Клуб Рекламной сети Яндекса

декабрь 2012
RTB блоки - Первые шаги
aleksander.temp
6 декабря 2012, 17:55

Всем привет!

Вчера на аккаунте появилась возможность создания и размещения блоков RTB. Очень долго ждал этого момента, поэтому несказанно рад тому, что наконец свершилось.

Первый блок 240x400 установил на сайт вчера вечером. Скажу честно, визуально не удалось зафиксировать ни одного показа. Особо не расстроился, поскольку понимаю, что емкость показов большая, а рекламы скорее всего пока маловато. Однако, был приятно удивлен значением счетчика показов в интерфейсе РСЯ. Думал будет меньше.

Ожидал, что CPM на этапе общего запуска будет ниже (в настройках блоков ради эксперимента поставил низкий порог стоимости), что также порадовало. Надеюсь, что в перспективе этот показатель будет-таки расти. Хотя вероятно, в ближайшее время, по мере увеличения охвата сайтов, может и снижаться.

Однако, выявилось несколько моментов, которые несколько умерили мою радость. Все такие моменты связаны с функционалом, поэтому надеюсь, что в перспективе все исправится, доработается и утрясется.

1. Несмотря на наличие кода заглушки в настройках RTB-блока, при отсутствии баннерного показа регулярно вываливается блок контекстной рекламы. Примерно каждую пятую загрузку блока или первый просмотр страницы в течение каждых 3-х или 5-и минут. Пока четкую закономерность выявить не удалось. И не понятно, бага это или фича?

2. У меня сайт с колоночным резиновым дизайном. На страницах уже есть оптимальное кол-во контекстных блоков, но в первом экране дизайном предусмотрено место 240x400. Задумывалось, что при отсутсвии показов это место должно "схлопываться", и информация, которая расположена ниже в колонке, в результате должна подниматься вверх. Однако скрипт RTB-блока генерит iframe с фиксированными размерами. И его, при отсутствии баннерного показа, нельзя свернуть кодом заглушки. Получается, что либо остается пустая дырка 240x400 в первом экране, либо в этом месте надо показывать контекстный блок, что тоже не желательно, т.к. в этом случае во-первых, общее кол-во контекстных объявлений на большинстве страниц превышает допустимое правилами РСЯ, а во-вторых, это отрицательно сказывается на CTR. Возникает вопрос: Как с родительской страницы можно узнать, что в iframe нет баннера, чтобы схлопнуть его?

17 комментариев
RTB
Вебинар для партнёров Рекламной сети Яндекса
qzminn
10 декабря 2012, 14:16

Если вы являетесь или собираетесь стать партнёром РСЯ, приглашаем вас принять участие в вебинаре на тему «Эффективное размещение рекламы Яндекса на сайтах партнёров», который состоится в декабре 2012 (точную дату и время мы назовём чуть позже). Вебинар проводится специально для партнёров Рекламной сети Яндекса, он будет интересен:

  • тем, у кого есть информационный сайт, тематический или региональный портал, посещаемый блог;
  • менеджерам и маркетологам интернет-проектов;
  • менеджерам по монетизации;
  • веб-мастерам и веб-студиям.

В ходе вебинара мы:

  • расскажем о том, как разместить рекламные блоки Яндекса так, чтобы они работали максимально эффективно и не раздражали посетителей вашего сайта;
  • научим работать с основными настройками, позволяющими регулировать показ объявлений по интересующим вас критериям;
  • покажем, как анализировать эффективность работы рекламных блоков и определять ее зависимость от аудиторных показателей сайта.

Также мы разберём конкретные примеры и ответим на вопросы, которые вы сможете задать в чате вебинара.

Докладчиком буду я, Николай Кузьмин, менеджер по развитию Рекламной сети Яндекса. Участие в вебинаре бесплатное. Число участников ограничено. Чтобы принять участие, необходима регистрация.

20 комментариев
вебинар,эффективность блоков РСЯ
РСЯ провоцирует фильтр 18+?
vitasklimin
10 декабря 2012, 19:36

Коллега, Кузьмин!

