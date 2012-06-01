КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение

Блог Яндекса

июнь 2012
Яндекс Opera Mini 7 с умной домашней страницей
1 июня 2012, 13:32
Сегодня для телефонов Symbian и Java вышло обновление мобильного браузера Opera Mini 7 со вкусом Яндекса.
Яндекс-авторизация для вашего сайта
5 июня 2012, 15:30
В прошлом году мы объявили о том, что на Яндекс можно входить при помощи профилей в популярных социальных сетях. Многие пользователи тогда спрашивали нас: «А когда будет возможность входить при помощи учетной записи на Яндексе на другие сайты?». Такая возможность у нас есть давно, она реализована при помощи протокола OpenID. Но дело в том, что этот протокол почти не развивается, и он довольно запутанный. Возможно, поэтому он не пользуется особой популярностью у разработчиков. А самое главное – OpenID не позволяет организовать доступ к API. Согласитесь, обидно, когда вы делаете сервис, основанный на API Яндекса, но для идентификации пользователя вам нужно использовать один механизм, а для доступа к API – другой. 
Сервис Яндекс.Перевод вышел из беты
7 июня 2012, 12:09
Бета-фаза разработки сервиса Яндекс.Перевод, запущенного в марте прошлого года, завершена. Сервис выведен на полнофункциональный режим, открытое API опубликовано и стало доступно внешним разработчикам.
Следите за Чемпионатом Европы по футболу на Яндексе
8 июня 2012, 16:37
Сегодня матчами во Вроцлаве и Варшаве откроется главное спортивное событие первой половины лета – столь ожидаемый болельщиками Чемпионат Европы по футболу. И если вы находитесь далеко от Украины или Польши и не сможете лично присутствовать на трибунах, следите за новостями Евро-2012 на Яндексе.
Новый сюжет в Яндекс.Новостях
9 июня 2012, 17:05
Вчера обновились страницы сюжета и результатов поиска в Яндекс.Новостях. Теперь стало намного проще находить новости по конкретной теме, просматривать их в удобном формате и выбирать то издание, которое предпочитаете.
Золотые колготки юных ленинцев
13 июня 2012, 16:58
Прошлым летом на улицах тридцати семи городов можно было увидеть рекламу со странными и часто интригующими текстами – «парики льва толстого», «колготки юных ленинцев», «турагентство сусанина» и т.п. и слоганом «где всё находится». Это была реклама Яндекс.Карт.
Opera 12 – с темами и Яндексом
14 июня 2012, 11:51
Сегодня вышла новая Opera 12. В очередном поколении браузера значительно усовершенствована система безопасности, а также увеличена скорость загрузки страниц, разработанных с использованием таких современных веб-технологий, как HTML 5 и CSS 3.
Защищайте пароли пользователей на вашем сайте вместе с Яндексом
14 июня 2012, 15:42
Сразу оговоримся, что это сообщение будет в первую очередь интересно разработчикам CMS, интернет-магазинов, порталов, форумов и блогохостингов. Речь пойдёт о безопасной и удобной авторизации на ваших сайтах. Тема всегда была важной, и недавние события в отрасли лишний раз подчеркнули это.
И снова Я.Субботник в Санкт-Петербурге
15 июня 2012, 12:27

30 июня 2012 года в Санкт-Петербурге пройдет очередной Я.Субботник.

Сотрудники петербургского, московского и симферопольского офисов Яндекса расскажут о технологиях, решениях и полезных практиках, которые могут быть интересны разработчикам.

Мы расскажем про CSS-препроцессоры, git, отказоустойчивость сервисов, интранет и синхронизацию.

Раскроем подробности про автоматизированное тестирование безопасности конфигурации промышленных веб-серверов, остановимся на качестве кода автотестов и разработке на Node.js.

Кроме этого поведаем ужасно драматическую историю одной промостранички и буквально на пальцах покажем жизнь одного проекта: от идеи до воплощения.

Программа Я.Субботника. 

Тезисы Я.Субботника.

