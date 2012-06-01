Статистики не было достаточно давно, и вот очередной выпуск.

Данные на вечер 7 июня.

В этот раз мы приводим две таблицы - топ населённых пунктов по числу адресованных зданий и по числу ПОИ (POI - англ. Point of Interest - точка интереса) - точечных объектов.

Думаю, что пользователи, которые активно рисовали свои, даже не очень большие населённые пункты, увидят их в таблицах.

Хотя, как показывает практика, небольшие населенные пункты, даже отрисованные полностью, уже не попадают в первую сотню.

Приведу хороший пример: в составе последнего спутникого релиза появился снимок города Покров Владимирской области (17700 жителей). Уже сейчас, в основном усилиями пользователя , этот город отрисован на отлично, при том, что спутник появился на сервисе вечером 30 мая, всего 9 дней назад. По числу же адресованных домиков Покров сейчас занимает 146 место, не попадая топ-100.

Итак, собственно статистика: