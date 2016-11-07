У нас большая и долгожданная новость: 14 ноября официально состоится переезд в новую версию партнёрского интерфейса. То есть буквально через неделю все партнёры смогут работать со статистикой и инструментами управления рекламой, которые раньше были доступны только в закрытом тестировании.

Мы хотим заранее познакомить вас с ключевыми преимуществами переезда.

— В чём сила, брат?

В RTB. То есть в деньгах. В новом интерфейсе у всех партнёров появится доступ к RTB-блокам. Они максимизируют доход от каждого показа рекламы — из тысяч предложений от разных рекламных систем в аукционе вам всегда достаётся лучшее по цене и качеству. Кроме того, RTB-блоки идеально подстраиваются под задачи площадки: вы можете выбрать стратегию управления трафиком и задать ценовой порог, контролируете список рекламодателей и тематик. Сразу после переезда мы подробнее расскажем о работе с RTB и дальнейших планах в этом направлении. В инструментах и удобной навигации. В дополнение к возможностям RTB вы получите расширенную статистику с конструктором отчетов, гибкие настройки вывода данных, обновлённый конструктор блоков, в котором можно заранее посмотреть «живой» дизайн рекламы для площадки. И много других мелочей, которые помогают с аналитикой и настройкой рекламы. А ещё новый интерфейс быстрее работает. :) В единстве. Новый партнёрский интерфейс Яндекса — это платформа монетизации трафика для всех типов партнёрских площадок: веба, мобильных приложений и видеоресурсов.

Ничего не потеряется

14 ноября мы автоматически перенесём в новый интерфейс все ваши данные и настройки: площадки, блоки, статистику за последние 90 дней. А в течение недели после переключения в интерфейсе появятся данные за последние 2 года.

Архив статистики за всё время работы сохранится в старом интерфейсе и будет доступен в режиме просмотра. Так что вы сможете подглядывать в привычные отчеты, пока осваиваетесь с новыми.

Переезд это всегда волнительно, так что мы подготовили для вас подробные описания в помощи . Если вы не найдете ответа на свой вопрос в этих материалах, мы обязательно проконсультируем вас в службе поддержки или прямо здесь, в комментариях.

Ниже — ещё пара скриншотов, которые помогут вам представить изменения (по клику можно посмотреть их вблизи).

Статистика с поп-апом, где доступна информация о ваших настройках:

Настройки блока в конструкторе:

Увидимся через неделю, уже в новом интерфейсе!