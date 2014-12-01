Кто сколько и на чём зарабатывает в РСЯ?

Друзья, понятно, что раскрывать доходы никому не интересно. Но хотелось бы сформировать общее представление о доходности участников РСЯ исходя из простых критериев: средний дневной трафик / средний дневной доход / тематика (это по желанию)
"дешёвые запросы" конечно звучат обидно ;-( , но суть естественно понятна)
Проблема в том, что когда я сам обращаюсь к Директу для привлечения пользователей к коммерскому проекту той же тематики, что и мой ресурс - то вижу, что запросы стоят 1-4 вражеского доллара)), т.е. вроде как совсем не дёшево. А по факту имею CTR в 0.09 $... и 5 рублей за клик не набегает :-(
Из чего вывод... не правильно размещаю (. думать о халтуре достопочтенного Я не хочется,.. но в целом картина странная...
Подскажите, объявы лучше выделять или наоборот максимально унифицровать под общий стиль контента?
Знаю, что приёмы маскировки блоков РСЯ под контент вообще-то запрещены, речь конечно не о таких явных косяках. Но всё же, что лучше ? - акцентировать внимавние на блоках или наоброт - преподносить их как естественное продолжение тематики контента?
это не мало ;-) это очень даже достойно. А адсенс..грустно, но и сам вот стал замечать, что западные "друзья" умудряются платить больше.. при том, что "центральная" тематика поекта вообще запрещена для коммерческого рекламирования по их правилам. В РСЯ с этим всё легально, но... >:-) как так..
Но и это ещё не вся песня))) С Гогиля преходов 0,7% отобщего трафика.. т.е. они вообще толком не видят "интересы" трафика..а денег дают больше :-|
Каждые 1000 человек приносят около 170 рублей. Трафик хороший, коммерческий, преимущественно (65%) женский. В RTB CPM 25-37 рублей в зависимости от дня недели. Грубо говоря 5-8 тысяч человек в день, дают 30-33 тысячи в месяц, это без вычета налогов.
У вас должно быть хороший опыт в наращивании посещаемости сайта и в увеличении доходов. Сейчас у меня 2500-2800 уников с них Директ 300-500 руб. в день. Что делать при таких маленьких доходах? Как улучшить посещаемость и доходы?
меня интересует заработк на контекстной рекламе РСЯ дирек партнерок . это возможно и как? И по возможности без вложений первоначального капитала? Почему такой странный вопрос мой? Потому что я только начинаю осваивать интернет бизнес и заработок в интернете. Ранее пробовал и seo разные, но там мишура,.
Ищите другую тематику рекламы, подключитесь сами к партнеркам, ставьте их баннеры. А вообще куда не зайдешь, везде реклама реклама реклама, не то что navulkan.ru, торрент сайт для людей без рекламы, скачал, посмотрел, доволен.