Клуб Народной карты

апрель 2015
Печатные карты
Татьяна
2 апреля 2015, 12:57
Еженедельное пополнение списка печатных карт.
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1 комментарий
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Совместные редактирования
Татьяна
3 апреля 2015, 17:20

Традиционное пятничное обновление списка совредов.

На этой неделе:

Мы добавили в список:

Петушки (Владимирская область) 

 

В архив были отправлены Долинск и Саранск.

 

Как и всегда благодарим активных участников совредов на этой неделе:

WOG69, bimmer71, Stan StoNeytiri, G-Force-AL, PavelRisФедор Рогозин✯ṫɑᶌṧuṝɑ✯pottermicМанъ, Дивер, тов. Вальтер, Te*mik, alexei-zuyev, paulbn.


Сейчас в списке городов для совредов находится 33 населенных пункта, а 27 уже закончены и отправлены в архив.

Приглашаем вас принять участие в совместных редактированиях.

В списке вы найдете разные по размеру населённые пункты, как кандидаты в печатные карты, так и заявленные нашими пользователями. Они находятся в разных уголках России, Украины и Беларуси и ждут абсолютно разной помощи от народных картографов.

Для всех желающих порисовать найдется территория "по вкусу".

Приятного редактирования!

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4 комментария
news
Технические работы
Lobov Sergey
7 апреля 2015, 09:16
Сегодня, 7 апреля, с 19-00 и ориентировочно до полуночи на сервисе будут проводиться плановые технические работы.
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51 комментарий
Где не хватает спутниковых снимков?
Татьяна
7 апреля 2015, 13:19
Хотели нарисовать карту своего города или просто свой дом, а у нас там нет подробного спутника? Публикация новых спутниковых снимков — процесс достаточно долгий и сложный, но если вы нам напишите мы включим ваши пожелания в свои планы закупки.
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520 комментариев
спутники
5 лет Народной карте
Lobov Sergey
8 апреля 2015, 12:16
Всем привет!
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28 комментариев
Перенос данных в Новую Народную карту
Lobov Sergey
8 апреля 2015, 12:19
Мы запустили новую версию Народной карты и написали пост об основных изменениях, которые произошли относительно предыдущей версии сервиса.
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1931 комментарий
news
Исправление новой карты
Алексей Смирнов
8 апреля 2015, 18:10
Итак все в шоке от увиденного в новой карте, надо что думать как все это исправлять. В первую очередь я призываю администрацию сервиса взять на себя иниациативу.
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62 комментария
Подвижка по снимку
Lobov Sergey
8 апреля 2015, 23:11
В ряде мест оказались при переносе в новый редактор смещенными относительно снимка объекты.
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70 комментариев
Строящиеся дороги
ⰵⰿⰾⰵⰿⱑⱃⱏ
9 апреля 2015, 12:02
Нарисовал кусок официально строящегося участка М-11, его удалили. (Невозможно дать ссылку на удалённый объект.)
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7 комментариев
Заголовок не указан
don.caizer
9 апреля 2015, 12:09
Здравствуйте. Используем карту для составления служебной документации пожарной охраны. Имеется большая просьба  добавить такие значки как: пожарный гидрант, пожарный водоем, водонапорная башня
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15 комментариев
Правило 1.4.2.2 распостроняется на Военкоманты?
Радмир Тагиров
9 апреля 2015, 12:12
 
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8 комментариев
Печатные карты
Татьяна
9 апреля 2015, 12:50

Вчера была запущена новая Народная карта, и теперь всё, что рисуют и редактируют пользователи, будет публиковаться на Яндекс.Картах. В связи с тем, что все подробные схемы городов, посёлков и деревень теперь будут доступны на основном картографическом продукте Яндекса, мы приостанавливаем пубикацию новых печатных Народных карт и, соответсвенно, прием заявок на их изготовление.

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19 комментариев
news
Новая карта
Anje
11 апреля 2015, 11:50
Хотел спросить у картографов и администрации. В связи с введением новой карты и фактическим закрытием старой сложился такой вопрос. Стоит ли заново рисовать объекты, которые не перенесли? Есть ли вероятность того, что сейчас я отрисую, а потом со старой карты всё то же перенесут? Спасибо за ответ
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16 комментариев
Поле "Подпись на карте" для городского поселения
lightstring
11 апреля 2015, 12:04

Какой из вариантов названия "Подпись на карте" является правильным для городского поселения Кукушкино (к примеру)?

  • ГП Кукушкино
  • гп. Кукушкино
  • г. п. Кукушкино
  • г/п Кукушкино
  • Не заполняем (совпадает с официальным)

Неплохо было бы внести в правила (аналогичный вопрос и для сельского поселения).

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1 комментарий
правила
Административное деление
Lobov Sergey
11 апреля 2015, 12:17
Кратко отвечаю на несколько частых вопросов про отрисовку единиц административного деления.
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61 комментарий
Садоводческие товарищества
calibrator33
11 апреля 2015, 12:19
Есть такая "больная" тема - как обозначать СНТ и т.п.
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4 комментария
Клуб в виде форума
calibrator33
11 апреля 2015, 12:23
Уважаемые организаторы Клуба Народной карты.
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30 комментариев
Дублирующиеся номера домов
Удалённый пользователь
12 апреля 2015, 12:17
В Долгопрудном (мкрн. Хлебниково) по улице Станционная много дублирующихся домов (например дома 3, 5, 14. Дело в том, что сейчас на карте номерация нанесена в соответствии с вывесками на домах. Смотрел на сайте кадастровой палаты (http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/). Там данные по этому району сильно устаревшие и много где не соответствуют фактической застройке, но самое смешное, что дубляжи и там (например по д. 14).
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8 комментариев
Заголовок не указан
Yarii88
12 апреля 2015, 12:17
Как отметить камеру фото и видеофиксации
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4 комментария
Лесные массивы
Никита Клепач
13 апреля 2015, 10:29
А есть ли возможность каким-либо образом разделить лесной массив на несколько участков? И если нет, то планируется ли такая возможность?
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8 комментариев