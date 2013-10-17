Клуб Рекламной сети Яндекса

Клуб Рекламной сети Яндекса

Через 5 секунд пропадает страница

Проблема: После удачной загрузки страницы примерно через 5 сек пропадает страница- экран браузера становится полностью белым. Сайт посещают около 30 тыс. посетителей в день. Используется Яндекс RTB. Наблюдается редко, у единичных посетителей, началось недели 2-3 назад. Наблюдал сам лично, но короткое время и сейчас на моем компьютере не наблюдаетсяо. Судя по всему от браузера зависит мало. Проявляется не на всех страницах подряд. При отключении антивируса Касперского эффект пропадает! Сам Касперский при этом не ругается. Сайт ничем НЕ заражен.

Нет уверенности, но кое-какие наблюдения наводят на мысль, что эффект проявляется при проигрывании флеш баннеров. Может быть такое прооисходит, если у клиента установлен плеер старой и дырявой версии? Вообщем, проблема есть, не распространенная, но есть. Было бы проще, конечно, если бы гарантировано можно было вопсроизводить этот эффект. А так, клиентов не удобно просить- выключть, включить и пр для экспериментов. МОжет такое встречаплось у кого-нибудь?

34 комментария
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qzminn
28 января 2016, 00:13

Мы с такой проблемой не сталкивались. Если у клиента "старый дырявый flash" - до баннер должен просто не показываться. 

Если сможете как-то отследить эффект, пожалуйста, сообщите нам, будем разбираться.

lenka-kiwi1
28 января 2016, 00:13
а у вас не два кода рся на странице одновременно? синхронный и асинхронный?

(у меня похожее тоже несколько раз случалось)

P.S. посмотрите в сорец белого экрана - там что у вас в исходнике?
Сеятель
28 января 2016, 00:13

Сталкивался с такой же проблемой после установки блоков RTB. Проблема была всё время, на любой странице с блоками RTB. Кроме этого, любая реклама, находящаяся ниже этих блоков, не показывалась.

electrikbooks
28 января 2016, 00:13

У меня была такая-же ситуация 2 недели назад после установки на сайт кода Яндекс Метрики. Только белый экран появлялся через 15 секунд после открытия страницы. После того, как убрал - все страницы на сайте открываются и не исчезают, но если перейти через поиск на сохраненную копию страницы через Яндекс, то эффект исчезновения страницы есть до сих пор. Пример: http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Felectrik.info%2F&tld=ru&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE&l10n=ru&mime=html&sign=6e3d701486a4a084b8087652a44bfbe0&keyno=0

Может это и не Яндекс Метрика виновата? 

Сеятель
28 января 2016, 00:13

 Заметил, что при открытии страницы с RTB на локальном сервере до сих пор такая проблема есть. Возможно это происходит из-за того, что блоки RTB не хотят размещаться на адресах, не зарегистрированных в РСЯ. Но почему тогда раньше проблема была и на зарегистрированном адресе? Думаю, дело в том, что для моего сайта показ RTB блоков включили незадолго до первых попыток установки кода. В базе данных РСЯ сайт ещё не обновился. Возможно такая же проблема и с Метрикой.

 

 

Сеятель
28 января 2016, 00:13

Направил письмо администрации, но на всякий случай повторю здесь:

Провёл опрос пользователей своего сайта, примерно в 5 процентах случаев страницы исчезают примерно через 10-15 секунд, после чего появляется белый экран. Проблема началась вчера после размещения двух блоков RTB. Вся реклама на сайте использует синхронный код, как и блоки RTB, поэтому причина не в этом. На локальном сервере такая картина возникает всё время, поэтому есть основания полагать, что блоки RTB вместо того, чтобы просто не показываться на сторонних доменах (не занесённых в РСЯ) или в старых версиях flash, скрывают вообще всю страницу. Возможно, причина кроется в ошибке скрывания баннеров.

Надеюсь, объяснил подробно и понятно. Если администраторы РСЯ это читают, прошу их заняться решением проблемы. RTB блоки становятся самым востребованным видом рекламы Яндекса, поэтому было бы очень хорошо, если бы они работали корректно.

