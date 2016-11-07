Клуб Рекламной сети Яндекса

ноябрь 2016
Новый интерфейс: всё умеет, всех объединяет
daria.owldi
7 ноября 2016, 17:18

У нас большая и долгожданная новость: 14 ноября официально состоится переезд в новую версию партнёрского интерфейса. То есть буквально через неделю все партнёры смогут работать со статистикой и инструментами управления рекламой, которые раньше были доступны только в закрытом тестировании.

Мы хотим заранее познакомить вас с ключевыми преимуществами переезда.

— В чём сила, брат?

  1. В RTB. То есть в деньгах. В новом интерфейсе у всех партнёров появится доступ к RTB-блокам. Они максимизируют доход от каждого показа рекламы — из тысяч предложений от разных рекламных систем в аукционе вам всегда достаётся лучшее по цене и качеству. Кроме того, RTB-блоки идеально подстраиваются под задачи площадки: вы можете выбрать стратегию управления трафиком и задать ценовой порог, контролируете список рекламодателей и тематик. Сразу после переезда мы подробнее расскажем о работе с RTB и дальнейших планах в этом направлении.
  2. В инструментах и удобной навигации. В дополнение к возможностям RTB вы получите расширенную статистику с конструктором отчетов, гибкие настройки вывода данных, обновлённый конструктор блоков, в котором можно заранее посмотреть «живой» дизайн рекламы для площадки. И много других мелочей, которые помогают с аналитикой и настройкой рекламы. А ещё новый интерфейс быстрее работает. :) 
  3. В единстве. Новый партнёрский интерфейс Яндекса — это платформа монетизации трафика для всех типов партнёрских площадок: веба, мобильных приложений и видеоресурсов.

Ничего не потеряется

14 ноября мы автоматически перенесём в новый интерфейс все ваши данные и настройки: площадки, блоки, статистику за последние 90 дней. А в течение недели после переключения в интерфейсе появятся данные за последние 2 года.

Архив статистики за всё время работы сохранится в старом интерфейсе и будет доступен в режиме просмотра. Так что вы сможете подглядывать в привычные отчеты, пока осваиваетесь с новыми.

Переезд это всегда волнительно, так что мы подготовили для вас подробные описания в помощи. Если вы не найдете ответа на свой вопрос в этих материалах, мы обязательно проконсультируем вас в службе поддержки или прямо здесь, в комментариях.

Ниже — ещё пара скриншотов, которые помогут вам представить изменения (по клику можно посмотреть их вблизи).

  • Статистика с поп-апом, где доступна информация о ваших настройках:

  • Настройки блока в конструкторе:

Увидимся через неделю, уже в новом интерфейсе!

104 комментария
новый интерфейс,партнерский интерфейс,RTB,статистика,управление рекламой
Как перевести сайт в рабочий режим?
katrinadp
9 ноября 2016, 21:46

Добрый день, уважаемые знатоки.

Не могу понять, сайт добавлен в рся полностью или нет. В разделе "мои площадки" напротив сайта который я добавил в РСЯ пишет:  "тестирование" и "работает", добавил код рекламного блока на сайт вроде все гуд работает, но не могу перевести сайт в "рабочий режим" пишет: "Ошибка 738"  "Для запуска площадки в рабочий режим требуется договор"

Где взять этот договор, на почту ничего не приходило от Яндекса....

4 комментария
перевести в рабочий режим,ошибка 738,тестирование
Как узнать сумму на счету?
russianhockeyru
9 ноября 2016, 21:48

Добрый день! Как узнать сумму на счету? То есть только ту, которая не была выплачена? И какой минимальный порог для выплаты?

10 комментариев
Клики не засчитываются, статус тестируется
andry2016ya
9 ноября 2016, 21:51

Здравствуйте! Сайт наконец прошел модерацию и я установил коды блоков. У меня установлена сторонняя система учета кликов, я вижу, что с сайта были переходы по РСЯ рекламе, но в партнерском кабинете этих кликов не видно. Почему?

Статус площадки "Тестируется". Что это значит и как долго будет такой статус?

6 комментариев
нет кликов,клики,тестирование
Глюки после переезда в новый интерфейс
maxbeat
14 ноября 2016, 16:20

Сегодня у меня партнерский кабинет открылся в новом интерфейсе, при этом пропал доход за несколько дней, в статистике показывает, что с 1 по 4 ноября доход был нулевой, хотя в эти дни доход у меня был, я ежедневно мониторю статистику. Старый интерфейс не открывается, в отчетах при изменении даты или каких-либо других параметров ничего не происходит - сплошные глюки!!!

67 комментариев
Дополнительная метрика
klara7k
15 ноября 2016, 09:52

Доброе время суток! 

