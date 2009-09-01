Клуб Фоток

сентябрь 2009
Адрес для альбома
1 сентября 2009, 22:28

На сколько я понимаю, домен fotki.ru принадлежит Яндексу (по крайней мене с него стоит переадресация на Яндекс.Фотки).

Отсюда предложение: а почему бы не сделать так, чтобы на альбомы юзеров ссылались короткие ссылки, типа fotki.ru/username или username.fotki.ru?

27 комментариев
альбомы
Заголовок фотографии
3 сентября 2009, 13:40

Яндекс-Фотки - это хорошо. Это альбомы в интернете, вложенные, безразмерные, структурированные, прокоментированные и помеченные. Но все фотографии до этого побывали на диске компьютера, перед тем как заливать их сюда. И обрабатывались фотошопом, или примитивным персональным фотоменеджером. С любовью раскладывались по папкам на компьютере, корректировались по цвету и проходили, так сказать, первичную обработку.

Для меня эта первичная обработка обязательно включает в себя осмысленное имя папки, много другой всякой мелочи (например привязка к карте средствами более удобными, чем в МЯФ). И главное - я приписываю фотографии название. Не всем, тем, что понравились, но делаю это вдумчиво, эмоционально. Я пользуюсь Picasa, она эти названия пишет внутрь JPG файла (в в EXIF поле). Многие программы (например генераторы HTML-страниц) эту информацию понимают и используют для своих нужд, и это очень радует. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что после загрузки мои названия не используются. Приходится те же названия вбивать вручную заново :( Реализуется это очень просто, но этого нет. В службу поддержки писал.

А теперь вопрос знатокам: будет ли эта возможность реализована в ближайшее время?

Аналогичный вопрос поднимался насчет тегов Picasы. Понятно что это продукт конкурирующей фирмы :) Но, чем безболезненней и приятней будет перехоод от Picasы к МЯФ, тем больше пользователей этого сервиса прибавится.

 

9 комментариев
программы и плагины,exif
Интеграция Фоток и Почты ЯНДЕКСА
3 сентября 2009, 14:04

В процессе пользования ресурсами Яндекса Фотки и Почта возникла след. проблема: письма с фотографиями скопились во входящих в почтовом ящике. Теперь, чтобы поместить данные фотографии в какой-либо альбом без потери качества, необходимо открыть фотографии в полном размере, воспользоваться функцией drag n drop(перетащить в уголок браузера), а затем закачать эти фотографии. Работая по такому алгоритму происходит большой расход трафика + потеря времени. Может быть было бы очень удобно, если б можно было пересылать эти фотографии на какой-то эл. адрес в следствии чего фотографии добавлялись бы в какой-либо альбом. Т.о. нет потери трафика для открытия фотографии в полную величину(то есть скачки) и дальнейшей закачки на Яндекс.Фотки. Плюс обратная процедура: предположим я хочу показать кому-то из своих знакомых фотографию, но в альбоме есть много других фотографий, которык я показывать не хочу, и создавать отдельный альбом ради одного показа также нецелесообразно. Предлагаю сделать функцию отправки фотки из Яндекс.Фоток по эл. почте на любой адрес.

А вцелом сервис классный, мне нравится, вот бы еще навстречу разработчики пошли)))

14 комментариев
интеграция
Поиск по комментариям
4 сентября 2009, 13:59

Доброго всем дня!

 

Заранее оговорюсь - я совершенно не представляю, насколько технически реализуемо мое предложение, поэтому просто выскажу свое пожелание.

Дело в том, что если вести речь об активных пользователях сервиса, которые пользуются не только функцией фотохостинга, но еще и активно комментируют, - время от времени у таких  пользователей возникает необходимость что-то найти в ворохе ответов на свои комментарии.  И всякий раз это сопряжено с необходимостью долгого и не всегда успешного ручного поиска. В связи с этимЮ, мне кажется, было бы очень удобно, существуй на ЯФ-е возможность сортировки комментариев поих авторам, дате и т.п. параметрам.

И в дополнение к этому хотел бы высказать еще одно пожелание - возможность свести в единый кталог свои собственные комментари с точно таким же поиском, как было описано выше. Это бы сильно облегчило жизнь.

