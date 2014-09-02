Пять дней в неделю утром на работу, в обед бизнес-ланч, вечером в пятницу за продуктами, а потом иногда в бар, в субботу — кино, торговый центр или салон красоты, ну а после, может быть, ночной клуб. И в понедельник вечером — в спортзал, чтобы восстановить силы. И так изо дня в день. По крайней мере такая была гипотеза у нашего аналитика геоинформационных сервисов. Чтобы проверить её, он посмотрел, как запросы пользователей мобильных Яндекс.Карт и Навигатора распределяются по дням недели.