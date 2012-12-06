Всем привет!

Вчера на аккаунте появилась возможность создания и размещения блоков RTB. Очень долго ждал этого момента, поэтому несказанно рад тому, что наконец свершилось.

Первый блок 240x400 установил на сайт вчера вечером. Скажу честно, визуально не удалось зафиксировать ни одного показа. Особо не расстроился, поскольку понимаю, что емкость показов большая, а рекламы скорее всего пока маловато. Однако, был приятно удивлен значением счетчика показов в интерфейсе РСЯ. Думал будет меньше.

Ожидал, что CPM на этапе общего запуска будет ниже (в настройках блоков ради эксперимента поставил низкий порог стоимости), что также порадовало. Надеюсь, что в перспективе этот показатель будет-таки расти. Хотя вероятно, в ближайшее время, по мере увеличения охвата сайтов, может и снижаться.

Однако, выявилось несколько моментов, которые несколько умерили мою радость. Все такие моменты связаны с функционалом, поэтому надеюсь, что в перспективе все исправится, доработается и утрясется.

1. Несмотря на наличие кода заглушки в настройках RTB-блока, при отсутствии баннерного показа регулярно вываливается блок контекстной рекламы. Примерно каждую пятую загрузку блока или первый просмотр страницы в течение каждых 3-х или 5-и минут. Пока четкую закономерность выявить не удалось. И не понятно, бага это или фича?

2. У меня сайт с колоночным резиновым дизайном. На страницах уже есть оптимальное кол-во контекстных блоков, но в первом экране дизайном предусмотрено место 240x400. Задумывалось, что при отсутсвии показов это место должно "схлопываться", и информация, которая расположена ниже в колонке, в результате должна подниматься вверх. Однако скрипт RTB-блока генерит iframe с фиксированными размерами. И его, при отсутствии баннерного показа, нельзя свернуть кодом заглушки. Получается, что либо остается пустая дырка 240x400 в первом экране, либо в этом месте надо показывать контекстный блок, что тоже не желательно, т.к. в этом случае во-первых, общее кол-во контекстных объявлений на большинстве страниц превышает допустимое правилами РСЯ, а во-вторых, это отрицательно сказывается на CTR. Возникает вопрос: Как с родительской страницы можно узнать, что в iframe нет баннера, чтобы схлопнуть его?