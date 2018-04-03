Яндекс.Карты научились показывать входы в организации. Больше не нужно плутать вокруг огромного здания, читая все вывески и таблички, — просто введите название нужного места в поиск, и Карты стрелкой покажут, где находится вход. Информация о входах пока доступна только для Москвы и Санкт-Петербурга. Её можно посмотреть в веб-версии Карт и в мобильных приложениях для iOS и Android.