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Блог Яндекса

февраль 2014
Яндекс открывает офис в Берлине
6 февраля 2014, 12:00
Сегодня в Берлине открылся новый офис Яндекса — 16-й по счёту в мире и третий в Западной Европе. Сотрудники берлинского офиса будут заниматься разработкой и развитием сервисов Яндекса. Первые специалисты начнут работать над мировыми Яндекс.Картами — уже открыты несколько вакансий для разработчиков C++. К концу этого года мы рассчитываем нанять в Берлине 30-40 сотрудников, а в перспективе — ещё больше.
Полезные советы по выбору и покупке авиабилетов
7 февраля 2014, 13:42
Уйти вечером с работы, собрать чемодан, сесть на самолёт и встретить следующий рассвет на берегу моря. Все мы этого хотим, а зимой — особенно сильно, но новый день всё равно начинаем не с прогулки по пляжу, а с чашки кофе в офисе. Почему? Потому что всегда найдётся миллион причин, которые нам мешают. Однако море ближе, чем кажется. Достаточно купить билет на самолёт, а дальше всё будет проще.
Кто поёт пу-пу-пиду?
12 февраля 2014, 13:48
Бывает так: крутится в голове один мотивчик, а из какой он песни — вспомнить не удаётся. И ладно, если рядом есть музыкально подкованный друг, которому можно хотя бы мелодию напеть. А когда кроме компьютера ничего под рукой нет, что делать?
Приятные дополнения к Яндекс.Браузеру
13 февраля 2014, 11:56

Даже самый удобный и быстрый браузер иногда хочется настроить «под себя». Например, добавить блокировщик рекламы, чтобы избавиться от всплывающих окон и мигающих баннеров, или установить менеджер паролей. Полезных дополнений множество, и мы подумали — почему бы не встроить их в наш браузер? Встречайте Яндекс.Браузер с каталогом дополнений. Теперь не обязательно искать и устанавливать их вручную, достаточно просто включить.

Умные, спортивные, культурные поисковые подсказки
14 февраля 2014, 14:34
В 2012 году поиск Яндекса научился отвечать на запросы быстрее, чем вы их задаёте. Мы назвали это умными подсказками. Сначала поиск подсказывал только факты: высоту Фудзиямы, вес пингвина, диаметр Солнца и другие справочные данные. Постепенно мы научили его отвечать мгновенно на разные другие запросы. Например, переводить слова, сообщать результаты футбольных матчей или показывать текущий балл пробок на дорогах.
Новая версия Яндекс.Метро
19 февраля 2014, 09:59
В этом году в Москве открылась новая станция метро «Деловой центр», вот-вот должны заработать ещё две: «Лесопарковая» и «Битцевский парк». Пока в вагонах метро готовятся переклеивать схемы, Яндекс.Метро учится строить новые маршруты — скоро от «Новоясеневской» до «Бульвара Дмитрия Донского» можно будет доехать на метро всего за 15 минут по прямой. Новые станции, новые маршруты — новое Яндекс.Метро.
Как устроены Яндекс.Новости
20 февраля 2014, 14:19

Яндекс.Новости — крупнейший в рунете агрегатор новостных сообщений. Каждый день этот сервис получает материалы от нескольких тысяч СМИ и автоматически формирует из них новостную картину дня. Это очень сложная задача: нужно структурировать огромное количество информации, выделить самое важное и предоставить результат читателям в понятном виде. Нас часто спрашивают, как работают Яндекс.Новости, и в этой публикации мы постараемся ответить на ваши вопросы. А если что-то забудем — спрашивайте в комментариях.

Яндекс изучил, какие сериалы ищут люди
21 февраля 2014, 13:07
Всё началось с комиссара Каттани и мыльных опер: «Рабыня Изаура», «Богатые тоже плачут», «Просто Мария», «Санта-Барбара». Во второй половине 1990-х были популярны «Полиция Майами: Отдел нравов» и «Секретные материалы», а в начале 2000-х после «Бригады», «Доктора Хауса» и «Остаться в живых» стало ясно, что телесериалы — это хорошо и надолго. Сейчас хороших сериалов столько, что посмотреть все не хватит никакого времени. Их много и в телеэфире, и в интернете. Каждый из вас наверняка смотрит или «Сверхъестественное», или «Интернов», или «Шерлока», или «Игру престолов», или всё вместе. А что смотрят остальные? Мы изучили, какие сериалы ищут пользователи Яндекса, и готовы поделиться с вами результатами этого исследования. Все данные охватывают период с 1 октября по 17 ноября 2013 года.
В Яндекс.Диске появился редактор скриншотов
24 февраля 2014, 11:56
Было время, когда каждый гигабайт был на счету. Сейчас проще. Памяти у телефонов и компьютеров стало больше, а самое необходимое можно на всякий случай скопировать в облачное хранилище. Однако смысл облака не только в сохранении контента, но и в удобстве работы с ним. Яндекс.Диск давно идёт по этому пути: музыку в Диске можно слушать, видео — смотреть, а для работы с фотографиями существует целый набор возможностей. Сегодня в Яндекс.Диске появился ещё один инструмент для работы с контентом — редактор скриншотов.
Что искали пользователи Яндекса во время Олимпиады
25 февраля 2014, 12:57
В воскресенье, 23 февраля, закончилась первая для России домашняя зимняя Олимпиада. Мы выиграли 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей и возглавили общий зачёт — как по количеству золотых, так и по общему числу выигранных медалей. Успех России и близость Олимпиады вызвали закономерный интерес к Играм у всей страны, а значит, и у пользователей Яндекса. Мы проанализировали всплески поискового интереса к спортивным событиям и спортсменам на протяжении Олимпиады, и вот что у нас получилось.
В Яндекс.Новостях появились ссылки на зарубежные СМИ
27 февраля 2014, 14:56
Что люди делают в интернете? По данным недавнего опроса ФОМ, большинство ищет информацию и читает новости. Если подумать, это очень похожие вещи, ведь новости — это информация о том, что происходит вокруг. В 2001 году мы запустили сервис Яндекс.Новости, чтобы вы могли узнавать обо всех новостях в одном месте. Теперь для тех, кто всегда хотел узнать чуть больше, в Яндекс.Новостях появились ссылки на статьи зарубежных СМИ. Эти статьи можно автоматически перевести на русский и любой другой из 34 языков, которые знает Яндекс.Перевод, или прочитать в оригинале на сайте источника.