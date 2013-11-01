Всего RTB показалась 4 866 700
Пытаюсь получить наиболее оптимальный формат для рекламного блока, сделал очень много срезов (порядка 500-1000, не считал). Как мне получить данные по всем срезам? Веб-интерфейс дает возможность выделить только 20 срезов, а у меня их даже сейчас после начала тестов значительно больше. Может быть есть какой-нибудь API, откуда я могу выгрузить все данные по срезам и самостоятельно их обработать?
Номера площадок: 398365 и 398366
Как вообще цена за клик определяется, в том месяце за те зе 10 кликов была цена 30-40 рублей при просмотре в 5000 , а сейчас 10 кликов и цена за них менее 9 рублей ? Как так и как это работает ?
Заблокировали все площадки на аккаунте по причине исскуственно воспроизведенных показов, оправдываться по отсутствию каких либо действии со своей стороны на суппорт уже устал, в ответ лишь шаблонные ответы. Подскажите, можно ли восстановить площадки? Может через какое то время...?
Уважаемые, вопрос предельно прост - почему на моём сайте рекламные блоки Директ идут без картинок, да ещё порой с искажением? Есть ли подобное у кого-нибудь и как с этим бороться?
На моём сайте известным сервисом Solomono проиндексировано более 100 внешних ссылок, 90 из них это ссылки из объявлений РСЯ (яндексдирект). Нормально ли это? Какая ситуация у других участников РСЯ? Скажу, что заметил это сравнительно недавно, раньше ссылки РСЯ не индексировались.
Сейчас картинки у каждого объявления включаются/выключаются в настройках для всего сайта сразу. Можно ли сделать отдельную настройку для каждого блока (планируете ли вы это в дальнейшей разработке)? У меня на одних страницах сайта будут лучше смотреться объявления с картинками, а на других - без. Сейчас сделано что-то подобное для favicon (favicon: true/false). Хотелось бы получить такую же настройку, что-то вроде picture: true/false
Еще хотелось бы поменять стандартное поведение блока, когда у части объявлений есть картинки, а у другой части нет. Сейчас так получается, что если один из рекламодателей поленился задать картинку к объявлению, то в блоке получается полная каша. Вот пример рекламного блока. А если еще добавить быстрые ссылки, то блок выглядит очень плохо:
Лучше было бы выводить какую-нибудь дефолную картинку ("нет фото").
И еще было бы удобно задавать padding и margin для блоков объявления (картинка, залоговок, адрес сайта).
Видел я интересную вещь!
Был в гостях, там пацан 15 лет, зарабатывает кликанием по рекламам.
Есть такой сервис seosprint.net, как я понимаю он не единственный. В этом сервисе есть оплачиваемые задания, задания разные - написать комментарий, зарегистрироваться и конечно же кликать по рекламам, рекламу яндекса я не видел, а вот гугла полно. В задании есть инструкция что надо делать "очистить куки, вбить фразу в поисковую строку, найти сайт и кликнуть по рекламе"..
Хотел сам посмотреть, но надо регистрироваться, да ещё регистрация не простая, вообщем лень.
Думаю если есть реклама гугла значит есть и яндекса.
Вот многие думают-гадают
Рекламодатели почему малый эффект от рекламы
Вебмастера почему малых доход
Уважаемые партнеры, приглашаем вас на вебинар сервиса "Поиска для сайта"!
Приглашаем всех принять участие в вебинаре «Яндекс.Поиск для сайта: мастер-класс по HTML и CSS». На нём мы расскажем, как на основе технологий Яндекса создать поисковое решение, учитывающее и технологические, и дизайнерские особенности вашего сайта.
Вебинар пройдёт 21 ноября, с 14.00 до 16.00 по московскому времени.
Вебинар будет интересен:
- веб-мастерам;
- веб-студиям;
- всем, кто хочет узнать, как настроить на своём сайте уникальный поиск.
Это будет технический вебинар, в ходе которого мы расскажем:
- как создать поиск для своего сайта;
- как настроить форму поиска и вид страницы результатов в соответствии с дизайном;
- как увеличить превью картинок и видео;
- как настроить удобный поиск для мобильной версии;
- как сделать из поисковых ответов интерактивные элементы (обработка щелчка мышки).
