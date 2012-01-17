Заблокировали в РСЯ. Кто виноват и что делать.

Добрый день. Приключилась со мной неприятная история, о которой я хочу рассказать.



Есть у меня сайт, я его развивал, посещаемость росла, и в какой-то момент я решил начать зарабатывать на нем. Выбирал среди нескольких способов монетизации, в итоге остановился на РСЯ. Сайт прошел модерацию, я поставил рекламный код, объявления показывались, я получал деньги.



Прошло более 2 месяцев и вот я получаю письмо, что мой сайт заблокирован, потому что на нем обнаружены «искусственно воспроизведенные показы и клики». Из-за письма я особо волноваться не стал, подумал, сейчас напишу письмо, в Яндексе разберутся и сайт разблокируют. Написал, что я ничего такого не делал, на что в ответ получил только более точную причину блокировки [«На сайте были зафиксированы искусственно воспроизведенные (недобросовестные) клики по рекламным объявлениям Яндекса»] и сообщение о том, что техподдержка больше со мной общаться не будет.



Судя по тому, что все мои последующие письма служба поддержки игнорирует, разблокировки площадки я уже не дождусь.



Понятное дело, доказать свою невиновность я никак не могу (вернее я могу выслать логи сервера, если это поможет, или например сказать, что если бы я хотел накликивать свои объявления, то ни за что бы не стал на своем сайте держать и Метрику и Вебвизор, которые я думаю тоже участвуют определении ботов. Но про отношение техподдержки ко мне см. выше).



Но на будущее, Дорогой Яндекс, почему бы тебе не сделать автоматическое оповещение пользователей, если на их площадках обнаружена подозрительная активность? Если бы мне пришло письмо, что на моем сайте появились подозрительные клики, я бы успел отключить показ объявлений и написать письмо в техподдержку, и возможно мой сайт бы и не заблокировали. Ну да ладно, мне это уже не поможет, а так хотя бы новые пользователи не обожгутся на этом. Спасибо.