Думаю вчерашняя ситуация - да и не только вчерашняя - с фото дня известна всем,но рассказать все же стоит
В общем была моя макака в фото дня... все так хорошо начиналось но в итоге так зафлудили ее чуть ли не матом что (цитировать не могу так как коммент не сохранил,но смысл передан точно)
"Была восхищена вашей фотографией и хотела написать восторженный отзыв,но пока долистала до заветной кнопки "написать комментарий" начиталась столько всякой дури имути,что ничего писать не хочется... ощущение как на свалке"
Прочитав этот коммент я удалил это фото и сейчас считаю себя даже правым(фото потом выложил вновь на страницу - кому интересно смотрите
http://fotki.yandex.ru/users/strelkovdenis/view/178786/?page=0
Модераторам- то что мне сказали в тех.поддержке про бан - бред.ЯФ банят ники,но никак не IP адреса,что не мешает создать новый аккаунт и продолжать флудить...
Выход,на мой взгляд,один- создать на главной странице яндекс.фоток ЧАТ, который заменил бы флуд под ФД.
Да и вообще форум или чат не помешал бы яндекс.фоткам давно, а теперь я в этом просто уверен
Не думаю что это так сложно сделать технически,после того какие программисты творят в коде на ЯФ.
Заранее Спасибо за ответ.