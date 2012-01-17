Предлагаю сделать возможность у РСЯ включать или выключать "поведенческий" для разных блоков на одном сайте.
В общем подал заявку на участие в рекламной сети, но в ответ написали, что сайты с хостинга народ ру временно не рассматриваются. С чем это связано -ни кто не знает.
Здравствуйте. Больше года назад одну из моих площадок заблокировали в РСЯ. Хотел бы узнать, как разблокировать площадку? Куда обращаться?
Заранее спасибо.
У меня был сайт, я делал его для себя, а когда началось повальное подключение РСЯ, то тоже в это ввязался. Тогда еще бsk возможен арбитраж трафика. Потом мой сайт вылетел из РСЯ за арбитраж (жадность фраера сгубила). Прошло уже боле 2-3 лет, почему нельзя добавить забанненый сайт обратно в РСЯ. Сайт хороший, делал для людей и для себя по хобии (металлообработка).
По каким то непонятным причинамвсе чаще в последнее время в статистике вижу клики по минимальной цене. Как с этим бороться непонятно. Знает ли кто как повлиять на то чтобы на твоей площадке не показывалась реклама ниже определенной цены? Пусть лучше реклама показывается реже. И для рекламодателей удобно что дорогая реклама крутилась бы на неперегруженных сайтах и для системы, и технически выполнить несложно. В чем проблема почему так не делают?
Всем доброго времени суток. Недавно подал заявку на добавление сайта РСЯ. При этом встал выбор - работать через ЦОП или напрямую. В большинстве случаев рекомендуют работать с ЦОП, указывая на немалое количество преимуществ. Но возник вопрос - есть ли недостатки работы через ЦОП?
И еще вопрос. Если я в настоящее время зарегистрирован как ИП. Как мне лучше регистрироваться в РСЯ - как физическое лицо или как ИП?
Заранее спасибо за ответы.
Скажите, пожалуйста! Если ссылкам "Все объявления" и сайт рекламодателя будут иметь белый цвет, а цвет фона сайта тоже белый, т.е. их видно не будет, то какие решения может принять Яндекс в отношении сайта-площадки, размещаемой такие объявления? Может кто имел уже такой опыт? Мною было замечано то, что при выполнении условий, описанных выше, кликабельность больше, хотя в требованиях Яндекса написано то, что данные ссылки должны быть хорошо заметными.
Добрый день. Приключилась со мной неприятная история, о которой я хочу рассказать.
Есть у меня сайт, я его развивал, посещаемость росла, и в какой-то момент я решил начать зарабатывать на нем. Выбирал среди нескольких способов монетизации, в итоге остановился на РСЯ. Сайт прошел модерацию, я поставил рекламный код, объявления показывались, я получал деньги.
Прошло более 2 месяцев и вот я получаю письмо, что мой сайт заблокирован, потому что на нем обнаружены «искусственно воспроизведенные показы и клики». Из-за письма я особо волноваться не стал, подумал, сейчас напишу письмо, в Яндексе разберутся и сайт разблокируют. Написал, что я ничего такого не делал, на что в ответ получил только более точную причину блокировки [«На сайте были зафиксированы искусственно воспроизведенные (недобросовестные) клики по рекламным объявлениям Яндекса»] и сообщение о том, что техподдержка больше со мной общаться не будет.
Судя по тому, что все мои последующие письма служба поддержки игнорирует, разблокировки площадки я уже не дождусь.
Понятное дело, доказать свою невиновность я никак не могу (вернее я могу выслать логи сервера, если это поможет, или например сказать, что если бы я хотел накликивать свои объявления, то ни за что бы не стал на своем сайте держать и Метрику и Вебвизор, которые я думаю тоже участвуют определении ботов. Но про отношение техподдержки ко мне см. выше).
Но на будущее, Дорогой Яндекс, почему бы тебе не сделать автоматическое оповещение пользователей, если на их площадках обнаружена подозрительная активность? Если бы мне пришло письмо, что на моем сайте появились подозрительные клики, я бы успел отключить показ объявлений и написать письмо в техподдержку, и возможно мой сайт бы и не заблокировали. Ну да ладно, мне это уже не поможет, а так хотя бы новые пользователи не обожгутся на этом. Спасибо.
Добрый день ещё раз!
У меня возник такой вопрос про порядок выплат. Я работаю с РСЯ недолго. Только год исполнился недавно. До этого всегда выплаты приходили до 20. Обычно это было 16, 17, 18, 19 или 20 число месяца, следующего за прошлым месяцем.
