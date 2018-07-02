Клуб Народной карты

июль 2018
Изменения в серии прогулок с блокнотом картографа
Ilya Galaktionov
2 июля 2018, 16:13

Обязательно к прочтению!

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5 комментариев
Блокнот картографа,встреча
Напоминалка о прогулке в Анапе
Ilya Galaktionov
2 июля 2018, 16:14

Ждем всех в Анапе 07.07.2018 в 12:00!

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1 комментарий
Блокнот картографа,встреча
Обновление спутниковых снимков. Африка
Fleget
2 июля 2018, 19:24

Давно у нас не было обновлений спутникового покрытия. Что же, сегодня мы подготовили для вас почти 20 миллионов квадратных километров снимков. Обновилась практически вся Африка, за исключением стран на севере континента. Релиз получился, действительно, большим — затронул 47 государств и 37 столиц. Большинство снимков было сделано в 2017 году, но можно встретить и 2016, и 2018 годы.

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18 комментариев
news,спутники
Аутсорсеры картографического производства. Задачи.
Анна К.
3 июля 2018, 11:39

Привет!
В продолжение поста, поговорим подробнее про задачи аутсорса на карте. 

Первичная отрисовка объектов (с нуля).

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189 комментариев
news
Аутсорсеры картографического производства
Анна К.
3 июля 2018, 11:39

Всем привет!

Почти два года назад мы рассказывали вам о сотрудниках с логинами yndx-tnc, в том посте мы написали о рабочих обязанностях и постарались ответить на ваши вопросы. 

В этом посте, мы хотим рассказать вам о пользователях, которые отличаются от других отсутствием развернутой информации в профиле, но не имеют «особенных» логинов — аутсорсерах.

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1 комментарий
news
Итоги совреда в республике Башкортостан
hermansochi
3 июля 2018, 18:36

Сегодня подводим итоги совреда в Фёдоровском районе республики Башкортостан.

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10 комментариев
совместные редактирования,3d
Правки на народной карте
Удалённый пользователь
4 июля 2018, 13:27

Правки на народной карте — многие знают, что на данный момент только у 1 пользователя сделано более 1 миллиона правок, но вы не догадывались, то что если соединить правки всех пользователей, а на народной карте их больше 200 000 пользователей. Так вот, на народной карте было сделано более 5 000 000 правок, число достаточно большое, не так ли?

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18 комментариев
#интересныефакты
Новые адресные точки на Народной карте. Россия и Кыргызстан
Fleget
4 июля 2018, 13:56

В ближайшее время будут проходить заливки адресных точек на Народную карту. В основном новые адреса появятся в России и Киргизии.

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22 комментария
news,адреса
Свершилось!
serg.sokoloff49
4 июля 2018, 15:12

Поздравляю всех сотрудников и корреспондентов НЯК — нас заметили — вчера в эфире телеканала РБК ведущий сообщил новость — оказывается, у Яндекс карт имеется приложение — Народная Яндекс Карта! И показал образец — прямой эфир рисования. «Теперь каждый может стать корреспондентом НЯК». И десяти лет не прошло!

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12 комментариев
Улучшение веломаршрутизации в Минске: итоги
Lobov Sergey
4 июля 2018, 18:46

Всем привет!

Подводим итоги работ по улучшению велосипедной маршрутизации в столице Беларуси, объявленные чуть больше двух недель назад.

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10 комментариев
веломаршрутизация,Беларусь
Релизы 3.134 (от 28.06.2018) и 3.135 (от 05.07.2018)
сonfeta
5 июля 2018, 18:00

Всем привет! Порция свеженького в релизах Народной карты за прошедшие 2 недели.

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22 комментария
Промежуточные итоги совреда в Сербии
Глеб
6 июля 2018, 11:15

Промежуточные результаты совреда в Сербии в этом посте. 

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1 комментарий
Сербия,совместные редактирования
8 интересных фактов о Народной карте
‌‍vadimcooltop
6 июля 2018, 14:33

8 интересных фактов о Народной карте

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19 комментариев
#интересныефакты
Обновление спутниковых снимков. Только высокое разрешение
Fleget
6 июля 2018, 17:54

Как многие уже заметили, вчера был опубликован новый релиз. В нем мы обновили снимками высокого разрешения 347 населенных пункта различных размеров, расположенных в России, Казахстане, Украине, Беларуси, Литвы, Латвии и Армении. 

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35 комментариев
спутники,news
Серия прогулок с блокнотом картографа: Новороссийск
Ilya Galaktionov
7 июля 2018, 12:21

Портовой город открывает свои двери картографам!

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5 комментариев
встреча,Блокнот картографа
Совред в Архангельском!
Артур Сагдиев
10 июля 2018, 18:00

Сегодня, я и Вайнон хотели бы предложить вам поучаствовать в совреде большого села и его окрестностей!

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13 комментариев
совместные редактирования
Запрещенный маневр
leksey69
11 июля 2018, 11:45

Всем привет! На перекрестке запрещено движение прямо для грузового транспорта (дорожными знаками 4.1.3 в сочетании с табличкой 8.4.1). Необходимо ли указывать данное условие движения?

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26 комментариев
запрещенный маневр
Серия прогулок с блокнотом картографа: Анапа. Как это было
MaXiMyS
12 июля 2018, 11:34

Привет!

Внутри первый небольшой отчет из серии прогулок с блокнотом картографа на Черноморском побережье 

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6 комментариев
Блокнот картографа,встреча
Напоминалка о прогулке в Новороссийске 14.07.2018
Ilya Galaktionov
12 июля 2018, 11:52

Напоминаем вам о нас!

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Блокнот картографа,встреча
Обновление спутниковых снимков. «Cygnis Insignis»
Fleget
12 июля 2018, 13:02

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33 комментария
news ,спутники