Здорово, когда человек понимает вас с полуслова. Ещё лучше, когда это делает компьютер, ведь от него такого совсем не ждёшь. С 2008 года мы учим поиск Яндекса схватывать на лету и подсказывать ответ ещё до того, как вы написали вопрос полностью. В этом помогают поисковые подсказки — они ускоряют ввод поискового запроса, предлагая наиболее вероятные, популярные и актуальные варианты его продолжения. А иногда и немного больше.