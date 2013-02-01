Блог Яндекса
февраль 2013
Второй «План Б» в Санкт-Петербурге
1 февраля 2013, 12:16
Начался новый год – а с ним начались новые проекты и появились новые планы. И очень хочется, чтобы год был успешным и все планы осуществились. И в этом вам поможет «План Б» – конференция для менеджеров и руководителей проектов.
Мы приглашаем вас 23 февраля – в День защитника отечества – на второй «План Б» в Санкт-Петербурге, где менеджеры Яндекса и других крупных компаний поделятся своим опытом, расскажут про ошибки и провалы, объяснят, почему они случаются, и посоветуют, что делать, чтобы они не повторялись.
Вы узнаете:какими последствиями чревата ситуация, если менеджер не отважился пустить часть дел на самотек;о чем забывают и как находят крайних в сервисе Яндекс.Маркет при создании сложных проектов;какие основные ошибки сопровождают разработку и запуск пилотной версии продукта-стартапа;на какие подводные камни наткнулся фрилансер со стажем;как умирают проекты и как сделать этот процесс менее болезненным;как Яндекс.Деньги учились работать по скраму и что из этого вышло;какие грабли собрал Рамблер при запуске новой главной страницы; какие бывают проблемы в распределенной разработке при разнице в 12 часов и что с этим делать.
Вся Казань на панорамах Яндекса
6 февраля 2013, 14:38
Сегодня мы добавили на Яндекс.Карты новые снимки Казани. Покрытие увеличилось в два с половиной раза. Сравните, как было и как стало:
35 новых городов на спутниковых картах Яндекса
8 февраля 2013, 13:56
Первый в новом году спутниковый релиз – не только масштабный, но и очень интересный. На Яндекс.Картах обновились снимки из космоса для ряда региональных центров России, а еще появилось немало небольших городов с богатой историей.
50 ГБ Яндекс.Диска с Sony Xperia Tablet S
8 февраля 2013, 16:52
Сегодня у нас хорошие новости для тех, кто любит планшеты и много места в Яндекс.Диске.
Новый альбом Земфиры на Яндекс.Музыке
14 февраля 2013, 01:17
Сегодня только на Яндекс.Музыке состоялась премьера долгожданного нового альбома Земфиры. Пластинка получила название «Жить в твоей голове», послушать её целиком или скачать можно на специальной странице альбома.
Яндекс.Почта подскажет нужные слова
14 февраля 2013, 13:46
«Чем боле я думаю, тем сильнее убеждаюсь, что мое существование не может быть отделено от вашего: я создан для того, чтобы любить вас и следовать за вами; все другие мои заботы — одно заблуждение и безумие», — писал Александр Сергеевич Пушкин Наталье Гончаровой в марте 1830 года.
Лекции для старшеклассников в Яндексе
18 февраля 2013, 14:59
Школа анализа данных – это крупный образовательный проект Яндекса для студентов и выпускников вузов, направленный на подготовку специалистов в области анализа и извлечения информации из интернета.
Новые карты Яндекса: Белгород, Якутск и другие города
19 февраля 2013, 13:08
Рисовать карты – очень увлекательное занятие! Берется свежий спутниковый снимок, на него кладется сетка дорог, после чего слой за слоем наносятся строения, парки и леса, реки и озера, различные достопримечательности и, наконец, придумывается дизайн.
Яндекс.Такси — платите за поездку карточкой
20 февраля 2013, 13:02
Давно прошли те времена, когда банковские карты и электронные деньги считались экзотикой. Сегодня люди охотно оплачивают карточкой покупки в супермаркетах и торговых центрах, интернет-магазинах и магазинах приложений.
Яндекс.Почта — теперь и в SMS
21 февраля 2013, 12:59
Яндекс.Почта предлагает новую возможность — письма в SMS.
Новости YaC/m, серия I
21 февраля 2013, 19:56
До нашей новой конференции, которая пройдет 16 мая, остается меньше трех месяцев; программа начинает обрастать подробностями, и мы хотим самыми важными поделиться с вами. Наше приглашение принял и пообещал приехать Марвин Ляо (Marvin Liao), прекрасный американский маркетолог и лектор, который расскажет о свежих идеях использования технологий маркетинга и Big Data в Silicon Valley на примерах крупнейших интернет-компаний и самых успешных стартапов.
Яндекс.Диск — облачная платформа для приложений
22 февраля 2013, 11:35
Работать с данными на Яндекс.Диске можно разными способами: из приложений для компьютеров и смартфонов, через веб-интерфейс, по протоколу WebDAV или с помощью сторонних программ, интегрированных с Диском. Некоторые сторонние приложения просто позволяют управлять файлами на Диске, другие — предлагают дополнительные возможности.
Яндекс.Store открыт
25 февраля 2013, 13:26
Сегодня у нас хорошая новость для обладателей смартфонов и планшетов на базе Android. Мы открыли Яндекс.Store – магазин приложений с удобным поиском и возможностью оплаты со счета мобильного.
Яндекс.Карты замкнули Золотое кольцо
26 февраля 2013, 14:38
Золотое Кольцо – один из самых популярных туристических маршрутов, который проходит по древним российском городам. Традиционно его образуют восемь городов, панорамы шести из них – Владимира, Суздаля, Ярославля, Костромы, Иванова и Сергиева Посада – уже были опубликованы на Яндекс.Картах. А сегодня мы замкнули этот круг, разместив панорамы Переславля-Залесского и Ростова.
Защита от вирусов, проникающих через Java-приложения
27 февраля 2013, 15:21
Интернет похож на мегаполис. Как и в любом мегаполисе, в нём много замечательных мест, но есть и те, где гулять опасно. Например:
Яндекс.Почта: по вашим просьбам
28 февраля 2013, 15:26
Знаете ли вы, что Яндекс.Почта обновляется два раза в неделю? Дату последнего изменения можно увидеть в нижнем левом углу вашего почтового ящика.