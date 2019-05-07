Клуб Народной карты

май 2019
Доступность пешеходам в частном секторе
coolbuck
7 мая 2019, 11:43

В частном секторе нередко бывает ситуация, когда с одной стороны дороги идёт тротуар, а с другой тротуара нет, как нет и нормальной обочины, по которой можно было бы идти. 

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19 комментариев
Какое правильное написание статусной части топонима, если она — часть названия?
Семён Федотов
7 мая 2019, 14:04

Вопрос, конечно, глупый, особенно для модератора™.

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9 комментариев
Поселки
karpovka.net
7 мая 2019, 14:11

Наверняка этот вопрос поднимался, но конструктивного решения, как я вижу, нет. Ездил я по разным регионам и не мог отличить реальные населенные пункты от квазипоселков — ДНП, СНТ, КП, которые ЯК подписывают одинаково. Это ужасно неудобно. Нужно или добавлять статус, как это происходит с ЖК, или выделять иным, более мелким шрифтом. Ни на одной старой карте эти абсолютно разные объекты не объединяют.

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17 комментариев
названия
Итоги совреда в Паневежисе
Удалённый пользователь
7 мая 2019, 19:00
  • Здравствуйте! 25 апреля был объявлен совред в одном из крупнейших городов Литвы — Паневежисе.

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5 комментариев
совместные редактирования,Литва
Геодезические вышки...
rēshz
8 мая 2019, 18:04

...и как их отмечать

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12 комментариев
История одного картографа: Яблоко
Мария
10 мая 2019, 17:00

Модератор с «хрустящим» ником Яблоко наверняка знаком вам по активному участию в модерации совредов, проходивших в последние месяцы. С момента получения прав (9 февраля) территория его подконтрольных зон расширялась стремительно. Сначала под надзор были взяты родные регионы — городской округ Кольцово и Барышевский сельсовет, затем в зонах модерации появились городские округа Братск, Иркутск и Норильск, а позже — вся Новосибирская область и Якутия. В настоящее время также модерируются некоторые провинции Китая, Чукотский АО, Томская область и Антарктида. Александр (так на самом деле его зовут) стал настоящим модераторским открытием этой весны и был отмечен ачивкой Модератор-новичок в начале апреля. И конечно, нам стало любопытно, кто наш герой, и сегодня мы расскажем его историю вам.

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18 комментариев
история одного картографа,news
Население квартала, микрорайона и т.п.
Wondermaster
13 мая 2019, 12:10

Заполнил строку «Население» в районах и кварталах города. А также поселков, которые входят в состав города, но находятся за его чертой. Например: https://n.maps.yandex.ru/-/CCbJbV2v

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15 комментариев
Население
Народные модераторы апреля
Lobov Sergey
13 мая 2019, 18:47

Подводим итоги народной модерации в апреле, как обычно по трем номинациям: регулярная модерация, полная модерация и модератор-новичок месяца.

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модерация,статистика,news
Совместное редактирование в станице Варениковской и хуторе Кубанская Колонка
Николас Листопад
14 мая 2019, 09:10

Доброго времени суток! Ещё недавно закончился совред в Урджаре, который организовала команда Яндекса, крупнейший по длительности совред в станице Новоминской  и близлежащих станицах, организованный модератором Яблоко, совред в Паневежисе, организованный  пользователем Reyorconn,, а сегодня я предлагаю всем принять участие в территориально маленьком  совреде в станице Варениковской и хуторе Кубанская Колонка. Для начала давайте немного ознакомимся с историей!

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15 комментариев
совместные редактирования
Режим работы транспорта на Картах
Алексей К.
15 мая 2019, 10:57

Здравствуйте! На Картах размещены маршруты автобусов и время их работы. Не знаю, как на других, но на тех, что я знаю, как говорится, не понаслышке, время указано совершенно не правильно, и информация из Яндекс.Расписаний — тому подтверждение.

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12 комментариев
Автобусы,расписание
Объекты ЖКХ на территории промзон
Ivo Schenkenberg
15 мая 2019, 13:47

Просьба разъяснить, как правильно рисовать расположенные в городских кварталах объекты ЖКХ, имеющие некоторую собственную территорию: типом «постройка, сооружение» или типом «промышленность» и выделением территории типа «промзона».

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1 комментарий
Интеграция НЯК и Справочника: объединение контактных данных. Финансы.
Fleget
15 мая 2019, 16:01

В марте этого года мы объявили о старте объединения контактных данных организаций из баз данных Народной карты и Справочника. В прошлый раз мы начали с категории Еды. Сегодня объединение затронуло категорию «Финансы».

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26 комментариев
news,Справочник,места,организации,правила
Разработчикам Расширенного функционала НЯК
Alex-Givengot
15 мая 2019, 16:09

Замена запятых на точки при копировании координат с Публичной карты Росреестра

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28 комментариев
Встреча народных картографов в Минске 8 июня
Lobov Sergey
16 мая 2019, 11:08

Сообщаем о встрече народных картографов в Минске 8 июня и хотим пригласить на нее всех народных картографов Беларуси (и не только).

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30 комментариев
встреча,news,Беларусь
Камеры
Дивер
17 мая 2019, 11:22

Как-то давно у МЯК и Навигатора все было хорошо с камерами. На карте размечались ДЕЙСТВУЮЩИЕ камеры контроля ПДД. Не знаю кого и куда клюнул петух, но теперь этих камер стало очень много. Причем рисуются даже обычные камеры наблюдения. Отчего на карте полный хлам в этом слое. Теперь, чтобы определить тип камеры и работает ли она приходится читать комментарии к камерам в МЯК.

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31 комментарий
АНОНС! Квест "Адреса литературных героев"
Alex-Givengot
17 мая 2019, 12:45

Друзья! У нас готов новый квест по поискам на Народной карте Яндекса.

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Квест "Адреса литературных героев". Начало
Alex-Givengot
17 мая 2019, 17:00

Дорогие народные картографы! Приглашаем вас принять участие в новом квесте.  

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История одного картографа: ツGoodLuck
Мария
17 мая 2019, 18:00

На прошлой неделе мы писали о модераторе Яблоко, который впервые узнал о проекте в возрасте 10 лет. Сегодня мы расскажем вам историю еще одного юного модератора, увлекающегося рисованием с 13 лет. С первого же момента знакомства — с вида его ника в профиле — Максим настраивает тех, кто рисует в Крыму, на позитивное картирование. Сегодня его ник ツGoodLuck можно встретить под объектами в Севастополе, Симферополе и столице Бразилии — городе Бразилиа, а еще в США, в Китае и других странах, которыми он раньше был увлечен. Читайте его интервью и знакомьтесь ближе.

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9 комментариев
история одного картографа, news
Промежуточные итоги совместного редактирования в станице Варениковской и хуторе Кубанская Колонка
Николас Листопад
18 мая 2019, 09:52

Всем доброго времени суток! Сегодня я с чистой душой и лёгким сердцем хочу подвести промежуточные итоги совместного редактирования в станице Варениковской и хуторе Кубанская Колонка, а именно ознакомить Вас с такими пунктами, как:

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1 комментарий
совместные редактирования
Статистика по слоям
Дивер
20 мая 2019, 11:20
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13 комментариев
статистика