Клуб Народной карты

июль 2013
Глюк с сохранением объекта
Виталий
2 июля 2013, 19:30
Уже больше недели такое наблюдается. Детализирую контуры лесов в Альметьевском районе и иногда при сохранении пишет, что сохранил, но на самом деле изменения к обекту не применяются, очень неприятно как-то.
Читать дальше
24 комментария
Именование региональных и муниципальных трасс
dovos
3 июля 2013, 16:12

 Согласно Постановлению Правительства РФ от 17 ноября 2010 г. N 928 "О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения" наименования присвоены только федеральным трассам.


Наименование региональным трассам определяется следующим понятием

 

Согласно Приказа Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 7 февраля 2007 г. N 16

 

 

 

Четвертый разряд идентификационного номера автомобильной дороги может использоваться для целей обозначения автомобильных дорог на дорожных знаках и указателях и их отображения на картографическом материале.


Правильно ли будет согласно этим документам исправлять названия дорог, которые фактически вычеркнуты из Постановления правительства. 

Т.е., например, трасса (бывшая) Р-226 Самара-Энгельс-Волгоград, имеет:

- согласно Постановления Правительства Самарской области 03 октября 2012 года № 491 имеет идентификационный номер 36 ОП РЗ 36Р-069

- согласно Постановления Правительства Саратовской области от 06.05.2008 N 175-П полностью отсутствует идентификационный номер у дорог в Саратовской области

- согласно Постановлению правительства Волгоградской области от 24 мая 2010 года № 231-П дорога имеет идентификационный номер 18 ОП РЗ 18Р-2


Т.е. на территории каждой из областей она будет иметь разное название. Правильно ли это? 

 

Читать дальше
26 комментариев
трассы,правила,дороги
Народные карты для печати
Lobov Sergey
4 июля 2013, 20:10
Традиционно в четверг (правда после недельного перерыва) - новые печатные Народные карты.
Читать дальше
Заголовок не указан
Frolishi-Kraeved
5 июля 2013, 11:45
К какой категории относить неиспользуемое целое, в исправном состоянии здание, к примеру бывшего магазина? Или здание руинизированное, но с целыми капитальными стенами?
Читать дальше
4 комментария
А у нас с вами небольшой юбилей! 40 млн созданных объектов!
Дмитрий Р.
8 июля 2013, 12:29
 Поздравляю всех народных картографов с этой символической вехой. До настоящего юбилея в 50млн объектов осталось от 4 до 6 месяцев.
Читать дальше
8 комментариев
Дорога на территории автозаправки
Grand_2
8 июля 2013, 12:30
Возник с модератором спор, какой должна быть дорогой, внутридворовой или второстипенной? Участок дороги тут. Я думаю должна быть внутридворовой согласно правилам.      считает иначе цитирую: 
Читать дальше
9 комментариев
Новый спутниковый релиз
Lobov Sergey
10 июля 2013, 20:20
Сегодня на Яндекс.Картах очередное обновление спутникового покрытия.
Читать дальше
35 комментариев
спутники
Уточнения к правилам по фотографиям
Noita
11 июля 2013, 17:25
Сегодня пришли уведомления о фотографиях такого объекта: http://n.maps.yandex.ru/?oid=23495645 (стройплощадка "Марьино-Град", Новая Москва). Фотографии, разумеется, подготовлены застройщиком в рекламных целях и отражают текущий этап стройки, как это делается на сайтах жилых комплексов.
Читать дальше
3 комментария
Народные карты для печати
Lobov Sergey
12 июля 2013, 09:56
Немного сбивая привычный график, в пятницу, а не в четверг - новые печатные Народные карты.
Читать дальше
11 комментариев
ГИБДД
GT
15 июля 2013, 00:55
Как обозначить не пост ГИБДД, а управление, в котором еще могут сдавать на права и регистрировать ТС?
Читать дальше
17 комментариев
Граница населенных пунктов
Grand_2
15 июля 2013, 00:56
Будет ли считаться официальной границей данного населенного пункта с росреестра (других данных о границе нет):
Читать дальше
15 комментариев
Дворовые электроподстанции
Николай
15 июля 2013, 00:57
как правильно обозначать данные объекты?
Читать дальше
4 комментария
Навигация по картам
Игорь Мартынов
15 июля 2013, 00:57
Такой вопрос, у меня установлен навигатор яндекса на смартфоне, и в нём я пользуюсь именно народными картами. Но навигация почему-то идёт по стандартным картам. 
Читать дальше
10 комментариев
багрепорт,дороги
Грунтовые дороги в поселках
Jalain
16 июля 2013, 18:44
Вот 1 2 3  заметил отрисовку грунтовых дорог в селах и поселках на севере Луганской области. И у меня возник вопрос, правильно ли человек отрисовывает? С  одной стороны я понимаю что человек пытается перенести максимально достоверную "дорожную сетку". Но с другой стороны такое количество пересечений снижают информативность карты.
Читать дальше
4 комментария
Как правильно пишется
zivan82
17 июля 2013, 07:59
Вот возник спор, а как же верно пишется:  Площадь Маршала Жукова или Площадь маршала Жукова?  Маршал с большой буквы пишем или нет? В данной ссылке есть комментарий, там я ссылаюсь на правила Русского языка, но убедить собеседника никак не получается)))   http://n.maps.yandex.ru/?oid=3898135.  Конечно если это была не остановка транспорта, то площадь пишем с маленькой буквы
Читать дальше
3 комментария
Кавычки (« » | „ “ | " ")
Маратович
17 июля 2013, 15:41
Какие кавычки использовать? Оснований в ПРАВИЛАХ так и не нашёл..
Читать дальше
10 комментариев
Как добавить стационарный радар на карту?
Андрей Гусев
17 июля 2013, 18:58
Собственно вопрос возник, как добавить стационарный радар на карту Беларуси, чтобы значок постоянно висел, и не надо было каждые 2 часа обовлять. http://speed-control.by/index.php/ru/equipment-ru
Читать дальше
7 комментариев
Новый спутниковый релиз
Lobov Sergey
18 июля 2013, 02:42
Сегодня на Яндекс.Картах очередное обновление спутникового покрытия.
Читать дальше
27 комментариев
спутники
Новые Народные карты для печати
Lobov Sergey
18 июля 2013, 22:58
Традиционно выкладываем две новые печатные Народные карты:
Читать дальше
Маршруты общественного транспорта
Макс
24 июля 2013, 11:24

Судя по тому как работает сервис ЯК в крупных городах напрашивается вопрос для города поменьше:

Как прорисовать маршруты общественного транспорта? Судя по всему такой объект есть только у крупных городов.

На остановках же прописаны номера маршрутов

Может быть подскажите ссылку где есть некая инструкция.

 

(уже задавал вопрос)

Читать дальше
7 комментариев