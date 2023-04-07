Как sticky баннеры будут выглядеть в игре, как выплачивается доход и куда нажимать, чтобы подключиться к реферальной программе для разработчиков.

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