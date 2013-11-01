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Проблема в статистике показов нижнего второго блока.

Промышленный разнотематичный B2B-портал.



На рассматриваемых страницах сайта по два блока Директа: сразу над контентом блок из 2-х объявлений и сразу под контентом блок из 4-х объявлений (не в подвале, выше). Оба блока плоские flat. Для них назначены свои уникальные срезы: верхний-списки и нижний-списки. Эти блоки расположены на страницах с рубрикаторами, списками внутренних ссылок (анонсы) разных справочников на конечные страницы описаний (фирм, прайс-листов, релизов, новостей, тендеров и т.п.). Обычно эти страницы занимают три-четыре экрана при разрешении 1280х800: верхний блок в первом экране, второй блок - в третьем-четвертом экране.



При сравнении статистики показов по срезам этих блоков вижу, что показов среза нижнего блока примерно столько же, сколько и показов среза верхнего блока, т.е. примерно одинаковое кол-во показов (плюс-минус 10%). При том, что в верхнем блоке только два объявления, а в нижнем - четыре. То есть в идеале у нижнего блока должно быть показов в два раза больше, ведь считается, как известно, количество показов не блоков, а именно каждого объявления.

Внимание! При этом в интерфейсе в статистике РСЯ всегда отображается "0% посетителей не увидели рекламу на вашем сайте", т.е. получается рекламу (оба блока) увидели все посетители. А где же тогда недостающие в статистике (и возможно реально) показы объявлений нижнего блока?!



Я бы конечно, если бы не этот показатель не увидевших рекламу, подумал, что часть посетителей не проматывают до конца часть страниц, второй блок не видят и соответственно часть показов не учитывается. Тогда искал бы ошибки в движке или проблемы в структуре на сайте и т.п. Но ведь показатель неувидевших всегда 0%!



Коммерческих тематик на сайте достаточно много, т.е. дефицита объявлений Директа быть не должно, плюс еще и включен ПТ.



Еще один важный момент, для сравнения. На сайте на страницах описаний (статейная информация, описания фирм, прайсы и т.п.) есть другие два блока со своими срезами, верхний сразу над контентом с 1 объявлением и нижний с 4 объявлениями. Вот там показы считаются нормально, т.е. примерно 1/4. На этих страницах обычно от двух до трех экранов 1280х800.



Ошибка в % показателе неувидевших рекламу или что еще думать?

