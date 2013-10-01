Клуб Рекламной сети Яндекса

октябрь 2013
Перестали отображаться блоки РСЯ на сайте
olga41
1 октября 2013, 20:41

Добрый день!

Можете подсказать новичку и полному юзеру? Сегодня перестали отображаться все блоки РСЯ на моем сайте taxfera.ru (я надеюсь, это здесь за ссылку не бьют). Проверила в двух браузерах - одно и то же. До сих пор работала - все нормально было. Проверила статус - "рабочее состояние".

С чем может быть связана проблема? Куда копать и чью техслужбу теребить?  Сайт сделан на ucos с присоединенным прямым доменным именем.

Спасибо большое всем откликнувшимся!

5 комментариев
Вебинар «Продукты РСЯ: нововведения и советы по применению»
qzminn
2 октября 2013, 15:43

Уважаемые партнеры!

Примите участие в вебинаре, который пройдет в следующий четверг, 10 октября, с 15.00 до 17.00.

Вебинар предназначен партнёрам Рекламной сети Яндекса, он будет полезен:

  • владельцам информационных сайтов, тематических или региональных порталов, посещаемых блогов;
  • менеджерам и маркетологам интернет-проектов;
  • менеджерам по монетизации;
  • веб-мастерам и студиям.

Мы расскажем:

  • о развитии технологий показа рекламы за последнее время;
  • о новых продуктах РСЯ, появившихся в 2013 году;
  • о том, как изменился формат рекламных блоков;
  • о том, как подобрать блоки Директа под конкретные рекламные места на странице.

Также мы разберём конкретные примеры и ответим на вопросы, которые вы сможете задать в чате вебинара. Докладчиком буду выступать я — Николай Кузьмин, менеджер по развитию Рекламной сети Яндекса.

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться. Мероприятие бесплатное, но количество мест ограничено.

3 комментария
вебинар,рекламные блоки,продукты РСЯ
Смена домена
Korobasow
3 октября 2013, 12:19

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста по следующей стуации:

 

Реклама стояла на домене www.на-живца.рф

по определённым соображениям пришлось сменить название домена сайта на www.uralfisher.ru и сделать склейку доменов.

соответственно реклама сразу перестала показываться!

Как быть в такой ситуации?

Ведь при регистрации нового сайта так сказать, а сайт будет теперь считаться как новый , хотя с тем же контентом, по правилам мне придётся длительное время ждать одобрения!

Как быть?

может сообщить саппорту о смене домена?

8 комментариев
Низкий CTR
kovac-nikolaj
3 октября 2013, 20:31

Доброго дня.

Есть сайт - iron-health.ru, уже давно участвует в РСЯ. Проблема в том, что очень низкий CTR (0,2-0,3%). Можете порекомендовать мне отимальное, на ваш взгляд, расположение блоков РСЯ? Я уже пытался по-разному - ситуацию это мало меняет.

Заранее спасибо.

 

 

 

 

 

21 комментарий
Контекстные блоки больше не содержат служебные ссылки
bioshlang
4 октября 2013, 16:41

Сегодня мы внесли очередное изменение в формат отображения рекламных блоков Рекламной сети на сайтах партнеров. Теперь блок будет показываться без ссылки на раздел "Все объявления".

Наши исследования показали, что служебные ссылки стали избыточны после внедренных за последнее время визуальных изменений рекламных блоков: сейчас ссылка не увеличивает информативность и удобство взаимодействия с блоком пользователей и не влияет на кликабельность объявлений.

Это нововведение – очередной шаг в регулярной работе по адаптации внешнего вида рекламных блоков к происходящим на рынке изменениям: в нашем продукте, на сайтах партнеров, законодательстве и поведении пользователей. Мы продолжим и дальше менять внешний вид рекламы, работая над увеличением эффективности рекламы для партнеров и рекламодателей, а также привлекательного внешнего вида блоков РСЯ для пользователей. О новых изменениях мы расскажем вам уже совсем скоро!

