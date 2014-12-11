Клуб Рекламной сети Яндекса

Клуб Рекламной сети Яндекса

Как попасть в РСЯ? Обращение к представителям рекламной сети Яндекса

 

Здравствуйте ув. представители РСЯ! Обращаюсь в первую очередь к Вам. Тем с пометкой "Сайт не приняли в РСЯ" было создано уже сотни. Причем почти всем и всегда приходит один и тот же ответ "Не соответствует редакционной политике". Но за столько времени реакции с Вашей стороны до сих пор нет. Объясните уже людям наконец КАКИЕ САЙТЫ ВЫ НЕ ПРИНИМАЕТЕ? Читаешь посты, люди уже не знают как быть, одни догадки "дизайн не такой", "с контентом проблемы", "тематика не подходящая", "глубина просмотра маленькая" и т.п. Почему веб мастера должны гадать? Неужели трудно написать это в правилах. Я вот при подаче заявки внимательно их читаю и знаю, что мой сайт им соответствует. Но вот приходит ответ "Не соответствует какой-то политике" Что за политика? НЕТ в правилах пункта о ни о какой редакционной политике!

 

 Просто накипело уже! Подаю сайт на модерацию регулярно уже больше года. Посещаемость уже почти 20000/сут., статьи пишут специалисты, заходят люди, комментируют, спрашивают. Сайт уже вырос в хороший живой и крупный проект. За это время кроме контекста (Adsense) начали работу c партнерками и прямыми рекламодателями, а вот с РСЯ у нас отношения не складываются. И все бы ничего, если бы в рекламную сеть принимали бы только очень качественные проекты, но когда я периодически вижу MFA и статейники на дешевом рерайте с рекламой от Яндекса, я прихожу в недоумение. Объясните пожалуйста какие сайты вы принимаете, если даже те, что соответствуют правилам не проходят модерацию.

 

 Моё предложение:

 

- добавить новые пункты в правила, где будут указаны другие требования на которые смотрят модераторы, кроме тех, что уже есть;

 

- (или) опубликовать список причин по которым наиболее часто отказывают при модерации (дайте людям ориентиры, что улучшать, что не так);

 

- (или) пусть модераторы дают более конструктивный ответ, потому что фраза "Не соответствует редакционной политике" человеку ни о чем не говорит (вы согласны?).

 

Прошу всех, кого волнует данная проблема и кто согласен с моими предложениями, подписаться в комментариях, чтобы сделать коллективное обращение к администрации (поскольку другого способа нет). Я очень надеюсь, что нас услышат. Спасибо!

64 комментария
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qzminn
27 января 2016, 23:44
Мы вас услышали, спасибо за обращение. Тем не менее, редакционная политика не позволяет нам подробно комментировать каждую заявку. Однако если вы укажите сайт, возможно, мы сможем вам объяснить, почему не считаем ваш сайт подходящим для участия в РСЯ.
theseregab
27 января 2016, 23:44

Умер один человек и отправился на Небо. Он прожил долгую жизнь и теперь стоял у врат Небес.
Подойдя к вратам, он заметил, что на Небо ведут две очереди. В одной из них стояло трое человек, а вторая растянулась на много километров. Человек не знал, в какую очередь ему становиться и обратился к апостолу Петру с вопросом:
— Я вижу тут две очереди, одну короткую и одну очень длинную, и не знаю, куда мне встать. Отчего одни люди стоят в короткой, а другие в длинной?
И Святой Пётр ответил:
— Вот эта очередь из трёх человек хотела бы ощутить Небо, и они ожидают своей очереди.
— А длинная очередь за чем?
— О! Тут стоят те, кто хотел бы узнать всё про Небо. Они хотят сначала всё выведать о нём.


притча, сказание «Узнать небо (Христианская притча)»

okhitin
27 января 2016, 23:44

То же мне секрет Полишинеля.

Представьте, что вы - модератор РСЯ.

Главная цель РСЯ (как и любого коммерческого проекта) - максимальное получение прибыли.

Но есть и вторая важная миссия РСЯ (о чем часто забывают вебмастера) - это укрепление имиджа как РСЯ, 

так и всей компании Яндекс. И каждый новый сайт, принятый в РСЯ в определенной мере должен служить этой задаче.