Так вот сегодня 20 числа пошёл в Сбербанк, а там выплаты нет:-)
На самом деле это не принципиально - получить деньги на день-два раньше или позже. Но просто я обещал сегодня расплатиться с авторами, которые работают над сайтом. А в Сбербанке случился вот такой конфуз. Может кто подскажет, с чем может быть связана задержка? Это накладка со стороны банка, который не справляется с предновогодней нагрузкой или же это связано с тем, что банковский день ещё не закончился?
p.s. Я шёл в банк примерно в 3 часа дня.
не нашел нигде ссылки "обратится в поддержку"
Причем их угрозы не пустое место, они подключают сайт\ы к голимому клик клубу, и я например лишился так 5ти годового аккаунта Адсенса, и переписка ничего не принесла, а как обстоит дело в Директе? Платить уродам я не собираюсь, но и вылететь\лишаться дохода не хочется.
У нас один из проектов был пессимизирован Яндексом месяца два назад и цена клика стала копеечной. Все руки не доходят поменять на Адсенс
До пессимизации 17000 посетителей в сутки, цена клика в среднем 4 руб.
После пессимизации 10000 посетителей в сутки, цена клика 1 руб.
Действительно ли РСЯ снижает стоимость клика из-за пессимизации за переоптимизацию? Или это всего-лишь мое "глупое" предположение и на самом деле виноваты праздники?
Вот честно не могу понять почему вы никак не хотите сделать нормальную статистку по РСЯ? Невозможно посмотреть ни стоимость клика по странам, ни стоимость клика по типу таргетинга, ни статистку по отдельным страницам. Можно конечно посмотреть в изварщенной форме сравнение блоков, но это очень напоминает костыли.
Сделали отличный инструмент монетизации хороших сайтов (хотя, если честно, то в последнее время меня удивляют некоторые принятые площадки) в узких профессиональных нишах, отличные варианты настройки блоков. Но статистика, к сожалению, просто убогая.
Вернее вопроса два.
1. Если я подписываю договор с РСЯ то с меня будут вычетать 13% подоходного налога который не взымается если работаешь через ЦОП?
2. Хотел заключить договор и настроить вывод через карту Сбербанка, но возникла маленькая трудность. У меня есть зарплатная карта Сбербанка и там у меня указан л/счет из 18 цыфр, а Яндекс требует ввести 20-и значный л/счет. Почему он требует именно 20-и значный счет.
Заранее благодарен за ответы.
н
Как-то странно при таком таргетинге формируется цена за клик. Логично предположить, что при включении поведенческого таргетинга количество конкрурирующих объявлений для конечного пользователя должно увеличиться. Если количество увеличилось, то цена клика должна вырасти или, по крайней мере, остаться такой как была до включения. После включения у себя, наблюдаю снижение цены в 1,5-2,5 раза, при этом CTR вырос, но не настолько, чтобы не упал доход.
В общем, если честно, то не пойму почему так происходит.
Здравствуйте!
Первый раз заказала выплату в ЦОП adself. Просто нажала кнопочку. Сумма обнулилась, а в кошельке ничего не прибавилось. Сижу и понимаю, что условий выплат я не знаю. Может там только по определенным дням выплаты, а друг я кашелек неправильно указала, вывод на вебмани, я в кошельке R впереди написала, вобщем, я уже не знаю что думать. Подскажите, пожалуйста . В этом adself даже не знаю где посмтореть, информации 0 или я не там смотрю.
Если я перейду с одной ЦОП на другую, а минималки в первой не набрал, куда деньги денутся? Со мной перейдут или можно их вывести (порядка 100 р на Адселфе) без достижения минималки? А если с Яндексом договор подпишу - куда деньги невыведенные с ЦОП уйдут?
У меня в акаунте показываются списком все площадки - и те, которые были допущены модераторами Рекламной Сети Яндекса, и те, которые не прошли модерацию.
Удалить их почему-то нельзя. Но если нельзя удалить, то почему бы не сделать так, чтобы они не показывались в общем списке? Ведь намного удобнее смотреть статискитку по площадкам без этих сайтов-зомби, подсвеченных красным шрифтом "Заявка удалена". Как идея - на странице есть jquery, а значит можно где-то сделать галочку типа "скрыть площадки не прошедшие модерацию", и привязать их к кукам, чтобы значение галки на компе пользователя запоминалось (времени займёт - полчаса работы программисту, либо 15 минут работы программисту с опытом). Хотя конечно было бы удобнее, если бы появился пункт скрытия нерабочих площадок где-нить в настройках.
И ещё вопрос - если всётаки можно удалить не принятые в рекламную сеть Яндекса площадки, то как это сделать?
Вот ID площадок-зомбей: 34574, 34575, 196872, 221944