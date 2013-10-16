Вопрос о тех, кто не видит рекламу на сайте...

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, почему было 1-3 % посетителей, не видящих рекламные блоки, а теперь 12%? Анализировала поведенческий фактор в вебвизоре яндекс метрики - заметила, что часто рекламные блоки посетители не видят, можете прояснить по какием причинам?

P.S. я в курсе, что есть программы, блокирующие показ рекламы в интернете. Вопрос в том. что резко (в 10 раз) увеличился процент не видящих рекламу.

И, для профилактики, можете указать явные причины, основные, по которым посетители не могут видеть рекламу на сайте.