 

Вот четыре главных направления, которые исследуются модераторами РСЯ:

 

1) Общая характеристика сайта.

(история сайта, динамика развития, тематическая последовательность сайта,

посещаемость и трафик, юзабилити и дизайн, варианты монетизации, 

ключевые слова и видимость в поисковых системах, данные счетчика, ТИЦ, наличие в черных списках и т.д и т.п.)

 

2) Сайты для людей, а не только для рекламы.

(новизна, актуальность, аудитория и поведенческие факторы, уникальность контента, востребованность, перспективы развития и т.д.)

 

3) Полезность сайта для РСЯ 

(актуальность рекламной тематики, насыщенность рынка в этом сегменте, прогноз заработка, прогноз развития сайта и т.п.)

 

4) ПРОГНОЗ: поведение сайта уже в РСЯ

(склонен ли сайт к черным методам раскрутки, надежность партнера, долгосрочные перспективы и т.д.)

 

Каждый из этих четырех пунктов требует отдельной статьи (может написать?), но суть в том,

что число параметров, по которым модерируется сайт исчисляются не десятками, а скорее сотнями,

причем с использованием всех возможностей поисковой машины Яндекс и внутренних баз данных, включая архивы.

Почему РСЯ официально не публикует, какие сайты будут приняты в рекламную сеть.

Да в первую очередь потому< что это просто невозможно!

Вот простой пример: допустим у вас по всем параметрам отличный сайт, но вот дизайн сильно хромает.

Если модератор РСЯ укажет вам на некачественный дизайн, то вы, естественно, вложите деньги и 

преодолеете этот недостаток, но при повторной модерации РСЯ может отклонить ваш сайт,

поскольку он перестал быть актуальным для рекламного рынка (вспомните туристический рынок в этом году).

Что вам остается? Вам остается горько заплакать от обиды. 

Так вот, РСЯ не хочет никого обижать и давать какие-либо надежды, что сайт примут в следующий раз.

 

 

den-perek
27 января 2016, 23:44

Читайте предложение "И все бы ничего, если бы в рекламную сеть принимали бы только очень качественные проекты, но когда я периодически вижу MFA и статейники на дешевом рерайте с рекламой от Яндекса, я прихожу в недоумение. "

 

Belhak-apk
9 марта, 22:07
den-perek,
вот решение http://ban.belhak.ru/
Сеятель
27 января 2016, 23:44

<<Представьте, что вы - модератор РСЯ>>

Представил. Когда мне отправят сайт на проверку, я его внимательно осмотрю, оценю, сделаю для себя вывод. После этого я не поленюсь потратить полминуты на краткое описание своего вывода. На своём сайте всегда стараюсь давать исчерпывающие ответы на вопросы пользователей.


<<надежность партнера, долгосрочные перспективы и т.д.>>

Извините, о каких перспективах может идти речь? Не на работу ведь принимают, а всего лишь дают право размещать рекламные блоки. В случае чего всё равно РСЯ вправе в одностороннем порядке разорвать договор, так как ничем своему так называемому "партнёру" не обязан.

 

<>

А почему РСЯ считает, что у веб-мастеров другая цель и они должны делать сайты исключительно "для людей", а не для получения прибыли? Тот, кого не интересует прибыль, в РСЯ не обращаются и не засоряют сайт рекламой. Но поставив своей целью прибыль, веб-мастер всё равно будет стремиться сделать сайт лучше других, а значит он всё равно будет "для людей".

joblocator
27 января 2016, 23:44

Ни один из перечисленных вами пунктов не соответствует действительности. Trust me.

Сеятель
27 января 2016, 23:44

А что же соответствует? Просветите пожалуйста.

Belhak-apk
9 марта, 22:08
joblocator,
вот решение http://ban.belhak.ru/
Гасилова Ирина
27 января 2016, 23:44

для людей или нет яндекс не интересует. только возможность получить прибыль с сайта и всё.

Belhak-apk
9 марта, 22:09
Гасилова Ирина,
вот решение http://ban.belhak.ru/
izhoda
27 января 2016, 23:44
Бывают в жизни огорчения. Конечно, было бы лучше, если бы объясняли причину отказа. Это позволило бы поработать над ошибками.
Belhak-apk
9 марта, 22:09
izhoda,
вот решение http://ban.belhak.ru/
fedoseeva.katerina
27 января 2016, 23:44

согласна с автором ! 

