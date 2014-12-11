Как попасть в РСЯ? Обращение к представителям рекламной сети Яндекса

Здравствуйте ув. представители РСЯ! Обращаюсь в первую очередь к Вам. Тем с пометкой "Сайт не приняли в РСЯ" было создано уже сотни. Причем почти всем и всегда приходит один и тот же ответ "Не соответствует редакционной политике". Но за столько времени реакции с Вашей стороны до сих пор нет. Объясните уже людям наконец КАКИЕ САЙТЫ ВЫ НЕ ПРИНИМАЕТЕ? Читаешь посты, люди уже не знают как быть, одни догадки "дизайн не такой", "с контентом проблемы", "тематика не подходящая", "глубина просмотра маленькая" и т.п. Почему веб мастера должны гадать? Неужели трудно написать это в правилах. Я вот при подаче заявки внимательно их читаю и знаю, что мой сайт им соответствует. Но вот приходит ответ "Не соответствует какой-то политике" Что за политика? НЕТ в правилах пункта о ни о какой редакционной политике!

Просто накипело уже! Подаю сайт на модерацию регулярно уже больше года. Посещаемость уже почти 20000/сут., статьи пишут специалисты, заходят люди, комментируют, спрашивают. Сайт уже вырос в хороший живой и крупный проект. За это время кроме контекста (Adsense) начали работу c партнерками и прямыми рекламодателями, а вот с РСЯ у нас отношения не складываются. И все бы ничего, если бы в рекламную сеть принимали бы только очень качественные проекты, но когда я периодически вижу MFA и статейники на дешевом рерайте с рекламой от Яндекса, я прихожу в недоумение. Объясните пожалуйста какие сайты вы принимаете, если даже те, что соответствуют правилам не проходят модерацию.

Моё предложение:

- добавить новые пункты в правила, где будут указаны другие требования на которые смотрят модераторы, кроме тех, что уже есть;

- (или) опубликовать список причин по которым наиболее часто отказывают при модерации (дайте людям ориентиры, что улучшать, что не так);

- (или) пусть модераторы дают более конструктивный ответ, потому что фраза "Не соответствует редакционной политике" человеку ни о чем не говорит (вы согласны?).

Прошу всех, кого волнует данная проблема и кто согласен с моими предложениями, подписаться в комментариях, чтобы сделать коллективное обращение к администрации (поскольку другого способа нет). Я очень надеюсь, что нас услышат. Спасибо!