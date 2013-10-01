Александр Слёзкин: От чего зависит CPM в RTB?

От многих факторов, в том числе от количества рекламодателей, тематики сайта и аудитории.

Владимир Меркушев: Вопрос по RTB можно? Планируете ли вы отделить текстовые объявления от графических баннеров? Чтобы можно было выбрать только баннеры для 1 блока.

Нет, мы не планируем подобных действий, по крайней мере, в ближайшее время. Общий аукцион для всех рекламных систем в рамках одного блока является основным залогом высокого дохода.

Дмитрий Ершов: Какой средний CTR считается нормальным?

Это зависит типа площадки, тематики, места размещения и т.д.

Евгений Рябыкин: Заметил, что при смене рекламы с поведенческим на рекламу без оной, есть вспреск дохода, а потом доходность резко снижается. Есть ли период после смены режима, когда цена плавает или принудительно занижается?

Цена клика принудительно не занижается.

Андрей Чикалев: зависит ли прибыль от наличия сайта в Я.каталоге?

Нет, не зависит.

Леонид Лукин: Приводит ли уменьшение количества блоков, отображаемых на странице, к увеличению средней цены клика?

Каждый сайт уникален и не существует абсолютных рецепптов по повышению дохода, всегда необходимо проводить эксперименты, основу для которых мы предлагаем вам в наших видеороликах и публикуемых исследованиях. В любом случае, цена клика сама по себе практически ни на что не влияет. Мы рекомендуем вам добаваться увеличения дохода - эффективным размещением блоков Директа, то есть увеличение кликабельности объявлений.

Михаил Морозов: Важно ли добавление в тексты коммерческих запросов типа "купить...", чтобы показывались более дорогие объявления. Или это никак не влияет на повышение дохода?

Нет, так делать категорически не рекомендуем. Подробно мы рассказываем об этом в обучающем видео: http://help.yandex.ru/partner/efficiency.xml

Алексей Трудов: Допустим, на сайте есть раздел про сомнительный бизнес - MLM и финансовые пирамиды, где размещается негативная информация об этих организациях, развенчиваются мифы. Если рядом будет реклама сетевых компаний, то человек может кликать по объявлениям, но конверсия у рекламодателя будет низкой, т.к. посетитель имеет более трезвый взгляд. Это может привести к падению коэффициента качества. Как быть в таком случае? Блокировать прицельно? Но таких рекламодателей очень много, часто появляются новые.

Коэффициент качества площадки может снизится, если значительная часть кликов с низкой конверсией. Скорее всего, конверсия рекламодателей не будет низкой в данном случае, и у вашей площадки не будет снижаться коэффициент.

Андрей Кулиджанов: Влияет ли показатель отказов и просм. на посетителя на коэффициент качества сайта?

На качество сайта влияет аудитория, а также взаимодействие пользователей с вашим сайтом и сайтом рекламодателя.

Денис Терентьев: есть ли смысл размещения на одной странице блоков РСЯ и, к примеру, гиперконтекст Бегуна или AdSense, влияет ли это на цену клика?

Напрямую не влияет. Старайтесь не перегружать сайт рекламой.

Юрий Жовнер: Николай, есть стереотип, что большое количество просмотров положительно влияет на отношение РСЯ, но вот какое дело, интернет постоянно развивается, а желание пользователя посещать много страниц для поиска ответа на свой вопрос снижается. В идеале пользователь хочет получить ответ на вопрос на первой же после перехода из поиска, вебмастера это понимают и стремятся угодить. Вопрос, есть ли понимание этого в РСЯ?

Это очень индивидуальная вещь. Мы не повышаем и не понижаем никакие показатели сайта в зависимости от глубины просмотра.

Александр Павлов: Скажите честно, Яндекс неегативно относится к паралельному размещению блоков РСЯ и Адсенс?





Нет, никакого негативного отношения к факту наличия у вас альтернативных рекламных систем у нас нет. Негативное отношение есть только к излишнему содержанию рекламы, а так же к рекламе, не соответствующей моральным нормам.

Анатолий Колтыков: Как обйти AdBlock? Планируются ли какие-либо "подвижки" в этом направлении. Процент ведь немаленький – уже 30% в среднем и он будет только расти

Мы уважаем право пользователя отключать показы рекламы.