Мы разберём конкретные примеры и ответим на вопросы, которые можно будет задать в чате.
Докладчик — Дмитрий Вульбрун, менеджер Яндекс.Поиска для сайта.
Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться.
Мероприятие бесплатное, но число участников ограничено.
Промышленный разнотематичный B2B-портал.
На рассматриваемых страницах сайта по два блока Директа: сразу над контентом блок из 2-х объявлений и сразу под контентом блок из 4-х объявлений (не в подвале, выше). Оба блока плоские flat. Для них назначены свои уникальные срезы: верхний-списки и нижний-списки. Эти блоки расположены на страницах с рубрикаторами, списками внутренних ссылок (анонсы) разных справочников на конечные страницы описаний (фирм, прайс-листов, релизов, новостей, тендеров и т.п.). Обычно эти страницы занимают три-четыре экрана при разрешении 1280х800: верхний блок в первом экране, второй блок - в третьем-четвертом экране.
При сравнении статистики показов по срезам этих блоков вижу, что показов среза нижнего блока примерно столько же, сколько и показов среза верхнего блока, т.е. примерно одинаковое кол-во показов (плюс-минус 10%). При том, что в верхнем блоке только два объявления, а в нижнем - четыре. То есть в идеале у нижнего блока должно быть показов в два раза больше, ведь считается, как известно, количество показов не блоков, а именно каждого объявления.
Внимание! При этом в интерфейсе в статистике РСЯ всегда отображается "0% посетителей не увидели рекламу на вашем сайте", т.е. получается рекламу (оба блока) увидели все посетители. А где же тогда недостающие в статистике (и возможно реально) показы объявлений нижнего блока?!
Я бы конечно, если бы не этот показатель не увидевших рекламу, подумал, что часть посетителей не проматывают до конца часть страниц, второй блок не видят и соответственно часть показов не учитывается. Тогда искал бы ошибки в движке или проблемы в структуре на сайте и т.п. Но ведь показатель неувидевших всегда 0%!
Коммерческих тематик на сайте достаточно много, т.е. дефицита объявлений Директа быть не должно, плюс еще и включен ПТ.
Еще один важный момент, для сравнения. На сайте на страницах описаний (статейная информация, описания фирм, прайсы и т.п.) есть другие два блока со своими срезами, верхний сразу над контентом с 1 объявлением и нижний с 4 объявлениями. Вот там показы считаются нормально, т.е. примерно 1/4. На этих страницах обычно от двух до трех экранов 1280х800.
Ошибка в % показателе неувидевших рекламу или что еще думать?
Добрый день, посоветуйте что на моем сайт не так? Почему отклонили заявку?
font-family.ru
Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса
На странице загружается несколько я.баннеров. Можно ли отследить момент загрузки баннера и узнать загрузился ли он.
Всем привет, такой вопрос, как обстоят дела с уплатой налогов? Знаю у кого Гугл стоит, тому не обходимо отчитываться о налогах, а как тут обстоят дела тут у Яндекса
Сообсвенно, с месяц назад пришло письмо что необходимо перейти до 30 ноября на прямую работу с Яндексом, из письма думал что процедура эта на пару кликов и неспешил с этим. А оказалось, что ещё нужно договор отсылать подписаный в общем минимум 2 недели займет. Договор получил вчера сегодня уже отправил почтой заказным письмом т.к на почте посоветовали так иначе они не гарантируют что оно дайдет (( и так понимаю что до 30 ноября договор наврятли успеет дойти. Отсюда возникает вопрос вернее вопросы
1. Если договор не успеет дойти до 30 ноября, площатдки отключат?
2. Кто будет выплачивать ноябрьское вознаграждение ЦОП или Яндекс?
3. То что договор отправлен заказным письмом это нормально?
4. Так же отправил 2 подписаных экзепляра договора, из писма не совсем понял один или два нужно отправлять, посмотрев, что со стороны Яндекса печать не поставлена, подумал по логике нужно отправить два, один они оставят у себя второй с печатью отправят обратно. Правильно?
