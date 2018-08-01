В 2016 году в Москве в рамках программы «Моя улица» на Славянской площади построили комплекс из остановок «Метро „Китай-город“». Их оказалось довольно много, поэтому им решили дать номера по следующей системе: номер выхода метро плюс буква латинского алфавита (10A, 14A, 10B и т. д.). Тогда сотрудники согласились сделать приписки к названию после скобок: Метро Китай-город (10B). Через полтора года то же самое было реализовано на Тверской Заставе.