Участие, как всегда, бесплатное, но зарегистрироваться необходимо.

Приходите, слушайте, задавайте вопросы и общайтесь на профессиональные темы за чашкой кофе. Будем рады видеть!

А если это может быть также интересно вашим друзьям и коллегам – отправьте им ссылку.

Яндекс.Мероприятия, делимся знаниями

Информация об отправителе без лишних кликов
15 июня 2012, 14:18
Яндекс.Почта ценит ваше время и стремится к тому, чтобы доступ к любой нужной вам информации происходил как можно быстрее. В том числе, к информации о ваших собеседниках: вы можете получить все необходимые сведения прямо на странице чтения письма.
ШАД: 5 лет спустя
15 июня 2012, 22:47
Удивительно быстро растут дети Кажется, только вчера проходили первые собеседования в Школу анализа данных, первые пары, первые домашние задания. И вот уже многие из тех «детей» сами преподают в Школе! ШАД существует уже пять лет, и сегодня прошел наш четвертый выпускной.
Любимые сайты в подсказках
19 июня 2012, 15:10
Сегодня в поисковых подсказках Яндекса появилось кое-что новое. Но перед тем как об этом рассказать, предлагаем вам провести небольшой эксперимент. Для него вам понадобится любой браузер, yandex.ru в качестве домашней страницы, секундомер и сайт, сложность названия которого зависит от вашей скорости набора текста в английской раскладке (наш испытуемый выбрал mobile-review.com).
RTFM в поиске – вдвое больше языков
19 июня 2012, 16:13
В нашей компании работает много программистов, поэтому мы прекрасно понимаем, какая это сложная и ответственная работа.
Яндекс.Поиск для Android — готовые ответы на ваши вопросы
20 июня 2012, 11:07
Сегодня мы выпустили обновление поискового приложения для Android, в котором реализовали новый подход к мобильному поиску. Приложение дает готовые ответы на запросы, относящиеся к популярным темам в мобильном – это адреса, новости, картинки и прогноз погоды. Обычные результаты всегда находятся рядом – достаточно кликнуть на соответствующую вкладку или перелистнуть экран.
Вся дискография Цоя, видео, фото и тексты
21 июня 2012, 11:06
«Вите Цою 50 лет» — сочетание слов немыслимое и режет глаз. Хотя, казалось бы, не 200 и не 300. За свою короткую жизнь Виктор Цой успел посадить дерево, родить сына, написать порядка сотни песен, сняться в нескольких фильмах и остаться на заезженных кассетах и выцветших плакатах совершенно необходимой частью той эпохи.
Яндекс.ЕГЭ — итоги интернет-экзамена
21 июня 2012, 14:24
В этом году единый госэкзамен сдавали около 900 тысяч школьников, сегодня завершается основной период его проведения. К этой дате мы посчитали и проанализировали несколько цифр о том, как школьники и не только «сдавали» ЕГЭ на нашем тренировочном сервисе ege.yandex.ru.
Расписание ММКФ на Яндекс.Афише
22 июня 2012, 13:04
Вчера в Москве открылся 34-й Московский международный кинофестиваль. Он продлится до 30 июня. Это один из самых уважаемых кинофестивалей в нашей стране, и любители кино всегда ждут его с нетерпением. Мы опубликовали на Яндекс.Афише полную программу показов.
Быстрый доступ к поиску в Android
25 июня 2012, 17:42
Не успела остыть кнопка «Установить» на странице Яндекс.Поиска для Android после недавнего обновления с готовыми ответами, а у нас ещё одна новость на тему поиска и этой платформы.
Новые Яндекс.Карты для iOS – c маршрутами общественного транспорта
26 июня 2012, 12:37
 
Яндекс.Events — сайт о событиях
27 июня 2012, 12:05
Вот уже 8 лет Яндекс проводит различные профессиональные мероприятия. Начиналось всё с практических семинаров по контекстной рекламе и интернет-маркетингу. Затем появилась Школа анализа данных, чуть позже — Я.Субботник. С годами рос как сам список событий, так и их география.