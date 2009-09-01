Яндекс-Фотки - это хорошо. Это альбомы в интернете, вложенные, безразмерные, структурированные, прокоментированные и помеченные. Но все фотографии до этого побывали на диске компьютера, перед тем как заливать их сюда. И обрабатывались фотошопом, или примитивным персональным фотоменеджером. С любовью раскладывались по папкам на компьютере, корректировались по цвету и проходили, так сказать, первичную обработку.

Для меня эта первичная обработка обязательно включает в себя осмысленное имя папки, много другой всякой мелочи (например привязка к карте средствами более удобными, чем в МЯФ). И главное - я приписываю фотографии название. Не всем, тем, что понравились, но делаю это вдумчиво, эмоционально. Я пользуюсь Picasa, она эти названия пишет внутрь JPG файла (в в EXIF поле). Многие программы (например генераторы HTML-страниц) эту информацию понимают и используют для своих нужд, и это очень радует. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что после загрузки мои названия не используются. Приходится те же названия вбивать вручную заново :( Реализуется это очень просто, но этого нет. В службу поддержки писал.

А теперь вопрос знатокам: будет ли эта возможность реализована в ближайшее время?

Аналогичный вопрос поднимался насчет тегов Picasы. Понятно что это продукт конкурирующей фирмы :) Но, чем безболезненней и приятней будет перехоод от Picasы к МЯФ, тем больше пользователей этого сервиса прибавится.