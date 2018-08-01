Скрипт добавляет в панель «Недавно созданные» объекты-привязки, откуда их можно нетрудным образом создать.
Приветствую, произошло обновление Правил.
2018.08.03
1) Уточнено, что доступность для велосипедистов выключается у дорог классов 9-10, по которым проезд велосипедиста физически невозможен или сильно затруднён.
2) См. п. 3.3.2.3.3.Снято требование выделения островов (в океанах, морях, заливах и проливах), полностью расположенных в пределах одного контура гидрографического объекта, внутренними контурами этого объекта. См. раздел 2.7.2.1. Пример 1. Где следует использовать внутренние контуры.
3) Добавлены локальные правила для Сербии
Просьба ознакомиться с изменениями.
Команда Народной карты
В 2016 году в Москве в рамках программы «Моя улица» на Славянской площади построили комплекс из остановок «Метро „Китай-город“». Их оказалось довольно много, поэтому им решили дать номера по следующей системе: номер выхода метро плюс буква латинского алфавита (10A, 14A, 10B и т. д.). Тогда сотрудники согласились сделать приписки к названию после скобок: Метро Китай-город (10B). Через полтора года то же самое было реализовано на Тверской Заставе.
Эта тема уже обсуждалась тут, но не было приведено ни одного нормального примера и плохо донесена суть проблемы с которой ежедневно сталкиваются водители.
В данной теме можно задать вопросы, касающиеся конкурса «Народный поэт» и обсудить его.
Сегодня мы запускаем небольшой поэтический конкурс, в котором каждый народный картограф сможет почувствовать себя Поэтом. Для того, чтобы принять участие нужно самостоятельно сочинить небольшой стишок-пирожок на заданную тему и выложить его в комментариях под этим постом. Три лучшие работы по мнению команды НЯК будут отмечены памятными призами.