Belhak-apk
9 марта, 22:09
fedoseeva.katerina,
вот решение http://ban.belhak.ru/
aviacop1
27 января 2016, 23:44
Какова цель попадания в РСЯ? Вы думаете тут бешеные заработки? Я 2 года шлифовал один из своих сайтов, пока его не приняли. Ну и что? Параллельно размещены тизерная реклама (белые тематики) и блоки РСЯ. Тизерка дает уже давно и стабильно в 2-3 раза больший доход чем РСЯ. На Яндекс не кликают столько, сколько на тизеры. Видимо поэтому новый формат РСЯ - это те же тизеры. Похоже, что тизерные сети обогнали РСЯ по эффективности привлечения. В итоге смешные 20-30 руб с сайта от блоков РСЯ в сутки - это не та цель к которой нужно сремится.
den-perek
27 января 2016, 23:44

Многое зависит от тематики, хотя я конечно и не возлагаю больших надежд, но прирост дохода должен быть.

Belhak-apk
9 марта, 22:09
den-perek,
вот решение http://ban.belhak.ru/
karaokejazz
27 января 2016, 23:44

Боюсь, что действительность не в том, что кликают меньше,...

Яндекс давно уже стал совсем непрост, один учет предпочтений чего стоит...

Забейте, не улучшайте, то чего не знаете, за то, чего не зарабротаете

Гасилова Ирина
27 января 2016, 23:44

полностью согласен. зарабатываешь копейки а потом ещё на налоги треть заработка срезают.

viktak
27 января 2016, 23:44

Поддерживаю. Складывается впечатления, что есть отдельные правила для вебмастеров и отдельные для модераторов.

Belhak-apk
9 марта, 22:09
viktak,
вот решение http://ban.belhak.ru/
Артур
27 января 2016, 23:44

Согласен, более подробное объяснение причины отказа, было бы кстати.

У меня вопрос к админам:

Я когда-то добавил сайт через интерфейс ЦОП'a, указал ссылку на счетчик, теперь в интерфейсе Яндекса есть только "Отправить на модерацию", а вот ссылки чтобы изменить параметры счетчика, больше нет! Так как я не хочу открывать всему интернету данные о сайте, я бы предпочел дать гостевой пароль админам РСЯ, но в интерфейсе такого нет. Подскажите, как решить вопрос?

Belhak-apk
9 марта, 22:09
Артур,
вот решение http://ban.belhak.ru/
tes79
27 января 2016, 23:44

Полностью поддерживаю. Добавьте больше конкретики, ситуация комичная порой, явные ГС в системе, сайты для людей....

Belhak-apk
9 марта, 22:10
tes79,
вот решение http://ban.belhak.ru/
Сеятель
27 января 2016, 23:44

Полностью поддерживаю! (+1)

Правила должны быть открытыми и понятными для всех, а не "что хочу, то и делаю". Если невозможно указать в правилах все пункты, тогда пусть модераторы вместо уже надоевшего и смешного "сайт не соответствует редакционной политике" пишут несколько слов о том, почему не приняли сайт. Если находят время проверять одно и тоже по 10 раз, тогда найдётся и время для кратких комментариев. Хотя бы просто: "не устраивает дизайн" или "слишком мало посетителей", "для вашей тематики нет достаточного количества объявлений" и т.д. Чтобы хоть за что-то можно было зацепиться.

joblocator
27 января 2016, 23:44

Это коммерция, это бизнес. Яндекс это частная компания и вам ничем не обязана. В том числе и открытыми правилами с учетом того, что это монополист. Если есть силы делайте качественный сайт и выходите напрямую на рекламодателей.

Сеятель
27 января 2016, 23:44

Это не монополист. Возьмём хотя бы Гугл - платит больше, берёт любые сайты, не требует заключения договора, а надёжность такая же. Ничего не требую, просто поддерживаю дельные советы, которые помогут Яндексу стать настоящим монополистом. Если он будет владеть рекламой только на 20% сайтов, то какой же это монополизм?

