Блог Яндекса
Яндекс.Маркет и компания GfK Rus опросили посетителей интернет-магазинов и выяснили, как изменилась онлайн-торговля в России за год. Опрос показал, что популярность китайских магазинов выросла почти на треть, а российские сохранили позиции — в них совершают покупки более 90% респондентов. В России большинство покупателей заказывают мелкую бытовую технику, одежду и обувь, а за рубежом — одежду и обувь, детские товары, мобильники и планшеты.
Яндекс представляет клавиатуру для iPhone, в которой есть всё необходимое для общения: удобный набор текста, гифки и эмодзи, переводчик и кое-что ещё.
Ежедневно миллионы владельцев сайтов пользуются Яндекс.Метрикой. Мы подготовили подробный рассказ о том, как работает система и что она умеет.
Мы проанализировали запросы к поиску Яндекса и выяснили, какие люди, события и явления в 2015 году вызвали наибольший всплеск интереса у пользователей.
Яндекс.Деньги начинают выпуск собственных банковских карт World MasterCard. Карту можно, как раньше, заказать через кошелёк и получить по почте либо забрать в офисе Яндекс.Денег и активировать на сайте. Выпуская карты самостоятельно, Яндекс.Деньги смогут экспериментировать с дизайном, а также добавлять в них новые функции: например, совмещать карту с проездным, пропуском или бесконтактным билетом на фестиваль.
Наши музыкальные вкусы редко ограничиваются одним жанром или эпохой. В одном человеке может уживаться любовь к джазу и хип-хопу или к ультрасовременной музыке и музыке 60-х. Мы добавили на Яндекс.Радио еще одну станцию — вашу личную. На ней будут звучать композиции любого жанра и настроения, но только те, которые могут вам понравиться. Теперь, чтобы включить музыку по душе, достаточно нажать одну кнопку — включить «Мою станцию».
Система защиты Protect, встроенная в Яндекс.Браузер, научилась предупреждать о веб-страницах с платными мобильными подписками.
Автопоэт Яндекса обрёл собственный голос. Теперь его стихи можно не только почитать, но и послушать в исполнении автора благодаря технологии синтеза речи.
Сегодня вышла новая версия приложения Яндекс.Транспорт — с возможностью строить маршруты. Прокладывать маршруты можно до адреса или организации.
Мы изучили запросы, которые пользователи задавали Яндексу 31 декабря 2014 года, и сравнили их с запросами в обычные дни. Выяснилось, что непосредственно перед Новым годом люди обращаются к поиску реже: запросов было на 25% меньше, чем в среднем в выходные, и на 35% меньше, чем в будни. В последний день года чаще обычного спрашивают про отдых и развлечения, а интерес к темам работы и образования практически исчезает.