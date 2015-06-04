Блог Яндекса
Иногда хочется что-нибудь послушать, например по дороге на работу или во время уборки дома. Тут важно, чтобы музыка подошла к настроению и ситуации — если правильно подобрать саундтрек, то можно приехать на работу в хорошем настроении, а убраться в два раза быстрее, чем обычно. Специально для таких случаев мы запускаем Яндекс.Радио — сервис, с помощью которого можно за пару секунд подобрать саундтрек, соответствующий моменту.
Сегодня мы запустили приложение Яндекс.Прогулки. Это мобильный путеводитель, который поможет найти интересные места в разных городах России.
У нас часто спрашивают, как представить свой сайт поисковым роботам. Мы собрали ответы на такие вопросы в курс «Основные принципы индексирования».
Этой весной мы провели четвёртую олимпиаду для системных администраторов Root 2015 — и в этом году она впервые вышла на международный уровень.
В четверг думский комитет по информационной политике обсуждал законопроект, который обязывает поисковые системы по заявлению гражданина и без решения суда удалять из поисковой выдачи ссылки на незаконную или недостоверную информацию, или даже на достоверную, если она касается событий трёхлетней давности. Поиск в интернете — наш основной сервис, и в первую очередь мы старались сделать его полным, полезным и независимым. Законопроект в текущей редакции существенно затруднит развитие поиска, построенного на таких принципах, или даже сделает его существование вовсе невозможным. Поэтому мы считаем необходимым прокомментировать законопроект — в том числе, публично.
В марте мы анонсировали запуск Школы дизайна Яндекса — курса занятий, на которых мы будем знакомить дизайнеров с основами работы над массовыми веб-продуктами. Мы получили 780 заявок, провели 74 интервью и выбрали 31 кандидата. Одни из них — состоявшиеся профессионалы, у других, наоборот, совсем мало опыта. Сегодня Школа начинает работу — читайте рассказ о том, каким был первый день Школы и что будет дальше.
Вокруг происходит так много событий, что легко пропустить что-то интересное. Концерты, кино, выставки, спектакли, экскурсии, ярмарки, мастер-классы — уследить за всем, а тем более всюду успеть — очень сложно. Мы хотим исправить это и запускаем новую Яндекс.Афишу — сервис выбора развлечений, с которым вы всегда будете в курсе того, что происходит вокруг. Читайте рассказ руководителя Яндекс.Афиши Юлии Нечаевой о новом сервисе.
Современный мир предлагает человеку множество товаров, услуг и развлечений. Богатый выбор — это хорошо, но, когда ассортимент слишком широк, сложно остановиться на чём-то одном. На то, чтобы купить пылесос или даже просто выбрать фильм на вечер, уходит много времени и сил. Для того чтобы вы могли быстро и просто выбрать из миллионов похожих объектов подходящий, в Яндексе разработана технология Диско. Она используется в сервисах с крупными каталогами объектов — в Музыке, Радио, Маркете и Видео.
В прошлом году пользователи мобильных Карт и Навигатора оставили на карте Москвы больше двух миллионов сообщений о ДТП. Кроме аварий этими отметками могут обозначать и другие события — например, ремонт или перекрытие дороги. Мы отобрали только отметки с комментариями, которые однозначно указывают на ДТП («фура и легковушка на съезде», «инфинити в столб», «левый ряд»), и определили места, где их было больше всего.
Мы запустили новую версию Яндекс.Работы — сервиса для поиска вакансий. Нашей главной целью было сделать процесс поиска работы удобнее.
Яндекс.Диск научился составлять фотоальбомы. На сервисе появился раздел «Все фото», где снимки и видео сгруппированы не просто по датам, а по отдельным событиям.
Аналитики Яндекса с помощью поисковых запросов выяснили, какие русскоязычные поэты и произведения пользуются наибольшей популярностью.