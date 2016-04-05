Иногда, выбирая билеты в театр или на концерт, приходится долго бродить по сайтам продавцов в поисках подходящего варианта. Где-то есть только дорогие билеты, а где-то — только билеты на места, с которых плохо видно сцену. На Яндекс.Афише всё проще — сервис собирает предложения разных продавцов, показывает их на схеме зала и выделяет лучшие места в каждом ценовом диапазоне.