Блог Яндекса
Лето — пора музыкальных фестивалей и громких концертов. Выступление любимой группы — большое событие, к которому готовятся за несколько месяцев. Тем обиднее в день концерта узнать, что билет попал в руки к мошенникам. Чтобы не оказаться в такой ситуации, достаточно понимать, как устроены электронные билеты, и соблюдать простые правила — о них рассказывает команда Яндекс.Афиши.
В Яндекс.Навигаторе появился голос спортивного комментатора Василия Уткина. Чтобы озвучить приложение, Уткин провёл в студии звукозаписи несколько часов и наговорил в микрофон около 160 слов и фраз.
В Бразилии стартуют Олимпийские летние игры 2016 года. Следить за состязаниями можно в нашем спецпроекте, а поддержать спортсменов помогут «Карта болельщика» и блок «Дай пять» в приложении Яндекса.
Многим путешественникам известно, что в некоторые места дешевле ездить по путёвке, а в некоторые — самостоятельно. Мы составили интерактивную карту, которая поможет выбрать более выгодный вариант поездки.
Файлами с Яндекс.Диска легко поделиться с другими людьми. Можно показать фотографии родственникам или прислать коллеге черновик отчёта. В таких случаях хочется получить от человека отклик. Сегодня в Диске появились комментарии — теперь пользователи, которым вы отправили ссылку на свои фото или документы, смогут не только их просмотреть или скачать, но и написать вам что-нибудь в ответ.
В Рио-де-Жанейро закрылись Олимпийские игры. С первого дня Олимпиады в Доме болельщика работал интерактивный стенд Яндекса — там спортсмены могли просмотреть приветствия, присланные через наше приложение, и ответить на них. Мы попросили сотрудников Яндекса, которые помогали олимпийцам общаться с болельщиками, рассказать о впечатлениях от Рио.
КиноПоиск и Яндекс.Карты нанесли на карту места, где проходили съёмки популярных советских и российских фильмов. Это 26 локаций в разных частях страны, от Москвы до Чукотки. Каждая метка сопровождается карточкой со справкой о фильме. Можно посмотреть отрывок из кино, в котором появляется отмеченное на карте место, а во многих случаях — ещё и проверить, как оно выглядит сейчас.
Мы открываем Яндекс.Лицей. Это образовательный проект для школьников, которые всерьёз хотят освоить программирование. В Яндекс.Лицее бесплатно учат программировать на примере языка Python. Занятия проходят дважды в неделю под руководством опытных преподавателей. В этом году Яндекс.Лицей заработает в четырёх городах: Калуге, Пензе, Саратове и Тамбове.