Клуб Рекламной сети Яндекса

Клуб Рекламной сети Яндекса

Заблокировали в РСЯ. Кто виноват и что делать.

Добрый день. Приключилась со мной неприятная история, о которой я хочу рассказать.


Есть у меня сайт, я его развивал, посещаемость росла, и в какой-то момент я решил начать зарабатывать на нем. Выбирал среди нескольких способов монетизации, в итоге остановился на РСЯ. Сайт прошел модерацию, я поставил рекламный код, объявления показывались, я получал деньги.


Прошло более 2 месяцев и вот я получаю письмо, что мой сайт заблокирован, потому что на нем обнаружены «искусственно воспроизведенные показы и клики». Из-за письма я особо волноваться не стал, подумал, сейчас напишу письмо, в Яндексе разберутся и сайт разблокируют. Написал, что я ничего такого не делал, на что в ответ получил только более точную причину блокировки [«На сайте были зафиксированы искусственно воспроизведенные (недобросовестные) клики по рекламным объявлениям Яндекса»] и сообщение о том, что техподдержка больше со мной общаться не будет.


Судя по тому, что все мои последующие письма служба поддержки игнорирует, разблокировки площадки я уже не дождусь.


Понятное дело, доказать свою невиновность я никак не могу (вернее я могу выслать логи сервера, если это поможет, или например сказать, что если бы я хотел накликивать свои объявления, то ни за что бы не стал на своем сайте держать и Метрику и Вебвизор, которые я думаю тоже участвуют  определении ботов. Но про отношение техподдержки ко мне см. выше).


Но на будущее, Дорогой Яндекс, почему бы тебе не сделать автоматическое оповещение пользователей, если на их площадках обнаружена подозрительная активность? Если бы мне пришло письмо, что на моем сайте появились подозрительные клики, я бы успел отключить показ объявлений и написать письмо в техподдержку, и возможно мой сайт бы и не заблокировали. Ну да ладно, мне это уже не поможет, а так хотя бы новые пользователи не обожгутся на этом. Спасибо.

17 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
partner-rsya (Яндекс)
28 января 2016, 00:42

К сожалению, оповещение сыграет на руку накрутчикам, поэтому мы так делать не планируем.

Mark de Sad
28 января 2016, 00:42
а как вы боретесь с тем, что например некоторых пользователей шантажируют накруткой кликов?
creaf
28 января 2016, 00:42

В итоге это играет против добросовестных пользователей вроде меня, кому скликали объявления. На мой взгляд, логично заботиться об удобстве своих пользователей, а с накрутчиками бороться постоянным улучшением алгоритмов.

И вот еще – если на площадке скликивают объявления – почему бы банально их не засчитывать? А то в данный момент получается, что конкурентам выкинуть площадку из РСЯ (даже относительно посещаемую -  у моего сайта было 15000 посетителей и 100000 просмотров в день) очень просто – достаточно некоторое время поскликивать на ней объявления.

ann4ever
28 января 2016, 00:42

Хотелось бы знать, каким образом оно сыграет им на руку? О.о

А то, что сыграет против пользователей именно добросовестных, но попавших кому-то в немилость, это для Яндекса нормально?

Кутузов Дмитрий
28 января 2016, 00:42

Кто нибудь из модераторов может дать какие нибудь советы по первоначальному определению того, что началось скликивание и как можно этого избежать. Или если было произведено скликивание, то уже что-то делать поздно и сайт заблокируют?

У меня средний CTR 1,0 но его показатель за сегодня более 2,0 как можно мне проверить за счёт чего это и стоит ли уже начать беспокоится, чтобы не получилось так, что завтра мне скажут «искусственно воспроизведенные показы и клики»?

xiushahoroshilova
4 апреля, 12:38
 Я правильно поняла, автору этой темы представитель яндекса ответил через 4 года? 
Dr. Death
28 января 2016, 00:42

Прошел почти год, но ничего не изменилось, мой сайт тоже сегодня забанили потому что кто то решил на нем покрутить посещаемость, кто и зачем не знаю, до сих пор шарятся, а я в бане...

druidnik2009
28 января 2016, 00:42

Заблокировали сегодня приложение вконтакте. 2.5 миллионов показов и около 20тыс рублей заблокировано по инициативе Яндекса

 

Dr. Death
28 января 2016, 00:42

Самое смешное, что накрутки определить могут, а просто их игнорировать не хотят, а ты сиди в бане и гадай кто там такой добрый тебя накрутил и что теперь делать...

druidnik2009
28 января 2016, 00:42

У меня понятно - компании конкуренты. Приложение (игра) входит в топ 100 по скорости роста. 

Только почему я трачу средства на рекламу(в игре сотни тысяч игроков) и получаю в результате блокировку - не понятно.

Dr. Death
28 января 2016, 00:42

Думаю какой либо адекватной реакции мы не получим :(

rabotauber777
30 октября 2017, 23:12
Мои офисы не пропускают в яндекс справочнике, просто тупо отклоняют и все. Как узнать причину отклонения не пойму. 

Ольга (Яндекс)
31 октября 2017, 09:53
rabotauber777,
Вы можете обратиться в поддержку Справочника через форму обратной связи
Belhak-apk
6 октября 2018, 23:26
Не кликайте сами по своим объявлениям! Клики индефицируются по по айпи. Также не автосерфите! Автосерфинг это мертвецы без поисковой активности. Кто это делает тех в БАН навсегда. Такие методы подобны воровству. Не заказывайте рекламу раскрутки и продвижения из не известных источников. Пользуйтесь известными и легальными методами продвижения. Ребята ну не может сайт с посещаемостью 15000 тысяч человек в месяц зарабатывать на контекстной рекламе более 1000 тысячи рублей, если она разумеется не тематическая! Кликает по рекламе 1 человек из 8000 смотрящих. Не занимайтесь ерундой зачем вам эта рся вообще нужна? Когда на хорошем сайте про "авто" можно продавать авто указав свой номер телефона. Прямая продажа всегда прибыльней! Либо 1000 человек купят через ваш сайт и принесет вам рся доход эти 100 рублей либо вы сами продадите 100 машин и заработаете 10 миллионов. 
Бобби Элон
2 апреля, 05:33
А кто пробовал трафик с соцпаблика?
class.promo
1 мая, 23:46
Бобби Элон,
это как?
lyapin-apk
6 ноября, 21:43
Блакировка страшная вещь, и она должна быть обаснована. Рся система классная и на её основе можно создать очень качественный контент для всего человечесьва но я не уверен стоит ли РСЯ доверять свою проэкцию разума... (Вася Белка) 