 

 

 

 

 

Муратов С.
28 января 2016, 00:13

Коллективный разум форума моего сайта (все таки люди техническеи подкованы) позволил выяснить причину и гарантированно воспрооизводить этот глюк. Заодно отвечая на предыдущие вопросы- на странице стоят 2 синхронных блока: просто директ и RTB.

Проблема заключалась в анти-баннере Касперского. Решается отключением антибаннера или включением домена сайта в список разрешенных. Конечно же, это не есть решение в нормальном смысле этого слова. Всем посетителям сайта не объяснишь ...

После экспериментов установлено, что не уживаются вместе блоки директа и RTB. Если убрать один из них или установить 2 блока RTB - проблема исчезает. К слову сказать, Директ у меня стоял не просто так, именно у данного формата CPM у него был выше, чем у RTB. Но  тут уж ничего не поделаешь, надо менять.

По поводу антибаннера Касперского. Это отдельная песня и это тема для отдельного обсуждения. Внесении домена сайта в список разрешеннных не дает гарантии показа баннера и это каасется не только РСЯ, но и других баннерных сетей. Я не оспариваю сам факт наличия такого сервиса- антибаннера, но если уж делать, надо делать нормально. Что то мне подсказывает, что Касперскому на это глубоко наплевать и вряд ли он будет реагировать на пожелания. 

 

 

 

 

 

 

Сеятель
28 января 2016, 00:13

То есть Вы считаете, что проблему решить не удастся? Очень жаль, значит придётся выбирать между Директом и RTB. Но неужели нельзя спроектировать блок таким образом, чтобы он не вызывал проблем?  Касперский, конечно, вряд ли что-либо будет делать, но ведь блоки предоставлены Яндексом, а значит он имеет возможность (хотя бы теоретически) их исправить.

Муратов С.
28 января 2016, 00:13

Согласен на счет того, что Яндекс должен что то предпринять. Кстати, может он предупреждал обэтом:) ? Но мне не удалось найти.

Но пока жду ответ от Яндекса, я все таки меняю блоки. В дилеме постетители-реклама все таки первичны посетители. Можно только догадываться сколько из за этого было утеряно посетителей.

 

 

Сеятель
28 января 2016, 00:13

Я тоже проводил опрос на своём сайте, проблема была только примерно у 5 процентов пользователей, но это тоже существенно. На всякий случай убрал RTB, торопиться с этим не стоит.

Яндекс предупреждал только о том, что на одну страницу нельзя размещать синхронный и асинхронный код. Похоже, что он сам не знает о проблеме. Обращение в службу поддержки тоже ничего не дало, ответ один: "По нашим данным в настоящее время проблем с отображением рекламных блоков RTB нет".

 

 Кстати, вполне возможно что Касперский здесь ни при чём. Поспрашиваю у своих пользователей, может быть что-то новое удастся выяснить.

Муратов С.
28 января 2016, 00:13

5% от 30 тыс (для моего сайта) посетителей ежедневно, это 1500 посетителей в день. Как это много или мало:) ? С учетом того, что среди них есть люди, которые могли бы статб постоянными посетителями.

>> Кстати, вполне возможно что Касперский здесь ни при чём. Поспрашиваю у своих пользователей, может быть что-то новое удастся выяснить.

 

 Да, что у них выяснять, повторюсь: ситуация с белым экраном (во, новый термин, раньше был только синий :) гарантировано воспроизводится при наличии на сайте двух синхронных блока Директа и РТБ И включении на копьютере клиента Антибаннера Касперского. Это уже не слов клиентов, я сам лично наблюдаю на своем компьютере (просто раньше у меня был выключен этот кровопивец антиБаннер)

 

Сеятель
28 января 2016, 00:13

То есть чтобы избежать проблемы нужно устанавливать только RTB или только Директ? Или можно установить хотя бы один блок Директа?

У меня проблему воспроизвести не получается, поскольку нет Касперского. Но несколько дней назад почему-то возникала всё время. И что самое интересное: на локальном сервере (localhost) в среде разработки сайт запускается всегда с такой проблемой. На компьютере установлен  антивирус Microsoft Security, блокировки баннеров нет.

