Клуб Народной карты

август 2021
Недели картографических прогулок: промежуточные итоги
Lobov Sergey
2 августа 2021, 08:45

Всем привет!

Подводим итоги последних дней на Неделях картографических прогулок.

На счетчиках число сфотографированных в приложении неточностей во время написания поста составит скоро красивую цифру 2000, число созданных беседок достигло 2200, скамеек нарисовали более 28 тысяч (почти в 2 раза больше, чем до начала Недель), а заборов — почти 1800 километров.

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5 комментариев
news,совместные редактирования,Недели картографических прогулок
Идея! Рельеф
lev.mantel
2 августа 2021, 15:19

Когда я делал первые правки. Я хотел отметить обрыв, но объекта не было. Я предлагаю сделать два объекта. Что это написано ниже

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16 комментариев
идея
Недели картографических прогулок: последний день
Lobov Sergey
4 августа 2021, 18:06

Всем привет!

Осталось чуть больше суток до окончания Недель картографических прогулок на Народной карте.

Напоминаем, что счетчики на сервисе будут остановлены завтра, 5 августа, в 23-59 (время московское).  Есть еще немного времени, чтобы погулять и внести результаты прогулок на карту. Впрочем, надеемся, что поток изменений не уменьшится и в последующие дни.

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совместные редактирования,Недели картографических прогулок,news
Итоги Недель картографических прогулок
Lobov Sergey
7 августа 2021, 08:00

Всем привет!

Мы очень кратко подводим итоги завершившихся в ночь с четверга на пятницу Недель картографических прогулок на Народной карте.

За 14 дней в Неделе поучаствовали более 1600 народных картографов, которые совместными усилиями сняли на территории стран бывшего СССР 2055 неточностей, и нарисовали

:

443 зоны барбекю

2612 км заборов

2715 беседок

37629 скамеек.

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14 комментариев
news,Недели картографических прогулок,совместные редактирования
Один миллион правок!
Мария
11 августа 2021, 18:30

На этой неделе на Народной карте появился третий народный картограф, который сделал один миллион правок. Он же занял почетное третье место в топе. 

Felixs сделал свои первые правки в Народной карте 11 лет назад, через два месяца после запуска сервиса. Причем все эти годы картограф не прерывал рисование. Так что вся история сервиса от истоков до нашего времени прошла у него перед глазами.

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10 комментариев
news
Новые панорамы: ЮФО и Москва
Lobov Sergey
12 августа 2021, 18:30

Всем привет!

Хотим рассказать народным картографам о последних панорамных релизах.

Монумент «Единение и согласие» в Майкопе

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12 комментариев
news,панорамы
Шаг на новый уровень визуализации
Sch.AA
13 августа 2021, 13:44

Добрый день, разработчики и участники проекта Народная Карта!

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88 комментариев
Автодромы
jonnyozz
16 августа 2021, 16:45

Автодромы. Не нашел такой темы в клубе, поэтому решил спросить. Хочу детализировать автодромы Ф1 (конфигурация, трибуны, объекты вдоль трассы). И возник вопрос с названиями поворотом и прямых. Можно ли размещать эти объекты на карте?

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12 комментариев
Парковки: ограничения на стоянку
Виктор
16 августа 2021, 16:48

Здравствуйте, уважаемые картографы!

Хочу предложить идею, как уменьшить количество неточностей по парковкам по теме, которая указана в посте.

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20 комментариев
парковки,предложения по улучшению
Совред в особенном городе. Байконур
Михаил Кондратьев
17 августа 2021, 11:07

Здравствуйте, товарищи! Приглашаю Вас на совред в городе, который Россия арендует у Казахстана.

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23 комментария
совместные редактирования
Права на удаление для экспертов: здания и адреса
Lobov Sergey
17 августа 2021, 16:55

Всем привет!

Продолжаем выдавать права на удаление объектов экспертам в соответствующих слоях.

С сегодняшнего дня это могут делать эксперты в двух новых слоях: зданиях и адресах.

Поскольку слои одни из самых популярных на сервисе (как по числу правок, так и по общему числу объектов), то напомним основные случаи, когда удаление является штатным действием, а не реакцией на создание дубля или ошибку (свою или другого народного картографа).

