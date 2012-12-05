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Блог Яндекса

декабрь 2012
Второй План Б в Санкт-Петербурге
5 декабря 2012, 12:59

23 февраля 2013 года в Санкт-Петербурге пройдет вторая конференция для менеджеров проектов "План Б".

"План Б" — это конференция, на которой обсуждается все, что касается управления проектами и взаимодействия внутри команды на всех этапах. Конференция предполагает несколько форматов: секционные доклады, мини-доклады, интерактивы, мастер-классы, и, конечно активное общение участников друг с другом и со спикерами.

В новом сезоне мы вспомним о своих ошибках и провалах в проектах, и мужественно поделимся полученным опытом.

На конференции вы услышите из первых уст правдивые истории и байки об ошибках в проектах, и, если будет желание, можете сделать из них какие-либо выводы.

Поговорим о том, кто виноват, почему, что можно было бы сделать, что делать не нужно и как делать никогда не надо.

Надеемся, что опыт менеджеров Яндекса и других крупных компаний будет полезным и интересным для вас.

Участие в конференции, как всегда, бесплатное, но зарегистрироваться необходимо.

Регистрация на мероприятие откроется 1 февраля.

А пока мы принимаем самые интересные темы от спикеров, готовых рассказать о бесценном опыте своих ошибок.

Пишите нам на ящик ya-events@yandex.ru, и мы обязательно с вами свяжемся!

В заявке на спикерство укажите: тему, краткие тезисы доклада, компанию и информацию о спикере.

Заявки на спикерство принимаются до 31 декабря.

Яндекс.Мероприятия, делимся знаниями

Яндекс.Карты: + 175000 км² спутниковых снимков
5 декабря 2012, 15:20
Сегодня спутниковое покрытие Яндекс.Карт увеличилось еще на 175 000 квадратных километров, относящихся к территориям России, Украины, Беларуси и Турции.
Пробки из будущего
6 декабря 2012, 12:11
 
Новые панорамы Москвы и Московской области
6 декабря 2012, 13:50
Предлагаем прогуляться по новым панорамам московских и подмосковных улиц. Сегодня на сервисе появилось 10 новых городов региона, а столицу почти полностью отсняли заново и дополнили новыми улицами. Всего получилось 4213 километров новой съемки.
Яндекс.Диск для iPad
10 декабря 2012, 11:41
Cегодня мы обновили мобильное приложение для iOS, в котором появилась поддержка iPad. Теперь владельцам этих планшетов будет удобно просматривать документы и фото с компьютера, переносить фотографии из телефона, отправлять файлы в виде вложения по электронной почте, загружать в Диск фотографии, снятые камерой iPad. 
Яндекс.Перевод — карманный переводчик для iPhone
11 декабря 2012, 12:38
Представьте, что вам понадобилось что-то перевести, а под рукой нет ни компьютера, ни бумажного словаря. Например, нужно срочно ответить на письмо иностранному коллеге.
Поиск, который как друг
12 декабря 2012, 13:25
Согласитесь, общаться легче, когда вас понимают с полуслова. Например, спрашиваешь у друга: «А что такое хумус?», а он отвечает: «Так это ж дип из нута». И все всё поняли — потому что есть опыт общения, контекст.
Яндекс.Почта — управляется с клавиатуры
12 декабря 2012, 15:38
Мы не замечаем, как тратим время на мелочи. Например, на то, чтобы пометить письмо прочитанным, в среднем уходит от 2 до 5 секунд: выделяем письмо, находим кнопку и кликаем на неё. При ежедневной активной работе с почтой секунды могут превратиться в минуты, что, согласитесь, недопустимо — рядовые действия не должны занимать столько времени.
Большое обновление карт Москвы и Санкт-Петербурга
13 декабря 2012, 15:02
Облик городов постоянно изменяется. Строятся новые жилые кварталы, торговые центры, открываются станции метро, появляются транспортные развязки и новые трассы. Все эти изменения мы стараемся своевременно отобразить на наших картах.
Яндекс.Музыка заиграла в Элементах Яндекса
14 декабря 2012, 14:37
Сегодня мы запускаем возможность слушать любимую музыку прямо из браузера.
Сохраните карту и продолжайте движение
18 декабря 2012, 13:09
Сегодня мы обновили Яндекс.Навигатор. В нем появилась важная и очень востребованная возможность – сохранение карты в памяти телефона или планшета. Это не только уменьшает потребление трафика, но и ускоряет работу приложения –  программе требуется загружать новые данные из интернета в гораздо меньшем объеме. 
Яндекс.Деньги — совместное предприятие Яндекса и Сбербанка. Это партнёрство
19 декабря 2012, 18:28
У Яндекс.Денег сегодня — главный день года. Только что Яндекс и Сбербанк России подписали соглашение, и теперь Яндекс.Деньги — их совместное предприятие.
Яндекс.Браузер становится удобнее
20 декабря 2012, 14:40
Сегодня мы выпускаем новую версию Яндекс.Браузера.
Переводы в результатах поиска
20 декабря 2012, 16:28
Пишете письмо иностранному коллеге или другу? Читаете Конана Дойля в оригинале? Или, может быть, переводите инструкцию к новому телефону? Иностранные языки сегодня повсюду.
Яндекс.Диск для мобильного переезда
21 декабря 2012, 11:59
Во время праздников обычно резко вырастают продажи мобильных устройств, ведь телефон — отличный подарок на Новый год себе или близким.
Родина Деда Мороза на панорамах Яндекса
26 декабря 2012, 14:11
Все, наверно, слышали, что родина Деда Мороза – город Великий Устюг в Вологодской области. А вы бывали в этом городе? Если нет, советуем побывать – тем более время подходящее, предновогоднее. Более того, теперь для этого нужно никуда ехать – команда Яндекс.Карт подготовила панорамы улиц Великого Устюга.
Итоги проекта, или Я.Субботнику 4 года!
28 декабря 2012, 12:03

