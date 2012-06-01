Блог Яндекса
30 июня 2012 года в Санкт-Петербурге пройдет очередной Я.Субботник.
Сотрудники петербургского, московского и симферопольского офисов Яндекса расскажут о технологиях, решениях и полезных практиках, которые могут быть интересны разработчикам.
Мы расскажем про CSS-препроцессоры, git, отказоустойчивость сервисов, интранет и синхронизацию.
Раскроем подробности про автоматизированное тестирование безопасности конфигурации промышленных веб-серверов, остановимся на качестве кода автотестов и разработке на Node.js.
Кроме этого поведаем ужасно драматическую историю одной промостранички и буквально на пальцах покажем жизнь одного проекта: от идеи до воплощения.
Программа Я.Субботника.
Тезисы Я.Субботника.
Участие, как всегда, бесплатное, но зарегистрироваться необходимо.
Приходите, слушайте, задавайте вопросы и общайтесь на профессиональные темы за чашкой кофе. Будем рады видеть!
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Яндекс.Мероприятия, делимся знаниями