Традиционное пятничное обновление списка совредов.



На этой неделе:



Мы добавили в список:

Петушки (Владимирская область)

В архив были отправлены Долинск и Саранск.

Как и всегда благодарим активных участников совредов на этой неделе:

WOG69, bimmer71, Stan Sto, Neytiri, G-Force-AL, PavelRis, Федор Рогозин, ✯ṫɑᶌṧuṝɑ✯, pottermic, Манъ, Дивер, тов. Вальтер, Te*mik, alexei-zuyev, paulbn.



Сейчас в списке городов для совредов находится 33 населенных пункта, а 27 уже закончены и отправлены в архив.



Приглашаем вас принять участие в совместных редактированиях.

В списке вы найдете разные по размеру населённые пункты, как кандидаты в печатные карты, так и заявленные нашими пользователями. Они находятся в разных уголках России, Украины и Беларуси и ждут абсолютно разной помощи от народных картографов.

Для всех желающих порисовать найдется территория "по вкусу".

Приятного редактирования!