14 комментариев
блоки вызова рекламы,новость,рекламные блоки,эффективность блоков РСЯ
Состоялся вебинар «Продукты РСЯ: нововведения и советы по применению»
qzminn
10 октября 2013, 19:47

Сегодня, 10 октября, состоялся вебинар «Продукты РСЯ: нововведения и советы по применению»

В ходе вебинара мы рассказали:

  • о развитии технологий показа рекламы за последнее время;
  • о новых продуктах РСЯ, появившихся в 2013 году;
  • о том, как изменился формат рекламных блоков;
  • о том, как подобрать блоки Директа под конкретные рекламные места на странице.

Докладчиком выступал я, Николай Кузьмин, менеджер по развитию Рекламной сети Яндекса. На вебинаре мы ответили на многочисленные вопросы, которые участники задавали в чате. Ответы на наиболее частые и самые интересные вопросы мы опубликуем позже здесь, в Клубе РСЯ.

Видео, фрагменты которого мы показали вам на вебинаре, вы можете просмотреть на нашем официальном канале на Яндекс.Видео.

Спасибо за участие! Пожалуйста, оставьте отзыв о мероприятии и подготовленном видео после просмотра — это поможет нам в подготовке последующих материалов.

10 комментариев
вебинар,рекламные блоки,продукты РСЯ
С 22 октября в Рекламной сети прекратятся показы блоков Маркета
bioshlang
11 октября 2013, 13:36

Мы регулярно проводим исследования эффективности рекламных блоков и обновляем список продуктов, чтобы предлагать партнерам только самые выгодные варианты заработка. Последние наблюдения показали, что блоки Яндекс.Маркета стали менее кликабельными по сравнению с другими нашими предложениями. Например, с блоком RTB или блоками Директа. В отличие от этих продуктов, они подходят сравнительно небольшому числу сайтов и поэтому не пользуются активным спросом у вас, наших партнеров.

Ориентируясь на эти данные и вашу обратную связь, мы решили больше не поддерживать показы блоков Маркета. Они будут размещаться в Рекламной сети до 22 октября. К этому времени вы можете заменить код Маркета на своих сайтах на код одного или нескольких более эффективных блоков.

Мы будем рады помочь вам подобрать подходящую замену. Чтобы получить консультацию, обратитесь в нашу службу поддержки.

28 комментариев
маркет,новость,рекламные блоки
Фильтрация объявлений
mediasmart
14 октября 2013, 16:50

Добрый день! Чего уж затягивать, нужен совет новичку. Есть сайт очень узкой тематики, на котором хотелось бы показывать рекламу из этой же тематики. Профит-партнер предложил отключить поведенческий таргетинг, однако по прежнему показываются объявления абсолютно бесполезные. Контент для некоторых страниц переписан. Пробовала заблокировать некоторых рекламодателей, яндекс показывает объявления еще хуже прежних. Есть ли способ отключить хотя бы какую-то доменную зону?

4 комментария
Недопустимое увеличение объёма исходного html-файла за счёт РСЯ
larvysk
15 октября 2013, 19:33

 

Загруженный мной на сервер html-файл имеет объём 24 кВ. После добавления на страницу рекламных блоков РСЯ файл получает объём 134 кВ. То есть прибамбасы Яндекса, служащие для отслеживания поведения пользователя, увеличивают объём моего исходного файла более чем в 5,5 раз! Понятно, что Google тоже отслеживает поведение, но не за счёт моих ресурсов. Я оптимизирую и использую способы сжатия каждого текста и каждой фотки для уменьшения объёма файла. РСЯ сводит всю эту работу на нет. В последнее время доходы от РСЯ сократились, видимо, пользователь не может дождаться открытия рекламных блоков РСЯ, не у всех очень быстрый интернет. Видимо, РСЯ необходимо изменить свою технологию отслеживания, поскольку такое увеличение объёма файла авторской веб-страницы просто недопустимо!

6 комментариев
Вопрос о тех, кто не видит рекламу на сайте...
gayane.gayana11
16 октября 2013, 12:27

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, почему было 1-3 % посетителей, не видящих рекламные блоки, а теперь 12%? Анализировала поведенческий фактор в вебвизоре яндекс метрики - заметила, что часто рекламные блоки посетители не видят, можете прояснить по какием причинам?  

P.S. я в курсе, что есть программы, блокирующие показ рекламы в интернете. Вопрос в том. что резко (в 10 раз)  увеличился процент не видящих рекламу.

И, для профилактики, можете указать явные причины, основные, по которым посетители не могут видеть рекламу на сайте.

