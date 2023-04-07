Блог Яндекс Игр

апрель 2023
Как монетизировать игровое приложение без сложных настроек
7 апреля 2023, 15:30

Получать прибыль с игры — задача не из простых. На Яндекс Играх для этого есть sticky баннеры — их можно настроить в два клика прямо в консоли разработчика. Но как быть с игровыми приложениями в Google Play и App Store?

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Обновили Справку по монетизации
10 апреля 2023, 12:00

Как sticky баннеры будут выглядеть в игре, как выплачивается доход и куда нажимать, чтобы подключиться к реферальной программе для разработчиков.

Теперь ответы на эти вопросы есть в обновлённой Справке! Добавили и актуализировали разделы Монетизация и Реферальная программа, чтобы поиск нужного ответа занимал ещё меньше времени

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Прямой эфир про модерацию игр
12 апреля 2023, 19:10

Как работает модерация игр на платформе и на что обратить внимание, чтобы точно пройти проверку. На эти и другие вопросы Фёдор Зволинский, ведущий QA Яндекс Игр, лично ответит во время прямого эфира про модерацию.

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Смотрите метрики игр прямо в консоли разработчика
14 апреля 2023, 10:27

Внимание, хорошие новости! Мы добавили вкладку «Метрики» в консоль разработчика. В разделе вы найдете базовый набор параметров, который поможет оценивать качество и монетизацию игры.

✔️Метрики качества игры и монетизации. Они помогут отслеживать количество игроков, среднее время играния, показы рекламных баннеров и количество покупок.

✔️Сравнение игры по категориям. Сравнивайте показатели своей игры с усредненными метриками наиболее успешных проектов в категории. Например, ваша игра размещена в категориях arcade и puzzles. В этом случае на дашборде отобразятся показатели, на которые советуем ориентироваться, чтобы войти в топ по этим категориям. Такое сравнение поможет выявить зоны роста.

✔️Показатели по срезам с платформами (мобильные устройства, десктоп или все сразу) и возможность настройки нужного периода. Поможет разобраться с динамикой изменений и посмотреть значения метрик в разрезе по платформе.

Это наш первый шаг к развитию дашборда метрик, и нам важно, что вы об этом думаете! Пробуйте обновление в консоли, делитесь впечатлениями в комментариях к посту. Более подробную информацию смотрите в Справке.

А если у вас есть вопросы или желание обсудить обновление, то заходите в наш Дискорд в канал «метрики игр»: https://discord.gg/2wvfDHghkp

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Промо-материалы в консоли: быстрый доступ к бесплатной рекламе
17 апреля 2023, 14:24

Вы: добавляете видео с геймплеем игры в раздел Рекламные видео в консоли разработчика
Мы: можем привлечь больше пользователей в вашу игру, запустив рекламу с видео в каталоге, у партнеров и по рекламной сети Яндекса

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Всё цветёт в День весны, а на Яндекс Играх распускаются… акции!
19 апреля 2023, 14:00

Акция на День весны пройдёт с 28 апреля по 1 мая включительно.

Игра с тематическим событием попадет в раздел «Скидки и акции» на платформе. Игры из этого раздела получают бейдж «Акция» в ленте игр и на странице «Мои игры».

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Когда эффективнее всего показывать полноэкранную рекламу
20 апреля 2023, 15:00

И как делать не стоит, если хотите быстрее пройти модерацию

Рассказываем про детали отображения interstitial баннера. Это полноэкранный баннер, который полностью перекрывает игровое поле.

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3 ситуации, когда пригодится API для sticky баннеров
21 апреля 2023, 16:00

Чтобы настроить сценарии использования: скрыть, показать, задать периодичность появления. Рассказываем про три кейса, в которых API для sticky баннеров значительно облегчат работу.

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GameReady API для улучшения скорости загрузки игр
25 апреля 2023, 14:00

Удержать пользователя и вернуть его снова в игру. На это, по нашим исследованиям, влияет скорость загрузки. Чем быстрее загружается игра, тем меньше пользователь ждет, и тем больше он будет играть. Чтобы работать над улучшением скорости загрузки игр, добавили GameReady API.

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Как сделать гиперказуалку интереснее
27 апреля 2023, 16:00

Рассказываем про исследование компании Liftoff про рынок казуальных игр в 2023. Делимся самым интересным: какие механики используют игровые компании, чтобы обычная «три в ряд» привлекала пользователя ещё больше.

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