Блог Яндекса
Политехнический музей, Третьяковка, Музей истории ГУЛАГа и Санкт-Петербургская филармония представили первые проекты на платформе «Большой музей»
Яндекс.Браузер обзавёлся менеджером паролей. Теперь не нужно держать все пароли в голове. Достаточно запомнить мастер-пароль, а об остальном позаботится Браузер.
Приглашаем на занятия тех, кто владеет Java, имеет базовые представления об алгоритмах и уже пробовал сам делать мобильные приложения. Обучение в Школе бесплатное.
На Яндекс.Картах появились панорамы космодрома Восточный. Можно заглянуть в монтажно-испытательный корпус, где собирают и тестируют космические аппараты, побывать на стартовой площадке Восточного и проследить за запуском ракеты — сразу с двух ракурсов.
В мобильном приложении Яндекс появился определитель номера. С его помощью можно узнать, кто вам звонит с незнакомого телефона и с какой целью. Определитель использует базу организаций Яндекс.Справочника и отзывы пользователей. Если вам досаждают телефонные спамеры, оставьте в приложении жалобу — так вы поможете другим людям защититься от нежелательных звонков.
Яндекс.Карты научились показывать входы в организации. Больше не нужно плутать вокруг огромного здания, читая все вывески и таблички, — просто введите название нужного места в поиск, и Карты стрелкой покажут, где находится вход. Информация о входах пока доступна только для Москвы и Санкт-Петербурга. Её можно посмотреть в веб-версии Карт и в мобильных приложениях для iOS и Android.
Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ и Яндекс определили новых лауреатов стипендии имени Ильи Сегаловича. Стипендиатами стали 16 молодых учёных — студентов и аспирантов факультета.
Сегодня ночью в реестре Роскомнадзора внезапно появилось пять IP-адресов Яндекса. Адреса пробыли в списке около двух часов и после этого из него пропали. Мы ждём разъяснений Роскомнадзора.
На Яндекс.Недвижимости появились специальные карты — с их помощью можно оценить транспортную доступность, инфраструктуру и качество воздуха в разных районах Москвы и Петербурга.