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Даже самый удобный и быстрый браузер иногда хочется настроить «под себя». Например, добавить блокировщик рекламы, чтобы избавиться от всплывающих окон и мигающих баннеров, или установить менеджер паролей. Полезных дополнений множество, и мы подумали — почему бы не встроить их в наш браузер? Встречайте Яндекс.Браузер с каталогом дополнений. Теперь не обязательно искать и устанавливать их вручную, достаточно просто включить.
Яндекс.Новости — крупнейший в рунете агрегатор новостных сообщений. Каждый день этот сервис получает материалы от нескольких тысяч СМИ и автоматически формирует из них новостную картину дня. Это очень сложная задача: нужно структурировать огромное количество информации, выделить самое важное и предоставить результат читателям в понятном виде. Нас часто спрашивают, как работают Яндекс.Новости, и в этой публикации мы постараемся ответить на ваши вопросы. А если что-то забудем — спрашивайте в комментариях.