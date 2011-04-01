В начале месяца мы писали о том, что Мой Круг открыл API. Сегодня мы хотим рассказать о первом проекте, который появился на его основе. Это своего рода игра, которая называется Moikrieg.ru. Игра очень проста: игроки анонимно решают, с кем из двух своих знакомых они хотели бы работать. В результате получаются рейтинги сотрудников: среди ваших знакомых, среди сотрудников конкретной компании и общий рейтинг всех тех, чьи профили есть на Моём Круге.