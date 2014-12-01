Клуб Рекламной сети Яндекса

Клуб Рекламной сети Яндекса

Кто сколько и на чём зарабатывает в РСЯ?

Друзья, понятно, что раскрывать доходы никому не интересно. Но хотелось бы сформировать общее представление о доходности участников РСЯ исходя из простых критериев: средний дневной трафик / средний дневной доход / тематика (это по желанию)
64 комментария
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konstantin.dayneko
27 января 2016, 23:45

Думаете стоити или нет? B-)

Добров
27 января 2016, 23:45

Есть куча специализированных форумов, задайте вопрос там.

Здесь вряд ли кто-то будет делиться.

boxgift
27 января 2016, 23:45

Например? Буду признателен, если хотябы парочку "светанете";-)

vzfeiextra
27 января 2016, 23:45

а что такого секретного-то?))))
Вот пожалуйста: сайт с учебной литературой, трафик 10-13к сутки / доход 150-170р/сутки.
По ощущениям - доход просто ничтожный :-(

qzminn
27 января 2016, 23:45
Посмотрел ваш сайт. Вам надо поработать над размещением рекламы, выбранный способ не оптимален. И надо убрать вот эти странные настройки CSS, которые вы применили к нашим блокам.
vzfeiextra
27 января 2016, 23:45

не понял, о каких настройсках CSS идёт речь? 

qzminn
27 января 2016, 23:45
У вас объявления Директа подсвечиваются и размазываются  в попытке создать эффект 3D при наведении курсора. Не надо так делать.
vzfeiextra
27 января 2016, 23:45

Ага.. теперь понял! Спасибо! 

Это не для РСЯ было придумано.. но РСЯ за одно под эти эффекты попала) Буду исправлять.

Гасилова Ирина
27 января 2016, 23:45

один сайт 1800+ заработок в интернете, копирайтинг ~ 8000 в месяц минус проценты остаётся ~6000 короче на сигареты. другие сайты ещё меньше. а у тебя сколько?

vzfeiextra
27 января 2016, 23:45

не понятно, трафик 1800+ в сутки с доходностью в 8000р/месяц ..или заработков  в интернете, копирайтинг приносит 8000р/месяц?

Гасилова Ирина
27 января 2016, 23:45

сайт про заработок в интернете и копирайтинг в частности. даже не 8000 а 7000 с чем то.

vzfeiextra
27 января 2016, 23:45

вот уже и повод призадуматься) с трафика 1800 Вы делаете 7-8к.. а я с трафика в 10-13к/сутки с трудом 4,5 к в месяц набиваю:-$ 

Есть над чем подумать и поработать ;-)

Спасибо Вам  за ответ  (B)

Гасилова Ирина
27 января 2016, 23:45

не за что. у вас наверное запросы дешёвые .

vzfeiextra
27 января 2016, 23:45

"дешёвые запросы" конечно звучат обидно ;-( , но суть естественно понятна) 

Проблема в том, что когда я сам обращаюсь к Директу для привлечения пользователей к коммерскому проекту той же тематики, что и мой ресурс - то вижу, что запросы стоят 1-4 вражеского доллара)), т.е. вроде как совсем не дёшево. А по факту имею CTR в 0.09 $... и 5 рублей за клик не набегает :-(

Из чего вывод... не правильно размещаю (. думать о халтуре достопочтенного Я не хочется,.. но в целом картина странная...

Гасилова Ирина
27 января 2016, 23:45

ну CTR в 0.09 это совсем мало. у меня 1.3 в среднем. объявы перед и после статьи.

vzfeiextra
27 января 2016, 23:45

а вот это уже ценный совет! Спасибо!

Подскажите, объявы лучше выделять или наоборот максимально унифицровать под общий стиль контента? 

Знаю, что приёмы маскировки блоков РСЯ под контент вообще-то запрещены, речь конечно не о таких явных косяках. Но всё же, что лучше ? - акцентировать внимавние на блоках или наоброт - преподносить их как естественное продолжение тематики контента? 

qzminn
27 января 2016, 23:45
Вам их надо расположить удобнее. Блок снизу не надо выделять рамкой, полагаю. Посмотрите, как еще использовать сайдбары.
vzfeiextra
27 января 2016, 23:45

Понял, спасибо!! Буду эксперементировать)

Гасилова Ирина
27 января 2016, 23:45

если вы покажете сайт вам помогут с размещением объявлений.. может быть.

vzfeiextra
27 января 2016, 23:45

ну вот публикацю доменов боюсь здесь явно не оценят)) был бы рад обсудить с Вами это по почте) Готов даже отблагодарить за дельные советы :-D

Гасилова Ирина
27 января 2016, 23:45

да тут вообще многие показывают посмотрите другие темы. я тоже светил два из своих сайтов. вы конечно можете написать мне на почту но я в этом деле не особо разбираюсь здесь более знающие люди есть.

