Блог Яндекса
февраль 2015
Лечу куда хочу: Яндекс обновил Авиабилеты
2 февраля 2015, 11:59
Иногда самое сложное в отпуске — это выбрать, где его провести. Мы научили Яндекс.Авиабилеты давать путешественникам советы — на главной странице сервиса появился блок рекомендаций, который показывает самые выгодные предложения по интересным направлениям.
Ключ от Яндекса
3 февраля 2015, 12:47
Защита личных данных — одна из самых важных проблем в интернете. Потерять доступ к своему аккаунту, будь то почта или социальная сеть, сродни катастрофе — как прийти домой и обнаружить, что ключ не подходит к замку. Неслучайно в интернете множество советов, как защитить свой аккаунт от взлома, и, пожалуй, самый популярный из них — использовать сложные пароли и регулярно их менять. Это, конечно, неплохо, но постоянно запоминать новые сложные пароли бывает довольно утомительно.
Все по местам
5 февраля 2015, 14:56
С 2013 года центр Москвы — это зона платной парковки, и в лексикон автовладельцев прочно вошли слова «паркомат» и «паркон». Водители относятся к платным парковкам по-разному, но факт остаётся фактом: внутри Садового (а с недавних пор — и Третьего транспортного) кольца приходится думать о том, где припарковать машину и как оплатить стоянку. Теперь ответы на эти вопросы есть у Яндекса — в мобильном приложении Парковки.
Яндекс.Деньги запустили сервис для выставления счетов
10 февраля 2015, 14:59
Яндекс.Деньги запустили новый сервис, с помощью которого пользователи могут выставлять друг другу счета для оплаты чего угодно — будь то квартира, сдаваемая в аренду, коллективный подарок или совместный ремонт школьного класса.
Подскажите, пожалуйста
12 февраля 2015, 14:59
Здорово, когда человек понимает вас с полуслова. Ещё лучше, когда это делает компьютер, ведь от него такого совсем не ждёшь. С 2008 года мы учим поиск Яндекса схватывать на лету и подсказывать ответ ещё до того, как вы написали вопрос полностью. В этом помогают поисковые подсказки — они ускоряют ввод поискового запроса, предлагая наиболее вероятные, популярные и актуальные варианты его продолжения. А иногда и немного больше.
Красный день календаря
13 февраля 2015, 14:01
День всех влюблённых — один из немногих праздников, когда можно дарить и получать подарки одновременно. И хотя подарок — штука приятная, его же нужно сначала выбрать, а это целое дело. Если вы до сих пор ломаете над этим голову, спросите совета у Яндекса. Специально к 14 февраля мы запустили интерактивный колдунщик, который поможет вам и с подарками, и с программой на вечер.
Что и требовалось доказать
20 февраля 2015, 09:53
14 марта, в день числа «пи», Яндекс при поддержке Высшей школы экономики проведёт для всех желающих контрольную по математике. Она называется «Что и требовалось доказать». Чтобы успешно справиться с заданиями ЧТД, не обязательно знать доказательство теоремы Ролля или уметь умножать ряды Фурье. Достаточно базовых знаний по математике — тех, которые вы получили в школе.
Интересное кино
20 февраля 2015, 12:58
В воскресенье, 22 февраля, в Лос-Анджелесе состоится церемония вручения премии «Оскар». Узнать, кто номинирован на премию, и посмотреть трейлеры интересных фильмов вы можете прямо в результатах поиска Яндекса — с помощью тематического колдунщика, который отвечает на связанные с «Оскаром» запросы: [кто получил оскар], [лучшая мужская роль], [оскар 2015] и так далее.
Спрос и цены на товары в интернете
24 февраля 2015, 13:46
Яндекс изучил, как изменились спрос и цены на товары в интернет-магазинах в январе 2015 года. Если коротко — спрос упал, а цены выросли.
Яндекс.Недвижимость поможет выбрать новостройку в Москве
27 февраля 2015, 12:21
На Яндекс.Недвижимости появился раздел «Квартиры в новостройках». В нём представлены практически все новые жилые комплексы Москвы и Подмосковья. Вы можете изучить предложения и узнать подробности о каждом комплексе: тип зданий, цены, сроки сдачи жилья, наличие парковки и так далее.