Подскажите, пожалуйста! На сайте стоял счетчик яндекс.метрики. После включения сайта в сеть автоматически в списке появилась еще одна метрика, в которой статистика показывается не правильно. Как быть? Можно ли в кабинете указать другой счетчик метрики?

Заранее спасибо!

4 комментария
метрика
Хочу вывести средства не могу понять как
prokir1973
15 ноября 2016, 10:01

Пожалуйста объясните. Как понял при накоплении 3000 руб должен автоматически запуститься процесс вывода. Но этого не происходит. Договора подписаны и т.д.

Недавно ставил блоки яндекс-директа, нет опыта. На других сервисах к примеру есть кнопка вывода средств, а здесь не могу понять :)

16 комментариев
Переход от блоков Директа к programmatic-платформе
daria.owldi
24 ноября 2016, 10:36

Многие партнёры уже знают о плане заменить коды Директа на более доходные и гибко настраиваемые коды RTB. Например, из выступления Ольги Зборовской, которое мы горячо рекомендуем к просмотру — в нём всё разложено по полочкам.

Сейчас, когда вы получили доступ к новым возможностям в интерфейсе, самое время подготовиться к смене блоков и задать вопросы о них.  

Что будет?

Все коды вызова рекламы Директа автоматически заменятся на коды вызова для RTB. К этому времени не обязательно вносить изменения на стороне площадки: реклама из RTB-аукциона сама начнет показываться в старых блоках, а статистика просто переедет в отчеты по RTB. До запуска 2-3 недели, и ближе к переезду мы дополнительно предупредим вас о точном сроке. 

Что делать?

Изучить новые инструменты и стратегии. Их легко найти в разделе ПродуктыRTB-блоки Добавить RTB-блок.

В RTB больше возможностей управлять внешним видом и настройкой рекламы. Вы можете выбрать подходящие форматы блоков и медийных баннеров, ограничить показы некоторых тематик или брендов, выставить стартовую цену показов, встроить код вызова своей рекламы или заглушку, поэкспериментировать с дизайном в новом визуальном конструкторе. Мы записали несколько видео, которые помогут во всём разобраться.

Учитывая богатство доступных опций, вы можете самостоятельно переустановить коды, не дожидаясь запуска. И сразу начать оптимизировать новые блоки. Как обычно, мы готовы консультировать вас по настройкам в комментариях и в службе поддержки.

По умолчанию, если не задавать никакие настройки и не менять блоки, медийные форматы начнут подбираться для блоков Директа автоматически — все, которые вписываются по ширине:

Важно. По форумам гуляет мнение, что с переходом на RTB-блоки площадке не нужно будет заботиться о позициях и кликабельности рекламы. Это не так. Доходы Директа внутри RTB, как и раньше, существенно зависят от качества расположения блока, дизайна и, в конечном счете, от CTR. Система по-прежнему учитывает только видимые показы контекстной и медийной рекламы и тщательно фильтрует фрод.

А в итоге?

Больше рекламодателей — выше ставки. В RTB-аукционе участвует не только множество медийных баннеров, но и новые контекстные форматы, которых не было в блоках Директа. Например, смарт-баннеры. Вы получаете сразу несколько источников монетизации вместо одного и можете максимально выгодно продать каждый показ рекламы.

В итоге программатик сделает своё дело: поможет вам зарабатывать больше и привлечет новые бюджеты рекламодателей за счёт роста инвентаря.

Мы будем рады помочь вам с грамотной настройкой рекламы на площадке. Задавайте вопросы и пишите о своих впечатлениях. Будем на связи!

173 комментария
RTB,новый интерфейс,переход на programmatic
Собираем обратную связь о переходе на RTB
daria.owldi
28 ноября 2016, 19:09

Уважаемые партнёры!

Мы слышим, что на некоторых площадках при смене блоков Директа на RTB падает доход. При этом в целом по системе видно, что такой переход растит доходы партнёров  или они не меняются. Хотим вместе с вами разобраться в ситуации. 

Если у вас возникли сложности с монетизацией через RTB-блоки, пожалуйста, пришлите нам детали о них в комментарии или в службу поддержки. Чтобы разобраться в причинах неудачных кейсов, нам важно знать:

  • page ID, stat_ID блоков Директа, которые вы заменили на RTB, и ID этих RTB-блоков,
  • период статистики, на котором видно изменения. 

Эти данные позволят нам вместе с вами наладить работу в новом формате. 

На основе ваших обращений мы в ближайшее время опубликуем дополнительные советы по работе с RTB и список ответов на ваши вопросы. 

Спасибо

    218 комментариев
    RTB,переход на новый интерфейс