Вот я и думаю, что может быть дело не в антивирусе.

 

 

Муратов С.
28 января 2016, 00:13

 >> только RTB или только Директ? 

да

>> У меня проблему воспроизвести не получается, поскольку нет Касперского. ... Вот я и думаю, что может быть дело не в антивирусе.

И у меня и у двоих посетителей моего сайта вопросизволдится именно так, как я описал. Включаешь антибаннер- через 10 сек появляется белый экран, выключаешь его- все нормально. Что тут еще гадать? Прямая зависимость, прямее некуда...:)

 

 

 

 

 

 

 

 

Сеятель
28 января 2016, 00:13

 Проверил на локальном сервере, точно такая же ситуация. Один директ работает, один RTB тоже, а вместе уживаться не хотят.

Сеятель
28 января 2016, 00:13

Мне почему-то кажется, что дело не в антивирусе. Не может же он блокировать только через несколько секунд. Кстати, перед исчезновением страницы блоки RTB тоже не отображаются, в том числе и вся реклама (даже реклама Гугла), которая идёт за ними.

Наблюдения показывают, что проблема может быть связана со скрытием блоков (как на сторонних доменах, не зарегистрированных в РСЯ, так и антивирусами). Блок скрывает Яндекс, антивирус может только убрать скрипт.

В общем, наше дело описать проблему, а специалисты РСЯ пусть устраняют. Вот только ждать скорее всего придётся минимум до понедельника, они по выходным не работают.

 

Сеятель
28 января 2016, 00:13

Проблема решена!

Оказывается, на моих страницах был установлен асинхронный код Метрики, а вся реклама от Яндекса размещалась синхронным кодом. Экспериментируя с рекламными блоками, совсем забыл про счётчик Метрики! А ведь Яндекс предупреждал!

Кстати, рекламу Гугла менять не обязательно, она никак не влияетт.

 

 

 

 

lexicon-centr
26 февраля 2016, 03:50
Да, только что обнаружила то же самое. Случилось это после установки антибаннеров. Предполагала найти подсказки в Инете.
popurri
6 мая 2017, 21:47
И снова, пару недель назад началось.
На смартфонах А3 и А5. Эффект одинаковый. Проявляется не на всех сайтах. Есть, например, на ekabu.ru
На браузере chrom отображается нормально. На браузере яндекс - пропадает.
alene79
13 мая 2017, 07:57
Подскажите, пож-та, что делать в таких случаях? Я ничего не устанавливала и честно говоря далека от всех этих технических терминов. При поиске в Яндексе страница через пару секунд исчезает и остаётся белый экран. У меня планшет на андроиде. Раньше таких проблем не возникало. При сканировании на вирусы проблемы не обнаружены.
Ольга (Яндекс)
15 мая 2017, 11:44
alene79,
Попробуйте обновить браузер. 
Михаил Самкин
27 мая 2017, 10:33
Открываю страницу через поиск Яндекс и через некоторое врямя страница пустая!Белое окно страницы и всё,после обновления страница появляется
webpointblank
5 ноября 2017, 17:52
Михаил Самкин,
тоже самое

Ольга (Яндекс)
6 ноября 2017, 10:34
webpointblank,
Пожалуйста, опишите проблему подробнее. Пришлите в поддержку ссылку на страницу. 
alenamarhcenko
21 сентября 2017, 23:01
ККак убрать эту проблему
Ольга (Яндекс)
22 сентября 2017, 10:16
alenamarhcenko,
Пожалуйста, пришлите в поддержку ссылку на страницу, где воспроизводится проблема. 
copyrmaster
27 сентября 2017, 03:09
из-за ABP ,глушилка рекламы, стало глючить в chrome у меня ни с того ни с сего
askorutinov
16 ноября 2017, 18:43
Как я устранял пропадание информации с экрана "планшета" после загрузки её из итернета.


