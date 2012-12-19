Клуб Рекламной сети Яндекса

Клуб Рекламной сети Яндекса

Кликандеры-вымогатели доходов РСЯ и AdSense

На слабых местах систем вымогают деньги у партнеров.

Площадки-кликандеры обращаются с письмами о том, что, если некий сайт не будет платить (делиться доходом), то его закликают, а в итоге забанят. Эшелонированная система защиты от склика у РСЯ сработает, но в итоге при многократном повторе - все-таки забанят сайт.

У кого есть опыт борьбы? Как себя защитить?

Из примеров сохранения: хотя бы на время отключить рекламу... Но ясно, что это не выход.

Может быть есть вариант обращений в полицию?

(пишу вопрос и самой не верится, что силы полиции помогут в Интернете).

П.С. У кого много сайтов, не регистрируйте их на одно лицо, а то так шантаж будет влиять сразу на все площадки.

61 комментарий
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qzminn
28 января 2016, 00:26
Не нужно волноваться. У нас существует эшелонированная система защиты от склика/скруток, которая автоматически отсеивает все искусственные клики/показы и не учитывает их в статистике (площадки/рекламодателя).
К сожалению, при выявлении аномального количества искусственные кликов или показов мы будем вынуждены остановить участие площадки в Рекламной сети Яндекса и/или заблокировать партнерский аккаунт в целях защиты интересов рекламодателей, а также в целях защиты автоматических алгоритмов определения недействительных кликов и показов.
Ни в коем случае не поддавайтесь на шантаж. В большинстве случаев это пустые угрозы, которые можно игнорировать. В большинстве оставшихся случаев мы сможем отфильтровать и не учитывать действия злоумышленников.
Milu
28 января 2016, 00:26

Так сообщать о таких угрозах в службу поддержки?

qzminn
28 января 2016, 00:26
Да, конечно, сообщайте. При возможности обнаружения злоумышленников мы примем соответствующие меры.
Milu
28 января 2016, 00:26

А подобные угрозы могут иметь последствия для вымогателей? 

В плане подать заявление...

 

qzminn
28 января 2016, 00:26
К сожалению, вымогателей очень сложно поймать. Но пробовать стоит, конечно.
Иван Иванович
28 января 2016, 00:26

Ну да, задал вопрос о ненормальном количестве кликов по служебным ссылкам, ответ поразил

Меры такие:

 

К сожалению, при выявлении аномального количества искусственные кликов или показов мы будем вынуждены остановить участие площадки в Рекламной сети Яндекса и/или заблокировать партнерский аккаунт в целях защиты интересов рекламодателей, а также в целях защиты автоматических алгоритмов определения недействительных кликов и показов.

--
С уважением, *******
специалист службы поддержки
Рекламной сети Яндекс

Разбираться так никто, ни в чем не стал

Короче: Проблемы индейцев шерифа не волнуют...
Milu
28 января 2016, 00:26

То есть карт-бланш для шантажистов...

Тут и задумаешься на какой стороне быть: добра или зла!

Раз "зло" с такими картами на руках!

 

 

andrew12071983
28 января 2016, 00:26

 на Форуме МО РФ работает и яндекс и гугл

Московские юристы
28 января 2016, 00:26

Жуть! О вымогателях не слышал, а вот конкуренты бывало могли такое устроить. Хорошо бы от Яндекса письмо что ли какое приходило, если его роботы засекуют чрезмерное количество ложных кликов. Тагда действительно хоть можно будет площадку отключить на некоторое время.

Milu
28 января 2016, 00:26

Схемы борьбы скорее всего есть. Отключение самостоятельное или когда специалисты Яндекса отключают - это вариант переждать... пока про тебя забудут, но не способ борьбы... Получается метод кустов, напугали - мы в кусты, а хочется пистолет и нож в руки и в бой.

Яндексу "эти" товарищи сами по себе должны быть поперек горла, потому что классическая схема накруток у них такая, что отыскать сложно источники, а на выходе падает качество кликов, так как кликают дети за 5-10 копеек... А дети и будут продолжать этот "труд"... им 100 рублей - это бигбигбабки.;-(

Mark de Sad
28 января 2016, 00:26

пора бы уже начать бороться с подобными угрозами не только силами пользователей.

