Совсем недавно в свет вышел новый функциональный релиз. Теперь вы можете по своему желанию выбирать типы гипотез и ошибок, которые будут отображаться на карте.
Всем привет.
Сегодня мы сформировали в Народной карте почти 2000 новых гипотез о неверном скоростном ограничении.
8 дней идёт голосование, по результатам которого мы выберем города для офлайн-встреч народных картографов, который пройдут 7 и 14 апреля.
Сюда можно присылать ссылки на места, где есть смещения слоя объектов Народной карты относительно спутникового снимка — мы смещения устраним.
Для того, чтобы мы смогли быстрее обработать заявку, укажите:
1. Ссылку на местность или координаты.
2. Слои, в которых произошло смещение.
3. Укажите примерный охват территории, где произошло смещение. Например: «Смещение наблюдается в Октябрьском и Красносельском районах города».
Перед составлением заявки на подвижку, убедитесь, что смещение вышло за пределы принятой погрешности в 3 метра.
Публикация новых спутниковых снимков — процесс достаточно долгий и сложный, но мы стараемся включать ваши пожелания в планы закупки и публикации снимков. Хотите нарисовать карту, но нет качественного снимка местности? Напишите нам об этом в комментариях к этому посту!
Мы читаем все комментарии, и учитываем все ваши просьба. Отсутствие ответов на ваши комментарии, не должно быть воспринято, как игнорирование командой сервиса.
UPD: Для подачи заявки на обновление спутникового снимка, нужно заполнить эту форму.
Команде Народной карты очень важна обратная связь от вас — наших пользователей.
Если при рисовании на Народной карте вы столкнулись с какой-то технической ошибкой (багом) — напишите нам об этом в комментариях к этому посту.
Для того, чтобы мы могли быстро и оперативно обработать ваше сообщение просьба предоставить:
1. Подробное описание ошибки
Нам важно понять, как, по каким причинам, и после каких действий возникают неполадки.
2. Скриншот
Часто скриншот или видео позволяют наглядно увидеть саму ошибку и её причины.
3. Ссылка на объект
Даже если ошибка массовая и встречается повсеместно.
4. Название и версию вашего браузера
Случается, что проблема кроется не в самом сервисе.
Здесь можно и нужно писать пожелания к развитию сервиса: новые инструменты, категории объектов, атрибуты и другие фичи.
Мы читаем все комментарии, и учитываем все ваши просьбы. Отсутствие ответов на ваши комментарии не должно быть воспринято, как игнорирование командой сервиса.