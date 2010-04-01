В Новом Яндекс.Баре 5.0 можно разместить не только кнопки Яндекса, но и кнопки других нужных вам ресурсов. В этом есть сразу два плюса: — Если вы разработчик, то вы можете сами создать кнопку вашего сайта для Яндекс.Бара и распространить ее среди пользователей. Делайте кнопки и повышайте популярность своего сайта посредством Бара. — Если вы пользователь, то вы можете добавить в ваш Яндекс.Бар кнопку любого интересного сайта. Сделайте Бар еще удобнее, добавив туда кнопки сайтов, которые нужны именно вам. Проверьте, как это работает, прямо сейчас: 1. Скачайте и установите новый Яндекс.Бар 5.0 2. Выберите любую кнопку из списка и кликните на нее: Набор кнопок «Яндекс.Деньги» Кнопка «Записать мысль на Я.ру» Кнопка «Комментарии для меня на Яндекс.Фотках» Информер «Новые статьи на Drive.RU» (автор ) Информер «Свежие посты на Dirty.RU» (автор ) Счетчик Хабрарейтинга (автор ) Вы также можете самостоятельно создать нужную кнопку. Как это сделать – более подробно описано здесь http://clubs.ya.ru/yandexbar-dev/replies.xml?item_no=3. 3. В появившемся окне подтвердите установку и расположение новых кнопок на панели Бара. Пользуйтесь обновленным Баром! Создавайте Новый Бар поддерживает язык описания кнопок-виджетов xButton. С помощью этого языка любой желающий может создать свою кнопку или набор кнопок, добавить их в свой Бар и предложить другим пользователям. Вам не потребуются навыки программирования, язык xButton – описательный, он прост и понятен. Виджеты, написанные на языке xButton, абсолютно безопасны – они не удалят файлов с вашего компьютера и не запишут вирус на жесткий диск. Виджеты работают в двух браузерах (Internet Explorer и Firefox) и на трех платформах – Windows, Mac OS и Linux. Вся документация, примеры и ответы на вопросы в новом клубе разработчиков компонентов Яндекс.Бара. Заходите. Распространяйте Вы можете разместить свою кнопку в браузерах миллионов пользователей Яндекс.Бара. Воспользуйтесь этой возможностью, создавайте кнопки и распространяйте их. Мы рады помочь распространению хороших виджетов. Чтобы вам было проще создать свою кнопку, воспользуйтесь универсальным адресом-установщиком и набором материалов. Посмотреть, как эти блоки выглядят вживую, можно здесь. Скачать весь набор, включая исходники графики (ZIP, 406Кб). Предлагать свои кнопки пользователям лучше всего, используя следующий адрес: http­://bar.yandex.ru/library/get_custom_components.xml?component_url=адрес_виджета В параметре component_url следует передавать полный URL до вашей сборки (файла xb.xml). Страница-установщик определит браузер пользователя, проверит наличие нужной версии Яндекс.Бара, при необходимости обновит его и установит ваши кнопки. И не забудьте скачать обновленный Яндекс.Бар 5.0, который реализует все эти возможности. Дмитрий Алексеев, расширяя горизонты