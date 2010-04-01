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Блог Яндекса

апрель 2010
Закон Pac-Man’a
1 апреля 2010, 11:15

Орбитальный зонд «Кассини» передал на Землю тепловую карту спутника Сатурна, Мимаса. На снимке области с более высокой температурой обозначены более теплыми цветами. Изучив снимок, учёные из NASA с удивлением обнаружили, что тепловая карта небесного тела поразительно схожа с фотографией Pac-Man'а, персонажа компьютерной игры 80-х годов.

Заинтересовавшись этим открытием, аналитики компании Яндекс провели собственное исследование и пришли к ещё более удивительным выводам. Оказывается, соотношение радостных и грустных смайликов в интернете подчиняется всё тому же закону Pac-Man’a. Смотрите сами.

Узнать больше о феномене смайликов в интернете можно в полной версии нашего исследования. Здесь же хочется отметь только, что в интернете мы обнаружили по крайней мере 1,5 млн баянов.

Семинар "Searching for Music", Андреас Раубер
5 апреля 2010, 11:59
Открыта регистрация на семинар, который состоится 14 апреля 2010 года, в московском офисе Яндекса.
Тысяча ящиков – каждому. В Яндекс.Почте для домена
5 апреля 2010, 13:30
У нас сразу несколько хороших новостей для владельцев доменов, которые пользуются или только собираются пользоваться сервисом Яндекс.Почта для домена.
СтуДень
6 апреля 2010, 14:29
Первого апреля, в день всех смешных, прошел первый в истории Студенческий день Яндекса — СтуДень.
Материалы с Мобильного Я.Субботника
6 апреля 2010, 15:05
27 марта в Москве прошел первый Я.Субботник, посвященный мобильным технологиям.
Встречайте группы на Яндекс.Авто
6 апреля 2010, 16:17
Распространенная ситуация: есть желание стать владельцем автомобиля или сменить авто, есть определенный бюджет на покупку и небольшое представление о будущем автомобиле. Но… на поверку оказывается, что выбор столь велик, что просмотреть каждое объявление почти нереально. Десятки марок и сотни моделей, различные типы кузова, двигателей и приводов… Голова идёт кругом.
Внутренние технологии Яндекс.Карт стали доступны всем веб-разработчикам
7 апреля 2010, 13:57
Яндекс открывает в API технологию, которая раньше использовалась только на собственных проектах.
Яндекс.Афиша 3D
8 апреля 2010, 17:33
С каждым годом всё больше фильмов снимается с использованием 3D технологии. Но большинство таких фильмов по-прежнему выходит на экраны и в традиционном 2D формате. Некоторые зрители предпочитают именно его — то ли потому, что дешевле, то ли потому, что привычнее.
Новый Яндекс – всем пользователям
9 апреля 2010, 12:29
Сегодня изменился дизайн главной страницы Яндекса. Более трех недель назад мы показали вам будущий дизайн и начали тестирование на небольшой части аудитории. Осторожность наша была, в частности, вызвана тем, что даже такие детали, как оттенок цвета ссылки и взаимное расположение ссылок друг относительно друга, могут повлиять на пользовательское поведение — все ссылки должны были, по-прежнему, быстро находиться пользователями, а информация легко считываться. Помогла статистика кликов, которую мы всё это время подробно изучали. Это позволило исправить много небольших ошибок. Ваши замечания также были услышаны – больше всего нас упрекали в том, что Яндекс стал «нерезиновым», и появилась «ужасная белая полоса справа»©. Признав ошибку, мы сделали страницу шире и расположили её по центру. Несмотря на то, что новый дизайн увидели уже все, мы продолжаем принимать ваши замечания и предложения по его улучшению. Пишите! P.S. Просьбу дать возможность отключить блок с Народом и Директом - помним, обещание дать такую возможность не отменяется :) Команда Портала
Народная карта: 1856 городов за один день
9 апреля 2010, 16:27