Milu
28 января 2016, 00:26

так и я про это... есть варианты?

Mark de Sad
28 января 2016, 00:26

да вариантов не много.

1. снять РСЯ и переждать - потерять доход

2. оставить и при постоянной атаке - получить бан, и переписку с саппортом. тоже потерять доход.

ЗЫ можете почитать, тема старая http://webimho.ru/topic/3967/ я уже пару лет лишился аккаунта в АдСенсе так.

ЗЫЗЫ вариант оплаты не рассматриваю, нафиг.

Milu
28 января 2016, 00:26

Ну... вариантов больше, просто хотелось бы не хэндмейд от любителей, а все-таки мнение специалистов Яндекса... Гугла...

Вариант запрета переходов на сайт с источника кликандера... но тут для тупых владельцев кликандера, которые будут прямые заходы делать, они чаще через поисковые системы...

Хотелось бы вариант типа завесы, что на сайте реклама продолжает работать, кликандер типа скликивает, а РСЯ просто не учитывает этот доход какой-то срок... таким образом желание пропадает у кликандеров тратить бабки... Если закрывать, то потом, когда откроешь снова рекламу, опять пойдет шантаж...

Тема явно требует профессионального подхода... 

Денис Аникин
28 января 2016, 00:26

 

Хотелось бы вариант типа завесы, что на сайте реклама продолжает работать, кликандер типа скликивает, а РСЯ просто не учитывает этот доход какой-то срок... таким образом желание пропадает у кликандеров тратить бабки... Если закрывать, то потом, когда откроешь снова рекламу, опять пойдет шантаж...

Да, вот с этим согласен!

Mark de Sad
28 января 2016, 00:26

а тут уже техника, клики то идут с разных IP, клик-клубы тоже не дураки, разные браузеры, и прочее, раздача тех-же заданий тоже идет по разному... чаще всего они привлекают народ за обмен кликами, мол ты кликаешь мне, а я тебе..

Но смысл пока один, Яндекс не хочет увеличивать время проведения атаки, до отключения площадки, т.е. у шантажистов есть реальные шансы вырубить площадку, точнее они не во времени ни в средствах не ограничены... потом они могут и ботов наделать кликать по объявлениям.

Milu
28 января 2016, 00:26

Тут даже не спасение утопающих дело рук самих утопающих...

тут вопрос в том, что нас конкретно топят на слабостях текущей системы... и все, что мы можем - это поджать лапки...

Я бы согласилась со своей стороны с любыми экспериментами... есть же доходы прошлых недель, месяцев, есть же понимание "накрутки"... можно же найти креативный способ борьбы общими усилиями...

Просто получаются текущие варианты не в пользу Яндекса:

1) Площадка умирает. Если вопрос уже глобальный будет, то хорошего мало.

2) Площадка поддается на шантаж, что сразу ставит другие способы заработка выше в приоритете - баннерная биржа и так далее...

3) Площадка сама участвует в аккуратном накручивании кликов, раз система не желает сама себя защищать...

 

Перспективы неперспективные...

Mark de Sad
28 января 2016, 00:26

ну да, тут народ разводят на слабостях самой системы... а сама система пока не может или не хочет устранять эти недостатки.

И скорее всего потому что вместе с накрученными кликами, могут пострадать и "правильные" клики за которые можно начислить деньги, и пользователь тоже будет недоволен.

Палка о двух концах, а по мне так на время атаки лучше совсем отключать рекламу, вешать временную заглушку и разбираться.

Milu
28 января 2016, 00:26

Так даже я могу написать код, чтобы парсить сайт на предмет активности кода РСЯ... так что следить за сайтом не надо, просто снова начать шантаж, когда активируют...

 

Раньше,DDos-атаки... как приговор, а теперь это дороже, чем защита в большинстве случаев... вот и тут надо, чтобы выгода была меньше, чем затраты у кликандеров...

Mark de Sad
28 января 2016, 00:26

у клик-клубов затраты вообще копеечные, им даже не надо людей привлекать, просто ботов наделать, а эти боты уже написаны 100 лет назад

Milu
28 января 2016, 00:26

не, с ботами бороться легче, у Яндекса уже есть методы, а вот Детишки-копейчники - вот это зло в масштабах мира!

