых разных машинах военного назначения: российских и зарубежных, серийных моделях и экспериментальных образцах, изобретенных аж в XVIII веке и современных, сведения о которых еще совсем недавно охранял гриф секретности. В энциклопедии около 3 тысяч иллюстраций, большинство из которых никогда не публиковались ранее. Оказывается военные автомобили бывают не только цвета хаки! Ленд Ровер Серия IIA SAS (Ровер-11) "Розовая пантера", 1968 г. Для военной промышленности нужны не только танки, но и паромы. Жиллуа, 4x4 в 1962 г. Военные автомобили, как и обычные претерпели серьезные изменения. Так выглядели автомобили компании DAF в 1939 году. ДАФ МС-139, 4x4, 1939 г А вот такими стали автомобили компании DAF в 2004. ДАФ XF95, 6x6, 2004 г. Изучайте с удовольствием!
Не забудем заплатить за Skype
10 декабря 2008, 16:51
Многие знают, что звонить из одной страны в другую удобнее через интернет, с помощью популярной программы Skype. Это модно, просто и недорого. Положив на счет в Skype немного Яндекс.Денег, можно звонить на мобильный в Зимбабве, создать голосовой почтовый ящик и отправлять SMS одному или сразу нескольким получателям. Но что делать, чтобы деньги на счете не кончались в самый неподходящий момент и разговор не прерывался на самом интересном месте? Ответ прост: подключите новую бесплатную услугу быстрой оплаты, и вы будете вовремя получать от Яндекс.Денег напоминание о том, что ваш баланс в Skype пора пополнить. Сам платеж за Skype станет легким и приятным — вместе с напоминанием вы получите готовый счет на сумму, которую заранее укажете в настройках, и вам останется только подтвердить перечисление средств платежным паролем.
Из пункта «А» в пункт «Б»
11 декабря 2008, 13:21
Бета-версия Яндекс.Карт теперь умеет строить маршруты проезда. Для того чтобы узнать как проехать из точки «А» в точку «Б», введите адреса пунктов отправления и назначения в поля "От" и "До", или укажите их мышью на карте. Маршрут будет показан вам в виде линии на карте и в виде маршрутного листа – короткого текстового описания пути. Вы можете уточнить точки начала и конца маршрута, передвинув их мышью прямо на карте – маршрут будет перестроен. Например, наши шаттлы от ул. Верхняя Сыромятническая до офиса Яндекса на Самокатной ездят по этому маршруту, без учета пробок путь длиной 3 километра займет 11 минут.
В гости к детям
11 декабря 2008, 14:33
Поездки в детский дом стали для нас хорошей традицией. Вот и в этом году мы решили поздравить детей с наступающим новым годом и просто помочь. Фрязинский дом ребенка, где живут детки в возрасте от 2 месяцев до 5 лет, встретил нас в субботу 6 декабря. Пока дети спали, мы помыли окна, стены, лестничные пролеты. Собрали листву на улице, выкорчевали пни и очистили от земли асфальтовую дорогу.
Новый Яндекс.Бар – с новыми возможностями
11 декабря 2008, 16:49
Сегодня мы выпустили новую версию Яндекс.Бара – 4.0. Изменения коснулись буквально всего – Бар получил новый интересный дизайн с яркими приветственными формами, рассказывающими про функционал Бара и сервисов; мы выделили информеры и имя пользователя на панели, добавили цвета в окно Отзывов.
