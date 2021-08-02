Всем привет!

Продолжаем выдавать права на удаление объектов экспертам в соответствующих слоях.

С сегодняшнего дня это могут делать эксперты в двух новых слоях: зданиях и адресах.

Поскольку слои одни из самых популярных на сервисе (как по числу правок, так и по общему числу объектов), то напомним основные случаи, когда удаление является штатным действием, а не реакцией на создание дубля или ошибку (свою или другого народного картографа).

· Удаляются здания, которые на местности уже снесены (и на Народной карте имеют тип «снесено»), и которых нет на текущем снимке. Такие удаления часто бывают актуальными после обновления снимка.

· Удаляются здания, которые на местности уже снесены, и на месте которых начато новое строительство. В этом случае мы сразу размечаем строящиеся объекты, а снесенные здания удаляем (пусть даже они еще есть на снимке).

· Удаляются адреса, связанные со снесенным или разрушенным зданием, которое удаляется с карты (кроме случаев, когда у оставшегося пустым участка по официальным данным сохраняется адрес).

Призываем экспертов быть внимательными, использовать инструмент по назначению и при необходимости снабжать правку поясняющим комментарием.