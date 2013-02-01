Начался новый год – а с ним начались новые проекты и появились новые планы. И очень хочется, чтобы год был успешным и все планы осуществились. И в этом вам поможет «План Б» – конференция для менеджеров и руководителей проектов.

Мы приглашаем вас 23 февраля – в День защитника отечества – на второй «План Б» в Санкт-Петербурге, где менеджеры Яндекса и других крупных компаний поделятся своим опытом, расскажут про ошибки и провалы, объяснят, почему они случаются, и посоветуют, что делать, чтобы они не повторялись.

Вы узнаете:

какими последствиями чревата ситуация, если менеджер не отважился пустить часть дел на самотек;о чем забывают и как находят крайних в сервисе Яндекс.Маркет при создании сложных проектов;какие основные ошибки сопровождают разработку и запуск пилотной версии продукта-стартапа;на какие подводные камни наткнулся фрилансер со стажем;как умирают проекты и как сделать этот процесс менее болезненным;как Яндекс.Деньги учились работать по скраму и что из этого вышло;какие грабли собрал Рамблер при запуске новой главной страницы; какие бывают проблемы в распределенной разработке при разнице в 12 часов и что с этим делать.