Заранее спасибо.

11 комментариев
комментарии
Ручная привязка фото к карте по координатам
11 сентября 2009, 14:31

На странице привязки фотографий к карте есть поле ввода с кнопкой «Найти место на карте», только отчего-то оно не умеет искать по географическим координатам.

Недавно размещал фотографии по географическим координатам мест, где они были сделаны (будучи на местах, записывал координаты с навигатора) — было очень неудобно (использовать http://maps.yandex.ru/ для нахождения места, потом визуально находить его же на карте с фотками).

Кстати, если научить карты показывать место еще и по координатам в десятичном формате, будет вообще замечательно.

11 комментариев
фичреквест,фото на карте
По поводу Яндекс.Фоток.На.Карте
15 сентября 2009, 15:33

На прошлой неделе у меня случился порыв написать эмоциональный креатив на тему того как убог и неудобен гео-раздел Яндекс.Фоток (то бишь всем известный http://fotki.yandex.ru/map/) по сравнению с буржуйским flikr.com.

Некоторое время пост висел на модерации, но потом одна из модераторов его нечаянно удалила. Думал текст остался, но нет. Трагично? Однозачно! Поправимо? - да!

Но настроения на креатив сейчас нет, поэтому отмечу только пожелания и замечания к разработчикам сервиса.

Итак, сами Яндекс.Фотки конечно бесподобны - и логика сервиса и структура, радует все. И система комментариев, оценок, расположение элементов на странице и т.п. НО!

Но вот новый подраздел сервиса - гео-таргетированные яндекс.фотки на карте оказался откровенно слабеньким. Особенно для 2009-го года, особенно после того как давным давно существует flikr.com и photobucket.com. Особенно впечатляет своей продуманностью и смачностью гео-раздел flikr.com (http://www.flickr.com/map/). И попользовав его, к гео-сервису Яндекс.Фоток возникает несколько важных "почему и зачем". Как минимум три:)


- зачем надо было делать эти неряшливые, грузные, неповоротливые квадратики? В чем их фишка для обозначения гео-локаций? Неужели не видно, что они утяжеляют карту, а уж когда нажимаешь на них и открывается большое окно с фотками - тут вабще туши свет... карта начинает двигаться туда-сюда, дрожать и вести себя исключительно эпилептично.

- почему нельзя было просто по-другому организовать интерфейс, внешний вид, но принцип сделать такой как на flickr.com/map/, где локации обозначаются аккуратными кружочками, подсчечиваются звездочками при наведении и соответствии с сфотками. Ведь этот вариант гораздо лучше подходит для аккуртано работы с локациями.

- почему такая плохая модерация? на гео-фотках - пустые бутылки, бомжи, какие-то диваны, изображение цветочка и т.п. К чему все это на гео-локациях? Почему бы не сделать несколько явных правил, что не рекомендуется ставить на Яндекс.Фотки.На.Карте, чтобы по ним приятно было серфить людям. Чтобы это было действительно, некая "энциклопедия мест на земле" :).


P.S. наконец, было бы замечательно сделать англоязычную версию сервиса, чтобы не вариться в собственном соку, а дать возможность нашим буржуазным друзьям тоже пополнять коллекцию фоток.яндекса.

Спасибо за внимание  

 

45 комментариев
Метка 18+
15 сентября 2009, 18:03
Итак, начнем с того, что мне вообще не понятна роль данной метки. В музеях, таких меток, как быть может кто замечал, нету - и ничего, дети ходят-смотрят на обнаженную натуру - оттого, что искусство. Отчего же здесь на фотографиях арт-ню появляется такая метка, как бы говорящая нам сразу - "фу, там пошло, там разврат и всяческое грехопадение"? Это был первый вопрос, теперь второй. Если уж такая метка есть, то нельзя ли было единожды поставить галочку у себя в профиле - "Не показывать предупреждение, да мне есть 18 лет и так далее...", а то знаете, очень гнетет когда каждый день тебе надо жать на 1 бессмысленную кнопку - вот уж так случилось, что я фотографирую ню и мне интересны работы других авторов в данном жанре. И третий вопрос - отчего так много откровенно не авторских работ? Зачем, для чего? Я специально провел эксперимент - выложил ню фотографию без метки 18+ - спустя 5 минут модераторы такую метку поставили, значит их коллектив в состоянии отследить большинство фотографий. Так почему же они не в состоянии удалять явно не авторские фотографии? На которых ватермарки студий и агенств видны, авторы подписаны и еще куча всего выдает их происхождение.
16 комментариев
18+,метки
Перезаливка фоток
16 сентября 2009, 17:23

