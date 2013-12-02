Блог Яндекса
декабрь 2013
Яндекс.Почта: полезные советы
2 декабря 2013, 13:42
Мы продолжаем рассказывать о полезных возможностях разных сервисов Яндекса. В прошлый раз мы писали о том, какие лайфхаки есть в Яндекс.Картинках, сегодня — скрытые возможности Яндекс.Почты.
Билет в Пхукет
4 декабря 2013, 13:34
Спрос на авиабилеты с датой вылета в конце декабря — начале января вырастает за много месяцев до начала новогодних праздников. Глядя на статистику сервисов, с помощью которых путешественники ищут и покупают билеты, уже сейчас можно сказать, где на этот Новый год будет особенно оживленно. Мы изучили запросы пользователей Яндекс.Авиабилетов из Москвы и Санкт-Петербурга и выяснили, где они предпочитают отмечать Новый год.
Автоматический поэт: творческий путь
6 декабря 2013, 14:01
Однажды руководитель группы аналитики Поиска Лёша Тихонов решил научить робота писать стихи. Для начала он взял алгоритм старшего разработчика отдела лингвистических технологий Юрия Зеленкова. Этот алгоритм автоматически определяет стихотворный размер заданной фразы по чередованию ударных и безударных слогов и составляет её фонетическую транскрипцию. Лёша немного переписал его, научив рифмовать созвучные фразы друг с другом, и применил к запросам, которые пользователи Яндекса задают в поиске. Зачем? Потому что это весело.
Маршрутка до Европы
6 декабря 2013, 15:40
Из Санкт-Петербурга в Хельсинки ехать всего 390 километров — ближе, чем до Москвы. Между Россией и Финляндией всегда было налажено разнообразное транспортное сообщение, от железной дороги до частных маршрутных такси. Сегодня Яндекс.Расписания собрали все эти виды транспорта на одной странице.
Темы года в поиске Яндекса
9 декабря 2013, 13:35
Яндекс проанализировал поисковые запросы пользователей и выяснил, чем запомнится всем уходящий год. Песня «О боже, какой мужчина», iPhone 5s, метеорит в Челябинске, фильм «Форсаж 6», сериал «Игра престолов», телепроект «Битва экстрасенсов», мем Harlem Shake, игра «Майнкрафт» и многие другие темы, интерес к которым сильнее всего вырос в 2013 году (по клику картинка откроется в полном размере):
Мой телефон@yandex.ru
11 декабря 2013, 14:08
Записывайте адрес: «Пэ» как русская «Эр», «Эль» палочка, «А» как русская, «Тэ», «О», «Эн» как русская «Пэ» … собачка-яндекс-точка-ру. Записали? Зачеркните и забудьте навсегда. Теперь в Яндекс.Почте в качестве логина можно использовать свой номер телефона. Легко продиктовать, легко запомнить.
Яндекс.Деньги запустили сервис городских платежей
12 декабря 2013, 13:52
Сегодня Яндекс.Деньги запустили сервис городских платежей. С помощью этого сервиса вы можете легко оплатить коммунальные услуги, телевидение, интернет и телефон на одной странице, даже если вы не зарегистрированы в Яндекс.Деньгах.
Коллективное бессознательное
13 декабря 2013, 13:04
Около полутора миллионов запросов к Яндексу каждую неделю так или иначе касается снов, которые люди хотят истолковать. Содержание этих снов очень разнообразно — из поисковых запросов можно выделить более трёхсот слов-символов и событий из сновидений.
Выше класс, таксисты
13 декабря 2013, 14:56
У Яндекс.Такси важные и хорошие новости: мы ввели новые правила для всех служб такси, чтобы улучшить качество сервиса. Сейчас с Яндекс.Такси работают более 20 тысяч водителей, и каждый из них теперь обязан следовать нашим новым требованиям.
Яндекс.Браузер: новая версия
17 декабря 2013, 11:46
Сегодня вышла новая версия Яндекс.Браузера сразу для всех платформ. На этот раз мы научили Браузер звонить, тщательнее проверять орфографию, искать похожие картинки и докачивать файлы после разрыва соединения. Есть и другие изменения, но обо всем по порядку.
Ваши законные интересы
19 декабря 2013, 13:20
В 2013 году российские законодатели приняли почти на 20 процентов больше законов, чем годом ранее. Неудивительно, что интерес к законотворчеству тоже повысился: за год доля запросов со словом «закон» в поиске Яндекса выросла на девять процентов. Каждый месяц российские пользователи задают несколько миллионов запросов о государственных законах и нормативных актах. Мы изучили эти запросы и выбрали 15 новых законов, которыми пользователи интересовались в 2013 году активнее всего. (По клику на изображение откроется интерактивная версия инфографики на странице исследования.)
Прощай, Winamp
20 декабря 2013, 00:00
Сегодня, 20 декабря, прекратилась поддержка Winamp — самого узнаваемого и родного для многих музыкального плеера. В память о времени, проведённом вместе, мы сделали тематическое оформление для страницы Яндекс.Музыки и попросили коллег поделиться своими воспоминаниями о Winamp и его эпохе.
Новые и уходящие слова в поиске
24 декабря 2013, 12:50
Пользователи Яндекса каждый день задают в поиске более 250 миллионов запросов. Самые популярные из них, как и интересы людей в целом, меняются очень медленно. Например, из тысячи самых популярных слов в запросах 2012 года более 900 оказалось в топе 2013 года, а первые несколько сотен и вовсе те же самые: «фильм», «погода», «скачать» и так далее. Редко бывает так, что новое слово, новое явление закрепляется в списке самых популярных. Мы проанализировали поисковые запросы 2013 года и отыскали среди них новые слова, а также слова, которые постепенно уходят из поиска.