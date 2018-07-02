Обязательно к прочтению!
Давно у нас не было обновлений спутникового покрытия. Что же, сегодня мы подготовили для вас почти 20 миллионов квадратных километров снимков. Обновилась практически вся Африка, за исключением стран на севере континента. Релиз получился, действительно, большим — затронул 47 государств и 37 столиц. Большинство снимков было сделано в 2017 году, но можно встретить и 2016, и 2018 годы.
Привет!
В продолжение поста, поговорим подробнее про задачи аутсорса на карте.
Первичная отрисовка объектов (с нуля).
Всем привет!
Почти два года назад мы рассказывали вам о сотрудниках с логинами yndx-tnc, в том посте мы написали о рабочих обязанностях и постарались ответить на ваши вопросы.
В этом посте, мы хотим рассказать вам о пользователях, которые отличаются от других отсутствием развернутой информации в профиле, но не имеют «особенных» логинов — аутсорсерах.
Сегодня подводим итоги совреда в Фёдоровском районе республики Башкортостан.
Правки на народной карте — многие знают, что на данный момент только у 1 пользователя сделано более 1 миллиона правок, но вы не догадывались, то что если соединить правки всех пользователей, а на народной карте их больше 200 000 пользователей. Так вот, на народной карте было сделано более 5 000 000 правок, число достаточно большое, не так ли?
Поздравляю всех сотрудников и корреспондентов НЯК — нас заметили — вчера в эфире телеканала РБК ведущий сообщил новость — оказывается, у Яндекс карт имеется приложение — Народная Яндекс Карта! И показал образец — прямой эфир рисования. «Теперь каждый может стать корреспондентом НЯК». И десяти лет не прошло!
Всем привет!
Подводим итоги работ по улучшению велосипедной маршрутизации в столице Беларуси, объявленные чуть больше двух недель назад.
Сегодня, я и Вайнон хотели бы предложить вам поучаствовать в совреде большого села и его окрестностей!
Привет!
Внутри первый небольшой отчет из серии прогулок с блокнотом картографа на Черноморском побережье