Блог Яндекса
Яндекс и Высшая школа экономики определили лауреатов стипендии имени Ильи Сегаловича. Стипендия была учреждена в 2014 году; она присуждается студентам факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ и аспирантам за успехи в учёбе и научные достижения. В этом году стипендиатами стали 16 человек — в их числе участники международных конференций и победители олимпиад по математике и программированию.
Иногда, выбирая билеты в театр или на концерт, приходится долго бродить по сайтам продавцов в поисках подходящего варианта. Где-то есть только дорогие билеты, а где-то — только билеты на места, с которых плохо видно сцену. На Яндекс.Афише всё проще — сервис собирает предложения разных продавцов, показывает их на схеме зала и выделяет лучшие места в каждом ценовом диапазоне.
Мы запустили чат-бота @ya — виртуального собеседника, с которым можно поговорить в Telegram. Это универсальный бот: он умеет отвечать на вопросы, находить картинки, гифки и видео, сообщать новости, переводить тексты, показывать погоду и рассказывать о том, что интересного происходит вокруг.
Школа анализа данных начинает приём заявок. Для поступления нужно заполнить анкету и пройти испытания: онлайн-тест, письменный экзамен и собеседование. Заявки принимаются до 10 мая. Нынешний набор в ШАД — десятый по счёту. За время существования Школы её окончили почти 400 человек; многие из них сейчас работают в ИТ-компаниях разработчиками, аналитиками и исследователями.
Аналитики Яндекса проанализировали поисковые запросы о правописании и определили, какие темы и части речи вызывают больше всего вопросов.
Яндекс разыскивает опытных мобильных разработчиков. Если вы знаете такого специалиста, порекомендуйте его нам. За успешную рекомендацию мы выплатим вам премию.
Когда мы читаем в интернете новости или статьи, нам часто хочется уточнить, что означают те или иные понятия. В этом поможет браузерное расширение Яндекс.Карточка.
Яндекс.Браузер начал поддерживать технологию DNSCrypt. Она защищает от перехвата данные, которыми обмениваются браузер и DNS-сервер. Кроме того, технология не позволяет злоумышленникам направить вас на мошеннический ресурс, подменив адрес DNS-сервера в настройках роутера или компьютера. Чтобы защита заработала, достаточно обновить браузер и включить DNSCrypt в настройках.
В приложении Яндекс.Денег для Android появилась возможность бесконтактной оплаты. Чтобы оплатить покупку, достаточно поднести телефон к терминалу для приёма карт. Средства спишутся с вашего кошелька в Яндекс.Деньгах. Это особенно удобно в ситуациях, когда вы забыли банковскую карточку и у вас нет наличных. Функция работает в смартфонах, которые поддерживают технологию NFC.
Мы открываем регистрацию на Яндекс.Алгоритм — ежегодный чемпионат по спортивному программированию, который организует Яндекс. В 2016 году он пройдёт в мае-июле и будет состоять из шести раундов.
Мы подготовили исследование «Развитие интернета в регионах России» — оно рассказывает, сколько людей выходят в сеть во всей стране и в отдельных регионах и как часто они это делают.