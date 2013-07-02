Согласно Постановлению Правительства РФ от 17 ноября 2010 г. N 928 "О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения" наименования присвоены только федеральным трассам.





Наименование региональным трассам определяется следующим понятием

Согласно Приказа Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 7 февраля 2007 г. N 16

Четвертый разряд идентификационного номера автомобильной дороги может использоваться для целей обозначения автомобильных дорог на дорожных знаках и указателях и их отображения на картографическом материале.





Правильно ли будет согласно этим документам исправлять названия дорог, которые фактически вычеркнуты из Постановления правительства.

Т.е., например, трасса (бывшая) Р-226 Самара-Энгельс-Волгоград, имеет:

- согласно Постановления Правительства Самарской области 03 октября 2012 года № 491 имеет идентификационный номер 36 ОП РЗ 36Р-069

- согласно Постановления Правительства Саратовской области от 06.05.2008 N 175-П полностью отсутствует идентификационный номер у дорог в Саратовской области

- согласно Постановлению правительства Волгоградской области от 24 мая 2010 года № 231-П дорога имеет идентификационный номер 18 ОП РЗ 18Р-2





Т.е. на территории каждой из областей она будет иметь разное название. Правильно ли это?