Вчера мы запустили новый картографический сервис - Народную карту Яндекса - с помощью которого можно нарисовать карту знакомой вам местности своими руками. Не знаем как вам, а для нас самих рисование оказалось крайне увлекательным занятием: тестирование Народной карты проводилось на сотрудниках Яндекса, и в некоторых случаях нам приходилось просить коллег оставить возможность порисовать пользователям. Вчера же первые пользователи попробовали рисовать свои города на Народной карте - в основном жители твиттера, где мы анонсировали запуск, - и вот, что из этого вышло. 
Вперёд в прошлое на Яндексе
12 апреля 2010, 18:11
В День космонавтики так и хочется подумать о необычных путешествиях – а что может быть интереснее путешествий во времени? Сегодня на главной странице Яндекса под логотипом появилась кнопка «Назад, в шестидесятые» (если у вас уже установлен какой-нибудь скин - вы увидите ссылку на серой полоске наверху). Если кликнуть на неё, на странице появятся... 60-е. На Яндекс.Видео поет Лариса Мондрус, на Яндекс.Картинках портреты кумиров поколения – например, Юрия Гагарина и Элвиса Пресли, в музыкальном поиске Chubby Checker, а в новостях специальный блок о том, чем запомнилось это десятилетие. Чем ближе к современности, тем доступнее становились фото- и киноаппараты, видеокамеры. Как следствие – всё больше находится в интернете «мультимедийных свидетельств прошлого»: документальные и любительские съемки, концертные записи, интервью, оцифрованные старые фотографии, журналы, открытки, марки… И сегодня наш поиск способен показать не просто ответ на вопрос, но проиллюстрировать само время. Предлагаем вам с помощью поиска изображений, видео и музыки совершить путешествие по второй половине XX века: вспомнить о достижениях, достойных того, чтобы их не забывали, подпеть исполнителям хитов, рассмотреть модные фасоны платьев и модели автомобилей, полюбоваться на фотографии городов, еще не измученных пробками и суетой, а вечер провести за просмотром старого доброго фильма. Поехали! P.S. 70-е – скоро на ваших экранах. Вера Егорова, путешествую в прошлое
Картинки о Яндекс.Картинках
13 апреля 2010, 14:29
Вы знаете, как выглядит синхрофазотрон? Ну, хотя бы большой он или маленький. Или какого цвета. Вдруг вы его каждый день по дороге на работу видите и не узнаете. Я сейчас расскажу. Он большой и серый. Чем отличается от слона? Ну, слон не умеет разгонять заряженные частицы. Чем внешне отличается?.. Нет, проще показать. Поиску Яндекса по картинкам ежедневно задают около 8 миллионов запросов и просматривают 100 миллионов страниц результатов поиска. Самый популярный запрос к поиску по картинкам необычайно прост — это слово «картинки». Этот запрос задают более миллиона раз в неделю. Другие популярные запросы — [демотиваторы], [картинки про любовь], [свадебные платья] и [картинки на рабочий стол]. Примерно в одном проценте всех запросов к Картинкам — это около 80 000 запросов в день — пользователи явно указывают цвет. Мы собрали самые популярные разноцветные запросы в разноцветную картину мира. Вот мааленький кусочек:
Все презентации СтуДня
14 апреля 2010, 17:13
У Студенческой конференции Яндекса, СтуДня, впервые состоявшейся 1 апреля, появилась собственная страница. На ней собраны все презентации, а также видеоматериалы – о том, «как это было». Судя по отзывам, участникам СтуДня больше всего понравились две вещи – живое общение с сотрудниками Яндекса и рассказы об устройстве поиска. Это общение будет обязательно продолжено (оно, кстати, может стать ежедневным – если вы устроитесь к нам на работу :). Но это вопрос времени. А вот узнать больше о поиске, если вы не были на конференции, можно прямо сейчас. Пока доклады выложены в виде презентаций. Совсем скоро на страницу СтуДня мы добавим видеозаписи выступлений. Ростислав Шоргин и десять презентаций
Яндекс.Бар 5.0 с вашими кнопками
14 апреля 2010, 17:16
