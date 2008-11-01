Клуб Фоток

ноябрь 2008
"Указать людей на фото"
1 ноября 2008, 14:54

Фича прикольная, но несколько некорректная.

Может, стоит написать "Указать людей, объекты или предметы на фото"?

Дело в том, что логически понятно, что один человек на фото два или больше раз присутствовать не может (если это не монтаж), а вот два одноимённых предмета - запросто. И, соответственно, в подписи к фотке "На фото присутствуют..." появляется несколько одноимённых тегов, тогда как, по идее, должен быть только один, с выделением сразу всей группы.

А при указании людей на фото, в пункте "пользователь с логином" хотелось бы выпадающее меню со списком френдов (как минимум) или (как максимум) автоподставление, как при выборе тегов, юзеров по начальным буквам ника.

4 комментария
фичреквест
Добавление в любимые авторы
4 ноября 2008, 17:11
Недобно сделано добавление авторов в ленту. Удобней было бы при нажатии на большую зелёную кнопку не уходить со страницы, а загружать ту же, но вместо кнопки добавления показывать сообщение типа "Автор добавлен", и при повторном заходе чтобы уже не было ни кнопки, ни надписи.

Сейчас редиректится в редактирование авторов и друзей, но я не хочу их редактировать, я просто хочу добавить автора! : )

Спасибо
12 комментариев
любимые авторы,фичреквест
Заголовок не указан
4 ноября 2008, 17:18

Чем отличается вот эта страница http://yoksel.ya.ru/index_fotki.xml от вот этой http://fotki.yandex.ru/users/yoksel/? И зачем их две?

 По поводу второй у меня предложение: а может показывать больше фоток на странице? Потому что справа блок альбомов, 10 штук в высоту. Примерно на пятом фотки заканчиваются, дальше большое пустое пространство, и где-то внизу болтаются метки. Я с ними встречаюсь редко и, как правило, случайно.

Идея делать меньше альбомов на странице мне не нравится, я часто захожу в свежие альбомы, и четырёх мне мало

Ещё хотелось бы иметь возможность видеть все альбомы списком без превью на одной странице. Я и так помню что в каком, а картинки только место занимают. Просто у меня их уже 3 страницы, задолбаешься листать : ) И старые менее доступны, хотя я в некоторые до сих пор что-то загружаю.

Конечно это предлагается не как обязательный вид альбомов, а опционально

Спасибо

5 комментариев
фичреквест,альбомы
сортировка фотографий
6 ноября 2008, 01:03
Можно ли группами перемещать фото из одного альбома в другой? Или этой функции нету, или я ее в упор не вижу.
8 комментариев
Клуб "Общение" все-таки приказал долго жить?
6 ноября 2008, 20:28

Что-то я не вижу его в своем списке клубов.

Долго же он агонизировал.

Может нам все-таки дадут форум?

31 комментарий
Плагиат в топе: предлагаю решение
7 ноября 2008, 12:59
Так как модераторы не успевают быстро просматривать и проверять фотки в топе на предмет авторства, предлагаю возложить эту функцию на пользователей, которые и так всё время торчат в топе просматривают популярные работы.

 Решение такое: рядом с топовым фото сделать кнопку типа "Плагиат!".
Когда количество нажатий достигнет некой критической массы, фото просто пропадает из топа (не из альбома!) и отправляется к модератору.
Если фото выложил сам автор, он без труда сможет это доказать, и фото возвращается в топ

Возможно так же имеет смысл маркировать это фото как не авторское каким-нибудь небольшим значком или текстом - просто чтобы никого не вводить в заблуждение.

Так же я предложила бы сделать возможность для автора самому маркировать фотки и альбомы как ему не принадлежащие. Например, есть целый альбом с фотообями, если его сразу пометить как не авторское, это позволит избежать скандала с попаданием в топы картинок из сети.

Проблема даже не столько в том, что картинки чужие, сколько в практически неуправляемом попадании в топ, ведь от автора это почти не зависит. Поэтому было бы неплохо, если бы судьбу фотографии в топе решали пользователи, не дожидаясь модераторов.
К тому же это отменит необходимость постоянно мониторить топ - пользователи сами сообщат где проблема и отправят картинку на карантин до решения модераторов.

