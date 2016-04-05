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Блог Яндекса

апрель 2016
Стипендия имени Сегаловича: новые лауреаты
5 апреля 2016, 14:00

Яндекс и Высшая школа экономики определили лауреатов стипендии имени Ильи Сегаловича. Стипендия была учреждена в 2014 году; она присуждается студентам факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ и аспирантам за успехи в учёбе и научные достижения. В этом году стипендиатами стали 16 человек — в их числе участники международных конференций и победители олимпиад по математике и программированию.

Как это устроено: покупка билетов на Яндекс.Афише
6 апреля 2016, 08:45

Иногда, выбирая билеты в театр или на концерт, приходится долго бродить по сайтам продавцов в поисках подходящего варианта. Где-то есть только дорогие билеты, а где-то — только билеты на места, с которых плохо видно сцену. На Яндекс.Афише всё проще — сервис собирает предложения разных продавцов, показывает их на схеме зала и выделяет лучшие места в каждом ценовом диапазоне.

Бот в помощь
6 апреля 2016, 11:45

Мы запустили чат-бота @ya — виртуального собеседника, с которым можно поговорить в Telegram. Это универсальный бот: он умеет отвечать на вопросы, находить картинки, гифки и видео, сообщать новости, переводить тексты, показывать погоду и рассказывать о том, что интересного происходит вокруг.

Новый набор в Школу анализа данных
7 апреля 2016, 14:30

Школа анализа данных начинает приём заявок. Для поступления нужно заполнить анкету и пройти испытания: онлайн-тест, письменный экзамен и собеседование. Заявки принимаются до 10 мая. Нынешний набор в ШАД — десятый по счёту. За время существования Школы её окончили почти 400 человек; многие из них сейчас работают в ИТ-компаниях разработчиками, аналитиками и исследователями.

Сложности русского языка
11 апреля 2016, 11:00

Аналитики Яндекса проанализировали поисковые запросы о правописании и определили, какие темы и части речи вызывают больше всего вопросов.

Кого вы нам порекомендуете
11 апреля 2016, 14:10

Яндекс разыскивает опытных мобильных разработчиков. Если вы знаете такого специалиста, порекомендуйте его нам. За успешную рекомендацию мы выплатим вам премию.

Объясняем на карточках
15 апреля 2016, 10:30

Когда мы читаем в интернете новости или статьи, нам часто хочется уточнить, что означают те или иные понятия. В этом поможет браузерное расширение Яндекс.Карточка.

Браузер против перехватчиков
19 апреля 2016, 13:30

Яндекс.Браузер начал поддерживать технологию DNSCrypt. Она защищает от перехвата данные, которыми обмениваются браузер и DNS-сервер. Кроме того, технология не позволяет злоумышленникам направить вас на мошеннический ресурс, подменив адрес DNS-сервера в настройках роутера или компьютера. Чтобы защита заработала, достаточно обновить браузер и включить DNSCrypt в настройках.

Прикладные платежи
20 апреля 2016, 18:55

В приложении Яндекс.Денег для Android появилась возможность бесконтактной оплаты. Чтобы оплатить покупку, достаточно поднести телефон к терминалу для приёма карт. Средства спишутся с вашего кошелька в Яндекс.Деньгах. Это особенно удобно в ситуациях, когда вы забыли банковскую карточку и у вас нет наличных. Функция работает в смартфонах, которые поддерживают технологию NFC.

Яндекс.Алгоритм-2016: принимаем заявки
21 апреля 2016, 13:00

Мы открываем регистрацию на Яндекс.Алгоритм — ежегодный чемпионат по спортивному программированию, который организует Яндекс. В 2016 году он пройдёт в мае-июле и будет состоять из шести раундов.

Интернет в регионах России
26 апреля 2016, 10:01

Мы подготовили исследование «Развитие интернета в регионах России» — оно рассказывает, сколько людей выходят в сеть во всей стране и в отдельных регионах и как часто они это делают.