Каждый день сотни магазинов, кафе, аптек и других организаций открываются, закрываются или переезжают. Чтобы вы всегда видели актуальную информацию о них на Яндекс.Картах, в Навигаторе, Поиске и других сервисах Яндекса, мы перешли на новую схему обновления данных. Теперь крупные организации смогут передавать нам информацию о себе напрямую и в автоматическом режиме — то есть данные будут обновляться ежедневно.