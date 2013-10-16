Клуб Рекламной сети Яндекса

Клуб Рекламной сети Яндекса

Вопрос о тех, кто не видит рекламу на сайте...

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, почему было 1-3 % посетителей, не видящих рекламные блоки, а теперь 12%? Анализировала поведенческий фактор в вебвизоре яндекс метрики - заметила, что часто рекламные блоки посетители не видят, можете прояснить по какием причинам?  

P.S. я в курсе, что есть программы, блокирующие показ рекламы в интернете. Вопрос в том. что резко (в 10 раз)  увеличился процент не видящих рекламу.

И, для профилактики, можете указать явные причины, основные, по которым посетители не могут видеть рекламу на сайте.

14 комментариев
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qzminn
28 января 2016, 00:14

Добрый день.

Необходимо рассматривать конкретный случай, укажите сайт, на котором проблема, пожалуйста. 

Что касается общих вопросов (если вы не переставляли блоки), можно заметить процент отказов, время сессии посетителей, скороть загрузки страниц.

 

vasily.vanin
28 января 2016, 00:14

а у меня не видят 40%...

это все зависит от размещения блоков?

sportmas
28 января 2016, 00:14

У меня блок расположен в самом верху сайта, так что его должны видеть все, но 18-20% пользователей постоянно не видят рекламу. У многих сегодня стоит прога adblock plus, которая блокирует директы и всю рекламу.

vebma.master
28 января 2016, 00:14

В настоящее время в для любого браузера есть определенные расширения, которые скрывают показ любой рекламы. Если пользователь ставит данное расширение, то в том месте где у вас реклама, остается пустое место. Либо блок рекламы просто сворачивается (завистит от верстки блока в котором расположена реклама). 

И к тому же не один adblock plus существует. ноу скрипт и т д. Если браузер качают не с первоисточника, то бывает и навязывают расширения, приложения, якобы защищающие компьютер от вирусов. А ставят его, чтобы тизеры и прочая муть не вылезала на страницы и не ела ресурсы компьютера.

И многие встречали, что зайдя на сайт и перейдя по ссылке в меню, открывается 10 окон. Вот кому это не нужно, тот и ставит программы, а точнее дополнения (расширения).

sportmas
28 января 2016, 00:14

У меня на сате реклама в верху сайта и должна быть видна всем, но процент не видевших рекламу 18-20, это значит, что у каждого пятого стоят такие программы? Тогда почему у других не такой процент, а меньше?

vebma.master
28 января 2016, 00:14

В метрике, вы может показатель отказов смотрите? А если в вебвизоре то реклама может тоже не показываться. А так, ссылочку скиньте на сайт (хоть в комментариях, хоть в личку) Интересно, посмотрю. Я пониманию, что скорее всего вы смотрите отчет именно рекламе. Но это либо "глюк" либо ... хотя 20% как то не особо верится. У вас цифры растут в каждом комментарии. 1-3% 12% 20%

 

sportmas
28 января 2016, 00:14

Просто у меня много сайтов в РСЯ.

Не могу скинуть ссылку в личку, так как не вижу почтового адреса.

vebma.master
28 января 2016, 00:14

vebma.master@yandex.ru 

gayane.gayana11
28 января 2016, 00:14

Вы ошиблись, у меня на данный момент стабильно 12% -смотрите ветку комментраиев)

vebma.master
28 января 2016, 00:14

Посетители от куда приходят и не видят? 12% тоже не нормально. Если с телефона и. т. п устроиств, может быть. Но, если с домашнего ПК, ноутбука, то не правильные цифры. Получается из 100 человек не видят 12. Хотя, это все относительно, возможно, что для вашего сайта просто нет рекламы на данный период. Я не аналитик, но в сети работаю более 10 лет, и для меня цифра в 12%-20% была бы не приемлима.

 

Допустим я сотрудничаю с компанией и получаю 26% за передачу заказа. Если тот человек скажет мне, что в этом месяце я недополучу 12-20% то... пусть работает сам, пусть ищет клиентов...


И еще, работая с кем бы то нибыло, ждите подвоха, так как вы целиком и полностью зависите от компании, которая дает вам шанс заработать. Ну нехватило у РСЯ на пару поездок на Мальдивы, кто будет платить? рекламодатель? НЕТ. Будет платить тот, кто размещает рекламу на своем сайте. Хочешь анализировать? Ради бога. А что ты еще можешь???


  Я уже давно не создаю сайты для зароботка на рекламе. Мне это не нужно. Понятно, что в своем городе мне никогда не набрать посещалку в 300 уников. Мои услуги в городе не пользуются большим спросом. Максимум 3-6 заказов в месяц. У меня на просторах инета, более 25 сайтов различной тематики. Работаю и с Адсенс и с менее известными компаниями. Но это все пассивный доход! Я так понимаю, что у вас 1 сайт и всю душу в него вкладываете. Зачем? Да, я знаю лично людей зарабатывающих в РСЯ 120 000 - 300 000 руб. Но, они не спят, они живут в инете. Главное понимайте, вы не сможете доход контролировать. 


Щас наговорю лишнего и мой сайт улетит ...... =) 


Хотя, начал, продолжу... на своей стене... завтра. Затрону тему более глобально.

sportmas
28 января 2016, 00:14

Люди делятся на оптимистов и писсмистов, вот ко второй категории относитесь Вы!

Я так понимаю, что у вас 1 сайт и всю душу в него вкладываете. Зачем? Да, я знаю лично людей зарабатывающих в РСЯ 120 000 - 300 000 руб. Но, они не спят, они живут в инете.

А как надо? Создать 20 говносайтов и уделять каждому по часу в неделю?

Ну нехватило у РСЯ на пару поездок на Мальдивы, кто будет платить? рекламодатель? НЕТ. Будет платить тот, кто размещает рекламу на своем сайте.

Как тот человек будет платить???

 

vebma.master
28 января 2016, 00:14

Дальше продолжать думаю не стоит, на личности переходим, начинаем к словам придираться =) Сайты специально для рекламы стоздавать тупо. Сайты которые есть у меня, к ГС не относятся, они работают и дают мне клиентов, в разных сферах товаров и услуг. 

 

А про уделять время... Копирайтерам заплатил пишут, как статья готова разместил. Какое время уделять еще, ползать в метрику и анализировать? Создавая себе сайты, я заранее подбираю ключ. слова и где какая статья будет и о чем. Смотреть показатели отказов, от куда пришли посетители с какого браузера и где гуляли по сайту. Да это развлечение от не.. делать. 

 

Я ведь незнаю даже что у вас за сайт, новостной или рецепты блинчиков. А слово писсимист, ко мне не относится. Я реалист и дурью маяться вовсе не зачем. 

sportmas
28 января 2016, 00:14

Просто вы занимаетесь немного другим и всё, и это не значит, что все остальные дурью маются. Да я ползаю в метрику и анализирую, смотрю показатель отказов.

В 2013 году с моих сайтов было совершено пол миллиона переходов по директам (РСЯ+adsense). Думаю это хорошее достижении работы рекламной компании, ведь все эти пол миллиона были целевыми пользователями, и многие из них принесли прибыль моим клиентам.

Николай
8 ноября, 02:05
У меня стоит хороший за деньги блокировщик рекламы. Интернет "чистый" и рад этому. И кстати у меня тоже есть свой сайт, и не использую банерную рекламу на сайте, чтобы не отвлекать людей от моего контента. 