Александр Гудзовский
27 января 2016, 23:44

Поделюсь своим опытом.

Когда я первый раз подал заявку на прием сайта в Я.Д., мне пришел по смыслу  такой ответ: “Ваш сайт посещает недостаточное количество посетителей, когда порог будет достигнут, подайте заявку повторно». И действительно, когда условие по количеству  посетителей было выполнено, повторная заявка была удовлетворена.

Следовательно, если сайт не удовлетворяет требованиям Я.Д. по многим, не устранимым позициям, приходит стандартный ответ без лишних комментариев.

В дополнение, в последнее время требования к сайтам существенно возросли, и попасть стало на много, сложнее. Поэтому и встречаются в Интернете сайты низкого качества, принятые в далекие годы. Но Я.Д. соблюдает условия договора, и если нет нарушений, продолжает сотрудничать с этими сайтами.

Я не являюсь сотрудником Я.Д. и это мое личное мнение.

Сеятель
27 января 2016, 23:44

Правильно, Вы отправляли сайт с посещаемостью ниже, чем написано в правилах (сейчас это 500 посетителей в сутки), поэтому и пришёл такой ответ. Перед отправкой своего сайта я внимательно проверил его на соответствие правилам, после чего отправил, а оказалось, что он не соответствует какой-то там политике.

Понимаю, что РСЯ не может брать всё подряд, просто прошу называть причину отказа. Если причин много, тогда пусть так и пишут: "сайт не подходит по многим позициям", чтобы не тратить потом время модераторов, отправляя им слегка изменённый сайт. 

Belhak-apk
9 марта, 22:10
Сеятель,
вот решение http://ban.belhak.ru/
radameta
27 января 2016, 23:44

Позвольте напишу здесь. Я занимаюсь автофорумами. И у меня тоже забавная проблема с тем что "Не соответствует редакционной политике"... Но странно другое... У меня есть несколько форумов которые приняли в РСЯ, а есть те, которые не приняли с формулировкой "Не соответствует редакционной политике"...

 

И это очень забавно, ибо эти форумы идентичные, просто на них обсуждаются разные модели автомобилей. Как быть с этим? Я ума не приложу... Или Lexus соответствует правилам РСЯ, а Nissan нет что-ли? :) По остальным условиям сайты (форумы) разумеется проходят.

 

 

Хотелось бы услышать комментарий. Спасибо

den-perek
27 января 2016, 23:44

А еще интересно, когда видишь в РСЯ сайты откровенно плохого качества. Какой-нибудь сайт на 30 статей, без ничего и ниочем, причем очень молодой (значит был принят не так давно). И после этого говорят "делайте качественные сайты для людей".

 

Александр Гудзовский
27 января 2016, 23:44

А адресов таких сайтов у вас случайно нет?

gayane.gayana11
27 января 2016, 23:44

Присоединяюсь к вопросу. Ибо, и по моим наблюдениям не СДЛ в РСЯ приняты были до новой политики РСЯ.

Теперь да, попасть в "элитный" клуб РСЯ стало сверхНЕвозможным для белых и пушистых сайтов по всем параметрам (почти в прямом смысле). 

Гасилова Ирина
27 января 2016, 23:44

элитный клуб рся?)) это что то

gayane.gayana11
27 января 2016, 23:44

это эмоции)) я сотрудничаю давно с РСЯ и успешно. Ничего против не имею, только смущают эти моменты...

Новые проекты с трафиком от 6000 в сутки, исключительно  для людей, с уникальными качественным  контентом, оригинальным не избитым дизайном, с трафиком из поисковых систем и закладок, с хорошей структурой,  с возрастом от 1 года и старше - не прнинимают с 5 захода даже. Формулировка всем известна.

И тут давала сайт свой на "растерзание" на тему: "что не так с моим супер-пупер сайтиом"-)) Ни Николай Кузьмин, ни ребята не смогли ничего сказать отрицательного-)Нонсенс.)) Потому, да - наверное "элитный" с некоторых пор))) 

Гасилова Ирина
27 января 2016, 23:44

а он точно вам нужен? я свои сайты на adsense потихоньку перевожу. яндекс мне со своими копейками в рога не упёрся. хотя может быть это только у меня так.

gayane.gayana11
27 января 2016, 23:44

У меня стоят и блоки Адсенс, частично. Практика показывает, у Адсенса меньше СТR, думаю, из-за внешнего вида блоков и  не совсем релевантных объявлений. 

