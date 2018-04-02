Клуб Народной карты

апрель 2018
Перемещение копии сложного объекта на дальнее растояние
Alex-Givengot
2 апреля 2018, 13:29

Давеча довелось столкнуться с ситуацией:

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9 комментариев
Итоги второй встречи народных картографов в Екатеринбурге
Fleget
2 апреля 2018, 18:46

Незаметно пролетел целый год с момента первой встречи народных картографов в Екатеринбурге, а кажется, что прошло несколько дней. Совсем недавно мы знакомились друг с другом впервые, а два дня назад встречались снова уже, как давние друзья.

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11 комментариев
встреча,Екатеринбург
Фонтаны: новый способ рисования
Глеб
3 апреля 2018, 12:47

Всем привет!

Сегодня увидел необычно нарисованный фонтан на карте. 

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14 комментариев
здания,фонтаны
Правила для Китая
Kshatriya Drum
3 апреля 2018, 15:50

Предлагаю обсудить/принять следующие правила картирования для Китая.

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8 комментариев
правила,Китай
Совред в Бабинской ОТГ: начало
Котик
3 апреля 2018, 15:51

Начинаем совред в Бабинской ОТГ, в состав которой входят 4 села: Бабин, Рясники Дмитровка, Подлески.

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10 комментариев
совместные редактирования
Встреча народных картографов в Краснодаре
Lobov Sergey
3 апреля 2018, 16:32

Всем привет!

Уже в эту субботу, 7 апреля, состоится первая встреча народных картографов на юге России.

Встреча пройдёт в Краснодаре, и поскольку офиса Яндекса в этом городе пока нет, в качестве места проведения мы выбрали пространство Lift Loft (по ссылке — официальный сайт площадки, там есть в том числе адрес).

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10 комментариев
встреча
Организации без юр.оформления (невидимки)
Георгий Работягин
4 апреля 2018, 11:21

Добрый вечер, вопрос пойдет про фирмы, которые юридически никакие-не сущ.

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57 комментариев
организации
Обновление данных в Испании, Португалии, Великобритании, Ирландии и Исландии.
Fleget
5 апреля 2018, 19:02

Продолжаем делиться информацией о заливках данных в странах, которые не публикуются из Народной карты. Сегодня подошла очередь нескольких европейских стран, а именно Испании, Португалии, Великобритании, Ирландии и Исландии. Изменения  по прежнему коснутся слоя дорог и адресных точек. 

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6 комментариев
news,обновление карт,дороги,адреса
Совред: рисуем Аргун
Lobov Sergey
6 апреля 2018, 12:00

Всем привет!

Объявляем о начале нового совреда и на этот раз приглашаем на юг России, порисовать в городе Аргун и его окрестностях. Аргун — пятый по численности населения (36.5 тысяч жителей) город Чечни, расположенный буквально в 10 км от столицы региона — Грозного.

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33 комментария
совместные редактирования
Народной карте 8 лет!
Lobov Sergey
9 апреля 2018, 11:58

Вчера, 8 апреля 2018 года, исполнилось 8 лет со дня запуска Народной карты, и с этой датой мы хотим поздравить всех народных картографов! Каждого, кто рисовал и редактировал на сервисе, будь то единственное уточнение или сотни тысяч правок!

Кстати, немногие знают, что первый пост про Народную карту в Блоге Яндекса вышел не в день запуска сервиса, а на следующий день, 9 апреля (ровно 8 лет назад). Сейчас реалии 2010 года кажутся невероятно далекими, слишком многое изменилось за 8 лет. И мы планируем не останавливаться в развитии, реализовывать новые фичи, собирать новые данные.

А всем картографам желаем плодотворного рисования, интересного общения в клубах, группах и чатах Народной карты и конечно удовольствия от использования качественных карт!

С днем рождения!!!

17 комментариев
news
Именование АТД
Котик
9 апреля 2018, 13:09

Я добавил для сельсовета альтернативное название: «для подписи на карте» — с сокращением «сельский совет»→«сельсовет» (на разных языках). Сотрудник эти названия удалил.

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29 комментариев
Вопрос о качестве дорог и свалках.
Имя Фамилия
9 апреля 2018, 13:30

Интересно с чем связано замалчивание о качестве дорог  на НЯК  и не отрисовке этого? Особенно умиляет встроенный атрибут «твердое покрытие» стоящий по умолчанию при рисовке дорог. 

2) Когда я пометил несколько стихийных свалок,то модератор начал бузеть,что якобы свалками помечаются только полигоны. 

Есть сайт отметок свалок у ОНФ, есть Росямы.как то так вроде.

Так и дальше будем делать вид,что  нет 90% дорог в дырах и свалок кругом?

40 комментариев
дороги
Совред в Аргуне. Промежуточные итоги.
Lobov Sergey
9 апреля 2018, 18:57

Всем привет!

Подводим итоги первых трех суток совреда в Аргуне и окрестностях. В основном активность народных картографов (за пятницу, субботу и воскресенье участие в совреде приняли 33 человека) сосредоточилась в центральной части Аргуна, это нашло отражение и на карте совреда. В пригородах же рисование пока было достаточно точечным.

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совместные редактирования
Обновление данных в слое гидрографии
Lobov Sergey
10 апреля 2018, 10:48

Всем привет.

В течение сегодняшнего дня мы будем дополнять и обновлять данные Народной карты в слое гидрографии. Будут, в частности, заливки новых данных, а местами замена существующих данных на более точные.

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13 комментариев
news,гидрография
Итоги встречи народных картографов в Краснодаре. 2018
Fleget
10 апреля 2018, 15:56

Седьмого апреля, в преддверии восьмого дня рождения Народной карты прошла первая встреча народных картографов в Краснодаре. 

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28 комментариев
news,встреча
Размещение POI организаций на карте
dimon.dim0ni4
12 апреля 2018, 11:12

Предлагаю обсудить правила размещения точек организаций на карте в случае, если организация занимает территорию, а не здание.

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11 комментариев
poi ,организации
Яндекс.Карты приглашают на прогулку по космодрому Восточный
Fleget
12 апреля 2018, 12:47

Сегодня мы хотим поздравить всех с первым полетом человека в космическое пространство. В этот день, 12 апреля 1961 года, ровно 57 лет назад, советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин совершил свой знаменитый полет, который изменил всю историю человечества. В том числе и историю развития картографии.

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15 комментариев
news
Обновление Яндекс.Карт 12.04.2018
Fleget
12 апреля 2018, 14:36



Сегодня вышло долгожданное обновление, которое внесло в геосервисы Яндекса правки, одобренные  с 23 марта по 06 апреля 2018.  

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41 комментарий
news,обновление карт
Обновление спутниковых снимков. В сторону экватора
Fleget
13 апреля 2018, 16:51

Сегодня мы подготовили для вас не совсем обычный спутниковый релиз. Интересен он будет любителям африканских, арабских и карибских стран. В этом релизе обновилось рекордное количество стран — 62, из них 37 получили снимки среднего и высокого разрешения впервые. 

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7 комментариев
news,спутники
Встреча народных картографов в Саратове
Lobov Sergey
13 апреля 2018, 22:58

Встреча пройдёт уже завтра, 14 апреля.

На всякий случай напишем организационную информацию и в Клубе тоже.

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5 комментариев
встреча