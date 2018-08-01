Клуб Народной карты

август 2018
Скрипт-букмарклет для создания объектов-привязок в Народной карте (пост обновлён 03.08.18)
Никита Юшков
1 августа 2018, 12:07

Скрипт добавляет в панель «Недавно созданные» объекты-привязки, откуда их можно нетрудным образом создать.

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12 комментариев
скрипт,букмарклет
Почему КП, а ДНП?
МВА
1 августа 2018, 13:47

Все чаще стали задавать вопрос почему на карте ДНП обозначается как КП?

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29 комментариев
СНТ,правила
Вопрос по пп. 3.3.2.1.7.
Дивер
2 августа 2018, 11:40

Всем привет! Возник тут вопрос. В пп. 3.3.2.1.7.  есть абзац:

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30 комментариев
Разный класс на разных рёбрах
Олег Чечулин
3 августа 2018, 13:08

Помнится, раньше мне не давали присвоить разным рёбрам одной двухрёберной дороги разный класс. Сейчас же обратная ситуация — мне не дают присвоить разным рёбрам одной дороги одинаковый класс.

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4 комментария
класс дорог,классы дорог,два ребра
Масло масляное: запрет манёвра для съездов 8-го класса
Удалённый пользователь
3 августа 2018, 14:16

А везде ли уместна простановка запретов манёвра для пересекающихся съездов или возникает ситуация, когда в данных множатся излишние сущности?

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8 комментариев
запреты манёвров,класс дорог,маршрутизация
Релизы Народной карты 3.138 (от 25.07.2018) и 3.139 (от 02.08.2018) и мобильной Народной карты 0.20 (от 26.07.2018)
сonfeta
3 августа 2018, 14:16

Всем привет! Свежие новости наших жарких релизов за прошедшие 2 недели:

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34 комментария
Обновление правил 03.08.2018
Sand dan Glokta
3 августа 2018, 18:50

Приветствую, произошло обновление Правил.

2018.08.03

1) Уточнено, что доступность для велосипедистов выключается у дорог классов 9-10, по которым проезд велосипедиста физически невозможен или сильно затруднён.

2) См. п. 3.3.2.3.3.Снято требование выделения островов (в океанах, морях, заливах и проливах), полностью расположенных в пределах одного контура гидрографического объекта, внутренними контурами этого объекта. См. раздел 2.7.2.1. Пример 1. Где следует использовать внутренние контуры.

3) Добавлены локальные правила для Сербии

Просьба ознакомиться с изменениями.

Команда Народной карты

13 комментариев
news,Обновление Правил
Нумерация выходов из метрополитена
Ильяс Нурутдинов
6 августа 2018, 12:13

Побывав в Минске, обратил внимание, что у них двойная нумерация выходов из метро. Выход 1-1, 1-2. Стоит такую добавлять? Номера переписывать не стал, но может быть Минские картографы добавят нумерацию.

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3 комментария
метро
Номера остановок
lukdmi ✈
6 августа 2018, 12:15

В 2016 году в Москве в рамках программы «Моя улица» на Славянской площади построили комплекс из остановок «Метро „Китай-город“». Их оказалось довольно много, поэтому им решили дать номера по следующей системе: номер выхода метро плюс буква латинского алфавита (10A, 14A, 10B и т. д.). Тогда сотрудники согласились сделать приписки к названию после скобок: Метро Китай-город (10B). Через полтора года то же самое было реализовано на Тверской Заставе.

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9 комментариев
Подъезды к каждому дому в частной застройке
FreeMan646 ~𝓐𝓵𝓮𝔁𝓪𝓷𝓭𝓮𝓻
6 августа 2018, 12:16

Эта тема уже обсуждалась тут, но не было приведено ни одного нормального примера и плохо донесена суть проблемы с которой ежедневно сталкиваются водители.

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27 комментариев
подъезды,дорога,внутридворовые дороги
Когда будет доступна возможность ставить на карте дорожные знаки?
Александр Левин
7 августа 2018, 15:16

Во многих дворах нет возможности охватить дорожные знаки. Их не заносят на официальную карту. Даже приложением Народная карта не заснять так как например закрыты листвой или в движении кадры смазаны.
Какими способами можно нанести этот знак на карту?

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4 комментария
Замена Terraserver
Survivor2007
7 августа 2018, 15:17

В связи с суровой монетизацией Terraserver ищется адекватная бесплатная замена.

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10 комментариев
спутниковые снимки
Будет ли добавлена функция прокладки маршрута?
Александр Левин
9 августа 2018, 12:17

При нанесении дорог очень не хватает функции прокладки маршрута для проверки правильности соединения точек. Проверить можно только когда ее уже нанесли на основную карту, как я понимаю. Будет ли добавлена функция с основной карты на народные карты?

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12 комментариев
Видеоуроки Народной карты: сложные контуры
Ярослав (bforest)
9 августа 2018, 15:04

Всем привет!

После длительного перерыва команда по записи видеоуроков стала немного больше и появилось новое видео. В планах — развитие темы сложных контуров.

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15 комментариев
Видеоуроки
Тема для обсуждения конкурса «Народный поэт»
Fleget
9 августа 2018, 15:20

В данной теме можно задать вопросы, касающиеся конкурса «Народный поэт» и обсудить его.

49 комментариев
news ,конкурс
Творческий конкурс «Народный поэт»
Fleget
9 августа 2018, 15:20

Сегодня мы запускаем небольшой поэтический конкурс, в котором каждый народный картограф сможет почувствовать себя Поэтом. Для того, чтобы принять участие нужно самостоятельно сочинить небольшой стишок-пирожок на заданную тему и выложить его в комментариях под этим постом. Три лучшие работы по мнению команды НЯК будут отмечены памятными призами.

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72 комментария
news ,конкурс
Обновление спутниковых снимков. Средняя Азия в высоком разрешении
Fleget
9 августа 2018, 18:33

Возвращаемся снова на родные просторы. Вчера вечером был опубликован спутниковый релиз, который значительно обновил города всех пяти стран Средней Азии. Всего мы обновили более 100 крупных и не очень населенных пунктов снимками, сделанными в мае 2018 года. 

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17 комментариев
news ,спутники
Релиз 3.140 (от 09.08.2018)
сonfeta
13 августа 2018, 11:39

Всем привет! В четверг вышел очередной релиз Народной карты:

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5 комментариев
Релизы
Скрипт-букмарклет для перехода в профиль пользователя из Клуба Народной карты v 2.0
Никита Юшков
13 августа 2018, 11:40

Новая версия скрипта добавляет кнопки перехода в профиль и на главной странице Клуба. Добавлена версия скрипта для установки в расширение, что позволит скрипту запускаться автоматически.

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3 комментария
скрипт,букмарклет
Удаление "жёлтых" точек
Никита Юшков
13 августа 2018, 11:41

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113 комментариев
скрипт,жёлтые точки,букмарклет,автоматизация