Да, РСЯ ещё НДС 20% "забирает", я из Украины... И перерасчет рублей в грн не по коммерч. курсу. а курсу нацбанка и при всем этом выгоднее, чем Адсенс в у.е. и перевод средств прямо на карту банка в долларах, без потерь.

Гасилова Ирина
27 января 2016, 23:44

У меня ctr блоков adsense в районе 5% всегда. рся примерно так же но доход мизерный.

gayane.gayana11
27 января 2016, 23:44

 :-@как так получается? Вы не ошиблись? Может 0,5% -)) 

У меня максимум на неделе было 0,57% (размещаю текстовые блоки только, медийные  если вперемешку, стr падает, как ни старнно. Да и раздражает меня медийка, думаю, пользователей тоже).

В РСЯ  стr = 2,37 %. Для моей тематики, в среднем, норм. Хотя, в прошлом году был выше, и значительно. У клиента CTR = 0,6 % в РСЯ -  но это клиент уперся, хочет,  чтоб реклама была неприметной и при этом, очень желает заработать побольше... -)

Любопытен очень Ваш опыт размещения блоков. Можно, если что, перейти на нейтральную территорию -))

 

 

 

gayane.gayana11
27 января 2016, 23:44

мыло поймала, можно удалять.)

den-perek
27 января 2016, 23:44

я их не собираю, но видел десятки, меня именно это и поражает больше всего

Гасилова Ирина
27 января 2016, 23:44

да чушь это всё

mihayloo-1
27 января 2016, 23:44

Разные модераторы - разные решения. Человеческий фактор >:-)

Belhak-apk
9 марта, 22:10
mihayloo-1,
вот решение http://ban.belhak.ru/
Александр
27 января 2016, 23:44

Мне кажется здесь присутствует ручной отбор сайтов и решение о принятии того или иного сайта лежит исключительно в плоскости профессиональных качеств модераторов. Просто пример. У меня друг служил в таможенной пограничой службе, я его спрашивал, как вы находите контробанду, как решаете кого пропустить, кого -- нет. Он ответил, а нету здесь никаких правил кроме общеизвестных, но главнее наблюдательность и интуиция, а по простому, как "моча в голову ударит", так и поступлю, т.е хочу пропущу с досмотром, хочу без досмотра. Вот и думается мне, что здесь примерно те же правила. Модератор смотрит и думает, а может ли этот сайт для нас заработать? И если сайты допушенные им в РСЯ будут приносить доход, он молодец, не будут -- уволить ведь могут.

Кстати, мой сайт, приняли с третьего раза. Не менял ничего, вообще его не трогал.

den-perek
27 января 2016, 23:44

классический пример :))

Belhak-apk
9 марта, 22:10
Александр,
вот решение http://ban.belhak.ru/
therealbog339
27 января 2016, 23:44

(+1)++++++++++++++++++++++++++(+1)

burlaeva2015
27 января 2016, 23:44

Не вижу тут ответа представителей РСЯ=))) Мне тоже кажется что тут играет роль человечский фактор.

