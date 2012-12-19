Кликандеры-вымогатели доходов РСЯ и AdSense

На слабых местах систем вымогают деньги у партнеров.

Площадки-кликандеры обращаются с письмами о том, что, если некий сайт не будет платить (делиться доходом), то его закликают, а в итоге забанят. Эшелонированная система защиты от склика у РСЯ сработает, но в итоге при многократном повторе - все-таки забанят сайт.

У кого есть опыт борьбы? Как себя защитить?

Из примеров сохранения: хотя бы на время отключить рекламу... Но ясно, что это не выход.

Может быть есть вариант обращений в полицию?

(пишу вопрос и самой не верится, что силы полиции помогут в Интернете).

П.С. У кого много сайтов, не регистрируйте их на одно лицо, а то так шантаж будет влиять сразу на все площадки.