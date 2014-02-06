Всё началось с комиссара Каттани и мыльных опер: «Рабыня Изаура», «Богатые тоже плачут», «Просто Мария», «Санта-Барбара». Во второй половине 1990-х были популярны «Полиция Майами: Отдел нравов» и «Секретные материалы», а в начале 2000-х после «Бригады», «Доктора Хауса» и «Остаться в живых» стало ясно, что телесериалы — это хорошо и надолго. Сейчас хороших сериалов столько, что посмотреть все не хватит никакого времени. Их много и в телеэфире, и в интернете. Каждый из вас наверняка смотрит или «Сверхъестественное», или «Интернов», или «Шерлока», или «Игру престолов», или всё вместе. А что смотрят остальные? Мы изучили, какие сериалы ищут пользователи Яндекса, и готовы поделиться с вами результатами этого исследования. Все данные охватывают период с 1 октября по 17 ноября 2013 года.