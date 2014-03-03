Вопрос простой. Как узнать, на каких площадках показывалась наша медийная реклама?
В настройках компании есть поле для метки - где эту метку взять?
Вопрос простой. Как узнать, на каких площадках показывалась наша медийная реклама?
В настройках компании есть поле для метки - где эту метку взять?
Сделал специально для сайта аккаунт =, почту и прочее, как теперь туда перенести площадку?
У нас сразу две новости для партнеров, которые используют на своих сайтах блоки с поисковой рекламой.
Во-первых, с сегодняшнего дня вам доступна бета-версия нового поискового кода. Этот код упрощает управление блоками на сайте и дает больше инструментов для роста дохода от поисковой рекламы.
Улучшения в коде
Таким образом, поисковый код стал таким же гибким в настройке, как и код для контекстных страниц. К тому же он просто намного более производительный.
Новый поисковый код доступен в партнерском интерфейсе, и мы рекомендуем вам сразу начать его использовать. При установке кода вы сами можете выбрать синхронный или асинхронный способ загрузки рекламы.
Вторая, но не менее интересная новость — через неделю, 11 марта в поисковых блоках, установленных посредством старого кода, изменится количество объявлений по умолчанию. В спецразмещении автоматически начнут показываться 3 объявления. Таким образом, этот формат максимально приблизится к спецразмещению на собственной выдаче Яндекса, уже давно доказавшему свою эффективность. В блоке Директа объявлений тоже станет больше — целых 9.
Установив новый поисковый код сейчас, вы сможете заранее отрегулировать количество объявлений в блоках, и 11 марта количество объявлений в ваших блоках не изменится.
С 27 февраля (это же надо, как раз после очередного сбоя статистики) резкое падение в 3 и более раза показов блоков RTB и такое же падение CRM. Понятно, что в итоге падение дохода как минмум в 9 раз!!!! Вот мне интересно, это рекламодателя вдруг разом все смылись из RTB, или шибко умный алгоритм решил, что хватит этой площадке денег?
Добрый день, уважаемые участники Клуба.
Хочется узанать о том, каким образом можно увеличить доходы с рекламы на сайте Каминов.
Сайту присущи следующие показатели за февраль:
Показы 2365
Клики 46
CTR: 1.95
Доход за месяц: 106.33 рублей.
Также буду благодарен за ряд путевых советов по нововведениям, направленным во благо читателей сайта.
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Хочу также чтоб тут люди поделились своим опытом о том как привлекали поситителей на сайт (НАРАЩИВАЛИ ПОСЕЩАЕМОСТЬ)
Я думаю это будет многим интересно.
Доброго всем дня. Сюжет стандартный для этого года - "Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса".
Первый раз был отказ из-за низкой посещаемости (было на грани 300 человек), ровно через месяц (вчера) получил вот это. Сейчас на сайте уже 1,5к уников в сутки и растем.
URL: http://diz-cafe.com/
Слушаю любые рекомендации. Заранее благодарен.
Здравствуйте.
Сайт psand.ru не принимают в РСЯ. Подскажите, в чем может быть проблема?
Примного благодарен.
Здравствуйте!
Есть ли у кого опыт размещения рекламного блока "Контентный API Яндекс.Маркета" на своих сайтах?
http://legal.yandex.ru/market_api_content/ Блок Данных — сформированная Яндексом и по его усмотрению группа Данных... и т.д.
Другими словами, ознакомившись с документацией - осталось непонятным... КАК же это все выглядит? и насколько это может быть выгодней чем обычные блоки РСЯ?
Где можно смотреть примеры в практике?
Спасибо!
Насколько понимаю закрытие от индексации рекламы никак не редактирует/не изменяет сам код вызова, но может нарушать "Правила участия" в РСЯ в части "Безопасности размещаемой рекламы", например, касательно пунктов:
кто поможет советом, чего не хватает сайту http://www.boomle.ru что бы пройти модерацию?
Чтобы наши партнёры могли больше экспериментировать с разными рекламными форматами на своих площадках, мы разработали новый блок для показа контекстной и медийной рекламы — RTB 300x300.
Он имеет фиксированное количество позиций и может вместить в себя до 4-х объявлений Яндекс.Директа
или один медийный баннер.
