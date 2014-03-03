У нас сразу две новости для партнеров, которые используют на своих сайтах блоки с поисковой рекламой.

Во-первых, с сегодняшнего дня вам доступна бета-версия нового поискового кода. Этот код упрощает управление блоками на сайте и дает больше инструментов для роста дохода от поисковой рекламы.

Улучшения в коде

Вам доступны настройки показа иконок сайтов и быстрых ссылок, которые заметно поднимают кликабельность объявлений;

Можно самостоятельно поменять размер шрифтов;

Вы можете вручную задать количество объявлений во всех блоках для поисковой выдачи.

Таким образом, поисковый код стал таким же гибким в настройке, как и код для контекстных страниц. К тому же он просто намного более производительный.

Новый поисковый код доступен в партнерском интерфейсе, и мы рекомендуем вам сразу начать его использовать. При установке кода вы сами можете выбрать синхронный или асинхронный способ загрузки рекламы.

Вторая, но не менее интересная новость — через неделю, 11 марта в поисковых блоках, установленных посредством старого кода, изменится количество объявлений по умолчанию. В спецразмещении автоматически начнут показываться 3 объявления. Таким образом, этот формат максимально приблизится к спецразмещению на собственной выдаче Яндекса, уже давно доказавшему свою эффективность. В блоке Директа объявлений тоже станет больше — целых 9.

Установив новый поисковый код сейчас, вы сможете заранее отрегулировать количество объявлений в блоках, и 11 марта количество объявлений в ваших блоках не изменится.