Пользователи Яндекса каждый день задают в поиске более 250 миллионов запросов. Самые популярные из них, как и интересы людей в целом, меняются очень медленно. Например, из тысячи самых популярных слов в запросах 2012 года более 900 оказалось в топе 2013 года, а первые несколько сотен и вовсе те же самые: «фильм», «погода», «скачать» и так далее. Редко бывает так, что новое слово, новое явление закрепляется в списке самых популярных. Мы проанализировали поисковые запросы 2013 года и отыскали среди них новые слова, а также слова, которые постепенно уходят из поиска.