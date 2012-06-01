Клуб Народной карты

июнь 2012
Можно ли помечать на НК, дорожные знаки?Если да, то как это делать?
Удалённый пользователь
1 июня 2012, 13:46
Можно ли на НК рисовать дорожные знаки?Если можно, то как это делается?
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9 комментариев
Компактность надписей, перенос строки
Biktash Shamil
1 июня 2012, 13:50
В ряде случаев плотность объектов на карте или суммарная длина названия объекта таковы, что названия соседних объектов на карте выводятся только в более крупных масштабах. Это может вызвать неудобство при пользовании картой.
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2 комментария
Ограничение размера объектов по площади
TimeKing
1 июня 2012, 13:51
Снова столкнулся с ограничением размера объектов по площади, например я не могу это НИИ в Сосновом Бору обозначить научным учреждением, т.к. его площадь слишком велика, что для НИИ вобщем-то неудивительно. 
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1 комментарий
багрепорт
Правило о фотографиях
Илья Яковлев
1 июня 2012, 18:00
Я предлагаю создать правило о фотографиях.
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16 комментариев
Поведение модераторов
bas-id
3 июня 2012, 09:13
Раздражает иногда поведение модераторов. Вместо пояснения фраза, которую можно понять как посыл (на фиг) с народной карты. Ну-ну...
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18 комментариев
Проселочная или второстепенная
bas-id
3 июня 2012, 09:14
Как правильно обозначать дорогу по небольшой деревни проселочной или второстепенной? Дорога представляет одну колею (грунт, песок) по которой иногда ездят машины и ходят местные жители...
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5 комментариев
Правомерность модератора
Дмитрий
3 июня 2012, 09:20
Товарищи модераторы, не могли бы вы мне назвать правила, которыми пользуется модератор, когда отмечает огромный многоэтажный гипермаркет точечным объектом.
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5 комментариев
Военные объекты
DuMoH-85
5 июня 2012, 15:00
Здравствуйте.Согласно 11 пункту правил, на карте вполне справедливо запрещено создание и именование военных объектов и других объектов, связанных с военными, и меня интересует действие этого правила во времени, т.е. действующие объекты размечать запрещено, но как быть с объектами, связанными с расформированными частями?. Несколько примеров:
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6 комментариев
или посмотреть что получится
Илья Яковлев
6 июня 2012, 10:50
На я.ру есть две кнопки Отправить и посмотреть что получится. На НК можго внести кнопку "или посмотреть что получится".
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9 комментариев
Не существующие жд пути
Василий Александров
8 июня 2012, 11:49
У меня вышел спор с модератором по поводу этих объектов
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5 комментариев
Немного статистики. Версия next.
Lobov Sergey
8 июня 2012, 19:07

Статистики не было достаточно давно, и вот очередной выпуск.

Данные на вечер 7 июня.

В этот раз мы приводим две таблицы - топ населённых пунктов по числу адресованных зданий и по числу ПОИ (POI - англ. Point of Interest - точка интереса) - точечных объектов.

Думаю, что пользователи, которые активно рисовали свои, даже не очень большие населённые пункты, увидят их в таблицах.

Хотя, как показывает практика, небольшие населенные пункты, даже отрисованные полностью, уже не попадают в первую сотню.

Приведу хороший пример: в составе последнего спутникого релиза появился снимок города Покров Владимирской области (17700 жителей). Уже сейчас, в основном усилиями пользователя , этот город отрисован на отлично, при том, что спутник появился на сервисе вечером 30 мая, всего 9 дней назад. По числу же адресованных домиков Покров сейчас занимает 146 место, не попадая топ-100.

Итак, собственно статистика:

 

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2 комментария
Статистика. Дополнение
Lobov Sergey
9 июня 2012, 15:30

Делаем небольшое дополнение ко вчерашней статистике. наверняка многим интересны не только абсолютные показатели (где Москва вечно на первом месте, да и Петербург "сместить" со второго крайне сложно), но и относительные, которые показывают, где наиболее активно рисовали за последнее время.

Ниже приведены сто населённых пунктов, наиболее активно отрисовываемых за период между последними подсчетами (порядка трех месяцев). В столбце "Прирост" - увеличение количества объектов по сравнению с предыдущим подсчетом (начало марта), в столбце "Всего" - общее количество объектов на 7 июня.