 

Тут разворачивается дискуссия с сапортом поиска о причине залёта одного из моих сайтов под фильтр 18+.

Саппорт тычет мне в лицо ссылкой, которой у меня на сайте никогда не было (не продаю я ссылки). Но такая ссылка появляется в рекламном блоке РСЯ (http://www.rozoviykrolik.ru/).

 

Вопросы:

1. Так вот, может ли робот (ну, или кто там сидит и модерирует сработки) фильтра хавать рекламу РСЯ и банить по её ссылкам?

2. Как отключить у себя adult-рекламу на сайте? У меня сайт 12+

9 комментариев
Я не давно тут, объясните кое что, есть вопросы -)
d.a.gribov
10 декабря 2012, 19:53

У меня сайт с посещаемостью от 2000 до 10 000 хостов в день, раньше был только гугл на сайте, теперь решил добавить яндекс. Доход в разы меньше, те же места на сайте. протестировал пол месяца, может ситуация измениться, очень надеюсь, ибо ждать месяц пока гугл пришлет перевод надоело. Яндекс перевел все на 7 день это плюс -)

В общем вопросы.

Яндекс маркет доходней простого "директа" (или как называются простые обьявления) или тоже самое? Какие лучше брать?

Почему CTR не выше 0,15 как его поднять, и как он на доход влияет.

В среднем с 7 тысяч хостов от 100р до 200р доход в день.

Сайт пиарить не буду, просто напишу что спортивная тема.

 

Спасибо за ответы!

26 комментариев
Принятие в РСЯ
Archaggelos
10 декабря 2012, 19:57

Скажите, а возможно ли принятие сайта в РСЯ, если траффик более 300 чел/день, но он идет исключительно с  рекламы?

30 комментариев
Вебинар для партнеров РСЯ: обновление
qzminn
13 декабря 2012, 16:00

Уважаемые партнеры!

Стала известна точная дата и время проведения вебинара для партнеров РСЯ. Мероприятие состоится ровно через неделю, в четверг 20 декабря в 16:00 по московскому времени. 

Напомню, что вебинар будет посвящен ээфективному размещению рекламных блоков Яндекса на сайтах партнеров. Количество участников ограничено, для участия необходимо зарегистрироваться.

26 комментариев
Статистика популярных блоков
Константин
17 декабря 2012, 17:45

Может такая возможность есть, а может и нет, но хотелось бы видеть статистику по блокам.

У меня на сайте, в странице основного контента стоит 3 блока. Если какой-то блок не кликабельный или слабый CTR я бы его отключил или перенёс в другое место, а место блока заполнил другим, более полезным контентом.

2 комментария
Официальная мотивация от первых рук
Milu
17 декабря 2012, 17:54

Тема немного шире, чем РСЯ.

Меня волнует, а может и других тоже: Почему, когда нас разводят, то все подробно и ясно объясняют.

А когда предлагается заработать на чем-то, то официальные источники выдают скучную, сухую информацию.

Нет видео, ярких примеров успеха. Какая-то неуместная скромность.

 

Можно же из официальных источников делать графики успеха, просто закрывая данные клиента или выборку из нескольких... Так хочется вдохновения! 

 

 Вот РСЯ могла мотивировать огромное количество людей серией видеоуроков.

А получается так, что мы тут стараемся (каждый во что горазд) типа объяснять друг другу что-то...

 

Хотя иногда читаешь... и гадаешь как в принципе у человека сайт-то получилось своять, не то, что РК удачную сделать.

 

Помню как на конференции Яндекса в 2011 один из спецов сделал презентацию на тему: Мол, как неправильно работать с директом. Визуально все подавалось просто, но залу понравилось. Потому что - это мотивация.

 

Так хочется развития и более широкого охвата РСЯ, потому что Яша свой, а не заморский)

32 комментария
Кликандеры-вымогатели доходов РСЯ и AdSense
Milu
19 декабря 2012, 13:38

На слабых местах систем вымогают деньги у партнеров.

Площадки-кликандеры обращаются с письмами о том, что, если некий сайт не будет платить (делиться доходом), то его закликают, а в итоге забанят. Эшелонированная система защиты от склика у РСЯ сработает, но в итоге при многократном повторе - все-таки забанят сайт.

У кого есть опыт борьбы? Как себя защитить?

Из примеров сохранения: хотя бы на время отключить рекламу... Но ясно, что это не выход.

Может быть есть вариант обращений в полицию?

(пишу вопрос и самой не верится, что силы полиции помогут в Интернете).

П.С. У кого много сайтов, не регистрируйте их на одно лицо, а то так шантаж будет влиять сразу на все площадки.

60 комментариев
шантаж партнеров,вымогательства денег РСЯ
О поисковой рекламе
domashniy-doktor
19 декабря 2012, 13:42

Уважаемые господа, подскажите новичку, где всё-таки можно и где нельзя размещать поисковую рекламу.

Согласно правилам участия: "запрещено использование поисковой рекламы на контекстных страницах – код вызова рекламных блоков для результатов поиска должен быть установлен только в результатах поиска сайта".

Ситуация такая: у меня есть сайт, на котором стоит контекстная реклама. Решила сделать к нему справочник терминов в виде приложения на субдомене, чтобы не перегружать основной сайт.

Когда заключала договор, в нём было предусмотрено две площадки - поисковая и контекстная, (поскольку, вообще плохо понимала, о чём идёт речь).

Установила только контекстную рекламу, а поисковая площадка была отправлена в архив. Насколько  я понимаю, её можно оттуда извлечь.

Вопрос в следующем: страницы субдомена, на которые будут переходить с основного сайта, считаются "поисковыми", или "контекстными"? Из поисковиков на субдомен тоже заходят.

Если можно, приведите, пожалуйста, конкретный пример правильного размещения поисковой рекламы.

10 комментариев
Вебинар для партнёров Рекламной сети Яндекса
qzminn
24 декабря 2012, 17:10

20 декабря состоялся вебинар для партнёров РСЯ на тему «Эффективное размещение рекламы Яндекса на сайтах партнёров».

В ходе вебинара мы рассказали:

  • как разместить рекламные блоки Яндекса так, чтобы они работали максимально эффективно и не раздражали посетителей вашего сайта;
  • как работать с основными настройками, позволяющими регулировать показ объявлений по интересующим вас критериям;
  • как анализировать эффективность работы рекламных блоков и определять ее зависимость от аудиторных показателей сайта.

На вебинаре мы ответили на многочисленные вопросы, которые участники задавали в чате. По наиболее интересным и распространённым вопросам мы можем продолжить общение здесь, в клубе РСЯ )

Пожалуйста, оставьте отзыв о видео после просмотра — это поможет нам в подготовке последующих материалов.

 

16 комментариев
вебинар,советы,рекламные блоки,эффективность блоков РСЯ
Как долго робот начинает индексировать сайт?
warface-cheats
25 декабря 2012, 14:29

Что нужно сделать чтобы поисковая система начала индексировать сайт?у меня есть несколько сайтов и они почему то не индексируют,только одна страница на одном из сайтов была проиндексирована а остальные два до сих пор стоят в ожидание!

Вопрос: Сколько нужно ждать чтобы началась полная индексация сайта,и что для этого нужно сделать?

1 комментарий
Почему участники РСЯ не привлекаются за незаконное предпринимательство?
vitasklimin
25 декабря 2012, 15:13
Решил с утра перечитать законы РФ в части незаконного предпринимательства.

Озадачился. Ведь что получается, есть такое нарушение в нашей стране "Незаконное предпринимательство".
Ответственность по нему может наступать по Административному, Уголовному и Налоговому кодексам.

Что такое незаконное предпринимательство: это деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли от использования своего имущества, реализации услуг.

В случае участников РСЯ имущество - это их сайты.

Для вменения незаконного предпринимательства необходимо доказать две вещи: систематичность и прибыль.
И то, и другое легко доказывается, если есть систематические платежи от Яндекса.