Объект - bezzapoya.ru. Контент уникальный, живые комментарии, система оценки материалов, голосование по самым популярным темам (видно как голосуют и чего хотят люди), регулярные твиты посетителей и т.д., но не это главное - посещаемость растет, поведенческие факторы не страдают, сайт (в том числе в Московском регионе) может поспорить в выдаче как Яндекса, так и Гугла со старыми трастовыми конкурентами в коммерческой тематике "медицина - наркология" , принят DMOZ .
История подачи - рассмотрения перевалила за 5. Из последнего, внедренного на сайте - Консультация нарколога, Тест для оценки риска алкогольной зависимости. Работа над сайтом велась при информационной поддержке консультата из ЦОП Профит-Партнер, который уже затрудняется что-то советовать. Для справки из переписки:
- "... я не вижу причин для отклонения, сайт хороший. Рекомендую регулярно пополнять сайт новыми уникальными статьями и через месяц подать повторную заявку."
- "Сайты как принимают, так и отклоняют самые разные. Не сказал бы, что медицинскую тематику отклоняют чаще. С другой стороны сайты именно такой тематики как у Вас, я давно не наблюдал в консультациях, поэтому точно сказать не могу как обстоят с ними дела. Но лично на мой взгляд, не принимать поводов нет - реклама данной тематики в РСЯ присутствует.
- Попробуйте вступить в переписку с поддержкой РСЯ(support@partner.yandex.ru) , несмотря на стандартный автоматический ответ, который поступит скорее всего почти сразу, при некоторой доле настойчивости, можно получить ответ человека. Были случае когда отвечали и подсказывали, что исправить или же вообще признавали ошибку и принимали сайт. Так что попробовать стоит."
- "Добрый день. На мой взгляд, на сайте все соответствует как гласным, так и негласным правилам РСЯ. К сожалению, нет возможности узнать, по какой причине отклоняется сайт. Рекомендую просто не зацикливаться на РСЯ, так как адсенс в данной тематике приносит столько же, сколько мог бы приносить директ."
Очевидно, что "градус оптимизма" у консультанта по таким проблемам в отношении описываемого сайта падает и это не удивительно потому, что все его рекомендации выполняются, а в ответ только:
"Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса"
Поле каждого отклонения повышалось качество ресурса:
- Работа над дизайном (красота) и юзабилити (удобство посетителей).
- Написание материалов явно интересных возможным рекламодателям (в конкретном случае коммерческим клиникам).
- Другие факторы, которые любят как пользователи, так и поисковые системы - скорость загрузки, внедрение микроразметки, тематическое видео.
Выходит узнать какая она эта политика, не представляется возможным, раз уж консультанты в ЦОПе в недоумении, почему сайт не принимают, стандартные условия перечитаны многократно, но хоть убейся, не противоречат предлагаемому в РСЯ сайту... Неоднократные попытки выяснить хоть что в ходе переписки закончились только отсылке к стандартным правилам.
Только и остается улучшать ресурс и… Работать с Гуглом, у которого гораздо более внятная политика по отношению к своим партнерам. Данный вывод не приятен, но, к сожалению, думать по-другому, оснований не находиться.
По роду деятельности я уже 3 года работаю, как с контентом РСЯ, так и с Адсенсом от Гугл, у РСЯ лучше отдача и более удобная система оплаты. Но важно не это - я приверженец и поклонник всего отечественного и Яндекс мне куда более симпатичен и близок, да и сайты мои предназначены в первую очередь для людей предпочитающих читать на русском языке. Эта, аудитория при прочих равных предпочитает, как показывает практика, пользоваться сервисами Яндекс (главным образом, как поисковой системой).
Вопрос возникает волей-неволей - отчего Яндекс отказывается от проверенного, хорошего партнера, а его конкурент нет? Рекламные блоки Яндекса, по моему глубокому убеждению, ничуть не хуже смотрелись бы на сайте "Без Запоя". А я бы с удовольствием заменил Adsens на блоки РСЯ. Но так получается, что видно не судьба... Уже полгода все попытки заканчиваются формальными отписками... А так как ни на никакие реальные недочеты и объективные препятствия мне в течении полугода так и не смогли указать, выходит что мой сайт их не имеет. Зато признаков СДЛ хватает: посещаемость растет (уже 1000), поведенческие стабильные, дизайн приятный, комментариями не обделен, сервисы для пользователей на сайте имеются "левых ссылок" и мусора нет и т.д.