13 комментариев
Переход из ЦОПа на работу напрямую
Алексей
16 октября 2013, 12:58

Здравствуйте!

Прошедший недавно вебинар натолкнул на мысль о работе напрямую, без цопа.

Говорят, что когда доход доходит до 400 тыс в год, на такую работу переводят принудительно.

Но услышал, что если я работаю напрямую, то Яндекс сам будет платить за меня налоги.

Вот и возникли вопросы, так как вразуметельных ответов не нашел.

Такая работа возможна и без достижения 400 т. в год?

Яндекс будет платить налоги и если я физлицо? Или обязательно ИП?

И если нет ИП, но 13 процентов будет уплачиваться, то не обвинят ли в незаконной предпринимательской деятельности?

Куда будут перечисляться деньги?

Можно ли выводить только часть (и их облагать налогом), а часть оставлять на дальнейшее развитие ресурса и с этой части налоги не платить?


Интересуют в первую очередь ответы от официальных лиц РСЯ

 

32 комментария
Регистрация ИП для работы с РСЯ
Sportmas
16 октября 2013, 19:56

Есть ряд вопросов к бухгалтерам и сотрудникам РСЯ.

 

1. Я работаю с яндексом по договору и плачу 13% налогов. Сколько я ежемесячно пеерплачиваю налогов (в отличае от ИП 6%), если доход составляет 50000 рублей.

2. Сегодня я получаю примерно 45% от стоимости, оплаченную за клик рекламодателем. После того, как я стану ИП данная цифра изменится?

3. Сколько раз в год мне нужно будет сдавать отчётность в налоговую (декларацию), и сколько примерно будет стоить эта операция в бухгалтерских компаниях?

 

Просто думаю, стоит ли переходить на ИП, если суммы небольшие теряю, то может быть и не стоит.

19 комментариев
Вопрос по валидности кода
gutov.sergey
17 октября 2013, 14:04

Добрый день.

 

Хочу затронуть такую тему. Периодически проверяю страницы сайта на валидность кода html, свои косяки и ошибки скрипта сайта я устраняю, но как быть с низкой валидностью кодов рекламы РСЯ или просто не обращать на это внимания?

4 комментария
Модератор отклонил изменения
kirpichaj
17 октября 2013, 14:06

Товарищи модераторы! Давайте будем друг с другом вежливы! Неужели при отказе в приёме сайта в РСЯ так трудно написать хотя бы самый коротенький комментарий почему именно сайт отклонён модератором? Это так трудно? Неужели нельзя (кроме размытых витиеватых требований, годами обсуждаемых в форумах) показать вебмастеру над чем стоит поработать... Ведь самых разннобразных странных примеров много. Один мой сайт тематики недвижимость взяли в сеть с посещениями менее 100 в день. На вебинаре неоднократно задавал вопрос но меня игнорили по полной программе... Я думаю не мне одному интересно узнать что именно не понравилось вам в моём проекте. Давайте дружить! Ведь это выгодно и нам и вам!

6 комментариев
Через 5 секунд пропадает страница
Муратов С.
17 октября 2013, 14:14

Проблема: После удачной загрузки страницы примерно через 5 сек пропадает страница- экран браузера становится полностью белым. Сайт посещают около 30 тыс. посетителей в день. Используется Яндекс RTB. Наблюдается редко, у единичных посетителей, началось недели 2-3 назад. Наблюдал сам лично, но короткое время и сейчас на моем компьютере не наблюдаетсяо. Судя по всему от браузера зависит мало. Проявляется не на всех страницах подряд. При отключении антивируса Касперского эффект пропадает! Сам Касперский при этом не ругается. Сайт ничем НЕ заражен.

Нет уверенности, но кое-какие наблюдения наводят на мысль, что эффект проявляется при проигрывании флеш баннеров. Может быть такое прооисходит, если у клиента установлен плеер старой и дырявой версии? Вообщем, проблема есть, не распространенная, но есть. Было бы проще, конечно, если бы гарантировано можно было вопсроизводить этот эффект. А так, клиентов не удобно просить- выключть, включить и пр для экспериментов. МОжет такое встречаплось у кого-нибудь?