Кубок закончился, да здравствует Кубок
12 декабря 2008, 20:31
В прошлом году финал Кубка был 13 декабря. Как представим, что он завтра, так по инерции хватаемся за провод и кнопку. Целый день сегодня вспоминали, как всё прошло. Но прошло ли? Мы помним то, чего вы не видели, — наше волнение, наши секреты, наш кураж. Сохраните и вы эти маленькие зарисовки на тему — всё, что происходило «за сценой»:
Яндекс.Директ начал дарить новогодние подарки
16 декабря 2008, 18:00
В Яндекс.Директе празднование Нового года решили начать уже на этой неделе, в понедельник (15 декабря), и не заканчивать его до 31 января следующего года. Все клиенты Директа, оплатившие свои кампании в это время, получат праздничную скидку 10%. Если у клиента уже есть скидка на Директе, новогодние 10% мы прибавим к ней. Впрочем, 31 января – это не предел. Скидка сохранится, пока деньги по платежу не будут полностью израсходованы (только если клиент не решит после 31 января перевести средства на другую кампанию). Свой новогодний подарок от Яндекс.Директа получат и владельцы сайтов - участников Рекламной сети Яндекса. Ведь суммы, на которые будут показаны объявления на их сайтах, у многих клиентов увеличатся на 10%. С наступающим Новым годом!
Чем полезен Мой Круг в кризисные времена
16 декабря 2008, 18:11
Мой Круг для задумывающихся о поиске работы — по сути «легальный» способ выставить себя на рынок труда, не вызывая подозрений у работодателя, который подчас может нервно среагировать на вывешивание резюме на популярных работных сайтах. Заведение профиля на Моем Круге всегда можно объяснить поиском новых деловых контактов (что почти не является лукавством: многие отнюдь не планирующие менять работу давно завели профили и поддерживают обширный список контактов). Появляются даже специальные инструкции типа «10 советов о том, как найти работу с помощью МойКруг.ру». Я же хотел бы поделиться, чем сервис полезен мне как работодателю и как я с ним работаю. Во-первых, я добавляю в свой первый круг только лично знакомых мне людей. Такой принцип, предполагаю, обижает многих, предлагающих добавить друг друга в первый круг «на всякий случай». Однако мне представляется это правильным: таким образом я всегда могу рекомендовать человека, который у меня в первом круге. А тех людей, которых почему-то нужно отметить как интересных (например, потенциальных кандидатов), теперь можно выделить с помощью недавно появившихся «меток». Метки, кстати, оказались очень полезны, когда контактов больше сотни. Поскольку метки видны только тебе, ничто не мешает классифицировать контакты произвольным образом — от «партнеры» до «неудачники». Получается записная книжка с автоматически обновляющимися контактами. Во-вторых, я ежедневно просматриваю ленту событий, в первую очередь обращая внимание на то, кто поставил галочку «ищу работу» или сменил место работы. В последнее время стали привлекать внимание также «факты» — когда кто-то пишет про кого-то, какой он крутой спец. Тоже способ привлечь внимание. Увы, многие пишут бессмысленные слова типа «хороший человек», тогда как эту возможность можно использовать по назначению: сказать что-то содержательное, например, про своего бывшего коллегу: «Вместе с Михаилом мы сделали рекламную кампанию Х, занявшую первое место на конкурсе Y в 2008 году». Наконец, через Мой Круг регулярно приходят предложения новых проектов — от идей стартапов до продажи существующих сервисов. Один из верных способов для соискателя привлечь к себе внимание — предложить конкретный проект. Мой Круг позволяет напрямую обратиться с таким проектом к сотруднику компании, минуя секретариат и HR-отдел. Если проект хорошо подготовлен, может сработать. Хотя, признаюсь, абсолютное большинство предложений настолько сырые, что приходится вежливо отказывать. Услуги, рекомендованные первым и вторым кругом, тоже иногда могут привлечь внимание к человеку. Если, конечно, есть что предложить, а в особенности есть кому порекомендовать. Когда есть время, просматриваю профили интересных людей (в том числе для того, чтобы пометить их как «потенциальные кандидаты»), в таком случае пользователю, на профиль которого я зашел, показывается сообщение, что «На вашу страницу заходил работодатель из компании „Яндекс“» — и ссылка на наши текущие вакансии. Собственно, стоит добавить, что работодатель также может размещать вакансии. Сам я не размещаю, ибо активным поиском не занимаюсь, но мои коллеги наразмещали целых 35 штук. В других интернет-компаниях, несмотря на кризис, также продолжается наем: «Рамблер», если верить написанному, ищет пятерых, Mail.ru — девять, а РБК — двенадцать человек. Внушает оптимизм, однако.