Mark de Sad
28 января 2016, 00:26

в любом случае, Яндексу надо что-то решить что-бы не страдали пользователи, и не было лазеек для шантажа.

Milu
28 января 2016, 00:26

Хочется пошутить: Да простит Яндекс всех, кому должен...

 

Я не могу сказать, что НАДО или ДОЛЖЕН, было бы ОТЛИЧНО и мы все были бы БЛАГОДАРНЫ... и крупному зверю в лесу (Яндексу) НА ПОЛЬЗУ быть в этих вопросах благородным рыцарем и спасти нас))) 

mackarovaleksan
28 января 2016, 00:26

Самое главное, что действительно в любом случае мы страдаем при отсеивании "неправильных" кликов, в небытие уходит и часть реальных кликов...

Milu
28 января 2016, 00:26

Интересно, через ресурсы Яндекса можно отслеживать все, что угодно... 

Значит точно есть методы борьбы)

Просто их, видимо, использовать будут только при критических обстоятельствах...

B-)

Политика... и тут политика! 

Так что "малоимущие" защищайте себя сами!

Надо всем РСЯшникам вступить в один клуб Защити себя сам, в случае шантажа, нападать на сайт площадку злоумышленников и срывать его работу) 

Филипп Филиппович Преображенский
28 января 2016, 00:26
Это при условии, что у него есть площадка и ее можно найти.
Но зачем ему площадка?
Milu
28 января 2016, 00:26

Мы говорим про шантаж со стороны клик-площадок (кликандеров), а не отдельных перчиков с ресурсом только своих рук... у компа. Для таких "малышей" уже давно все готово... их угрозы ничего не стоят... Страшны угрозы тех, кто реально МОГЕТ...

Филипп Филиппович Преображенский
28 января 2016, 00:26
А что мешает малышу заказать клики в таком сервисе?
А площадки? И что вы с ними сделаете - ДДОСить будете?
Milu
28 января 2016, 00:26

Чтобы заказать клики, нужны деньги.

Даже, если разговор о 60 копейках за клик.

Некритичные цифры отсеит система защиты отскликивания.


К тому же, если почитаете... я как раз из тех, кто Вах-Вах, что же делать, полная задница... просто стараюсь обозначить варианты.

 

У Вас они есть?

Филипп Филиппович Преображенский
28 января 2016, 00:26
Есть. Не работать с контекстом, а работать с прямыми реклами
Milu
28 января 2016, 00:26

Вы про баннеры?

Во-первых, надо искать рекламодателей.

Во-вторых, оформлять ИП или ООО, так как на физлицо платить никто не будет. А уж неофициальных оплат много точно не будет, рекламой в Инете стараются списать расходы, поэтому просят бумаги.

Баннерная биржа - решает проблему. Но чаще всего захламляет сайт... Контекстная реклама - мягкая и пушистая, гормонирует с сайтом...

 

Но... в случае больших сложностей - скорее всего это вариант.

Филипп Филиппович Преображенский
28 января 2016, 00:26
Ну не только банеры - статьи, релизы (для этого бирж более чем хватает)  то да се. Да - гемморою больше, но...
Milu
28 января 2016, 00:26

Да, как вариант при полной "попе"... хотя доход там в 10 раз меньше, да еще и сайт надо опять же фигней всякой начинять...

Тем и хороши контекстные системы, что сайт качественный можно делать... и нужно даже...

Но... вариант все-таки вариант... 

Филипп Филиппович Преображенский
28 января 2016, 00:26
Ну мне вот лениво по большей частью с контекстной рекламой возиться, поэтому выбираю иные способы. И не сказал бы что прям в 10 раз меньше.
Milu
28 января 2016, 00:26

А что с ней возиться... поставил блок и все, а дальше любые другие дела... это и ценит народ: легкость, легальность, доходность... Последним и не хочется делиться с вымогателями...

