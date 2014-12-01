Клуб Рекламной сети Яндекса Кто сколько и на чём зарабатывает в РСЯ? v zfeiextra

Друзья, понятно, что раскрывать доходы никому не интересно. Но хотелось бы сформировать общее представление о доходности участников РСЯ исходя из простых критериев: средний дневной трафик / средний дневной доход / тематика (это по желанию)