Подробнее о новом RTB-блоке и его установке читайте в помощи.
что не так с сайтом((( видал и хуже берут в РСЯ(( печаль беда... это может быть з-за посетителей? или что то другое? womenlikes.ru
за ранее всем спасибо!
Здравствуйте. Скоро год, как я подаю заяки на вступление в РСЯ. Сайт тот же, про малую родину У истока . Может подскажите почему не пускают?
Основание в отказе: "Не соответствует редакционной политике РСЯ"
Еще буду рад любым советам по дизайну, по увеличению CTR рекламных блоков. В данный момент , Ctr составляет 1,3% средняя цена клика 0,1$
Вот уже второй раз подавал заявку сайт
Одни мысли, что отказ из-за гугла, подскажите, уберу если нужно... По трафу и навигации вроде норм все.
Заранее спасибо за ответ.
С Уважением, Дмитрий.
коллеги, всем привет!
кто с какими сталкивался факторами, кроме официально озвученных (http://help.yandex.ru/par
Срезами не пользуюсь (было период игрался, последнее время срезы не стоят). Но в статистике РСЯ туева куча срезов:
Срез 77714
Срез 77717
Срез 77729
Срез 77742
Срез 7772
Срез 7775
Срез 77710
Срез 77712
Срез 77713
Срез 77715
Срез 77718
Срез 77736
Срез 77738
Срез 77739
и так далее. Более того, по этим срезам даже статистику выдает.
Вопрос. Откуда взялось это и откуда по этому статистика?
Повторяю, у меня нет ни одного блока где бы был yandex_stat_id . Проверено!!!!
Здравствуйте! Вдохновился сегодняшним вебинаром, решил устроить а/б-тестирование, но столкнулся с проблемой.
На сайте установлены блоки RTB с минимальной "отсечкой" (без альтернативного кода), но по ним нет возможности сделать срезы, а в общей куче оценить эффективность того или иного изменения не представляется возможным - статистика отображается одной группой "директ". Как быть?
Если генерировать блоки Директа вручную и вставлять их в альтернативный код, то это скажется на доходе (RTB всё-таки умнее), хотя чуть-чуть ради информации пожертвовать можно (а затем настроить в RTB внешний вид Директа по шаблону).
Или есть какие-либо варианты лучше?
Есть предположение, что раз Директ участвует в РТБ, то и клики сказываются на итоговом CPM блока. Но в таком случае зачем в статистике дублируется строчка "Директ"?
Сегодня, мы запустили новый продукт для партнеров — мультиформатные блоки RTB. С их помощью на одном и том же рекламном месте могут показываться баннеры разных размеров.
В чем преимущество
В прошлом вы могли выбрать только один формат для каждого блока. К примеру, 240х400. Тогда в блоке могли показываться медийные баннеры только такого размера или реклама Яндекс.Директа, соответствующего фиксированного формата.
Мы убрали это ограничение. Теперь в аукционе за показ могут участвовать баннеры разных форматов, и блок меняет размеры в зависимости от того, кто выиграл. Так как участников торгов становится больше, ваш потенциальный доход тоже растет.
Как это работает
При создании блока вам нужно выбрать тип рекламного места. Это может быть горизонтальная, вертикальная или квадратная область. И в зависимости от того, что вы выбрали, партнерский интерфейс предложит подходящий набор форматов. Вы сможете изменить его, убрав некоторые форматы или добавив те, которые кажутся вам подходящими.
Например, в горизонтальный прямоугольник помещаются форматы 728х90, 1000х120 и 300х250.
Опция «Максимально заполнять область рекламой» позволяет использовать нефиксированные блоки Яндекс.Директа. Вы можете настроить количество объявлений Директа в блоке, и они автоматически заполнят собой все доступное место. Такие блоки более эффективны, чем фиксированные, если пространство на сайте позволяет вместить больше рекламы.
Если опцию не включать, объявления Директа будут показываться в одном из выбранных вами фиксированных форматов. Например, в блоке 300х250.
Экспериментируйте и повышайте свой доход от партнерства. Настроить мультиформатные блоки RTB можно в нашем партнерском интерфейсе. А дополнительные подробности об их работе мы описали в разделе помощи РСЯ.