Фича прикольная, но несколько некорректная.
Может, стоит написать "Указать людей, объекты или предметы на фото"?
Дело в том, что логически понятно, что один человек на фото два или больше раз присутствовать не может (если это не монтаж), а вот два одноимённых предмета - запросто. И, соответственно, в подписи к фотке "На фото присутствуют..." появляется несколько одноимённых тегов, тогда как, по идее, должен быть только один, с выделением сразу всей группы.
А при указании людей на фото, в пункте "пользователь с логином" хотелось бы выпадающее меню со списком френдов (как минимум) или (как максимум) автоподставление, как при выборе тегов, юзеров по начальным буквам ника.