Традиционное пятничное обновление списка совредов.
На этой неделе:
Мы добавили в список:
Петушки (Владимирская область)
В архив были отправлены Долинск и Саранск.
Как и всегда благодарим активных участников совредов на этой неделе:
WOG69, bimmer71, Stan Sto, Neytiri, G-Force-AL, PavelRis, Федор Рогозин, ✯ṫɑᶌṧuṝɑ✯, pottermic, Манъ, Дивер, тов. Вальтер, Te*mik, alexei-zuyev, paulbn.
Сейчас в списке городов для совредов находится 33 населенных пункта, а 27 уже закончены и отправлены в архив.
Приглашаем вас принять участие в совместных редактированиях.
В списке вы найдете разные по размеру населённые пункты, как кандидаты в печатные карты, так и заявленные нашими пользователями. Они находятся в разных уголках России, Украины и Беларуси и ждут абсолютно разной помощи от народных картографов.
Для всех желающих порисовать найдется территория "по вкусу".
Приятного редактирования!
Вчера была запущена новая Народная карта, и теперь всё, что рисуют и редактируют пользователи, будет публиковаться на Яндекс.Картах. В связи с тем, что все подробные схемы городов, посёлков и деревень теперь будут доступны на основном картографическом продукте Яндекса, мы приостанавливаем пубикацию новых печатных Народных карт и, соответсвенно, прием заявок на их изготовление.
Какой из вариантов названия "Подпись на карте" является правильным для городского поселения Кукушкино (к примеру)?
- ГП Кукушкино
- гп. Кукушкино
- г. п. Кукушкино
- г/п Кукушкино
- Не заполняем (совпадает с официальным)
Неплохо было бы внести в правила (аналогичный вопрос и для сельского поселения).