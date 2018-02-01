Клуб Народной карты

февраль 2018
Сообщения об ошибках и гипотезы. Новые возможности
Fleget
1 февраля 2018, 15:14

Совсем недавно в свет вышел новый функциональный релиз. Теперь вы можете по своему желанию выбирать типы гипотез и ошибок, которые будут отображаться на карте. 

Читать дальше
9 комментариев
news,гипотезы,сообщения об ошибках
Обновление Яндекс.Карт 1.2.2018
Fleget
1 февраля 2018, 18:07



Сегодня вышло очередное обновление, которое внесло в геосервисы Яндекса правки, одобренные с 19 января по 25 января 2018.  

Читать дальше
29 комментариев
news,обновление карт
ЖД в Испании
Stvally
2 февраля 2018, 11:25

Подскажите, а почему сегодня слой ЖД в Каталонии — был полностью очищен? Затем, конечно, робот импортировал данные, но…

Читать дальше
18 комментариев
Источники возле церквей
Наше старе село
2 февраля 2018, 11:52

https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1575094530?z=19&ll=36.235128%2C49.996224&l=nk%23sat

Читать дальше
8 комментариев
Дорога в СНТ
Олег Чечулин
2 февраля 2018, 12:48

1. Должна ли дорога — подъезд к населённому пункту обязательно заходить на территорию населённого пункта, или она может заканчиваться за его пределами?

2. В каком месте населённого пункта или СНТ нужно заканчивать ведущую в него безымянную дорогу 7 класса?

Читать дальше
10 комментариев
класс дорог,классы дорог,8-й класс,7-й класс
Релизы 3.114 (18.01.2018), 3.115 (24.01.2018) и 3.116 (31.01.2017)
ya-dfilatov
2 февраля 2018, 13:59

Всем привет! Кратко о первых релизах в 2018 году:

Читать дальше
3 комментария
news,Релизы
Обновление данных в Австралии, Европе, Северной Америке и Южной Америке
Fleget
2 февраля 2018, 19:20

У нас есть хорошая новость для всех народных картографов, любящих рисовать в странах, которые в данный момент не публикуются из Народной карты.  Поэтому, не будем тянуть с предисловиями, а предлагаем ознакомиться с новостью подробнее.

Читать дальше
29 комментариев
news,обновление карт
Пешеходная навигация на ЖД вокзалах
Andrey Maltsev
5 февраля 2018, 11:54

Доброе время суток!

Читать дальше
16 комментариев
ЖД,пешеходная дорожка,навигация,платформы
Навигация пешком и заборы
PyroComp
5 февраля 2018, 13:59

Навигатор не всегда адекватно прокладывает пешие маршруты, иногда игнорируя нарисованные заборы.

Читать дальше
19 комментариев
Ограничение проезда (бетонные блоки и ворота)
Дмитрий
5 февраля 2018, 17:26

Как правильно нанести на карту «Ограничение на въезд, вход» или «бетонный блок на внутриквартальном проезде»?

Читать дальше
12 комментариев
Обновление Яндекс.Карт 6.2.2018
Fleget
6 февраля 2018, 12:45



Сегодня вышло очередное обновление, которое внесло в геосервисы Яндекса правки, одобренные с 26 января по 1 февраля 2018.  

Читать дальше
27 комментариев
news,обновление карт
Гипотезы о скоростных ограничениях в Москве и Санкт-Петербурге
Lobov Sergey
6 февраля 2018, 17:26

Всем привет.

Сегодня мы сформировали в Народной карте почти 2000 новых гипотез о неверном скоростном ограничении.

Читать дальше
11 комментариев
гипотезы,news
Офлайн-встречи в апреле: продолжаем голосование
Lobov Sergey
6 февраля 2018, 17:36

8 дней идёт голосование, по результатам которого мы выберем города для офлайн-встреч народных картографов, который пройдут 7 и 14 апреля.

Читать дальше
2 комментария
встреча
Подвижка спутниковых снимков
Fleget
7 февраля 2018, 01:18

Сюда можно присылать ссылки на места, где есть смещения слоя объектов Народной карты относительно спутникового снимка — мы смещения устраним.

Для того, чтобы мы смогли быстрее обработать заявку, укажите:
1. Ссылку на местность или координаты.
2. Слои, в которых произошло смещение.
3. Укажите примерный охват территории, где произошло смещение. Например: «Смещение наблюдается в Октябрьском и Красносельском районах города».

Перед составлением заявки на подвижку, убедитесь, что смещение вышло за пределы принятой погрешности в 3 метра.

143 комментария
Где не хватает спутниковых снимков
Fleget
7 февраля 2018, 01:18

Публикация новых спутниковых снимков — процесс достаточно долгий и сложный, но мы стараемся включать ваши пожелания в планы закупки и публикации снимков.  Хотите нарисовать карту, но нет качественного снимка местности? Напишите нам об этом в комментариях к этому посту!

Мы читаем все комментарии, и учитываем все ваши просьба. Отсутствие ответов на ваши комментарии, не должно быть воспринято, как игнорирование командой сервиса.

UPD:  Для подачи заявки на обновление спутникового снимка, нужно заполнить эту форму.

551 комментарий
Сообщения об ошибках
Fleget
7 февраля 2018, 01:18

Команде Народной карты очень важна обратная связь от вас — наших пользователей.

Если при рисовании на Народной карте вы столкнулись с какой-то технической ошибкой (багом) — напишите нам об этом в комментариях к этому посту.

Для того, чтобы мы могли быстро и оперативно обработать ваше сообщение просьба предоставить:
1. Подробное описание ошибки
Нам важно понять, как, по каким причинам, и после каких действий возникают неполадки.
2. Скриншот
Часто скриншот или видео позволяют наглядно увидеть саму ошибку и её причины.
3. Ссылка на объект 
Даже если ошибка массовая и встречается повсеместно.
4. Название и версию вашего браузера 
Случается, что проблема кроется не в самом сервисе.

361 комментарий
багрепорт
Идеи народных картографов
Fleget
7 февраля 2018, 01:19

Здесь можно и нужно писать пожелания к развитию сервиса: новые инструменты, категории объектов, атрибуты и другие фичи.

Мы читаем все комментарии, и учитываем все ваши просьбы. Отсутствие ответов на ваши комментарии не должно быть воспринято, как игнорирование командой сервиса.

1247 комментариев
фича,фичреквесты,фичреквест
Номера телефонов в Украине
Котик
7 февраля 2018, 11:07

Как правильно указывать номера телефонов организациях на территории Украины?

Читать дальше
7 комментариев
Манёвры полосности
�🌍🌏 Constantinidis
8 февраля 2018, 10:15

Некоторое время назад, были анонсированы манёвры полосности. В новости была оговорка, что пока их редактирование недоступно пользователям, но будущем, может быть, возможно, есть вероятность — и так далее)

Читать дальше
15 комментариев
полосность,Яндекс.Навигатор
Обновление Яндекс.Карт 08.02.2018
Fleget
8 февраля 2018, 20:10



Сегодня вышло очередное обновление, которое внесло в геосервисы Яндекса правки, одобренные  2 февраля 2018.  

Читать дальше
12 комментариев
news,обновление карт