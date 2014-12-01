Почему не принимают сайт shopstore.com.ua в РСЯ?
Отправлял заявку на сайт www.russian-goldenring.ru шесть раз (возможно это рекорд), результат один и тот же: "Модератор отклонил заявку. Сайт не соответствует редакционной политике Яндекса". Не понимаю, согласно правилам нет никаких нарушений. Посещаемость более 500 в сутки напротяжении уже почти года, сайт имеет полностью уникальный контент, за исключением нескольких фотографий (ссылки на источники указаны). Пробовал убирать рекламу, смысла никакого. Подскажите, что не так? Возможно это поможет и другим вебмастерам, чьи сайты не принимают.
Всем доброго времени суток, подскажите, почему РСЯ не берётмой сайт. Я реально уже с ума схожу, что нужно убрать
(* тизерку я поставил на пару недель, до следующей попытки войти в РСЯ, я её уберуобязательно).
(Я думаю раздачи торрент)
Кто действительно может выявить причину, помогите, я уже стал перечитывать правила входа в РСЯ. Не могу понять. Откликнувшимся - огромное спасибо.
Сайт: http://ok-pc.by
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с сайтом, не принимают в РСЯ, укажите ошибки, или я что то не понимаю, буду весьма благодарна! Сайт о Китае - azialand.ru
У меня вопрос. Если я на своем сайте http://www.allremont59.ru/ сделаю даптивность олбъявлений. т.е. все существующие скрою, а 1 прилеплю к низу экрана. сделаю его небольшим но постоянно видным внизу экрана при разрешении 480 px. Во первых. разрешается ли так делать? И будет ли какой то толк от этого?
Здравствуйте. У меня договор с РСЯ, который я заключила как обычное физ.лицо. Если в будущем я стану ИП, то как следует поступить? Перезаключается ли договор с РСЯ?
То, что ИП - это тоже физ.лицо, я знаю. По-сути вопрос сводится к тому, как выгодней уплачивать налог.
Обнаружил в разделе "Финансовые документы" предложение перезаключить договор с целью упрощения документооборота. Немного почитав, понял что после перезаключения отпадает необходимость в ежемесячной пересылке доков.
Есть пара вопросов.
1. Пока договор не перезаключен, всё будет по старому? Просто я клацнул по ссылке "Отправить запрос на перезаключение", и вот думаю, не тормознётся ли платёж за ноябрь?
2. После перезаключения в течение какого времени будут приходить деньги на р/с?
Как задать рамку на всё объявление и на каждый сайт из объявления? Вставляю в код yandex_direct_border_color = 'FBE5C0'; никакой рамки не появляется.
Мы подготовили обновления в линейке контекстных блоков: яркий дизайн для первых экранов и замену одного из старых форматов.
Новые блоки для контекстной рекламы
Сегодня мы запустили первую версию новых интерактивных блоков. Объявления в них стали более живыми и глянцевыми и смогут отлично встроиться даже на те площадки, владельцы которых придирчивы к сочетанию вида рекламы с дизайном сайта.
Новые блоки привлекают больше трафика: по результатам первых тестов, в среднем их CTR выше на 18%.
Каждое объявление в блоке— это постер с иллюстрацией, заголовком и ссылкой на сайт рекламодателя или его виртуальную визитку. За большим изображением спрятан рекламный текст. Он появляется сразу при наведении мыши, так что пользователь может увидеть больше подробностей до перехода на сайт. Посмотреть, как это работает, можно прямо сейчас на Яндекс.Авто.
Новый блок — вертикальный, так что подходит для размещения слева или справа от основного контента сайта. В нем помещается от 1 до 9 предложений рекламодателей.
Сейчас с изображениями показываются больше 60% объявлений Директа, а если на основе аукциона в блок будет отобрано объявление без картинки, он может выглядеть так:
Новые блоки уже доступны для подключения на партнерских площадках. Выбирайте в интерфейсе вид блока «Вертикальный постер», проверяйте его эффективность и делитесь отзывами. Ваша обратная связь поможет нам продолжать работату над внешним видом рекламы и в будущем предложить больше вариантов дизайна контекста.
Плоский блок теперь вертикальный
С запуском вертикального постера мы провели ревизию остальных блоков. И выяснили, что вертикальные блоки показывают заметно лучшие результаты, чем плоские (при том, что их функциональность стала очень похожей).
Мы решили оставить только один формат, более эффективный. На площадках, где сейчас показывается плоский блок, мы вскоре автоматически начнем подменять его вертикальным, так что вам не придется вносить изменения в код.
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с сайтом, не принимают в РСЯ, укажите ошибки, или я что то не понимаю, буду весьма благодарен! Бизнес каталог товаров и услуг, бесплатное создание интернет-магазина shopstore.com.ua, Сайт имеит хороший поведенчиский фактор, посещаймость 1200-1500 человек в сутки, все время идут работы по оптимизации сайта ( скорость загрузки, дизайн, контент ), заявку отправляю уже раз седьмой и все время ответ модератор отклонил заявку. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема!
