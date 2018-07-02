Всем привет!

Почти два года назад мы рассказывали вам о сотрудниках с логинами yndx-tnc, в том посте мы написали о рабочих обязанностях и постарались ответить на ваши вопросы.

В этом посте, мы хотим рассказать вам о пользователях, которые отличаются от других отсутствием развернутой информации в профиле, но не имеют «особенных» логинов — аутсорсерах.