Belhak-apk
9 марта, 22:11
burlaeva2015,
вот решение http://ban.belhak.ru/
infofx2012
15 марта 2017, 15:37
Добрый день!
Полностью солидарен с вышеизложенным.
Уже шестой раз отправляю заявку на модерацию. И каждый раз отказ с одной и той же фразой "не соответствует редакционной политике"
Подскажите, какой пункт правил, может внести ясность в данную фразу?!
Belhak-apk
9 марта, 22:11
infofx2012,
вот решение http://ban.belhak.ru/
rusangelalex
1 июля 2017, 01:02
Уважаемые господа! У нас сайт rusbangel.ru-не принят тоже.ПРичина? Мы сайт благотворительного фонда.Поставили  задачу с помощью сайта,которому( дали время взрослеть по советам сведущих людей), заработать деньги для голодающих,ибо сбор пожертвований не решит проблему голодающих,а поддержка людей нашего проекта при достаточной рекламе,поможет существенно всем голодным и больным.По всему миру.Может поможете нам,господа? С ув КК
Belhak-apk
9 марта, 22:11
rusangelalex,
вот решение http://ban.belhak.ru/
Константин Кокозов
3 сентября 2017, 22:52
Я согласен с автором целиком и полностью.Надо облегчить работу в инете,а не наоборот.Всех денег все равно не заработаете.
Belhak-apk
9 марта, 22:11
Константин Кокозов,
вот решение http://ban.belhak.ru/
Шахзод Ахмаджанов
22 сентября 2017, 22:19
Привет! Я обожаю сайт Яндекс! Я все детство прожил с Яндексом. И до тех пор я не когда не связывался с другими поисковыми сетями. Не может быть ни слов на Яндекс (не считая рекламы). Но проблема у меня в том, что ваше рекламы уже  стали появится по всюду. Но сайт хорош! Я бы принимал Яндекса в РСЯ без сокращений! Удачи вам! Продолжайте улучшить проект Яндекса!
Belhak-apk
9 марта, 22:11
Шахзод Ахмаджанов,
вот решение http://ban.belhak.ru/
belhak.ru
26 сентября 2018, 17:36
рся-цель деньги! Деньги не только для веб разработчиков а непосредственно для тех кто спомащью контекстной рекламы продает свой товар. Если увас сайт анигдотов то как там в серьез продовать автомобили? Контент востребованности активного клиента. Если вы создадите хороший сайт о машинах и квам будут приходить люди на сайт с мыслю в гтлове о пакупке машины то конечно рся это любит. Но есть но .. Возможно что в вашем регионе уже есть хороший сайт о продаже авто то сложно получить одобрение. Канечно сам браузер хронит кеш щапросов пользователя и контекстная реклама может автоматически подбиратся но это всене то. С таким же успехом яндекс может отказатся от вас и тупа в браузере сделать вечную банерную рекламу. Анализ пакозал что люди ненавидят рекламу. Реклама все портит в интернете и мешает. Мешает читать статьи обзации информауию новости видео. Достала. Поэтому первым дплом ваш сайт толжен нести четкую и краткую информацию именно ту каторую ищет уник. Например прочитал уник статью о том "аакая самая лучшая машина этого месеца" и у него прям желание разгорелось ее купить а тут маленький банер еа сайте что мол так и так продается именна эта модель машины да и со скидкой. Юник кликнет и зайдет на сайт чувока каторый продает машины этой модели уже разогиетый и гатовый к пакупке. сайты должны спасобствовать это и есть суть мадерации. подробние о региональности и о регинальности: например ненужен сайт в москве о продаже зерна култивиционного в магодане. почему? потамучто никто не заказывает рекламу в деректе на эту тему. асортемент продажной массы каторую надо продовать а не показывать там где она вероятние всего продастся. тематическая цель товарной продажи суть директа. люди за реламу деньги плотят не забывайте об этом. и не малые. этими деньгами и делится с вами рся. в ном случии вас одобрит модирация лишь если вы узнаваемый в массах. например как майл или однокласники. на этих узноваймых брендах вечно седит масса людей каторыми заинтересованно рся. так какой ваш сайт? знают ли его массы или он тупа вылазиет в поисковых запросах не принося людям полезной и деятельной информации. теперь самое важное. интенет это большой кусок уников. чем больше уников вы вырвите из этого куска на свои ресурсы тем больше продавцов будут хотеть рекламировать свой товар именно у вас а не гдето еще. если рекламодателю нужно и он  хочет продовать свой товар именно так как продоватся все будет именно увас то ваша площадка  нужна рся. Как это выевляется? А это выевляется тем что рекламодатель плотит и плотит и плотит так как реально продается его продукция товар и услуги. Он с прибыли плотит а не с паказов. (вася белка) 
lyapin-apk
9 марта, 21:46
Ребята найдите проект belhak рся и свежитесь с админестрацией проекта это очень полезный проект особенно  тем чей ресурс не может попасть в рся из за отканения. Я тоже очень долго не мог попасть. Теперь являюсь партнёрам Рся. 
Обновлено 9 марта, 21:49
Belhak-apk
9 марта, 22:11
lyapin-apk,
вот решение http://ban.belhak.ru/