Ответственность можно почитать тут http://www.mosuruslugi.ru/articles/134/

Собственно вопрос к Яндексу: это подстава всех физ.лиц - партнёров РСЯ или я ошибаюсь?

ПС: Лучше бы я ошибался...
43 комментария
В блоках добавлены отметки о возрастных ограничениях
bioshlang
25 декабря 2012, 19:33

По требованиям закона «О рекламе» к некоторым объявлениям Директа в контекстных блоках рекламной сети добавлены отметки о возрастных ограничениях.

Изменение касается рекламы следующих видов информационной продукции:

  • базы данных и программное обеспечение;
  • игры, музыка и фильмы;
  • концерты, выставки, фестивали, спектакли, шоу, спортивные матчи и другие зрелищные мероприятия (исключая рекламу самих театров, концертных залов без упоминания конкретного спектакля, шоу или выставки);
  • печатные издания — газеты, журналы и книги;
  • конкретные программы и передачи на ТВ и радио (исключая рекламу телеканала или радиостанции, в которой не упоминаются конкретные передачи).

Подходящую для продукции возрастную категорию устанавливают в интерфейсе Директа сами рекламодатели. По умолчанию для всех информационных товаров и услуг установлено ограничение «18+».

Если объявления в ваших рекламных блоках не относятся к одной из перечисленных категорий, но к ним все равно добавилась отметка «18+», пожалуйста, напишите в службу поддержки Директа.

 

13 комментариев
блоки вызова рекламы,новость,рекламные блоки
Управление рекламой Яндекс.Маркета
octagram
29 декабря 2012, 13:57
Вступил в партнёрскую программу РСЯ в первую очередь из–за Маркета. Я от него в большом восторге: ассортимент из магазинов по всей стране плюс продвинутый инструмент фильтрации по характеристикам.

На моём сайте виджет работает не так, как хотелось бы. Я сам смотрю, какие товары предлагаются, и там, допустим, иногда отображается одиноко книга по Паскалю. Иногда часы какие–то бот Яндекса почему–то посчитал уместным показать. Очень часто не отображается ничего, что вообще просто неправильно.

Мне вот, допустим, исходя из специфики посетителей, кажется уместным забить рекламную площадку рекламой дешёвых нетбуков за 10.000руб., Android–планшетов и электронных книг. На основе анализа текста сайта это не понять, но человеку интуитивно очень даже понятно.

Чувствуется, что рекламный виджет Маркета не настолько развит, как Директ, нет асинхронной загрузки и других фич, но всё же не хотелось бы менять Маркет на Директ.
2 комментария
Яндекс.Маркет
Развитие РСЯ: Маркет с картинками...
Milu
29 декабря 2012, 14:01

Многие участики на собственном примере знают об огромной разнице между кликами директа и маркета.

При этом показ объявлений Маркета в разы меньше...

 

Но я не к тому сейчас.

Планирует ли РСЯ показ МАРКЕТовских объявлений с привлекательными картинками и поиском по ключевому слову или другими сервисами?

Это же явно повысит привлекательность объявлений, а значит кликабельность, а значит... 

Нам простым смертным финансово веселей будет. 

5 комментариев
Рекламодатели с вредоносным контентом
stockinfocus
29 декабря 2012, 14:05

Добрый день.

Какова вероятность того, что в рекламной сети Яндекса могут "крутиться" рекламодатели с вредоносным содержимым на своих сайтах? Или у меня на скриншотах Касперский ошибается?

 

14 комментариев
С наступающим Новым Годом!
qzminn
30 декабря 2012, 17:24
Дорогие партнеры!

Поздравляем вас с наступающим Новым Годом!
Желаем вам, чтобы ваши сайты успешно развивались, а доходы постоянно росли! Но более всего желаем вам личного счастья и успеха во всех начинаниях!

Спасибо вам что вы у нас есть )))

Техническая поддержка будет работать все дни праздников со 2 января.

Приятного вам отдыха! )))
11 комментариев