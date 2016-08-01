КиноПоиск и Яндекс.Карты нанесли на карту места, где проходили съёмки популярных советских и российских фильмов. Это 26 локаций в разных частях страны, от Москвы до Чукотки. Каждая метка сопровождается карточкой со справкой о фильме. Можно посмотреть отрывок из кино, в котором появляется отмеченное на карте место, а во многих случаях — ещё и проверить, как оно выглядит сейчас.