 

П.С. Хорошо, что есть другие способы. У кого-то может и не в 10 раз, у меня получилось, что практически в 10... За это и ценю РСЯ и Адсенсе... хочется, чтобы разработана была система защиты, чтобы "вдули" этому криминалу виртуальному по самое не могу... Как спасатели помогают же вытаскивать из воды нуждающихся в помощи... Кто же реальную сможет помощь оказать как не Яндекс... B-) (мотивирующая подмазка).

Филипп Филиппович Преображенский
28 января 2016, 00:26
поставил блок и все

И выпиливай (в адсенс например) всякие "узнай дату смерти".

Тоже надо следить. Опять же со скликами проблема, о которой говорим.

А стоит у вас тот же Адсенс на форуме, не уследили - и запостил юзер какую нибудь хрень на "скачать бесплатно без смс да еще с кряком". И получи пилюлю от Адсенса. НА первый раз пожурят, а на второй - гудбай Америка!

А вот есть к примеру (тссс... sape) - так там тоже поставил себе код и в ус не дуй.

Milu
28 января 2016, 00:26

Sape - уже отмирает, его век кончился еще год назад...

(тссс... Яша очень "любит" сайты с Сапе: и сами площадки с ссылками и клиентов)... Вот году так в 2010 мой аккаунт в Сапе раскален был... И для себя и для заработков. А сейчас там печальненько уже... Может есть еще, кто зарабатывает... Но 10 000/мес для Сапе - это круто-круто... А для Яши - вполне средненько... В принципе хорошая площадка с 1500 уников могет от 10 000 в легкую в месяц, так что 2-3 площадки и немного роста статистики - и от официальной работы можно смело отказываться...

Но опять же повторюсь, что, если "замордуют"... то и к Сапе вернусь! Хотя Миралинкс в этом плане мне более мил - поставляют контент дык еще и платят) 

Но снова и снова буду верить и повторять, что Яндекс придумает защиту для своих партнеров.

Хотя развитие блоков RTB - по сути своей и есть защита от такого рода вымогателей.

Ответ им писать: да хоть обкликайся, Кент, у меня блоки RTB...

А он тут - ну, тогда айфрейм-трафиком тя мочить бум)

Короче, тема интересная и перспективная - будем жить и все вместе ее развивать!

Филипп Филиппович Преображенский
28 января 2016, 00:26

Sape  уже как 4 год хоронят, вот и Садовский даже веночки приносил, а она - сволочь такая  - все работает и работает.

И бабло с нее капает (хотя конечно не так чтоб прям не работать), хотя я знаю многих, кто вот живут сапой и в ус не дуют.

И неплохо живут. Весьма. Вот лично знаю, видел, пускал слюни, но я оптимизатор, и от сапы отказываюсь - надоела.

 

И сайты ей двигают успешно. и опять же лично их знаю, видел, все в топе (ну почти). ПС сами себе яму вырыли и от ссылочного не могут отказаться. :-P

И если взять топовые сайты в конкурентной тематики - то у них бодрая добрая часть беков с сапы, ибо в той же мире просто столько доноров не будет.

 

А контекст для монетизации.. Ну вот врубил гугль свой пандо-пингвин, а потом еще фильтранул сайты с урлами kupit-venik-sms, траф с google рухнул, а РСЯ не интересны сайты, где трафик с яндекса, это логично, но мало кто берет в расчет.

Вот и плюют они на склики, им то что. Вас из РСЯ выпилят - в серпе РСЯ останется.

Вот вам и вся кухня.

a.cmirnow
28 января 2016, 00:26

Приходилось бывать в аналогичной ситуации; недоброжелатель занялся скликиванием рекламных блоков на моем сайте. С большим удовольствием хочу отметить, что Директ показал себя действительно на высоте, без проблем сумев отсеять недействительные клики... и тем более, по контрасту, странна и непонятна позиция менеджеров Adsense; ну, здесь даже уточнять не буду - вебмастера без слов все поймут. 

С Adsense я расстался, предварительно проконсультировавшись с юристом; причем инициатива закрытия договора исходила от меня... по сию пору благополучно продолжаю оставаться партнером Яндекса. Подробности этой истории можно прочесть - если интересно - на страницах моего небольшого блога, welcome.

Нет, это не пиар Яндекса и не возможность получить халявную ссылку на свой блог, поверьте. Я действительно рад констатировать, что в данном случае отечественнй сервис работает гораздо более качественно, нежели американцы. Что бывает, как бы это помягче сказать, далеко не всегда.

