23 февраля 2013 года в Санкт-Петербурге пройдет вторая конференция для менеджеров проектов "План Б".

"План Б" — это конференция, на которой обсуждается все, что касается управления проектами и взаимодействия внутри команды на всех этапах. Конференция предполагает несколько форматов: секционные доклады, мини-доклады, интерактивы, мастер-классы, и, конечно активное общение участников друг с другом и со спикерами.

В новом сезоне мы вспомним о своих ошибках и провалах в проектах, и мужественно поделимся полученным опытом.

На конференции вы услышите из первых уст правдивые истории и байки об ошибках в проектах, и, если будет желание, можете сделать из них какие-либо выводы.

Поговорим о том, кто виноват, почему, что можно было бы сделать, что делать не нужно и как делать никогда не надо.

Надеемся, что опыт менеджеров Яндекса и других крупных компаний будет полезным и интересным для вас.

Участие в конференции, как всегда, бесплатное, но зарегистрироваться необходимо.

Регистрация на мероприятие откроется 1 февраля.

А пока мы принимаем самые интересные темы от спикеров, готовых рассказать о бесценном опыте своих ошибок.

Пишите нам на ящик ya-events@yandex.ru, и мы обязательно с вами свяжемся!

В заявке на спикерство укажите: тему, краткие тезисы доклада, компанию и информацию о спикере.

Заявки на спикерство принимаются до 31 декабря.

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