Вчера, 8 апреля 2018 года, исполнилось 8 лет со дня запуска Народной карты, и с этой датой мы хотим поздравить всех народных картографов! Каждого, кто рисовал и редактировал на сервисе, будь то единственное уточнение или сотни тысяч правок!

Кстати, немногие знают, что первый пост про Народную карту в Блоге Яндекса вышел не в день запуска сервиса, а на следующий день, 9 апреля (ровно 8 лет назад). Сейчас реалии 2010 года кажутся невероятно далекими, слишком многое изменилось за 8 лет. И мы планируем не останавливаться в развитии, реализовывать новые фичи, собирать новые данные.

А всем картографам желаем плодотворного рисования, интересного общения в клубах, группах и чатах Народной карты и конечно удовольствия от использования качественных карт!

С днем рождения!!!