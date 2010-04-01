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Орбитальный зонд «Кассини» передал на Землю тепловую карту спутника Сатурна, Мимаса. На снимке области с более высокой температурой обозначены более теплыми цветами. Изучив снимок, учёные из NASA с удивлением обнаружили, что тепловая карта небесного тела поразительно схожа с фотографией Pac-Man'а, персонажа компьютерной игры 80-х годов.
Заинтересовавшись этим открытием, аналитики компании Яндекс провели собственное исследование и пришли к ещё более удивительным выводам. Оказывается, соотношение радостных и грустных смайликов в интернете подчиняется всё тому же закону Pac-Man’a. Смотрите сами.
Узнать больше о феномене смайликов в интернете можно в полной версии нашего исследования. Здесь же хочется отметь только, что в интернете мы обнаружили по крайней мере 1,5 млн баянов.