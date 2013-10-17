Через 5 секунд пропадает страница

Проблема: После удачной загрузки страницы примерно через 5 сек пропадает страница- экран браузера становится полностью белым. Сайт посещают около 30 тыс. посетителей в день. Используется Яндекс RTB. Наблюдается редко, у единичных посетителей, началось недели 2-3 назад. Наблюдал сам лично, но короткое время и сейчас на моем компьютере не наблюдаетсяо. Судя по всему от браузера зависит мало. Проявляется не на всех страницах подряд. При отключении антивируса Касперского эффект пропадает! Сам Касперский при этом не ругается. Сайт ничем НЕ заражен.

Нет уверенности, но кое-какие наблюдения наводят на мысль, что эффект проявляется при проигрывании флеш баннеров. Может быть такое прооисходит, если у клиента установлен плеер старой и дырявой версии? Вообщем, проблема есть, не распространенная, но есть. Было бы проще, конечно, если бы гарантировано можно было вопсроизводить этот эффект. А так, клиентов не удобно просить- выключть, включить и пр для экспериментов. МОжет такое встречаплось у кого-нибудь?