vzfeiextra
27 января 2016, 23:45

и всё же я бы хотел пообщаться по почте - так уж точно никаких нарушиний каких-либо правил не будет) только вот подскажите Вашу почту)

Гасилова Ирина
27 января 2016, 23:45

даже 6 а не 7

ireclam
27 января 2016, 23:45
Считаю, что хорошим коэффициентом является 5000р. в месяц на каждую среднесуточную 1000, т.е. в сутки 166р. А при поведенческом таргетинге тематика мало влияет, лишь качество аудитории.
vzfeiextra
27 января 2016, 23:45

Подскажите, правильно ли я понимаю, что при средних 10.000 суточного трафика - ожидаемый доход 10*5000р., т.е. 50к/месяц ??

vitvvmauto
27 января 2016, 23:45

При среднесуточном 10 000 с сайта автомобильной тематики имею всего 20 - 25 т.р. Согласен, мало. Но на большее пока не способен.

Доля РСЯ около 10-12 т.р. Остальное Адсенс.

vzfeiextra
27 января 2016, 23:45

это не мало ;-) это очень даже достойно. А адсенс..грустно, но и сам вот стал замечать, что западные "друзья" умудряются платить больше.. при том, что "центральная" тематика поекта вообще запрещена для коммерческого рекламирования по их правилам. В РСЯ с этим всё легально, но... >:-) как так..

Но и это ещё не вся песня))) С Гогиля преходов 0,7% отобщего трафика.. т.е. они вообще толком не видят "интересы" трафика..а денег дают больше :-| 

delaymebel-sam
27 января 2016, 23:45

Не знаю, у меня, примерно с сентября прошлого года, в Адсенсе цены поползли вниз (при неизменных прочих составляющих).

И не просто поползли, а рухнули (были от 0,12 до 0,08 евро, стали от 0,05 до 0,03 евро). Доход упал больше, чем на половину....

Вот, хочу поставить Директ, посмотреть, какая здесь ситуация с ценой...

Сайт мебельной тематики, каждая тысяча посетителей приносила (если брать в рублях) - 300 рублей. Теперь это уже, где то 120-150 рублей.

ajrk
27 января 2016, 23:45

это всего 25 000 руб или только с яши?

vitvvmauto
27 января 2016, 23:45

Всего: РСЯ + Адсенс. При замене объявлений и смене мест блоков сумма, к сожалению, сильно не меняется.

ajrk
27 января 2016, 23:45

что за сайт?

vitvvmauto
27 января 2016, 23:45

Тот, что в имени: vvm-auto.ru

ajrk
27 января 2016, 23:45

так у вас посещаемость 4500 в день?  а не 10 тысяч как вы указывали

vitvvmauto
27 января 2016, 23:45

Возможно некорректно написал: имел ввиду просмотры.

ireclam
27 января 2016, 23:45
да, к этому можно стремиться
olesuavn
27 января 2016, 23:45

В последние дни стоимость клика в директе при неизменных параметрах трафика и остального уменьшилась до рубля, видимо очень влияет курс доллара. Ранее было около 3-х руб. за клик.

Oksmania
27 января 2016, 23:45

А можно разглашать такую информацию по правилам РСЯ?

Средненько если, то с тысячи уников у меня выходит примерно 50-70 руб. То есть если в сутки 10 тыс., то 500-700 рублей в день. Примерно 18-21 тыс. в месяц.

vzfeiextra
27 января 2016, 23:45

модерация тему одабривала больше недели)) думаю,что раз уж одобрили - значит это правомерно)

а вот Ваш ответ крайне полезен: т.е. Ваш уровень доходности куда выше хотя бы моего) а значит есть над чем работать)

Если готовы поделиться секретом: как удачно размещать блоки - в каком месте контента и сколько - будет вообще бесценным :-P

Oksmania
27 января 2016, 23:45

Один блок РСЯ с 2-3 объявлениями над статьей (где-то вставлено над заголовком, где-то между заголовком и телом статьи). 

Еще один вертикальный блок (3-4 объявления) в правом сайдбаре. 

Под статьей ставлю один квадрат Адсенса. Он дает почти столько же, сколько 2 блока РСЯ. 

Пробовала Андсенс над статьей - плохо. Его здесь не замечают, а РСЯ идет хорошо. В сайдбарах тоже РСЯ привлекает больше внимания. А под статьей Адсенсу нет равных. 