Заканчивается год 2012, и вместе с ним мы подводим итоги проекта Я.Субботник, чтобы понять, где мы, и куда нам стоит двигаться. Ведь в этом году нашему проекту технологических конференций Яндекса – Я.Субботнику – исполнилось 4 года: он растет, меняется и все еще находится в процессе "поиска себя". Помогаете нам в этом вы, участники, те, для кого мы делаем наши Я.Субботники. И сегодня мы хотим разделить с вами наши мысли.

Мысль №1. Благодарность всем, кто помог сделать Я.Субботник в 2012 году таким, каким он был: атмосферным, домашним, продуктивным и познавательным, дружеским и открывающим для каждого что-то свое! Трудности? Нет, не слышали! Вы помогали нам преодолевать их, в какой бы город и в какое время года бы мы не приезжали. 

Мысль №2. Цифры. Ведь чтобы менять что-то, нужно анализировать и прогнозировать

Каким был 2012 год:

Мы провели семь Я.Субботников в пяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Минске и Челябинске;В среднем на каждом Я.Субботнике читали не меньше 9 докладов;Всего мы рассказали вам 69 историй от 59 докладчиков, 42 из которых впервые выступали на Я.Субботниках. Кроме докладов сделали 3 стенда: Яндекс.Танк, bem-server, bem-tools; Провели тематический Я.Субботник по БЭМу и Я.Субботник в рамках внешней конференции - UWDC в Челябинске;В среднем регистрируются к нам на мероприятия порядка 483 человек, из которых примерно 298 приходят, на трансляции нас смотрят 664 пользователя;Мы затрагивали разные темы: поиск и оценку его качества, Почту, Карты и API Карт, Яндекс.Диск и Яндекс.Работу, Мобильную разработку, опенсорс-проекты, разработку интерфейсов и БЭМ, серверсайд, тестирование, администрирование, безопасность, хранение и обработку данных, дизайн, сбор данных, и это еще не полный список (подробнее можно увидеть тут),Гео-лидеры по докладам: Москва, Симферополь, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Киев и Минск;Абсолютные рекорды: по присутствию в зале – в июне в Москве (317 человек); на трансляции – Минск (1283 человека);Области докладов по количеству презентаций: фронтенд – лидер (30 рассказов), на втором месте – доклады про бэкенд и API (по 7), третье место делят тестирование, администрирование и категория "разное" (по 5 докладов), дизайн, поиск и разработка на 4 месте с 4 докладами, мобильная разработка на пятом с тремя, и замыкает все безопасность.

Но помимо цифр, и это мысль №3, мы познакомились с вами, получили очень много полезного фидбека, который поможет улучшить и проект Я.Субботник, и то, о чем мы говорим, и что делаем – наши сервисы и опенсорс-технологии. 

Именно поэтому мы хотим попросить всех неравнодушных к проекту заполнить нашу форму обратной связи и рассказать нам, что нравилось, а что нет, что было полезно, а в какую сторону нам стоит работать над улучшением.

Оставайтесь с нами, и мы будем стараться рассказывать вам все самое полезное!

Архивы с презентациями, видео и фото мы храним и неизменно публикуем тут, в наших Я.Фотках и Я.Видео. Надеемся, они вам пригодятся.

Чтобы вы вовремя и самым удобным для каждого из вас способом получали самую последнюю информацию о Я.Субботниках, подписывайтесь на новости:

Клуб Я.Субботник на Я.ру;Проект Я.Субботник на events.yandex.ru;Yandex.Events в Facebook;@ya_events в Twitter, хэштег #yasubbotnikЯндекс.Мероприятия во ВконтактеНаши фотоальбомы на Я.Фотках Наше видео на Я.Видео

Ждем Вас на наших Я.Субботниках в 2013 году!

Яндекс.Мероприятия, делимся знаниями 

Яндекс подскажет, как встретить Новый год и провести каникулы
28 декабря 2012, 14:57