В Новом Яндекс.Баре 5.0 можно разместить не только кнопки Яндекса, но и кнопки других нужных вам ресурсов. В этом есть сразу два плюса: — Если вы разработчик, то вы можете сами создать кнопку вашего сайта для Яндекс.Бара и распространить ее среди пользователей. Делайте кнопки и повышайте популярность своего сайта посредством Бара. — Если вы пользователь, то вы можете добавить в ваш Яндекс.Бар кнопку любого интересного сайта. Сделайте Бар еще удобнее, добавив туда кнопки сайтов, которые нужны именно вам. Проверьте, как это работает, прямо сейчас: 1. Скачайте и установите новый Яндекс.Бар 5.0 2. Выберите любую кнопку из списка и кликните на нее: Набор кнопок «Яндекс.Деньги» Кнопка «Записать мысль на Я.ру» Кнопка «Комментарии для меня на Яндекс.Фотках» Информер «Новые статьи на Drive.RU» (автор ) Информер «Свежие посты на Dirty.RU» (автор ) Счетчик Хабрарейтинга (автор ) Вы также можете самостоятельно создать нужную кнопку. Как это сделать – более подробно описано здесь http://clubs.ya.ru/yandexbar-dev/replies.xml?item_no=3. 3. В появившемся окне подтвердите установку и расположение новых кнопок на панели Бара. Пользуйтесь обновленным Баром! Создавайте Новый Бар поддерживает язык описания кнопок-виджетов xButton. С помощью этого языка любой желающий может создать свою кнопку или набор кнопок, добавить их в свой Бар и предложить другим пользователям. Вам не потребуются навыки программирования, язык xButton – описательный, он прост и понятен. Виджеты, написанные на языке xButton, абсолютно безопасны – они не удалят файлов с вашего компьютера и не запишут вирус на жесткий диск. Виджеты работают в двух браузерах (Internet Explorer и Firefox) и на трех платформах – Windows, Mac OS и Linux. Вся документация, примеры и ответы на вопросы в новом клубе разработчиков компонентов Яндекс.Бара. Заходите. Распространяйте Вы можете разместить свою кнопку в браузерах миллионов пользователей Яндекс.Бара. Воспользуйтесь этой возможностью, создавайте кнопки и распространяйте их. Мы рады помочь распространению хороших виджетов. Чтобы вам было проще создать свою кнопку, воспользуйтесь универсальным адресом-установщиком и набором материалов. Посмотреть, как эти блоки выглядят вживую, можно здесь. Скачать весь набор, включая исходники графики (ZIP, 406Кб). Предлагать свои кнопки пользователям лучше всего, используя следующий адрес: http­://bar.yandex.ru/library/get_custom_components.xml?component_url=адрес_виджета В параметре component_url следует передавать полный URL до вашей сборки (файла xb.xml). Страница-установщик определит браузер пользователя, проверит наличие нужной версии Яндекс.Бара, при необходимости обновит его и установит ваши кнопки. И не забудьте скачать обновленный Яндекс.Бар 5.0, который реализует все эти возможности. Дмитрий Алексеев, расширяя горизонты
Семинары Степанова Александра Александровича
15 апреля 2010, 11:56
Мы открываем регистрацию сразу на два семинара, которые состоятся 19 и 20 апреля 2010 года, в московском офисе Яндекса.
Киевский семинар API Яндекс.Карт состоялся
15 апреля 2010, 16:44
9 апреля в Киеве прошёл семинар для веб-разработчиков про API Яндекс.Карт.
Helldesk'у 5 лет
15 апреля 2010, 19:05
На прошлой неделе исполнилось 5 лет с начала существования Helpdesk'а в Яндексе (или Helldesk'а, как мы его называем). Helldesk - это одно из подразделений в "Департаменте эксплуатации IT сервисов".
Сказка о враче-негомеопате
16 апреля 2010, 13:21
Мы верим, что оценивать качество поиска нужно на реальных запросах, которые задают наши пользователи. Так получается гораздо ближе к правде, чем если бы мы данные для оценки придумывали сами. Но есть одна трудность: в смысле запроса, который задал кто-то другой, нужно сначала разобраться. Иногда это превращается в настоящую детективную историю. Некоторыми из таких историй я хочу поделиться. Вот первая из них.
Продолжаем следить за вулканом
20 апреля 2010, 16:05
Вулкан Эйяфьятлайокудль (который теперь популярно писать "Эйя...", а дальше набирать любое случайное сочетание клавиш десятью пальцами), невзирая на первоначальные прогнозы, пока не спешит заканчивать своё извержение.
И снова об Эйяфьятлайокудле
21 апреля 2010, 18:35
Вчера вечером на Яндекс.Погоде появился блок ссылок, связанных с извержением вулкана в Исландии, а точнее с облаком вулканического пепла, которое нависло над Европой и неспешно путешествует по миру. А ссылки в нем вот такие: