30 июня 2012 года в Санкт-Петербурге пройдет очередной Я.Субботник.

Сотрудники петербургского, московского и симферопольского офисов Яндекса расскажут о технологиях, решениях и полезных практиках, которые могут быть интересны разработчикам.

Мы расскажем про CSS-препроцессоры, git, отказоустойчивость сервисов, интранет и синхронизацию.

Раскроем подробности про автоматизированное тестирование безопасности конфигурации промышленных веб-серверов, остановимся на качестве кода автотестов и разработке на Node.js.

Кроме этого поведаем ужасно драматическую историю одной промостранички и буквально на пальцах покажем жизнь одного проекта: от идеи до воплощения.

Программа Я.Субботника.

Тезисы Я.Субботника.

Участие, как всегда, бесплатное, но зарегистрироваться необходимо.

Приходите, слушайте, задавайте вопросы и общайтесь на профессиональные темы за чашкой кофе. Будем рады видеть!

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Яндекс.Мероприятия, делимся знаниями