Три таблицы по трем параметрам - здания, адресованные здания, ПОИ.

Таблица 1. Все здания.

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8 комментариев
Автоматический переход в Гибрид при редактировании объекта
Дмитрий К.
9 июня 2012, 15:43
Добрый день! Не нашёл обсуждения, просьба пояснить существующее положение вещей.
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12 комментариев
"Слепой поиск"
Felixs
10 июня 2012, 12:30
При поиске населённых пунктов, вываливается список одноименных названий-ссылок. Чтобы понять, где располагается найденный объект, приходится заходить в каждую ссылку и зуммировать карту, чтобы сориентироваться по близлежащим городам (если они вообще отмечены). Когда таких тёзок в списке несколько десятков набирается, так тогда легче просто на карте найти, чем тыкать в каждую ссылку и искать знакомые названия.
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2 комментария
Разъяснения пункта правил
icat7
11 июня 2012, 16:24
11.2.3. Указание в названии, метках, описании подробного назначения отдельных зданий на территории промзон
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18 комментариев
Защита от дурака
πνεῦμα
13 июня 2012, 12:33
«Защитой от дурака» называется комплекс мер по пресечению ввода неправильной информации в форме (оригинал). Почему бы не реализовать какой способ на Народной карте? Вить это облегчит, жизнь модераторам и простым пользователям. А у тех кто не правильно сохраняет пускай вылетает ошибка, что нужно заполнить так как надо, иначе не сохранится.
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12 комментариев
Про НЯК в СМИ
Михаил
13 июня 2012, 13:40
Московские новости
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9 комментариев
Наименование дома культуры в названии, например "дом культуры Железнодорожников"
ImidgX
13 июня 2012, 15:49
Как правильно именовать дома культуры в правилах не зафиксировано, из-за чего у нас в городе возникают прения с модератором из-за его действий. http://n.maps.yandex.ru/?oid=10042209 см. комментарии. То запутает всех своей аббревиатурой ДКЖ, то не слушая никого напишет по своему, не смотря на общеприменительную практику в НЯК и аналогичные исключения в п.3.2.5.
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33 комментария
правила
Автопроваливание в МЯК
Михаил
13 июня 2012, 22:58
Привет!
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3 комментария
старая Народная карта,МЯК
Что (ещё) можно нарисовать на Народной карте?
Lobov Sergey
14 июня 2012, 15:12

При всей простоте, вопрос, как показывает практика, не праздный.

Есть два основных случая, когда такой вопрос может возникнуть у пользователя:

1. Пользователь-новичок либо только попал на сервис и думает - что тут можно сделать, либо (чуть усложненный вариант) попал на сервис, нарисовал свой дом/место учёбы/место работы и думает - что делать дальше.

2. Пользователь смотрит на свой город/посёлок на Народной карте и думает - вроде бы всё уже отрисовано, больше тут делать нечего.

Мы решили, что есть смысл помочь пользователям с ответом на эти вопросы и сделали список того, что включает в себя качественная разметка местности на Народной карте с нашей точки зрения. Очевидно, что список для населённых пунктов и для сельской местности/слабонаселённых территорий, потому сейчас мы говорим только про первый вариант чек-листа - для отрисовки населённого пункта.

Ниже мы приводим нашу версию этого списка (чек-листа), но с радостью примем предложения о его дополнении и улучшении.

Как можно данный чек-лист использовать на практике? Вариантов несколько:

- использовать как инструкцию к действию, если населенный пункт рисуется "с нуля" или почти "с нуля".

- "пройтись" по своему населённому пункту и посмотреть, действительно ли он отрисован настолько полно, как кажется.

- "пройтись" по своему населённому пункту и посмотреть, насколько актуальна информация о нём на сервисе.

Для удобства мы разделили чек-лист на три части: первичная отрисовка, подробная отрисовка, актуализация. Первая часть содержит основные элементы, которые есть смысл размечать в первую очередь, вторая - все остальные объекты, которые тоже можно и нужно отрисовать, чтобы получилась действительно полная карта, третья - основные случаи, при которых актуально обновление информации на Народной карте.

Краткий вариант чек-листа представляет из себя непосредственно список, более подробный - комментарии к большинству пунктов.

Краткий чек лист

 

Чек лист с комментариями

 

Впоследствии мы разместим этот список (возможно дополненный и улучшенный общими усилиями) в раздел "помощь".

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56 комментариев