Блог Яндекса
ноябрь 2011
Я.Субботник в Новосибирске
1 ноября 2011, 12:20
19 ноября 2011 года в 9 утра приглашаем в гости всех, кому интересно поговорить о наших технологиях, которые могут быть интересны и полезны разработчикам из Новосибирска и ближайших городов.
Мы расскажем про автоматизацию тестирования веб-форм и фреймворк для клиентской валидации SVARX, как наши верстальщики пытаются справиться с CSS3 и что такое «веб для незрячих».
Покажем вам, как выглядит и работает фронтенд Яндекс.Почты изнутри. Поговорим о том, как правильно приручать сайты. Заглянем в Yandex Map Kit для iOS и даже попробуем что-то из этого сделать!
Вы увидите, как создаются Яндекс.Карты для Windows Phone 7, как мы храним и показываем Яндекс.Карты и делаем Панорамы улиц.
Участие в Субботнике, как всегда, бесплатное. Но зарегистрироваться необходимо.
Ещё о субботнике вы сможете прочитать здесь.
Если у вас есть друзья, которым это может быть полезно, поделитесь ссылкой с ними.
Карты и Маркет для Windows Phone 7
1 ноября 2011, 12:26
Сегодня в Market Place появилось сразу два приложения от Яндекса. Они ответят владельцам телефонов на платформе WP7 как минимум на два вопроса: где лучше купить и как туда проехать. Эти приложения — Яндекс.Маркет и Яндекс.Карты.
Погода для iPad - всегда хорошая
2 ноября 2011, 11:08
Думаете, погода бывает только хорошей или плохой? А вот и нет – она бывает ещё увлекательной. Если это Яндекс.Погода для iPad.
YaC 2011 – постскриптум
2 ноября 2011, 11:54
Всем привет!
Яндекс.Карты нашли московские маршрутки
2 ноября 2011, 14:38
До недавнего времени сервис построения маршрутов общественным транспортом на Яндекс.Картах предлагал москвичам перемещаться по городу на автобусах, троллейбусах, трамваях и метро. Теперь мы подскажем оптимальный путь по улицам столицы еще и с учетом движения маршруток.
Маршруты, маршрутки и автобусы – в новых Картах для Android
8 ноября 2011, 11:19
Сегодня мы обновили Мобильные Карты для пользователей смартфонов на базе Android. Больше всего изменений ожидает автомобилистов. Но кое-что мы приготовили и для тех, кто передвигается по городу на общественном транспорте.
Firefox 8 – офисный работник
8 ноября 2011, 19:51
Сегодня Mozilla представила восьмую версию своего браузера Firefox. Мы предлагаем вам скачать официальную версию браузера – с поиском и сервисами Яндекса.
Чумачечая вакансия
9 ноября 2011, 14:52
Думаете, просто найти хорошего разработчика интерфейсов? К сожалению, нет. А ещё сложнее найти не просто отличного профессионала, а такого, который станет частью команды, с которым будет классно работать над совместными проектами. Поэтому процесс поиска для нас всегда длинный и трудный. И мы не раз замечали: напишешь стандартный текст вакансии, и приходит много кандидатов, много, но не те.
Отдыхайте в Яндекс.Почте
11 ноября 2011, 13:39
Новая тема оформления Яндекс.Почты «Природа» подойдёт и для любителей путешествий, и для уставших от повседневной суеты, и для тех, кто просто любит красивые пейзажи.
Достоевский, Петербург, Яндекс.Карты
11 ноября 2011, 16:14
В день рождения Федора Михайловича Достоевского хочется напомнить вам, что ближайшие выходные в Санкт-Петербурге можно провести не только в поисках дома из фильма «Питер FM», но и найти дом старухи-процентщицы, проверив заодно, точно ли 730 шагов отделяют его от места, где жил Родион Раскольников. В общем, предлагаем вам прогуляться по местам, связанным с главным ФМ русской литературы.
МФТИ - 60 лет!
13 ноября 2011, 12:28
Московскому Физтеху исполняется 60 лет. В Яндексе более ста сотрудников, которые закончили этот вуз. И они успешно работают во всех департаментах компании, то есть среди них не только разработчики, но и менеджеры, и маркетологи, и системные администраторы, и коммерсанты. Потому что хорошее образование означает не только знание предметной области, но и хорошо организованное мышление.
Новые спутниковые снимки на Яндекс.Картах
15 ноября 2011, 14:00
Сегодня на Яндекс.Картах появились новые снимки со спутника общей площадью 370 000 квадратных километров. Теперь в России площадь подробного спутникового покрытия составляет 813 000 квадратных километров, что охватывает 777 городов.
Хроника root.yandex.ru
15 ноября 2011, 17:34
Несколько дней назад завершилась вторая Олимпиада Яндекса для Linux - администраторов.
Сохраните у себя в iPhone Москву
16 ноября 2011, 13:27
Это займёт всего 600 мегабайт. А Киев и того меньше — 170. И в телефоне будет подробная карта города, даже если не ловит сеть.
Переводите письма во время написания
16 ноября 2011, 16:19
Многие из вас не только читают письма на иностранном, но и пишут друзьям и партнерам на неродном языке. Яндекс.Почта приходит на помощь: теперь вы можете быстро переводить и то, что пишут вам, и собственные письма – причём прямо во время их написания.
Яндекс.Музыка на Facebook
17 ноября 2011, 13:37
После запуска скробблинга в Last.fm Яндекс.Музыка предлагает меломанам ещё один удобный способ делиться музыкой со своими друзьями. Сегодня авторизованные пользователи сервиса получили возможность транслировать информацию о своих прослушиваниях в социальную сеть Facebook.
Доставляем вакансии по почте
18 ноября 2011, 13:54
Сегодня на Яндекс.Работе появился новый инструмент – подписки на вакансии. Он позволит быть в курсе свежих вакансий и не тратить время на ежедневный поиск подходящих предложений.
Ёлки — вот они, растут
18 ноября 2011, 18:22
В жизни всякое бывает — где-то снег растаял, у кого-то ёлочные игрушки ненастоящие, но некоторые продолжают верить в Деда Мороза и даже отмечают сегодня день его рождения.
Обновление автомобильной маршрутизации по России на Яндекс.Картах
21 ноября 2011, 12:04
В конце сентября на Яндекс.Картах появилась возможность строить маршруты с учетом пробок по всей России. Сегодня силами нашего картографического подразделения выпущено первое обновление сервиса.
Я.Субботник в Санкт-Петербурге
23 ноября 2011, 14:13
3 декабря 2011 года в 9 утра приглашаем всех на последний Я.Субботник в 2011 году, который пройдет в петербургском офисе Яндекса. Мы будем говорить о наших технологиях, решениях и полезных практиках, которые могут быть интересны и полезны разработчикам.