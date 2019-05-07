Модератор с «хрустящим» ником Яблоко наверняка знаком вам по активному участию в модерации совредов, проходивших в последние месяцы. С момента получения прав (9 февраля) территория его подконтрольных зон расширялась стремительно. Сначала под надзор были взяты родные регионы — городской округ Кольцово и Барышевский сельсовет, затем в зонах модерации появились городские округа Братск, Иркутск и Норильск, а позже — вся Новосибирская область и Якутия. В настоящее время также модерируются некоторые провинции Китая, Чукотский АО, Томская область и Антарктида. Александр (так на самом деле его зовут) стал настоящим модераторским открытием этой весны и был отмечен ачивкой Модератор-новичок в начале апреля. И конечно, нам стало любопытно, кто наш герой, и сегодня мы расскажем его историю вам.