Добрый вечер
Подскажите, пожалуйста, если на сайте в категории использовать динамическую загрузку следующей части страниц из этой же категории (самый обыкновенный ajax запрос следующих страниц/постов), то можно ли вместе с подгруженным контентом показывать дополнительные рекламные объявления. Т.е. если на странице категории уже показан список постов из 100 штук, а блоки рекламы расположить только в статической части выдачи категории, то пользователи практически не будут видеть рекламные блоки, т.к. статическая часть выдачи останется вверху страницы
Всем привет! Отклонили сайт http://www.winphone.com.ua/
- Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса
Посещаемость 800+ посетителей в сутки. Авторские статьи, я делаю обзоры смартфонов, пишу о ремонте и изредка новости. Временно повесил Adsense пока не примут в рся, но на момент модерации снимал. Ссылками не торгую, нелегал на сайте не выкладываю. Сайт чисто об ОС windows Phone и смартфонах.
Посмотрите пожалуйста какие ошибки допущены на сайте. Что мне исправить перед тем как подавать сайт снова на модерацию, какой контент удалить?
Добрый день
Регулярно приходят предложения о рекламном партнерстве. В тоже время (не ручаюсь за достоверность) предполагается, что яндекс может пессимизировать сайт из-за некачественной рекламы, при этом что подразумевается под некачественной рекламой не очевидно. Есть ли перечень качественных с точки зрения Яндекса рекламных партнеров, если нет, то можно ли об этом как либо узнать?
Спасибо.
Отписка от Яндекса банальна:
К сожалению, мы не можем принять Ваш сайт в Рекламную сеть.
Причины:
- Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса.
Сайт: http://www.studnb.ru/ Посещаемость в среднем 2,5 тыс. уников в сутки.
Сайт с рефератами и контрольными. Понятно, что не во всех из них уникальность, но я не скачивала работы с других сайтов, а писала сама по учебникам. Практические разные тоже сама делала (текст заданий также не уникален). Есть и уникальные работы, и уникальные статьи - и их немало.
Когда первый раз подавала на модерацию, рекламы на сайте не было вообще. Второй раз подавала в таком виде, как сейчас, с рекламой.
На целой куче сайтов с рефератами, где одни и те же работы на каждом из них, есть Яндекс.Директ.
Здравствуйте ув. представители РСЯ! Обращаюсь в первую очередь к Вам. Тем с пометкой "Сайт не приняли в РСЯ" было создано уже сотни. Причем почти всем и всегда приходит один и тот же ответ "Не соответствует редакционной политике". Но за столько времени реакции с Вашей стороны до сих пор нет. Объясните уже людям наконец КАКИЕ САЙТЫ ВЫ НЕ ПРИНИМАЕТЕ? Читаешь посты, люди уже не знают как быть, одни догадки "дизайн не такой", "с контентом проблемы", "тематика не подходящая", "глубина просмотра маленькая" и т.п. Почему веб мастера должны гадать? Неужели трудно написать это в правилах. Я вот при подаче заявки внимательно их читаю и знаю, что мой сайт им соответствует. Но вот приходит ответ "Не соответствует какой-то политике" Что за политика? НЕТ в правилах пункта о ни о какой редакционной политике!
Просто накипело уже! Подаю сайт на модерацию регулярно уже больше года. Посещаемость уже почти 20000/сут., статьи пишут специалисты, заходят люди, комментируют, спрашивают. Сайт уже вырос в хороший живой и крупный проект. За это время кроме контекста (Adsense) начали работу c партнерками и прямыми рекламодателями, а вот с РСЯ у нас отношения не складываются. И все бы ничего, если бы в рекламную сеть принимали бы только очень качественные проекты, но когда я периодически вижу MFA и статейники на дешевом рерайте с рекламой от Яндекса, я прихожу в недоумение. Объясните пожалуйста какие сайты вы принимаете, если даже те, что соответствуют правилам не проходят модерацию.
Моё предложение:
- добавить новые пункты в правила, где будут указаны другие требования на которые смотрят модераторы, кроме тех, что уже есть;
- (или) опубликовать список причин по которым наиболее часто отказывают при модерации (дайте людям ориентиры, что улучшать, что не так);
- (или) пусть модераторы дают более конструктивный ответ, потому что фраза "Не соответствует редакционной политике" человеку ни о чем не говорит (вы согласны?).
Прошу всех, кого волнует данная проблема и кто согласен с моими предложениями, подписаться в комментариях, чтобы сделать коллективное обращение к администрации (поскольку другого способа нет). Я очень надеюсь, что нас услышат. Спасибо!
Подскажите как найти и удалить. Уже не впервый раз замечаю в статистике по срезам срезы которых не должно быть. Т.е. у меня на всем сайте стоит всего 2 блока а срезов в стати Смит ике показывает аж 6 - 2 из них реальные остальные откуда и как найти где они показываются чтобы их удалить???
Здравствуйте. Извенияюсь, если данный вопрос поднимался. Работаю с РСЯ не так давно и вот чем озаботился.
Бывает за день накапает всего 1 руб. Бывает 100Руб. Сегодня вообще 200.
От чего это зависит?
И влияет ли курс доллара на цену клика.?
Добрый день.
Как Яндекс смотрит на скрытие своих блоков?
Задача следующая. По умолчанию стоит блок РСЯ, но если по внутренней рекламной системе для пользователя подобран показ особой рекламы, то блок РСЯ скрывается, а на его месте появляется тот самый подобраный блок.
Вся логика организована через отложенный запрос к серверу через javascript, чтобы не замедлять загрузку основного контента для пользователя.
Буду благодарен всем знающим желающим помочь участникам клуба
В ближайшее время в планах смена адреса и названия сайта (сейчас он подключен к рекламной сети Яндекса), но контент и специфика остаются прежними. Подскажите, нужно ли заново подавать заявку и оформлять документы или это как-то делается по-другому?