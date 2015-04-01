Каждый день пользователи Яндекс.Диска автоматически сохраняют несколько миллионов фотографий, сделанных в самых разных местах. Мы проанализировали обезличенные данные по снимкам 2014-2015 годов и увидели, когда и где люди чаще фотографируют. В любое время года много снимков из крупных городов России, Украины и Беларуси. А в Европе, например, круглый год снимают Париж и Прагу, а летом — ещё Барселону и Рим.