Я знаю, что при массовой загрузке можно поставить галочку "Не показывать в лучших". По-моему, это не равносильно заявлению "Картинка не моя". Предлагаю сделать более заметный маркер для всего альбома и для отдельных фотографий, чтобы разделить авторские работы и фотообои, и чтобы он был доступен и при загрузке, и при редактировании.

Спасибо.
 
206 комментариев
фичреквест
Заголовок не указан
7 ноября 2008, 21:13

Как можно просмотреть фотки, добавленные раньше в раздел "новые интересные фото" или "все новые фото"?

Последние добавленные фото - это удобная: достаточно случайная, коррелирующая с текущим моментом выборка "живых" фотографов. Только слишком маленькая. Хотелось бы видеть работы, добавленные за неделю, месяц, год, "последние 1000 работ" и т.д.

Объяснение простое - я не могу сформулировть тему запроса по меткам. Меня интересуют просто красивые снимки. На любые темы. Не "ежи","коты" или "дети".

Нельзя ли вести лог загрузки фоток (или указать, где его найти)? 

6 комментариев
Обращение к гостям на Фотках
10 ноября 2008, 13:04
Хотелось бы иметь возможность разместить над фотографиями обращение к гостям. Чтобы туда можно было вписать используемую технику, рассказать, в каких альбомах лежит интересное, написать правила поведения в комментариях, и прочее.

Есть ещё одно рацпредложение: сделать полю Описание поддержку HTML. Учитывая, что это может быть использовано с дурными целями, допускать только ссылки внутри яндекса.

Так же хотелось бы иметь возможность делать ссылками имена пользователей, и в описании, и в комментах, чтобы не вписывать юзернейм руками в адресную строку.

Знаю, что HTML в комментах лучше лишний раз не включать, но с этой штукой было бы удобнее.

И ещё багрепорт: на странице "Лучшие фото по просмотрам за неделю" загружается 6 штуки и всё. Раньше такое было время от времени, сегодня весь день.

Спасибо.
29 комментариев
фичреквест
Выбор фото для участия в ТОПах.
13 ноября 2008, 15:28

Можно ли сделать так, чтобы пользователи могли сами выбирать, какая именно из их фотографий может сражаться за ТОП. Вот допустим, вчера ситуация-я загрузила 2 фото, одно попадает в ТОП, набирает голоса, вдруг ни с того, ни с сего ее меняют на другую, менее удачную, которая голоса не набирает.Зачем было менять, спрашивается? Может стоит позволить авторам фото самим регулировать этот процесс? Или, по крайней мере, не трогать фотографии, попадающие в ТОП?

И еще.Можно ли сделать кнопку "выйти из ТОПа" Тут по рассеянности забыла при загрузке метку поставить на своего кошака "не показывать в новых...", обнаружила уже в популярных,  удалять было жалко из-за комментариев, пришлось закрывать альбом для всех, кроме  друзей. Потом, как ушло из ТОПа открыла опять, но зачем так криво решать проблему если копочку можно сделать...

17 комментариев
Как решить проблему часовых поясов?
13 ноября 2008, 15:53

Я живу в Новосибирске, у меня разница с Москвой +3 часа. Соответственно когда начинается голосование за фото дня у меня уже полночь. А, например в Иркутске, вообще 2 часа ночи. Как-то в это время уже сильно хочется спать.

Плюс я заметил и многие исследования это подтверждают, что дневная и вечерняя аудитодия различается, так же, как и будни/выходные.

Поэтому предлагаю голосавание за ФД проводить по следующей формуле:

1 день - фотки попадают в популярные и определяются лидеры

2 день - в течении 24 часов идет голосование за ФД

3 день - выбранное фото висит в ФД

 

Решаются сразу несколько проблем:

1. Учитываются все жители страны, а не только с московским временем

2. Получаем срез со всех пользователей ЯФа при голосовании на ФД 

85 комментариев
Комментарии к фото дня
15 ноября 2008, 17:23

Мне одному показалось что теперь на первой странице появляются последние комментарии, а не первые?
Чтож, неплохо.
Но, на мой взгляд, было интереснее наблюдать за самыми первыми и их спорами, а теперь чтобы переидти к этим самым первым, приходится переходить на последнюю страницу, а чем больше каментов, тем дольше приходится перелистывать.

И ещё, мне кажется или камменты первого уровня поднимаются вверх по мере их появления, а ветка обсуждения идёт вниз, это вообще зачем?