Дело, конечно, не столько в блоках и вариантах их расположения, сколько в тематике. У меня разные сайты дают абсолютно по-разному при одинаковой схеме размещения блоков. 

vitvvmauto
27 января 2016, 23:45

Не поверите, заметил тоже самое, и использую данную схему.

vitvvmauto
27 января 2016, 23:45

А вы бы не могли для общего развития озвучить примерное соотношение по доходам с разных тематик?

wm-s.n
27 января 2016, 23:45
Средняя посещаемость 2000-2500, авто, РСЯ около 5т.р.
СТР - 0.5 в среднем, за последнее время увеличил до 0.7 примерно, поигрался с блоками
tattoos-star
27 января 2016, 23:45

У меня на сайте 3 блока стоит.

 

240х400 в сайдбаре (RTB)

790х60 в топе (RTB)

Блок Директа под контентом.

 

Каждые 1000 человек приносят около 170 рублей. Трафик хороший, коммерческий, преимущественно (65%) женский. В RTB CPM 25-37 рублей в зависимости от дня недели. Грубо говоря 5-8 тысяч человек в день, дают 30-33 тысячи в месяц, это без вычета налогов.

vzfeiextra
27 января 2016, 23:45

да, это достойно! 

Только вот в RTB ещё попасть надо... там же вроде как только по приглашению от менеджера рся?

tattoos-star
27 января 2016, 23:45

Да, когда у меня в статистике набралось 60 тысяч показов за неделю, я написал в тех.поддержку и мне его подключили.

vzfeiextra
27 января 2016, 23:45

Вау... вот это новость) (+1)

Я как-то давно попытался с этим обратиться - но меня отослали(( хотя на сайте в день больше 60к показов.. попробую снова.

qzminn
27 января 2016, 23:45
Не передать, как радостно видеть, что вы меряете эффект в категориях eCPM )
tattoos-star
27 января 2016, 23:45

Ваша школа, Николай ;-)

Сергей Ю.
27 января 2016, 23:45

У вас должно быть хороший опыт в наращивании посещаемости сайта и в увеличении доходов. Сейчас у меня 2500-2800 уников с них Директ 300-500 руб. в день. Что делать при таких маленьких доходах? Как улучшить посещаемость и доходы?

Спасибо!

tattoos-star
27 января 2016, 23:45

Опыта у меня совсем немного, просто я каждое утро просыпаюсь и много работаю. Секрет прост. Каждый день много и эффективно работать. И дизайн хороший, от него многое на мой взгляд зависит.

a24539
27 января 2016, 23:45

Посешаемость 350 - 400 в сутки - доход в сутки -150 - 200 руб. Коммерческая тематика. Висит только РСЯ.

 

CTR-1,71

Гасилова Ирина
27 января 2016, 23:45

2000 в сутки 200-300 руб в день

Эдуард Сагалаев
27 января 2016, 23:45

60 тысяч уников 1000 в день. Плохо :( Но руки не доходят заняться иследованием.

apple_rom
27 января 2016, 23:45

36 (не тысяч) и тоже 1000 в день. :)

https://yadi.sk/i/R26V2nhLdQC3f

Хотя это исключение из правил, конечно. Возможно это увидят представители РСЯ и расскажут, что за Цукерберги у них в системе...

septikperm
24 января 2018, 16:31
apple_rom,
36 просмотров и косарь заработка, это что за чудеса?
moneta.mani
25 октября 2017, 15:04
меня интересует заработк на контекстной рекламе РСЯ дирек партнерок . это возможно и как? И по возможности без вложений первоначального капитала? Почему такой странный вопрос мой? Потому что я только начинаю осваивать интернет бизнес и заработок в интернете. Ранее пробовал и seo разные, но там мишура,. 
martbiz
5 февраля 2018, 08:59
У меня с тысячи показов получается 15-20 рублей! Это просто пипец, что делать ума не прилажу!
Begencgeldi Geldiyev
9 апреля, 21:55
martbiz,
это у тя пипец а что скажеш клики в день 48 а заработок 0.08 цент
martbiz
10 апреля, 18:44
Begencgeldi Geldiyev,
А посещаемость какая?
glushak1981
1 августа 2018, 23:45
Вав
bullmarket2015
17 октября 2018, 04:58
Можно было сделать автоперевод с РСЯ на Яндекс директ., зачем вывести на кошелек или на карту?. все просто- то что заработаешь на своем сайте, можно тратить на рекламу сайта. 
Belhak-apk
13 марта, 01:50
А мне пофигу на доходы. Главное что бы сайт был полезен для людей. Belhak.ru 
Обновлено 13 марта, 01:52
privetstvuem
вчера, 12:18
Belhak-apk,
Это не сайт а говно. Извини друган но это правда!!!
alex100maks
12 мая, 00:53
Ищите другую тематику рекламы, подключитесь сами к партнеркам, ставьте их баннеры. А вообще куда не зайдешь, везде реклама реклама реклама, не то что navulkan.ru, торрент сайт для людей без рекламы, скачал, посмотрел, доволен.