Hekcfy
28 января 2016, 00:26

Был в подобной ситуации, когда резко возрасла посещаемость и ctr в обоих системах сразу. Понял что скликивают, и пользовательский профиль у каждого скликера был разный, но после анализа всего трафика все же удалось найти признаки по которым я начал автоматический бан по ip. В итоге собралась база на тысяч десять айпишников, а посещаемость и ctr восстановились до прежнего уровня.

Где-то через три месяца после внедрения системы бана атаки прекратились, так что не думайте что эти скликеры бысто забудут ваш сайт - защищайтесь.

Письма в суппорты естественно писал, но по ответам понял что надеется можно только на себя.

Milu
28 января 2016, 00:26

Грустно... хоть и положительный опыт, но ясно, что ручками выслеживать и банить - это вариант не для слабонервных...

fsp-vlm
28 января 2016, 00:26

Пожалуйста пделитесь, как вычислили?

Тут самое сложное, что алгоритм склика знает только Яндекс и злоумышленники. А защетиться хотелось бы до того как "попал в ситуацию".

Есть несколько идей защиты конкретно для РСЯ. Но без понимания действий злоумышленника - годание на кофейной гуще.

Milu
28 января 2016, 00:26

Это вопрос к Hekсfy.

В моем примере речь идет об угрозе... а не уже о фактах скликивания.

Александр Форов
28 января 2016, 00:26

Вымогательство денег является правонарушением. Злоумышленника найти можно, хоть и сложно. Занимается этими вопросами Управление "К" МВД России. У меня был опыт общения с этими ребятами. По заявлению в полицию нашли придурка, взломавшего мой сайт. Правда пришлось несколько раз к ним сходить, куча бумаг... короче оно того не стоило. Другое дело вымогательство. Это чистая уголовка... Кто то скажет, мол, никто мной заниматься не будет. Отвечу - будет, надо правильно оформлять бумаги. Мой совет - заяву пишите на адрес общественной приемной на ул. Петровка. Получатель - Управление "К". Я возил заяву лично и передавал через секретариат.

Milu
28 января 2016, 00:26

Интересно под какую статью попадает кибервымогательство...

Очень радует такая информация!

lenka-kiwi1
28 января 2016, 00:26
под обычное вымогательство :)
Milu
28 января 2016, 00:26

А может под волшебное)

На самом деле надо этот пост закончить инструкцией внятной!

Из советов к действиям...

comunicom
28 января 2016, 00:26

хорошую тему подняла, спасибо. Вычетал для себя многое.

Milu
28 января 2016, 00:26

Рада, что пригодилось.

Milu
28 января 2016, 00:26

Инструкция произвольная.

Если у Вас вымогают доход от РСЯ или других систем.


1) Сообщите в службу техподдержки.

2) Отключите рекламу.

3) Соберите данные о вымогателях (ящики, телефоны и т.д.).

4) Оформите заявление в полицию, управление "К".

 

П.С. Когда вымогают по почту... попросите контакты какие-то, мол обсудить хотите, делайте запись на диктофон...и так далее.

 

В целом - БОРИТЕСЬ!

У кого есть что добавить - прошу!

Сергей
28 января 2016, 00:26
Как вариант, можно решить проблему с помощью Вебвизора. Проследить активность злоумышленника, вычислить и закрыть доступ по IP, если конечно у вашей CMS есть такая возможность. Я бы поступил так.
Milu
28 января 2016, 00:26

Так кликандеры использовать могут каждый раз разную школоту, то есть адреса будут каждый день разные... Но отследить IP как вариант локальной борьбы - вполне может быть действенным!

fsp-vlm
28 января 2016, 00:26

Можно использовать и более прямые методы. Для начала нужно понять что есть скликивание.

Т.е. в первую очередь нужно правильно поставить вопрос. Пока непонятно.

