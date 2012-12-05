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23 февраля 2013 года в Санкт-Петербурге пройдет вторая конференция для менеджеров проектов "План Б".
"План Б" — это конференция, на которой обсуждается все, что касается управления проектами и взаимодействия внутри команды на всех этапах. Конференция предполагает несколько форматов: секционные доклады, мини-доклады, интерактивы, мастер-классы, и, конечно активное общение участников друг с другом и со спикерами.
В новом сезоне мы вспомним о своих ошибках и провалах в проектах, и мужественно поделимся полученным опытом.
На конференции вы услышите из первых уст правдивые истории и байки об ошибках в проектах, и, если будет желание, можете сделать из них какие-либо выводы.
Поговорим о том, кто виноват, почему, что можно было бы сделать, что делать не нужно и как делать никогда не надо.
Надеемся, что опыт менеджеров Яндекса и других крупных компаний будет полезным и интересным для вас.
Участие в конференции, как всегда, бесплатное, но зарегистрироваться необходимо.
Регистрация на мероприятие откроется 1 февраля.
А пока мы принимаем самые интересные темы от спикеров, готовых рассказать о бесценном опыте своих ошибок.
Пишите нам на ящик ya-events@yandex.ru, и мы обязательно с вами свяжемся!
В заявке на спикерство укажите: тему, краткие тезисы доклада, компанию и информацию о спикере.
Заявки на спикерство принимаются до 31 декабря.
Яндекс.Мероприятия, делимся знаниями
Заканчивается год 2012, и вместе с ним мы подводим итоги проекта Я.Субботник, чтобы понять, где мы, и куда нам стоит двигаться. Ведь в этом году нашему проекту технологических конференций Яндекса – Я.Субботнику – исполнилось 4 года: он растет, меняется и все еще находится в процессе "поиска себя". Помогаете нам в этом вы, участники, те, для кого мы делаем наши Я.Субботники. И сегодня мы хотим разделить с вами наши мысли.
Мысль №1. Благодарность всем, кто помог сделать Я.Субботник в 2012 году таким, каким он был: атмосферным, домашним, продуктивным и познавательным, дружеским и открывающим для каждого что-то свое! Трудности? Нет, не слышали! Вы помогали нам преодолевать их, в какой бы город и в какое время года бы мы не приезжали.
Мысль №2. Цифры. Ведь чтобы менять что-то, нужно анализировать и прогнозировать
Каким был 2012 год:Мы провели семь Я.Субботников в пяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Минске и Челябинске;В среднем на каждом Я.Субботнике читали не меньше 9 докладов;Всего мы рассказали вам 69 историй от 59 докладчиков, 42 из которых впервые выступали на Я.Субботниках. Кроме докладов сделали 3 стенда: Яндекс.Танк, bem-server, bem-tools; Провели тематический Я.Субботник по БЭМу и Я.Субботник в рамках внешней конференции - UWDC в Челябинске;В среднем регистрируются к нам на мероприятия порядка 483 человек, из которых примерно 298 приходят, на трансляции нас смотрят 664 пользователя;Мы затрагивали разные темы: поиск и оценку его качества, Почту, Карты и API Карт, Яндекс.Диск и Яндекс.Работу, Мобильную разработку, опенсорс-проекты, разработку интерфейсов и БЭМ, серверсайд, тестирование, администрирование, безопасность, хранение и обработку данных, дизайн, сбор данных, и это еще не полный список (подробнее можно увидеть тут),Гео-лидеры по докладам: Москва, Симферополь, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Киев и Минск;Абсолютные рекорды: по присутствию в зале – в июне в Москве (317 человек); на трансляции – Минск (1283 человека);Области докладов по количеству презентаций: фронтенд – лидер (30 рассказов), на втором месте – доклады про бэкенд и API (по 7), третье место делят тестирование, администрирование и категория "разное" (по 5 докладов), дизайн, поиск и разработка на 4 месте с 4 докладами, мобильная разработка на пятом с тремя, и замыкает все безопасность.
Но помимо цифр, и это мысль №3, мы познакомились с вами, получили очень много полезного фидбека, который поможет улучшить и проект Я.Субботник, и то, о чем мы говорим, и что делаем – наши сервисы и опенсорс-технологии.
Именно поэтому мы хотим попросить всех неравнодушных к проекту заполнить нашу форму обратной связи и рассказать нам, что нравилось, а что нет, что было полезно, а в какую сторону нам стоит работать над улучшением.
Оставайтесь с нами, и мы будем стараться рассказывать вам все самое полезное!
Архивы с презентациями, видео и фото мы храним и неизменно публикуем тут, в наших Я.Фотках и Я.Видео. Надеемся, они вам пригодятся.
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Ждем Вас на наших Я.Субботниках в 2013 году!
Яндекс.Мероприятия, делимся знаниями