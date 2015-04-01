Блог Яндекса
Яндекс открывает новый набор в Школу анализа данных. Это вечерние курсы для тех, кто хочет получить образование в области обработки и анализа данных.
В прошлом году Яндекс учредил стипендию имени Ильи Сегаловича для студентов и аспирантов факультета компьютерных наук Высшей школы экономики. Она выдаётся на один год за особые успехи в учёбе и научной деятельности. Сегодня мы рады объявить имена первых лауреатов этой стипендии. Ими стали 16 человек; в их числе — молодые учёные, исследователи и победители международных олимпиад по математике и программированию.
Мы обновили Яндекс.Почту для iPhone. Приложение изменилось во всём: у него новый интерфейс и новые возможности, включая поддержку нескольких аккаунтов.
Недавно мы выпустили исследование про то, что люди ищут в связи с разными странами. Оно получилось большим, и всё равно осталось много интересного.
Яндекс выпустил исследование «Интернет в регионах России». Его задача — отобразить основные показатели развития сети в регионах и в стране в целом.
Сегодня мы представляем новые Яндекс.Карты. Сервис сменил интерфейс: теперь самое главное — карта — занимает всё окно браузера. Мы начали объединять карты, над которыми работают профессиональные картографы, и Народную карту. В результате на сервисе появятся подробные схемы всех городов России.
Каждый день пользователи Яндекс.Диска автоматически сохраняют несколько миллионов фотографий, сделанных в самых разных местах. Мы проанализировали обезличенные данные по снимкам 2014-2015 годов и увидели, когда и где люди чаще фотографируют. В любое время года много снимков из крупных городов России, Украины и Беларуси. А в Европе, например, круглый год снимают Париж и Прагу, а летом — ещё Барселону и Рим.
Миллионы людей пользуются Яндекс.Картами в интернете, но почти никогда не встречают их на улицах городов. Мы решили это исправить.
В обновлённом Яндекс.Метро для Android жители Москвы могут пополнить транспортную карту «Тройка», а петербужцы — «Подорожник».
Колдунщик цветов Яндекса вернулся, просим любить и жаловать. Теперь в нём 1010 цветов — рассказываем о том, как раскладывали их по порядку.
Сегодня мы открываем регистрацию на чемпионат по спортивному программированию Яндекс.Алгоритм-2015. В этом году чемпионат пройдёт полностью в онлайне, на платформе Яндекс.Контест. Участником может стать каждый, кто умеет решать алгоритмические задачи и воплощать решения на одном из 13 языков программирования. В финал, который состоится 6 августа, выйдут 25 участников, показавших в ходе отборочных раундов лучшие результаты.
В прошлом году в Высшей школе экономики появился факультет компьютерных наук, созданный при участии Яндекса. Мы помогали составить программу для бакалавриата «Прикладная математика и информатика». На первый курс поступило более 320 человек. Михаил Левин, руководитель службы анализа больших данных в Яндексе и один из преподавателей факультета, рассказывает о том, каким был первый год обучения.
Российские пользователи задают поиску Яндекса десятки тысяч вопросов о том, как сделать что-то за определённый промежуток времени. Мы проанализировали эти запросы и выяснили, что люди хотят сделать за несколько секунд и несколько минут.
Команда сервиса Яндекс.Такси села за руль московских такси, чтобы на своём опыте узнать, каково это — оказаться с другой стороны системы, над которой работаешь каждый день. В акции участвовали менеджеры, дизайнеры и разработчики Такси.