Блог Яндекса
В преддверии 70-летия Победы вышло приложение «Победители» для iPhone, созданное при поддержке Яндекса. Статьи, фотографии, видеохроники, воспоминания ветеранов и другие материалы о Великой Отечественной войне.
Днём 12 мая мы начали получать жалобы на некорректную работу поиска. Что результаты поиска выглядят странно, а иногда по самым обычным запросам Яндекс вообще ничего не находит. Как выяснилось, эти проблемы были вызваны работой расширения для браузера AdBlock Plus, которое блокирует рекламу на сайтах. Правила блокировки в этом расширении изменились так, что оно начало блокировать элементы, не относящиеся к рекламе.
Мы добавили в Яндекс.Транспорт возможность, о которой просили многие пользователи, — избранные остановки и маршруты. Теперь вы можете отметить свою остановку и те маршруты, которыми регулярно пользуетесь, чтобы видеть на карте только нужный вам транспорт. Для управления избранным необходимо авторизоваться под своей учётной записью на Яндексе. Чтобы следить за маршрутами, просто включите слой «Мои маршруты».
Приложение Яндекс.Переводчик для iOS научилось переводить текст с фотографий. Теперь можно не тратить время на перепечатывание незнакомых слов и поиск букв, которых нет на клавиатуре. Достаточно сфотографировать текст на камеру смартфона — и Яндекс.Переводчик распознает его и переведёт на известный вам язык. Можно переводить как отдельные слова и фразы — например, указатели в аэропорту, — так и целые абзацы.
Каждый день сотни магазинов, кафе, аптек и других организаций открываются, закрываются или переезжают. Чтобы вы всегда видели актуальную информацию о них на Яндекс.Картах, в Навигаторе, Поиске и других сервисах Яндекса, мы перешли на новую схему обновления данных. Теперь крупные организации смогут передавать нам информацию о себе напрямую и в автоматическом режиме — то есть данные будут обновляться ежедневно.
В настройках роутеров Asus и D-Link появилась возможность включить сервис Яндекс.DNS, который блокирует опасные сайты сразу во всей домашней сети.
Почта и другие «личные» сервисы Яндекса работают по протоколу HTTPS. Однако вместе с новыми технологиями защиты появляются и новые уязвимости.
Новая Яндекс.Метрика с новым интерфейсом и новыми инструментами выходит из беты и в ближайшем будущем заменит собой текущую версию.
Каждый день люди задают в поиске Яндекса десятки тысяч запросов о том, как купить что-то дёшево или найти недорогие услуги. Мы проанализировали эти запросы и выяснили, на чём пользователи хотят сэкономить чаще всего. Оказалось, что наиболее характерные категории товаров, которые ищут вместе со словами «дёшево» и «недорого», — это билеты на самолёт и поезд, мебель, квартиры и дома, одежда, обувь и лекарства.
В апреле мы провели конференцию по программированию для школьников. Она стала второй по счёту — первая состоялась в 2014 году. Для участия командам было необходимо разработать и представить свой проект, с техническим описанием и скриншотами. В этот раз из 100 команд, подавших заявки на предварительном этапе, до финала дошли только 23. Темы работ были самыми разнообразными: от музыки до планетоходов.