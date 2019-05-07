В частном секторе нередко бывает ситуация, когда с одной стороны дороги идёт тротуар, а с другой тротуара нет, как нет и нормальной обочины, по которой можно было бы идти.
Наверняка этот вопрос поднимался, но конструктивного решения, как я вижу, нет. Ездил я по разным регионам и не мог отличить реальные населенные пункты от квазипоселков — ДНП, СНТ, КП, которые ЯК подписывают одинаково. Это ужасно неудобно. Нужно или добавлять статус, как это происходит с ЖК, или выделять иным, более мелким шрифтом. Ни на одной старой карте эти абсолютно разные объекты не объединяют.
- Здравствуйте! 25 апреля был объявлен совред в одном из крупнейших городов Литвы — Паневежисе.
Модератор с «хрустящим» ником Яблоко наверняка знаком вам по активному участию в модерации совредов, проходивших в последние месяцы. С момента получения прав (9 февраля) территория его подконтрольных зон расширялась стремительно. Сначала под надзор были взяты родные регионы — городской округ Кольцово и Барышевский сельсовет, затем в зонах модерации появились городские округа Братск, Иркутск и Норильск, а позже — вся Новосибирская область и Якутия. В настоящее время также модерируются некоторые провинции Китая, Чукотский АО, Томская область и Антарктида. Александр (так на самом деле его зовут) стал настоящим модераторским открытием этой весны и был отмечен ачивкой Модератор-новичок в начале апреля. И конечно, нам стало любопытно, кто наш герой, и сегодня мы расскажем его историю вам.
Заполнил строку «Население» в районах и кварталах города. А также поселков, которые входят в состав города, но находятся за его чертой. Например: https://n.maps.yandex.ru/-/CCbJbV2v
Доброго времени суток! Ещё недавно закончился совред в Урджаре, который организовала команда Яндекса, крупнейший по длительности совред в станице Новоминской и близлежащих станицах, организованный модератором Яблоко, совред в Паневежисе, организованный пользователем Reyorconn,, а сегодня я предлагаю всем принять участие в территориально маленьком совреде в станице Варениковской и хуторе Кубанская Колонка. Для начала давайте немного ознакомимся с историей!
Как-то давно у МЯК и Навигатора все было хорошо с камерами. На карте размечались ДЕЙСТВУЮЩИЕ камеры контроля ПДД. Не знаю кого и куда клюнул петух, но теперь этих камер стало очень много. Причем рисуются даже обычные камеры наблюдения. Отчего на карте полный хлам в этом слое. Теперь, чтобы определить тип камеры и работает ли она приходится читать комментарии к камерам в МЯК.
На прошлой неделе мы писали о модераторе Яблоко, который впервые узнал о проекте в возрасте 10 лет. Сегодня мы расскажем вам историю еще одного юного модератора, увлекающегося рисованием с 13 лет. С первого же момента знакомства — с вида его ника в профиле — Максим настраивает тех, кто рисует в Крыму, на позитивное картирование. Сегодня его ник ツGoodLuck можно встретить под объектами в Севастополе, Симферополе и столице Бразилии — городе Бразилиа, а еще в США, в Китае и других странах, которыми он раньше был увлечен. Читайте его интервью и знакомьтесь ближе.