Гарри
28 января 2016, 00:26

Есть относительно простой рецепт. Но требует небольшого кодинга. Базируется идея на приницпе работы dmonitor. То есть отслеживания кликов. После клика на баннер ставиться кука и IP-адрес пользователя заноситься в черный список. И то и другое на энное время. Все последующие показы посетителю с кукой или IP из списка в течении энного времени это показы банеров другой сети. Если куку нельзя поставить, то работаем с IP, но такого пользователя в еще более черный список заносим или показываем ему попандеры на весь экран. Думаю от школоты сработает.

Milu
28 января 2016, 00:26

Идея хорошая. Хотелось бы, чтобы такое решение уже было заложено у самих РСЯшников... А то лично мне такой код не написать... Так еще и его корректность под вопросом, если писать каждый будет сам.

 

Или Вы как раз про сторону РСЯ и говорите?

Гарри
28 января 2016, 00:26

Конечно, тут вебмастер должен озаботиться разработкой. РСЯ будет еще долго телиться с этой темой. Площадок то море. Одно больше одной меньше не велика потеря. По хорошему, защита от скликивания должна лежать на рекламной сети. Но сейчас в силу слабой конкуренции...

ppk-servis
28 января 2016, 00:26

Ну, вот и мне "микрофон" достался. А то в нашем коллективчике много кто прорывался высказаться по этому вопросу нецензурно.

Вопрос поднят правильно, справедливо, но однобоко. 

Мы являемся членами РСЯ примерно 5:1. Что это значит? Никакой высшей математики: вкладываем 5 рублей в РСЯ и получаем из РСЯ 1 рубль. Это похоже на анекдот про того чудака, который рубль за 99 копеек продавал: обороты огромные, а прибыли нет )))

Но, к делу.

Вы строите СДЛ и желаете заработать на них с помощью РСЯ, что есть правильно. Но тут какие-то "не известные" скликивательные клубы вас за откат пытаются лишить этого дохода с РСЯ. Правильно? В этом же суть обсуждаемой темы? 

Так это же вообще не проблема! Для решения вопросов вымогательства есть целый комплекс государственных мер: от законодательных до специально техническо-оснащенных подразделений в системе МВД. Не парьтесь - официальное заявление в нужное подразделение и вам уже не нужно искать выхода из сложившейся ситуации. 

Что касается юзера, который написал типа: "так это нужно же ИП или ООО регистрировать и налоги платить". Отвечу коротко. Делай, что хочешь. Можешь втихоря зарабатывать свои 100 рублей и орать потом, что тебя государство не защищает от вымогателей. Государство должно иметь средства, чтобы тебя защитить. Твои 100 руб. дохода никакая налоговая не заберёт, а вот если ты ей их не покажешь, то накажет в разы больше. И это правильно. 

ppk-servis
28 января 2016, 00:26

Продолжу. Почему вопрос однобокий.

Вы меня извините, уважаемые вебмастера, здесь вы спорите о том как мои деньги, вложенные в РСЯ для привлечения клиента, получить на свой счёт. А ещё и додумались жаловаться, что вам кто-то мешает мои деньги получить себе. 

Рекламодатель кладёт свой рубль в РСЯ не для того, что-бы хитровыеб...й вебмастер за этим рублём охотился, спасаясь от таких же хитровыеб..х вымогателей. 

Рекламодатель кладёт свой рубль в РСЯ, чтобы получить нужного клиента. Смог твой СДЛ или пусть даже ГС привести клиента - возьми мой рубль, не смог - не пускай слюну на мои деньги. Подавишься.

CanaBeasT
28 января 2016, 00:26

Не совсем ясно, каким это боком к вымогателям относится? ))

Походу не нашли куда лучше отписать.

При чем тут Ваши деньги? Или кто их хочет себе положить на счет? Все просто, вебмастера предоставляют место под рекламу, за что хотять получать заслуженные деньги и в то же время не хотят, чтобы по этой рекламе кликали всякие системы (кликандеры), так как в этом случае рекламодатель потеряет место, откуда может привлечь клиента (ГС обычно не скликивают), а вебмастер возможность предоставить такого клиента и заработать на размещении рекламы.

Так при чем тут слюни? Думайте головой что и куда пишете, прежде чем молоть всякую чушь.

Ант
28 января 2016, 00:26

Мда, Вы явно темой промахнулись или не трезвы.

Oleg Bodrov
4 декабря, 19:43
Янднес рся кидалово!!!