   Я купил дешевый планшет российской разработки и китайского производства. Чем отличаются планшеты спросить было некого. Знакомые таких аппаратов не имеют. Просить кого-то поискать информацию на эту тему в Интернете я постеснялся. Компьютер работает на 4-х ядерном процессоре с частотой 1,3 ГГц и ОС Android 5,1. Имеет оперативной памяти 512 Мб. В связи с малым обьемом "оперативки" планшет-"гаджет" работает медленно. Нажимаешь на строку сайта в "поисковике" и ждешь, когда откроется содержимое. На поиск нужной информации уходят часы, дни, а, порой, недели. Занятие это требует нервов. Вскоре после покупки я обнаружил еще один крупный недостаток в этом мобильном компьютере: через каждые 3-5 открывающихся сайтов по списку поисковика следующий сайт невозможно открыть!!! Нажимаешь пальцем на заголовок-аннотацию сайта в поисковике и ждешь, когда откроется. Наконец открывается, начинаешь читать и...через 5-10 секунд всякое изображение пропадает и остается белый экран с двумя строками вверху: "строка с 2-3 предыдущими адресами истории поиска", а под ней строка с адресом пропавшего сайта и круговая стрелка возобновления поиска. Нажимаешь на эту стрелку, она крутится, сайт, снова, открывается и, снова, появляется, пропадает, а, затем, появляется белый экран. Почему такая выборочность; одни сайты открываются, а другие нет? Я понял, что сам планшет исправен, а такой алгоритм работы задают программы на которых работает компьютер. 
  Я начал в интернете искать подсказку на эту тему. Ничего не нашёл. Идут однотипные вопросы на разных форумах о том, почему гаснет совсем экран и куда пропадают фотографии с планшета у них. Это печально, но не вопрос, который меня интересует. Единственный схожий случай с моим я увидел на вашем сайте:  yandex.ru/blog/partner/8396, где на форуме  rlocmen 17 октября 2013 14:14 задал похожий вопрос. Как я понял речь шла о таком же явлении, как и у меня, но на настольном компьютере или ноутбуке с какой-то по номеру ОС Windows.  
  Далее на форуме пошло обсуждение " посвящёнными" на "тарабарском" языке с употреблением жаргонизмов технических, инфомационных и брендовых: "плеер старой дырявой версии; дырявый flesh; код синхронный и асинхронный; Яндекс -RTB, -директ, -Метрики и т.д.". Длинно эти вещи обсудили и...ответа не нашли! Пришлось искать причину самому. Может и раньше нашёл бы причину, но планшетом пользуюсь меньше года, да и то периодически. Я им пользоваться толком не научился. А тут непосильные задачи для рядового пользователя! Заглянул я в настройки Андроида - всё не то. Очень похоже, что информацию фильтрует антивирус Касперского. Но в настройках его ничего не подходит.  Ну не в музыкальном же приложении причина! Решил посмотреть, что сабой представляют настройки приложения для работы в интернете " Браузер". Заинтересовала одна графа "Блокировка всплывающего окна". Всплывающие окна это плакаты-зазывалы, реклама-хлам. Я отключил эту блокировку. То есть разрешил эти окна не блокировать и им появляться на экране. При включённой функции антивирус убирает рекламные окна автоматически, чтобы не мешали просмотру основного сайта. Но показ этих окон - это зароботок сайта. Сайт и окна, видимо, жестко связаны, а антивирус сначала убирает окна-спам, далее видит какую - то ниточку связи и... убирает, следом, сам сайт. Вот и белый экран. А всплывающие окна легко убрать вручную. На них есть в углу диагональный крест ("умножение") - нажал на него и окно пропадает, а сайт остаётся!
  Как отключить "блокировку всплывающих окон":  включить планшет нажатием механической кнопки на корпусе / поставить палец на значок "замок" и провести им по экрану вверх / на открывшемся "рабочем столе" нажать "приложения" (белый кружок с шестью точками) / нажать на значок приложения "браузер" (синий земной шар) / в правом верхнем углу браузера нажать на висящий вниз флажок со звездой / на следующей странице в вверхнем правом углу нажать на значок-гаечный ключ ("настройки) / на след. странице "настройки" нажать на строку "расширенные" /  на странице "расширенные" найти строку "блокировка всплывающего окна" и, в конце этой строки, в квадрате убрать (отключить) галочку./  Это финал.
  Теперь у меня открываются почти все сайты. Те что не открыватся я объясняю их большим размером в мегабайтах и терпения не хватает ждать их открытия, поэтому перехожу к следущему.                                                                                                                                       16.11.2017г.
 