Добрый день. А не могли бы вы добавить на ЯФ функцию перезаливки конкретных фотографий? К примеру, залил я кучу фоток, дабы побыстрее поделиться с друзьями своими отпускными фотовпечатлениями. А пока друзья их смотрят, сижу я себе в Пикасе или в Фотошопе и добавляю к фоткам всякие фильтры, привязываю их географически, прописываю метки и т.д. А какие-нибудь мои друзья уже даже некоторые мои фотки у себя в блогах опубликовали. И тут я решил обновить отредактированные фотки на сервисе, но кроме как залить их заново и удалить старые - никак этого сделать не могу. А ведь если заново залью, а старое фото удалю - ссылки в блогах друзей испортятся. Можно ли сделать в редактировании свойств фотографии кнопочку "перезалить", нажав на которую можно было бы закачать на это же место другую фотографию? В этом случае подцепились бы прописанные геотаги, прописанные метки (ну когда ж вы уже сделаете импорт меток из EXIF'а?), а всякие названия и описания фоток не пришлось бы заново указывать на ЯФе.

 

Кстати, эта же функция помогла бы, если б залил я сначала какую-то битую фотку, но потом отыскал нормальную, целую. Случай очень редкий, но бывает. Было бы очень удобно! :) Кстати, насчет меток, хранящихся в EXIFе. Все больше и больше оффлайновых программ-просмотрщиков фоток унифицированно хранят метки в JPG'шках по стандарту IPTC. Какие самые распространенные просмотрщики под виндой? Picasa, ACDSee, XnView. Все они хранят keywords именно по стандартам IPTC, так чего же стОит Яндексу, наконец, научиться их импортировать? Здесь писанины скриптов - на пару часов, а удобства добавило бы огромное, да и просили об этом уже в клубе не раз. Это же сейчас наиболее крупное упущение перед fotki.com, который еще и названия фотографий оттуда же выдирать умеет, и описания. Геотаги же импортируете, а IPTC игнорируете. Дважды заставлять всех прописывать метки (в оффлайн-программах и онлайн) - это жестоко по отношению к пользователям. Мы на вас очень надеемся! :) 


19 комментариев
фичреквест,программы и плагины
По удобству показа альбомов другим пользователям
18 сентября 2009, 20:18

Мне кажется, что открывать доступ не пользователям ЯФ с помощью пароля не совсем удобно. Ситуация(может я что-то не правильно понимаю - поправьте чуть что - буду благодарен): я хочу показать 5 альбомов 5 разным людям(не являющихся пользователями ЯФ). При этом я не хочу, чтобы каждый из этих пяти человек смог увидеть любой из 5 альбомов. В этом случае я должен придумать к каждому альбому свой пароль, потому что если он будет везде одинаковый эти люди с помощью него просто увидят то, что им не надо видеть. Пароли естественно забываются, да и без того их в моей голове уж слишком много((((... Классное решение предложили гугловцы - альбом сможет увидеть только человек, которому я дал уникальную ссылку на альбом. Ссылку сделать действительной в течении часа к примеру.

 

5 комментариев
интерфейс,фичреквест,права и доступ
Флуд под фото дня
21 сентября 2009, 14:45

Думаю вчерашняя ситуация - да и не только вчерашняя - с фото дня известна всем,но рассказать все же стоит

В общем была моя макака в фото дня... все так хорошо начиналось но в итоге так зафлудили ее чуть ли не матом что (цитировать не могу так как коммент не сохранил,но смысл передан точно)

"Была восхищена вашей фотографией и хотела написать восторженный отзыв,но пока долистала до заветной кнопки "написать комментарий"  начиталась столько всякой дури имути,что ничего писать не хочется... ощущение как на свалке"

Прочитав этот коммент я удалил это фото и сейчас считаю себя даже правым(фото потом выложил вновь на страницу - кому интересно смотрите

http://fotki.yandex.ru/users/strelkovdenis/view/178786/?page=0

Модераторам- то что мне сказали в тех.поддержке про бан - бред.ЯФ банят ники,но никак не IP адреса,что не мешает создать новый аккаунт и продолжать флудить...

