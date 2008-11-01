Чем отличается вот эта страница http://yoksel.ya.ru/index_fotki.xml от вот этой http://fotki.yandex.ru/users/yoksel/? И зачем их две?

По поводу второй у меня предложение: а может показывать больше фоток на странице? Потому что справа блок альбомов, 10 штук в высоту. Примерно на пятом фотки заканчиваются, дальше большое пустое пространство, и где-то внизу болтаются метки. Я с ними встречаюсь редко и, как правило, случайно.

Идея делать меньше альбомов на странице мне не нравится, я часто захожу в свежие альбомы, и четырёх мне мало

Ещё хотелось бы иметь возможность видеть все альбомы списком без превью на одной странице. Я и так помню что в каком, а картинки только место занимают. Просто у меня их уже 3 страницы, задолбаешься листать : ) И старые менее доступны, хотя я в некоторые до сих пор что-то загружаю.

Конечно это предлагается не как обязательный вид альбомов, а опционально

Спасибо