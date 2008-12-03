Мой Круг для задумывающихся о поиске работы — по сути «легальный» способ выставить себя на рынок труда, не вызывая подозрений у работодателя, который подчас может нервно среагировать на вывешивание резюме на популярных работных сайтах. Заведение профиля на Моем Круге всегда можно объяснить поиском новых деловых контактов (что почти не является лукавством: многие отнюдь не планирующие менять работу давно завели профили и поддерживают обширный список контактов). Появляются даже специальные инструкции типа «10 советов о том, как найти работу с помощью МойКруг.ру». Я же хотел бы поделиться, чем сервис полезен мне как работодателю и как я с ним работаю. Во-первых, я добавляю в свой первый круг только лично знакомых мне людей. Такой принцип, предполагаю, обижает многих, предлагающих добавить друг друга в первый круг «на всякий случай». Однако мне представляется это правильным: таким образом я всегда могу рекомендовать человека, который у меня в первом круге. А тех людей, которых почему-то нужно отметить как интересных (например, потенциальных кандидатов), теперь можно выделить с помощью недавно появившихся «меток». Метки, кстати, оказались очень полезны, когда контактов больше сотни. Поскольку метки видны только тебе, ничто не мешает классифицировать контакты произвольным образом — от «партнеры» до «неудачники». Получается записная книжка с автоматически обновляющимися контактами. Во-вторых, я ежедневно просматриваю ленту событий, в первую очередь обращая внимание на то, кто поставил галочку «ищу работу» или сменил место работы. В последнее время стали привлекать внимание также «факты» — когда кто-то пишет про кого-то, какой он крутой спец. Тоже способ привлечь внимание. Увы, многие пишут бессмысленные слова типа «хороший человек», тогда как эту возможность можно использовать по назначению: сказать что-то содержательное, например, про своего бывшего коллегу: «Вместе с Михаилом мы сделали рекламную кампанию Х, занявшую первое место на конкурсе Y в 2008 году». Наконец, через Мой Круг регулярно приходят предложения новых проектов — от идей стартапов до продажи существующих сервисов. Один из верных способов для соискателя привлечь к себе внимание — предложить конкретный проект. Мой Круг позволяет напрямую обратиться с таким проектом к сотруднику компании, минуя секретариат и HR-отдел. Если проект хорошо подготовлен, может сработать. Хотя, признаюсь, абсолютное большинство предложений настолько сырые, что приходится вежливо отказывать. Услуги, рекомендованные первым и вторым кругом, тоже иногда могут привлечь внимание к человеку. Если, конечно, есть что предложить, а в особенности есть кому порекомендовать. Когда есть время, просматриваю профили интересных людей (в том числе для того, чтобы пометить их как «потенциальные кандидаты»), в таком случае пользователю, на профиль которого я зашел, показывается сообщение, что «На вашу страницу заходил работодатель из компании „Яндекс“» — и ссылка на наши текущие вакансии. Собственно, стоит добавить, что работодатель также может размещать вакансии. Сам я не размещаю, ибо активным поиском не занимаюсь, но мои коллеги наразмещали целых 35 штук. В других интернет-компаниях, несмотря на кризис, также продолжается наем: «Рамблер», если верить написанному, ищет пятерых, Mail.ru — девять, а РБК — двенадцать человек. Внушает оптимизм, однако.