34 комментария
Ответы на вопросы к вебинару «Продукты РСЯ: нововведения и советы по применению»
qzminn
17 октября 2013, 20:24

Уважаемые партнеры, ровно неделю назад, 10 октября, состоялся вебинар «Продукты РСЯ: нововведения и советы по применению». Вы задавали нам множество вопросов. На большинство из них мы ответили в процессе вебинара, но некоторые прокомментировать не успели. Спасибо вам за активность в получении знаний об РСЯ, вопросов получилось действительно много. Мы структурировали вопросы в зависимости от их тематики и сегодня публикуем первую часть ответов.

 

Александр Слёзкин: От чего зависит CPM в RTB?

 

От многих факторов, в том числе от количества рекламодателей, тематики сайта и аудитории.

 

Владимир Меркушев: Вопрос по RTB можно? Планируете ли вы отделить текстовые объявления от графических баннеров? Чтобы можно было выбрать только баннеры для 1 блока.

 

Нет, мы не планируем подобных действий, по крайней мере, в ближайшее время. Общий аукцион для всех рекламных систем в рамках одного блока является основным залогом высокого дохода.

 

Дмитрий Ершов: Какой средний CTR считается нормальным?

 

Это зависит типа площадки, тематики, места размещения и т.д.

 

Евгений Рябыкин: Заметил, что при смене рекламы с поведенческим на рекламу без оной, есть вспреск дохода, а потом доходность резко снижается. Есть ли период после смены режима, когда цена плавает или принудительно занижается?

 

Цена клика принудительно не занижается.

 

Андрей Чикалев: зависит ли прибыль от наличия сайта в Я.каталоге?

 

Нет, не зависит.

 

Леонид Лукин: Приводит ли уменьшение количества блоков, отображаемых на странице, к увеличению средней цены клика?

 

Каждый сайт уникален и не существует абсолютных рецепптов по повышению дохода, всегда необходимо проводить эксперименты, основу для которых мы предлагаем вам в наших видеороликах и публикуемых исследованиях. В любом случае, цена клика сама по себе практически ни на что не влияет. Мы рекомендуем вам добаваться увеличения дохода - эффективным размещением блоков Директа, то есть увеличение кликабельности объявлений.

 

Михаил Морозов: Важно ли добавление в тексты коммерческих запросов типа "купить...", чтобы показывались более дорогие объявления. Или это никак не влияет на повышение дохода?

 

Нет, так делать категорически не рекомендуем. Подробно мы рассказываем об этом в обучающем видео: http://help.yandex.ru/partner/efficiency.xml

 

Алексей Трудов: Допустим, на сайте есть раздел про сомнительный бизнес - MLM и финансовые пирамиды, где размещается негативная информация об этих организациях, развенчиваются мифы. Если рядом будет реклама сетевых компаний, то человек может кликать по объявлениям, но конверсия у рекламодателя будет низкой, т.к. посетитель имеет более трезвый взгляд. Это может привести к падению коэффициента качества. Как быть в таком случае? Блокировать прицельно? Но таких рекламодателей очень много, часто появляются новые.

 

Коэффициент качества площадки может снизится, если значительная часть кликов с низкой конверсией. Скорее всего, конверсия рекламодателей не будет низкой в данном случае, и у вашей площадки не будет снижаться коэффициент.

 

Андрей Кулиджанов: Влияет ли показатель отказов и просм. на посетителя на коэффициент качества сайта?

 

На качество сайта влияет аудитория, а также взаимодействие пользователей с вашим сайтом и сайтом рекламодателя.

 

Денис Терентьев: есть ли смысл размещения на одной странице блоков РСЯ и, к примеру, гиперконтекст Бегуна или AdSense, влияет ли это на цену клика?

 

Напрямую не влияет. Старайтесь не перегружать сайт рекламой.

 

Юрий Жовнер: Николай, есть стереотип, что большое количество просмотров положительно влияет на отношение РСЯ, но вот какое дело, интернет постоянно развивается, а желание пользователя посещать много страниц для поиска ответа на свой вопрос снижается. В идеале пользователь хочет получить ответ на вопрос на первой же после перехода из поиска, вебмастера это понимают и стремятся угодить. Вопрос, есть ли понимание этого в РСЯ?

 

Это очень индивидуальная вещь. Мы не повышаем и не понижаем никакие показатели сайта в зависимости от глубины просмотра.

