Блог Яндекса
апрель 2011
361 градус Панорам
1 апреля 2011, 12:30
Как известно, наши Панорамы позволяют видеть города и другие интересные места на 360 градусов – как будто вы рассматриваете их на самом деле.
Мы научили поиск шутить. Серьёзно
1 апреля 2011, 13:11
А давайте снабдим поиск Яндекса чувством юмора, решили мы. Научим в честь первого апреля показывать по каким-нибудь запросам другие, дурацкие и смешные ответы.
11 новых панорам городов Украины
5 апреля 2011, 12:14
Сегодня на Яндекс.Картах большое пополнение – мы добавили панорамы сразу для 11 городов Украины.
Яндекс.Бар для Opera
7 апреля 2011, 19:14
Предлагаем вашему вниманию Яндекс.Бар 1.0 Beta для браузера Opera 11. С сегодняшнего дня у нас есть Яндекс.Бар для всех популярных браузеров (Opera, IE, Firefox, Chrome и даже Safari).
Новая космическая тема — всё летает!
8 апреля 2011, 18:28
В преддверии юбилейного Дня космонавтики мы нарисовали необыкновенно красивую космическую тему — там буквально всё летает. Планеты, искусственные спутники, воздушные шары и кое-что еще.
ШАД в Питере больше, чем ШАД
9 апреля 2011, 01:59
30 марта в предыдущем посте о расширении Школы анализа данных Яндекса (ШАД) мы уже анонсировали новую инициативу в Питере. Ниже — подробности.
Как устроен поиск по письмам в Яндекс.Почте
11 апреля 2011, 14:10
Задача Яндекса – найти ответ на вопрос пользователя. Но технологии поиска этого самого ответа бывают разными. Скажем, поиск по интернету и по письмам очень сильно различаются. Поиск по почте – это особенный продукт, уникальный и сложный.
Решательный колдунщик — нерешительным школьникам
11 апреля 2011, 14:38
Папа решает, а Вася сдаёт — не наш метод. Но почему бы не помочь старательным, но немного мнительным школьникам. Вот мы и решили помочь — новыми колдунщиками «Решалками».
Солнечный круг, Поиск вокруг
11 апреля 2011, 15:41
Теперь мы спокойны за пользователей поиска Яндекс на iPhone и Android, ведь отныне они всегда смогут найти ближайший банкомат, аптеку или кафе.
Яндекс обновил мобильную почту для Android
11 апреля 2011, 17:43
Мы выпустили обновление мобильной почты Яндекса для телефонов на платформе Android. У приложения изменился и стал более удобным интерфейс. Всего один клик отделяет пользователей от списка контактов, настроек профиля и чата с собеседниками из Яндекса, GTalk и других Jabber-сетей. В почте появилась возможность группировки писем по темам — это делает работу с корреспонденцией легче. Кроме того, приложение стало еще стабильнее и экономичнее расходует батарею телефона.
Opera с поиском Яндекса
12 апреля 2011, 10:56
Компания Яндекс и Opera Software ASA выпустили новую версию браузера Opera — с поиском Яндекса.
Семинар "Peer-to-peer search that works", Djoerd Hiemstra
14 апреля 2011, 10:38
Открыта регистрация на следующий семинар, который состоится 27 апреля 2011 года в московском офисе Яндекса.
Яндекс начинает инвестировать в стартапы
14 апреля 2011, 12:38
В июне 2010 года Яндекс начал присматриваться к венчурному рынку. Сначала мы работали со стартапами через партнеров – первыми для Яндекса искали проекты Startup Point и Greenfield Project. Затем к ним присоединился питерский бизнес-инкубатор Ингрия и еще десяток партнеров в России и Украине.
Яндекс.Деньги открывают API
15 апреля 2011, 14:11
«Секретарши против директоров» с использованием API
18 апреля 2011, 12:26
В начале месяца мы писали о том, что Мой Круг открыл API. Сегодня мы хотим рассказать о первом проекте, который появился на его основе. Это своего рода игра, которая называется Moikrieg.ru. Игра очень проста: игроки анонимно решают, с кем из двух своих знакомых они хотели бы работать. В результате получаются рейтинги сотрудников: среди ваших знакомых, среди сотрудников конкретной компании и общий рейтинг всех тех, чьи профили есть на Моём Круге.
Первая карта, сделанная Яндексом
18 апреля 2011, 13:25
Сегодня на сервисе Яндекс.Карты опубликована первая карта, созданная картографами компании. Это подробная карта Москвы и области.
Маркет в розницу
20 апреля 2011, 15:30
Раньше посетители Яндекс.Маркета (а их около 9 млн человек ежемесячно, по данным TNS) могли выбрать товар на сервисе только в интернет-магазинах. Сегодня у нас случилась небольшая революция – мы начали принимать обычные розничные торговые точки.
Смотрите на сайт глазами его посетителей
21 апреля 2011, 12:01
В конце 2010 года Яндекс приобрёл WebVisor — технологию, которая записывает действия посетителей сайта и показывает их в видеороликах. С тех пор рекламодатели не уставали спрашивать у нас, когда они смогут применить возможности Вебвизора на своих сайтах.
От Пскова до Владивостока
21 апреля 2011, 12:30
Предлагаем вам прогуляться по России с запада на восток. Виртуально, конечно. А предлагаем мы, потому что сегодня на Яндекс.Картах появились панорамы ещё восьми городов и трёх пригородов: Псков, Великий Новгород, Череповец, Вологда, Архангельск, Новодвинск, Чебоксары, Новочебоксарск, Владивосток, Артём и Хабаровск.
Мобильные Деньги в вашем Андроиде
21 апреля 2011, 15:20
Сегодня у нас отличная новость — появилось специальное приложение для телефонов на платформе Android. Если вы на весь день останетесь без компьютера, у вас все равно будет возможность оплатить важные для вас счета — за интернет, сотовую связь, телевидение, коммунальные платежи, онлайн-игры, покупка программ, авиабилетов...