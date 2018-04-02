Давеча довелось столкнуться с ситуацией:
Начинаем совред в Бабинской ОТГ, в состав которой входят 4 села: Бабин, Рясники Дмитровка, Подлески.
Всем привет!
Уже в эту субботу, 7 апреля, состоится первая встреча народных картографов на юге России.
Встреча пройдёт в Краснодаре, и поскольку офиса Яндекса в этом городе
пока нет, в качестве места проведения мы выбрали пространство Lift Loft (по ссылке — официальный сайт площадки, там есть в том числе адрес).
Продолжаем делиться информацией о заливках данных в странах, которые не публикуются из Народной карты. Сегодня подошла очередь нескольких европейских стран, а именно Испании, Португалии, Великобритании, Ирландии и Исландии. Изменения по прежнему коснутся слоя дорог и адресных точек.
Всем привет!
Объявляем о начале нового совреда и на этот раз приглашаем на юг России, порисовать в городе Аргун и его окрестностях. Аргун — пятый по численности населения (36.5 тысяч жителей) город Чечни, расположенный буквально в 10 км от столицы региона — Грозного.
Вчера, 8 апреля 2018 года, исполнилось 8 лет со дня запуска Народной карты, и с этой датой мы хотим поздравить всех народных картографов! Каждого, кто рисовал и редактировал на сервисе, будь то единственное уточнение или сотни тысяч правок!
Кстати, немногие знают, что первый пост про Народную карту в Блоге Яндекса вышел не в день запуска сервиса, а на следующий день, 9 апреля (ровно 8 лет назад). Сейчас реалии 2010 года кажутся невероятно далекими, слишком многое изменилось за 8 лет. И мы планируем не останавливаться в развитии, реализовывать новые фичи, собирать новые данные.
А всем картографам желаем плодотворного рисования, интересного общения в клубах, группах и чатах Народной карты и конечно удовольствия от использования качественных карт!
С днем рождения!!!
Интересно с чем связано замалчивание о качестве дорог на НЯК и не отрисовке этого? Особенно умиляет встроенный атрибут «твердое покрытие» стоящий по умолчанию при рисовке дорог.
2) Когда я пометил несколько стихийных свалок,то модератор начал бузеть,что якобы свалками помечаются только полигоны.
Есть сайт отметок свалок у ОНФ, есть Росямы.как то так вроде.
Так и дальше будем делать вид,что нет 90% дорог в дырах и свалок кругом?
Всем привет!
Подводим итоги первых трех суток совреда в Аргуне и окрестностях. В основном активность народных картографов (за пятницу, субботу и воскресенье участие в совреде приняли 33 человека) сосредоточилась в центральной части Аргуна, это нашло отражение и на карте совреда. В пригородах же рисование пока было достаточно точечным.
Сегодня мы хотим поздравить всех с первым полетом человека в космическое пространство. В этот день, 12 апреля 1961 года, ровно 57 лет назад, советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин совершил свой знаменитый полет, который изменил всю историю человечества. В том числе и историю развития картографии.