 

Александр Павлов: Скажите честно, Яндекс неегативно относится к паралельному размещению блоков РСЯ и Адсенс?


Нет, никакого негативного отношения к факту наличия у вас альтернативных рекламных систем у нас нет. Негативное отношение есть только к излишнему содержанию рекламы, а так же к рекламе, не соответствующей моральным нормам.

 

Анатолий Колтыков: Как обйти AdBlock? Планируются ли какие-либо "подвижки" в этом направлении. Процент ведь немаленький – уже 30% в среднем и он будет только расти

 

Мы уважаем право пользователя отключать показы рекламы.

 

 

11 комментариев
Причины отклонения сайта
hauserich
21 октября 2013, 15:22
Как я понял из ответов в клубе, посещаемость сайта - вопрос не главный (что логично). Я также вполне понимаю требования об отсутствии на добавляемом сайте пиратского контента и прочих противозаконных элементов.
Но я никак не могу понять, почему мой сайт erichware.com уже дважды отклонялся модераторами как "неподходящий".
Сайт удовлетворяет всем требованиям РСЯ (включая число посетителей!).

Я уже давно работаю с Адсенсом Гугола, но у них низкая отдача и неудобная система оплаты. Но самое главное - я давний поклонник и приверженец Яндекса (в первую очередь как поисковой системы), да и сайт мой ориентирован на русскоязычную аудиторию, которая все же тоже предпочитает Яндекс.
И возникает вопрос - почему Яндекс отказывается от хорошего партнера в пользу конкурента? Я бы с удовольствием заменил блоки Гугола на блоки Яндекса. Но увы... А поскольку никаких объективных недостатков и препятствий мой сайт не имеет, то появляется вопрос - какие же сайты тогда принимают в РСЯ, если отказывают классическому СДЛ с многолетним стажем домена и полезным (и уникальным!) содержанием?

Я не говорю о том, что хорошо бы просто поддерживать авторов некоммерческих сайтов, это ладно. Но в принципе непонятная политика...
Всем успехов!
57 комментариев
Перекрестные ссылки, РСЯ и зеркала сайтов
tc.club
22 октября 2013, 19:02

Всем добрый день!

Есть дейстующий форум, в свое время был приобретен дополнительное доменное имя и пока не было сайта (но была задумка его сделать) я на хостинге поставил переадресацию с резервного домена на форум.

Два месяца назад, снял переадресацию на хостинге, расклеил зеркала и приступил к работе на сайте.

Отсюда два вопроса по зеркалам:

1. Если у меня на сайте будет большое количество ссылок на форум, а на форуме такое количество ссылок на сайт, не склеятся ли зеркала по новой?

Информация не повторяется, она просто дополняет друг друга.

2. Если все таки сайт склеится с форумом, т.е. что-то из них станет зеркалом другого, можно ли мне в дальнейшем подавать сайт на модерацию в РСЯ, как отдельный сайт, или на сайте можно будет размещать рекламные блоки от РСЯ, которые предназначены для форума прошедшего модерацию?

4 комментария
Блоки RTB. Достоинства и недостатки
Сеятель
22 октября 2013, 19:06

Предлагаю обсудить работу блоков RTB. Высказывайте мнения по поводу их эффективности, качества отображения и т.д.

От себя хочу задать пару вопросов тем, кто уже давно пользуется блоками RTB:

1. Когда первый раз добавил блоки на сайт, они отображали по 3-4 вида рекламы, при этом средний CPM выходил около 30-40 рублей на тысячу показов. Сейчас отображается одна и та же реклама на всех страницах, CPM упал до 5 рублей. Не помогает даже отключение минимального порога CPM. С чем это может быть связано?

2. Не совсем понимаю, что считается показами блока RTB. Показ одного блока одному посетителю или показ блока на странице? Т.е. если один и тот же посетитель открыл 5 страниц с одним и тем же блоком, это будет считаться одним показом?

19 комментариев
Показ рекламы
Renovatio1976
22 октября 2013, 19:11

Господа! Вопрос такой:  могу ли я показывать рекламу в определенное время суток? Регламентировать ее показ путем "сокрытия" кода от посетителей в определенные часы суток. Если "нет", то прошу пояснить "почему".

Спасибо.

8 комментариев