Может быть, после этого обращения мне, наконец, ответят на вопрос - каким критериям должен отвечать сайт, чтобы соответствовать редакционной политике Рекламной сети Яндекса, если многократно отказывают настоящему СДЛ с полезным содержанием?
Повесил недавно совсем блок РСЯ, до этого только напрямую с рекламодателями работал и возникла пара вопросов по "тонким" моментам работы с РСЯ:
1. Сайт - исключительно форум, т.е. без "портальной" части с новостями, статьями и прочей лабудой. Сейчас повесил блок после последнего сообщения на каждой странице, но на главной его нет. Где-то читал, что яндекс смотрит место расположения и если блок в верху страницы, то дает больше дорогих объяв (кликов). Вопрос: если сейчас повесить блок в самую шапку, то будет ли эффект автоматом или надо какие-то танцы с бубном исполнить?
2. Хочется сравнить отдачу от РСЯ и вражьей гуглины. Если я скриптом буду чередовать показы на одном и том же месте блока от РСЯ и адсенса 50 на 50, то не повлечет ли это каких-нибудь санкций со стороны яндекса, гласных или негласных?
Всем привет. На сайте постоянно провожу эксперименты с рекламой. Нашел оптимальное положение блоков для РСЯ, которые приносят разумный доход. С гуглом примерно также. На прошлой недели оздачился исследованием CPA сетей интернета и сейчас тестирую разные площадки, размещая их js-код у себя на сайте для увелечения дохода. Вопрос, отслеживает ли яндекс наличие на сайте подобных js-кодов? Меняет ли он при этом стратегию показа обьявлений в сторону более дешевых?
Экспериментировал с дизайном объявления и подумал вот о чем: а могу ли я убрать через css некоторые элементы объявления? Например, сам текст объявления. Или, скажем, просто оставить из объявления только один заголовок? Все это естественно не изменяя код, а только через css оформление.
Вообще, просветите, пожалуйста, что можно трогать при помощи css в объявлении, а что нельзя? Заранее спасибо.
Мы продолжаем совершенствовать функционал Рекламной сети Яндекса и предлагать нашим партнёрам больше возможностей для увеличения дохода на своих площадках.
С сегодняшнего дня вы можете устанавливать фиксированные горизонтальные блоки размера 1000х120 для Директа и RTB — они вмещают в себя до 4-х объявлений и подходят для любой части страницы сайта.
Такие блоки могут выглядеть так:
Пополнение в контекстных блоках не ограничилось одним новым форматом — сегодня мы также запустили нефиксированный квадратный блок, который предназначен для размещения под основным контентом сайта и состоит из 4-х объявлений. Количество позиций в квадратном блоке не изменяется, а размер блока подбирается автоматически.
Примеры квадратного блока:
Новые продукты пришли на смену так называемому элементарному блоку, который мы планируем отключить через неделю. По нашим расчётам, он приносит заметно меньше рекламных переходов, чем все остальные предложения РСЯ.
Подробнее о видах рекламных блоков читайте в помощи.
Чтобы получить консультацию по оптимальным настройкам блоков для вашего сайта, вы можете обратиться в службу поддержки.
Несколько дней назад мы открыли социальную сеть (HackerX.ru), ну и хочу знать принимаются такие сайты? (Пока еще посещаемость не так уж большой 60 -100 в день, но этот вопрос для будущего).
Хочу немного рассказать о сайте, потому что это не только социалка (не сочтите это рекламой, просто без этого думаю будет сложно ответить на мой вопрос).
95 процентов контента открыто (закрыто только личные информации пользователей)
есть раздел объявление (пользователь может добавлять бесплатное объявление)
раздел блоги (пользователь может создать блог и публиковать статьи)
бесплатный каталог сайтов
опросы, группы, общий чат
интернет магазин (пользователь может бесплатно добавлять товары)
доски (можно создать доску, пригласить учеников и преподавать уроки в прямом эфире)
профили, аккаунты, личные данные, друзья, фото, видео, аудио, RSS лента, лента новостей, личные сообщение ну и так далее...
при добавление файлов (видео, аудио и так далее) пользователь должен согласиться, что он имеет право выкладывать эти файлы (показано на скриншоте).
Заранее спасибо за ответ...