·         Удаляются здания, которые на местности уже снесены (и на Народной карте имеют тип «снесено»), и которых нет на текущем снимке. Такие удаления часто бывают актуальными после обновления снимка.

·         Удаляются здания, которые на местности уже снесены, и на месте которых начато новое строительство. В этом случае мы сразу размечаем строящиеся объекты, а снесенные здания удаляем (пусть даже они еще есть на снимке).

·         Удаляются адреса, связанные со снесенным или разрушенным зданием, которое удаляется с карты (кроме случаев, когда у оставшегося пустым участка по официальным данным сохраняется адрес).

Призываем экспертов быть внимательными, использовать инструмент по назначению и при необходимости снабжать правку поясняющим комментарием.

21 комментарий
news,здания,адреса
Чат: нет кода - нет обратной связи
helpnikspb
18 августа 2021, 12:18

Чат стал  требовать номер телефона, чтобы выслать мне код для отправки моего ответа модератору, разбирающему моё картовое творчество. Так что никаких «спасиб» модератор не получит, поскольку обладателям стационарных телефонов вроде меня никаких кодов не видать при всём желании. Как и тем, у кого вовсе нет телефона. Соответственно, отправить ответ — тоже. Что ж, отвечу тут: уважаемый nmap, всё вы делаете правильно, я полностью с вами согласен, вам благодарен, никаких претензий с моей стороны.

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20 комментариев
Яндекс.Чаты,получение кодов
Воздушные панорамы в Народной карте
Lobov Sergey
18 августа 2021, 15:36

Всем привет!

Небольшое обновление в слое панорам на Народной карте. Теперь при включении слоя видны не только линии уличных и интерьерных панорам, но и иконки воздушных панорам (ровно так же, как на Яндекс.Картах).

Когда слой панорам появлялся на НЯК, воздушных панорам было мало и считать их полноценным источником для картографирования было сложно. Сейчас ситуация изменилась, и произошло это в первую очередь благодаря пользовательским панорамам, загруженным на Яндекс.Карты.

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17 комментариев
news,панорамы
Спутниковый релиз 08. 2021
Lobov Sergey
19 августа 2021, 12:00

Всем привет!

На прошлой неделе на Яндекс.Картах в очередной раз обновились спутниковые снимки, площадь релиза превысила 35 тысяч км2, и он в этот раз получился почти полностью российским.

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23 комментария
news,спутники
Долой ограничения на площадь подписок!
Alex
25 августа 2021, 00:28

Доброго времени суток, редакторы Народной карты! Не так давно команда НЯК ввела жесткое ограничение на размеры подписок. Давайте сравним, как было раньше, и как сейчас.

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28 комментариев
подписки
Итоги совреда в Байконуре.
Михаил Кондратьев
25 августа 2021, 16:47

Здравствуйте, дорогие товарищи! Вот и закончился наш с Вам успешный совред в Байконуре. Сердечно благодарю участников. Всем будут выданы ачивки. Давайте подведём итоги.

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11 комментариев
совместные редактирования
Новое в редакторе НЯК: зеркала и сообщения о неточностях в профиле
Lobov Sergey
25 августа 2021, 17:25

Всем привет!

Не секрет, что улучшать карты можно не только используя редактор и внося правки в данные напрямую, но и другими способами.

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62 комментария
news,интерфейс,приложение НЯК
По размещению информации о камерах
Zaitsev Egor
26 августа 2021, 13:11

О внесении изменений в пункт правил 3.8.3.1 согласно указам Президента РФ от 26 июня 2019 года.

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33 комментария
Сельскохозяйственное поле
Дмитрий В.
27 августа 2021, 12:44

контурные объекты

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10 комментариев
контуры
Новые панорамы: Тыва и Владимирская область
Lobov Sergey
27 августа 2021, 18:30

Всем привет!

Рассказываем про новый релиз Яндекс.Панорам. Как и предыдущий, он состоит из двух частей.

Кызыл, река Верхний Енисей

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3 комментария
news,панорамы