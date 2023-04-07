Получать прибыль с игры — задача не из простых. На Яндекс Играх для этого есть sticky баннеры — их можно настроить в два клика прямо в консоли разработчика. Но как быть с игровыми приложениями в Google Play и App Store?
Как sticky баннеры будут выглядеть в игре, как выплачивается доход и куда нажимать, чтобы подключиться к реферальной программе для разработчиков.
Теперь ответы на эти вопросы есть в обновлённой Справке! Добавили и актуализировали разделы Монетизация и Реферальная программа, чтобы поиск нужного ответа занимал ещё меньше времени
Внимание, хорошие новости! Мы добавили вкладку «Метрики» в консоль разработчика. В разделе вы найдете базовый набор параметров, который поможет оценивать качество и монетизацию игры.
✔️Метрики качества игры и монетизации. Они помогут отслеживать количество игроков, среднее время играния, показы рекламных баннеров и количество покупок.
✔️Сравнение игры по категориям. Сравнивайте показатели своей игры с усредненными метриками наиболее успешных проектов в категории. Например, ваша игра размещена в категориях arcade и puzzles. В этом случае на дашборде отобразятся показатели, на которые советуем ориентироваться, чтобы войти в топ по этим категориям. Такое сравнение поможет выявить зоны роста.
✔️Показатели по срезам с платформами (мобильные устройства, десктоп или все сразу) и возможность настройки нужного периода. Поможет разобраться с динамикой изменений и посмотреть значения метрик в разрезе по платформе.
Это наш первый шаг к развитию дашборда метрик, и нам важно, что вы об этом думаете! Пробуйте обновление в консоли, делитесь впечатлениями в комментариях к посту. Более подробную информацию смотрите в Справке.
А если у вас есть вопросы или желание обсудить обновление, то заходите в наш Дискорд в канал «метрики игр»: https://discord.gg/2wvfDHghkp
И как делать не стоит, если хотите быстрее пройти модерацию
Рассказываем про детали отображения interstitial баннера. Это полноэкранный баннер, который полностью перекрывает игровое поле.
Рассказываем про исследование компании Liftoff про рынок казуальных игр в 2023. Делимся самым интересным: какие механики используют игровые компании, чтобы обычная «три в ряд» привлекала пользователя ещё больше.