Выход,на мой взгляд,один- создать на главной странице яндекс.фоток ЧАТ, который заменил бы флуд под ФД.

Да и вообще форум или чат не помешал бы яндекс.фоткам давно, а теперь я в этом просто уверен


Не думаю что это так сложно сделать технически,после того какие программисты творят в коде на ЯФ.

Заранее Спасибо за ответ.

55 комментариев
Яндекс - фотобанк
21 сентября 2009, 16:10

Писал предыдущее сообщение и чего в голове замкнуло. А почему бы не сделать Яндекс фотобанк. Многие загружают фотографии в полном размере, а почему бы их не продавать?

При загрузке ставишь галочку - в фотобанк и доступ к оригиналу открывается только после оплаты. Денежка и яндексу и автору на яндекс кошелёк. Запретить только загружать в фотобанк изображения людей, чтобы не парится с модельным релизом и добавить возможность просмотра полноэкранного изображения без возможности скачать, чтобы было видно качество. Цены не ломить, долларов 10 - 20 за изображение. Был такой фотобанк финдфото - там изображения недорого продавались, зато стабильно. И сделать чекбокс плохое фото - если много клиентов отметят фото - чтобы после проверки модератором убирать фотографию из банка - чтобы не замусоривать фотобанк.

65 комментариев
Объём (в Кб, Мб) для оригинала
21 сентября 2009, 18:02

Объём оригинала, при одном и тоже же разрешении, может довольно сильно варьироваться в зависимости от формата и характера изображения — было бы удобно видеть рядом в скобочках примерный объём файла.

9 комментариев
фичреквест
количество отображаемых фото на странице
22 сентября 2009, 14:21

Здравствуйте! а можно ли сделать регулируемым количество отображаемых на одной странице фоток в альбомах? уж больно не удобно листать странички.. да и не за чем..

8 комментариев
фичреквест,сортировка
Какими еще фотохостингами кроме Яндекс.Фоток вы пользуетесь?
22 сентября 2009, 22:01
постарался указать наиболее известные фотохостинги.
26 комментариев
Неудобство использования навигации при числе альбомов >20
24 сентября 2009, 12:06

Здравствуйте!

 Вот испытываю следующее неудобство. Если заходить на свой альбом с заглавной страницы альбома то я вижу список альбомов в количестве 20 штук. То что выше этого количества, не отображается. (см. картинку)

 

Увидеть наличие других альбомов и перейти в них возможно лишь в случае захождения на закладку "Альбомы" и только там появляется возможность навигации между ними.



Нельзя ли добавить такие же кнопки навигации и на заглавную страницу, для того чтобы не выполнять этих лишних действий?


Спасибо.

14 комментариев
Новый загрузчик фотографий.
24 сентября 2009, 19:35

Мы обновили загрузчик фотографий на Яндекс.Фотках.
В новом загрузчике вы можете:

- Размещать фото на карте;
Новый загрузчик

 - Поворачивать фотографии еще до загрузки;
 - Менять фотографии местами простым перетаскиванием мышкой;
 - Создавать новые альбомы вместе с названием, описанием и паролем;
 - Устанавливать настройки доступа к фотографиям;
 - Добавлять и редактировать названия и метки.

Попробовать новый способ
(требуется Adobe Flash Player 10)

 Ждем ваших впечатлений о новом аплоадере в комментариях.

40 комментариев
программы и плагины
Интеграция фото на Моём Круге и Яндекс.Фотках
29 сентября 2009, 17:55

Планируется ли что-то подобное? Мне кажется довольно логичным объединить управление своими фотоизображениями, отображающимися в разных службах Яндекса.

3 комментария
фичреквест,интеграция