Блог Яндекса
сентябрь 2014
Поиск Яндекса научился платить по счетам
2 сентября 2014, 11:54
Информация — не всегда лучший ответ на поисковый запрос. Некоторые запросы, например [lana del rey новый альбом], содержат в себе задачу, и правильнее всего предлагать в результатах поиска её решение. В поиске Яндекса для этого служат интерактивные колдунщики — специальные ответы, помогающие вам слушать музыку, подбирать авиабилеты, прокладывать маршрут или переводить иностранные слова. Сегодня мы запустили сразу несколько новых колдунщиков, которые позволяют оплатить интернет, услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД и купить билеты в кино.
Как устроены переводные словари Яндекса
4 сентября 2014, 12:43
Что важнее всего при изучении иностранного языка? Желание, свободное время, проверенный учебник, хороший преподаватель? Безусловно. А ещё — хороший словарь.
Стереотипы начинают и выигрывают
5 сентября 2014, 13:18
Пять дней в неделю утром на работу, в обед бизнес-ланч, вечером в пятницу за продуктами, а потом иногда в бар, в субботу — кино, торговый центр или салон красоты, ну а после, может быть, ночной клуб. И в понедельник вечером — в спортзал, чтобы восстановить силы. И так изо дня в день. По крайней мере такая была гипотеза у нашего аналитика геоинформационных сервисов. Чтобы проверить её, он посмотрел, как запросы пользователей мобильных Яндекс.Карт и Навигатора распределяются по дням недели.
Китайская грамота
8 сентября 2014, 13:47
На сервисе Яндекс.Перевод появились китайский и тайский языки. Теперь вы можете перевести описание товара в китайском интернет-магазине на русский или изучить историю достопримечательностей Таиланда на местных сайтах, если собираетесь в путешествие и решили вооружиться информацией до зубов. В мобильном приложении Яндекс.Перевод для iOS китайский и тайский языки уже доступны, скоро появятся и в приложении для Android.
Миллион паролей от Яндекса
8 сентября 2014, 15:12
Вчера на нескольких сайтах появилась информация про базу логинов и паролей на Яндексе – более миллиона записей. Мы проанализировали эту базу и совершенно уверены, что она получена не в результате взлома наших сервисов.
Здравствуйте, школы!
10 сентября 2014, 13:20
Наступила осень — отдохнувшие за лето школьники и студенты с новыми силами принялись поглощать знания. Мы в Яндексе тоже времени зря не теряли и подготовили несколько образовательных программ для всех, кто интересуется информационными технологиями. Курсов много, так что есть из чего выбрать.
Объясни это компьютеру
11 сентября 2014, 13:59
Поисковым системам известны десятки миллиардов веб-страниц. Эти страницы содержат самые разные данные: тексты, картинки, видеоролики, карты, ссылки на другие страницы. Когда вам нужно что-то отыскать в Сети, вы обращаетесь к поисковой системе, и она находит веб-страницы с нужной информацией, ориентируясь на ключевые слова из запроса.
Стипендия имени Ильи Сегаловича
12 сентября 2014, 11:05
Яндекс учредил стипендию имени Ильи Сегаловича – для студентов и аспирантов факультета компьютерных наук в ВШЭ. Стипендия создана для того, чтобы поддержать и поощрить людей, интересующихся наукой и технологиями. Выдаваться она будет за успехи в учёбе и научной деятельности.
Все новости дня и коньки впридачу
15 сентября 2014, 12:01
Всего несколько десятков лет назад люди узнавали о новостях раз в какое-то время, из газет, по телевизору или по радио – и им хватало. Теперь же, благодаря интернету, мы постоянно следим за событиями и сразу узнаём обо всём. Быть в курсе происходящего помогают Яндекс.Новости — крупнейший в рунете новостной агрегатор, автоматически составляющий картину дня на основе материалов нескольких тысяч изданий.
Новая Музыка
17 сентября 2014, 12:25
Сегодня мы перезапустили сервис Яндекс.Музыка. Главная задача нового сервиса – открывать для людей музыку. Ту, которую они ещё не слышали, но которая им понравится.
Yet another реестр
19 сентября 2014, 11:51
12 сентября Яндекс внесли в реестр организаторов распространения информации – как и некоторые другие интернет-компании, например, ВКонтакте и Mail.Ru. Судя по вопросам, которые мы получаем со всех сторон, это событие беспокоит многих наших пользователей, и все довольно плохо представляют себе, что происходит. Попробуем объяснить, как сейчас это выглядит с нашей точки зрения.
День прощания с игрушками
22 сентября 2014, 23:55
23 сентября Яндексу исполняется 17 лет. Помните, что вы чувствовали, когда вам было 17? Мы попробовали восстановить забытые ощущения и поняли, кроме всего прочего, что это определённый рубеж, когда с тем, что называют детством, прощаются окончательно и бесповоротно. Поэтому мы решили отметить этот день рождения Яндекса как-то по-особенному и объявили его Днём прощания с игрушками.
Авто-фото-вело-мото-теле-радио-монтёр
23 сентября 2014, 12:13
Время от времени всем приходится сталкиваться с мелкими бытовыми проблемами — надо почистить ковёр, починить холодильник, повесить карниз или просто убраться в квартире. Можно было бы это сделать, но то нет времени, то дрели, то просто неохота. Чтобы помочь вам навести порядок в домашних делах, сегодня мы запустили сервис, который умеет решать любые бытовые вопросы — Яндекс.Мастер.
Новая Яндекс.Почта для Android
25 сентября 2014, 11:56
Работать с электронной почтой — едва ли не первое, что научились делать предки современных смартфонов. С тех пор многое изменилось: смартфоны обрели сенсорные экраны, лишились клавиатур и освоили множество новых ролей — вплоть до роли тренера по фитнесу. В общем, мир изменился — а значит, пора меняться и почте.
Памяти Алексея Яковлевича Червоненкиса
29 сентября 2014, 15:21
22 сентября трагически погиб Алексей Яковлевич Червоненкис — ведущий сотрудник Института проблем управления РАН, профессор МФТИ и Лондонского университета, преподаватель Школы анализа данных, человек, который внёс огромный вклад в теорию машинного обучения.