Кокарев Антон
9 декабря 2017, 00:56
askorutinov,
Белые страницы теперь меня бесят меньше, чем ты. Зачем столько букаф написал?!
askorutinov
17 ноября 2017, 21:57
В первом письме я писал, что у меня открываются сайты и терез несколько секунд информация с экрана "планшета" исчезает, и остаётся белый экран. То что я предлагал отключить "блокировку всплывающих окон" не сильно помогло. Помогло другое. Мой планшет марки "IRBIS TZ one" российской разработки и китайского производсва. Российский в нём только "поисковик" Яндекс. Больше ничего российскрго. "Фишка" в том, что разработчики вынесли крупный знак на лицевую сторону рабочего стола. Знак в виде белой с жёлтой окантовкой полосы сантиметровой ширины от края и до края экрана. С правой стороны знака стоит красная буква "Я". Логотип Яндекса. Я понял, что такой приоритет не спроста. Наверное всё облегчено и автоматизировано управление с этой стрелы. В ней я и набирал буквами запросы на поиск в интернете. Сайты открывались и исчезали как уже писал. На странице рабочего стола есть и приложение Браузер. Но его я использовал, чтобы в нём нажать значок-флажок со звездой в середине (" Закладки"). А далее открывались нужные мне поисковики Гугл, Википедия и др. С Гугла так же сайты открывались и тут же пропадали. И тут я сегодня решил рассмотреть это приложение Браузер. Оно тоже имее страницу от Яндекса, но оформленную графически богаче, чем та полоса. Вид у страницы как на мониторе PC компьютера. Есть "погда, карты, новости и др.".  Строка набора текста поменьше. Набрал запрос на поиск. Выехал список сайтов, но красивее, чем ранше - с логотипами сайтов. Выбрал из списка сайт из тех, что открывались раньше и исчезали. Открылся и уверенно стоит на месте, читай на здоровье. Сайт красивый, красочный как у PC или ноутбука. А раньше эти же сайты открывались менее насыщенными информационно и графически. При нажатии на картинку сайта появляется контекстное меню из 8 пунктов. Среди них есть важный: " сохранить изображение". Когда я выходил с вышеописанной стрелы, то там тоже было контекстное меню, но из меньшего числа пунктов. Пункта сохранить изображение не было. Я поработал с приложения Браузер несколько часов. Сайты открываются с разной скоростью (объём разный), но все открываются и не пропадают, а стоят сколько нужно. Почему пропадает информация со стрелы Яндекса на первой странице рабочего стола и у Гугла из закладок Браузера непонятно. С приложения Браузер ничего не пропадает и всё открывается. Буду выходить в интернет с Яндекс Браузера!     17.11.2017г.
nkunasci
28 января 2018, 19:04
да постоянно пропадает и пишет, что проблема на сервере и будет пропадать многократно, тч ухожу на поисковик мейлру. проблема возникла впервые вечером 20.01.18. может, вирус?
vesnuschka.tanya
9 июля 2018, 21:31
У меня сейчас в браузере Яндекс  пропало все только остались видны значки закладок вверху. На сайт свой в это время не заходила, значит он ни при чем. Закрывала и закрывала несколько раз, бесполезно.
Hiz
5 октября 2018, 14:49
Была та же проблема, нажимаешь на ссылку страница появляется и сразу пропадает на пару секунд, потом опять появляется..., удалил все коды со счетчиками и нормализовалось. Скорее всего да, конфликты синхро-асинхрон счетчиков.
CNHTKJR1
11 марта, 14:12
Тоже много мароковал, пока не нашел решение, а оно оказалось в одном гадком расширении -uBlock Origin, которое у меня было установлено в опере. Стоило только его остановить, как все пошло по своей дорожке.  Пошерсти у себя расширения.
Timur.i.K
5 августа, 09:17
Столкнулся с данной проблемой около месяца назад, как с ним бороться пока не знаю, очень мешает при загрузке да и при просмотре объявлений, на других 'магазина' данный эффект не появляется. Видимо заражен сам сайт.