Аналитический Центр Яндекс.Пробки запустил свой сайт
18 декабря 2008, 18:09
Сегодня команда Аналитического центра Яндекс.Пробки открыла свой официальный сайт. На сайте можно узнать, как Центр получает данные о пробках, в каких городах представлен сервис, какие информационные продукты Центр предлагает своим партнерам. Аналитический Центр «Яндекс.Пробки» был основан в июле 2008 года на базе Информационного агентства «СМИлинк», занимающегося сбором, обработкой и предоставлением информации о пробках на дорогах России. Мы собираем и обрабатываем информацию о пробках в городах России и Украины. Потом эти данные становятся доступными пользователям интернет-сервиса и мобильного приложения Яндекс.Карты. Также мы предоставляем информацию о дорожном движении всем, кому она нужна, например, радиостанциям, телеканалам и владельцам информационных панелей. И, конечно, мы открыты новым контактам — заходите к нам на сайт!
Новые возможности для пользователей почтовых клиентов
19 декабря 2008, 14:00
Мы усовершенствовали работу Яндекс.Почты по протоколу POP3. Теперь все, кто скачивает почту почтовыми клиентами, могут выбрать папки, из которых надо забирать письма. До сих пор можно было скачать письма только из папок «Входящие» и «Спам». Выбрать папки для скачивания можно на странице «Настройки» — в закладке «Сбор Почты». Там же, кстати, теперь можно установить настройку «При получении почты по POP3, письма в почтовом ящике Яндекс.Почты помечать как прочитанные», которая уже в веб-интерфейсе позволит понять, какие письма были забраны почтовым клиентом. При скачивании почты клиентами письма по умолчанию не помечаются как прочитанные.
65 000 километров, 22 города и 280 специалистов
19 декабря 2008, 14:24
Вот и пролетел очередной «семинарский год» Яндекса. Региональная программа семинаров по интернет-рекламе завершилась 5 декабря семинаром в Омске, а 12 декабря прошел крайний в этом году теоретический семинар для агентств — партнеров Яндекса. Настало время подводить итоги и считать экваторы. Программа семинаров в 2008 году была обширна как никогда. С бесплатными семинарами мы посетили Астрахань, Волгоград, Донецк, Иваново, Калининград, Кемерово, Львов, Нижний Новгород, Одессу, Омск, Пензу, Самару, Симферополь, Ставрополь, Томск, Хабаровск, Харьков, Челябинск. А в Екатеринбурге, Киеве, Москве и Санкт-Петербурге состоялись наши двухдневные коммерческие семинары. Кроме того, мы продолжили проводить семинары для наших агентств-партнеров. Всего за этот год мы провели 18 практических и 7 теоретических семинаров в Москве и 3 практических семинара в Санкт-Петербурге. Региональные семинары в этом году посетили более 4100 человек, агентские — 500 человек. Список сертифицированных Яндексом специалистов по интернет-рекламе увеличился еще на 280 имен. Также мы посчитали, какое количество километров налетали наши лекторы, и получили внушительную цифру: более 65 000 км! Это на 15 тысяч больше, чем в прошлом году. Исходя из вышеприведенных цифр, можно собрать небольшую, но интересную статистику. Например, среднее число слушателей, посетивших каждый публичный семинар, — приблизительно 187 человек. Средняя удаленность места проведения семинара от Москвы — около 1400 км, что примерно равно расстоянию от Москвы до Перми. Кстати, первый публичный семинар 2009 года пройдет именно в Перми. Программа семинаров на 2009 год пока только формируется, но даты проведения некоторых наших семинаров уже известны. Страница с информацией о семинарах регулярно обновляется, а в расписание постоянно добавляются новые города. Чтобы не пропустить открытие регистрации на семинар в вашем городе, не забудьте подписаться на информационную рассылку: в этом случае вы обязательно узнаете о начале регистрации вовремя. Мы хотим выразить огромную признательность и благодарность за помощь в организации и проведении семинаров всем нашим коллегам и партнерам: «АйТи-Студио», «ГлобалОмск.ру», «Деловой Омск», «Комплекс», «МегаМир», «Моризо», «Пенза-онлайн», «Р52.РУ», «Сибфорт», «Слимарт-Медиа», «Сумма технологий», «ТриТон», «Центр оперативной полиграфии», AdLabs-Украина, Artmix, ArtNet-Studio, ClickON, LookMy.info, PRодвижение, PROMO, Web-Format. Большое вам спасибо! До новых встреч в будущем году, друзья!
