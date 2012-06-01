Статистики не было достаточно давно, и вот очередной выпуск.
Данные на вечер 7 июня.
В этот раз мы приводим две таблицы - топ населённых пунктов по числу адресованных зданий и по числу ПОИ (POI - англ. Point of Interest - точка интереса) - точечных объектов.
Думаю, что пользователи, которые активно рисовали свои, даже не очень большие населённые пункты, увидят их в таблицах.
Хотя, как показывает практика, небольшие населенные пункты, даже отрисованные полностью, уже не попадают в первую сотню.
Приведу хороший пример: в составе последнего спутникого релиза появился снимок города Покров Владимирской области (17700 жителей). Уже сейчас, в основном усилиями пользователя
Итак, собственно статистика:
Делаем небольшое дополнение ко вчерашней статистике. наверняка многим интересны не только абсолютные показатели (где Москва вечно на первом месте, да и Петербург "сместить" со второго крайне сложно), но и относительные, которые показывают, где наиболее активно рисовали за последнее время.
Ниже приведены сто населённых пунктов, наиболее активно отрисовываемых за период между последними подсчетами (порядка трех месяцев). В столбце "Прирост" - увеличение количества объектов по сравнению с предыдущим подсчетом (начало марта), в столбце "Всего" - общее количество объектов на 7 июня.
Три таблицы по трем параметрам - здания, адресованные здания, ПОИ.
Таблица 1. Все здания.
При всей простоте, вопрос, как показывает практика, не праздный.
Есть два основных случая, когда такой вопрос может возникнуть у пользователя:
1. Пользователь-новичок либо только попал на сервис и думает - что тут можно сделать, либо (чуть усложненный вариант) попал на сервис, нарисовал свой дом/место учёбы/место работы и думает - что делать дальше.
2. Пользователь смотрит на свой город/посёлок на Народной карте и думает - вроде бы всё уже отрисовано, больше тут делать нечего.
Мы решили, что есть смысл помочь пользователям с ответом на эти вопросы и сделали список того, что включает в себя качественная разметка местности на Народной карте с нашей точки зрения. Очевидно, что список для населённых пунктов и для сельской местности/слабонаселённых территорий, потому сейчас мы говорим только про первый вариант чек-листа - для отрисовки населённого пункта.
Ниже мы приводим нашу версию этого списка (чек-листа), но с радостью примем предложения о его дополнении и улучшении.
Как можно данный чек-лист использовать на практике? Вариантов несколько:
- использовать как инструкцию к действию, если населенный пункт рисуется "с нуля" или почти "с нуля".
- "пройтись" по своему населённому пункту и посмотреть, действительно ли он отрисован настолько полно, как кажется.
- "пройтись" по своему населённому пункту и посмотреть, насколько актуальна информация о нём на сервисе.
Для удобства мы разделили чек-лист на три части: первичная отрисовка, подробная отрисовка, актуализация. Первая часть содержит основные элементы, которые есть смысл размечать в первую очередь, вторая - все остальные объекты, которые тоже можно и нужно отрисовать, чтобы получилась действительно полная карта, третья - основные случаи, при которых актуально обновление информации на Народной карте.
Краткий вариант чек-листа представляет из себя непосредственно список, более подробный - комментарии к большинству пунктов.
Краткий чек лист
Чек лист с комментариями
Впоследствии мы разместим этот список (возможно дополненный и улучшенный общими усилиями) в раздел "помощь".