96 комментариев
комментарии,фичреквест
Метки при публикации фото через я.ру
17 ноября 2008, 13:01

Бодрое время суток.

Хотелось бы, что бы когда я публикую фото через я.ру (меню: Записать мысль или.. Вывесить фотку), выставленные мною метки копировались к опубликованным фотографиям. 

20 комментариев
фичреквест,интеграция
Подскажите, пожалуйста, как "сделать" ссылку на комментарий.
19 ноября 2008, 20:52
На фото или страничку я могу дать ссылку, а вот как "зацепить" какой-либо конкретный комментарий понять не могу.
6 комментариев
комментарии,интерфейс
Ваши фото на карте
20 ноября 2008, 13:18
На Яндекс.Фотках появилась возможность указать на карте мира места, где вы сделали свои фотографии. Чтобы перейти к редактированию или просмотру своей фотокарты, перейдите на свою страницу и нажмите на ссылку «На карте», или нажмите на «треугольник» справа от ссылки «Мои любимые авторы» и выберите «Мои фото на карте». Находясь на карте, вы можете привязывать фотографии из альбомов, меток, а также из числа всех ещё не привязанных или свежезагруженных снимков. Для этого выберите в выпадающем списке необходимый вариант, укажите, если требуется, название альбома или метки, нажмите кнопку «Показать» и из загрузившегося списка выберите одну или несколько фотографий, которые вы хотите привязать к карте. После этого перенесите их мышкой в нужную точку или нажмите на кнопку «Поместить в центр карты». Чтобы посмотреть, как ваша фотокарта будет выглядеть для других пользователей — нажмите на ссылку «Просмотр моей карты». Традиционно ждем отзывов и пожеланий. Спасибо :)
80 комментариев
фото на карте
Описание фото
20 ноября 2008, 17:19
Сейчас оно малозаметно (см. рис. 1) и сливается с числом просмотров. Предлагаю визуально выделить описание (см. рис. 2), потому что по значимости это поле второе после названия, но его почти не видно. Сейчас приходится выделять содержимое поля подчёркиваниями, чтобы как-то отделить от окружающего текста и сделать заметней для посетителей. Описание фото    
23 комментария
интерфейс,фичреквест
Поворот фоток
21 ноября 2008, 12:48

А нельзя ли в фотках вместо повернуть на 90 градусов сделать возможность редактирования на любой градус? Как в фотошопе. Есть фотки, которые я (да и не только я) выложила наспех, не заметила/не обратила внимания, что горизонт слегка наклонен. Но к этим фоткам уже есть комментарии и оценки. Если я исправлю фотографию и выложу снова, то потеряю комменты и оценки. А надо бы просто слегка повернуть.

92 комментария
редактирование
Фотографии на картах, отмена при редактировании.
21 ноября 2008, 20:04

На карте в масштабе "Страна" передвигая карту "рукой", случайно сдвинул все фотографии привязанные в Москве и области. Есть ли какой-нибудь механизм отмены редактирования? А то предстоит вручную заново распихивать около десятка фотографий.

12 комментариев
интерфейс,фото на карте
Как правильно заполнить EXIF?
24 ноября 2008, 16:58

Справо от моих фотографий есть надпись "Информация о снимке", однако не могу попасть в эту графу, чтобы внести необходимые  параметры. Каким должен быть ход действий, чтобы данная операция получилась?

49 комментариев
exif
Не хватает инпута
24 ноября 2008, 22:22
Need input поэтому приходится пользоваться формой обратной связи. И в связи с картинкой вопрос: на что жать если фото нарушает правила конкурса тем, что принадлежит другому автору? : )
56 комментариев
коньюнкция фотокарт.
26 ноября 2008, 03:14

есть одна грандиозная идея. :) хотелось бы иметь возможность обьединить на время просмотра фотокарты небольших групп пользователей. например: я хочу видеть на своей карте фотографии вывешенные на своей подругой, она - мои на своей. проще всего было бы пользоватся списком с именами френдов напротив каждого из которых был бы чекбокс...


ну и реквесты поскромнее:


превьюшка для "пачки" фотографий. очень полезна была бы возможность ее выбора.


кажется совершенно бесполезной кнопка "показать". лучше производить соответствующие действия сразу после выбора той или иной группы изображений.

11 комментариев
фичреквест,фото на карте