По щучьему веленью, по моему хотенью
22 декабря 2008, 18:47
…каждому персональный Яндекс на Новый год — с хлопушкой, елкой, ледяными узорами а также лыжей на правую или на левую ногу. Хотите попробовать? Новогодний Яндекс доступен всем прямо на главной странице.
Я.Субботник: вёрстка, API и другое…
23 декабря 2008, 17:25
31 января 2009 года к 10:30 Яндекс приглашает в гости всех, кому интересно поговорить о HTML-вёрстке, CSS, API и обсудить эти темы за чашкой кофе на уютной кухне Яндекса. На нашем Cубботнике:
Яндекс.Письма в праздничном режиме
24 декабря 2008, 18:30
На пороге длинной череды зимних праздников нужно так много сделать – например, поздравить родных и друзей. Команда Яндекс.Почты совместно с командой Яндекс.Открыток решила помочь вам в этом нелегком, но интересном деле. Теперь в Яндекс.Почте можно прямо в письме выбрать и отправить поздравительную открытку. Сейчас вы можете выбирать открытки к Новому году и Рождеству и другие поздравительные открытки вне сезона. А еще можно открыткой выразить романтические чувства или сказать «спасибо». В зависимости от грядущих праздников открытки будут меняться, а радость близких от них останется неизменной. С наступающим Новым годом!
Географические открытия Яндекс.Карт
25 декабря 2008, 16:47
Не так давно Яндекс.Карты опубликовали самую подробную в рунете русскоязычную карту мира. Чтобы рассказать о ней нашим пользователям, мы сделали баннеры, которые показывают, сколько интересных и удивительных мест можно найти на карте. Поиск необычных названий оказался делом настолько увлекательным, что коллекция баннеров получилась довольно большой. Безусловным лидером хит-парада наших, а потом и зрительских симпатий стало озеро на острове, который в озере на острове. Не все, кстати, знают, что на озере на острове есть еще один остров, но он слишком маленький – два метра в диаметре - и поэтому практически не виден на спутниковом снимке. А находится он на Филиппинах. Будете проезжать мимо – обязательно загляните посмотреть. Из блогов мы узнали, что наши пользователи хотят увидеть всю коллекцию целиком. И мы подготовили небольшой новогодний подарок: собрали и выложили на одной странице лучшие рекламные материалы Яндекс.Карт.
Всегда на связи с мобильным Я.Онлайном
26 декабря 2008, 17:34
Впереди почти две недели новогодних каникул — многие будут находиться вдалеке от компьютера. Но как же написать поздравительное письмо по электронной почте или обменяться с друзьями впечатлениями от встречи Нового года? Поэтому перед тем, как уйти на каникулы, мы сделали мобильное приложение Я. Онлайн, с помощью которого вы сможете моментально получать письма и обмениваться мгновенными сообщениями, находясь вдали от компьютера. Моментальное получение писем обеспечивается push-подобным протоколом: сервер сам сообщает клиенту о наличии нового письма в тот самый момент, когда письмо приходит. В настоящий момент программа работает на платформе Symbian, версии для других платформ будут доступны несколько позже. Следите за обновлениями. О том, как скачать и установить приложение, вы можете прочитать на странице мобильного Я. Онлайна.
С Новым годом
29 декабря 2008, 21:06
Дорогие пользователи! Поздравляем вас с наступающим праздником № 2009 и желаем вам вот чего: