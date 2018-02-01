1. Должна ли дорога — подъезд к населённому пункту обязательно заходить на территорию населённого пункта, или она может заканчиваться за его пределами?

2. В каком месте населённого пункта или СНТ нужно заканчивать ведущую в него безымянную дорогу 7 класса?