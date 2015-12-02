Мы изучили запросы, которые пользователи задавали Яндексу 31 декабря 2014 года, и сравнили их с запросами в обычные дни. Выяснилось, что непосредственно перед Новым годом люди обращаются к поиску реже: запросов было на 25% меньше, чем в среднем в выходные, и на 35% меньше, чем в будни. В последний день года чаще обычного спрашивают про отдых и развлечения, а интерес к темам работы и образования практически исчезает.