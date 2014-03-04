Клуб Рекламной сети Яндекса

Клуб Рекламной сети Яндекса

Поиск по сайту: больше объявлений для ваших сайтов и новый рекламный код

У нас сразу две новости для партнеров, которые используют на своих сайтах блоки с поисковой рекламой.

Во-первых, с сегодняшнего дня вам доступна бета-версия нового поискового кода. Этот код упрощает управление блоками на сайте и дает больше инструментов для роста дохода от поисковой рекламы.


Улучшения в коде

  • Вам доступны настройки показа иконок сайтов и быстрых ссылок, которые заметно поднимают кликабельность объявлений;
  • Можно самостоятельно поменять размер шрифтов;
  • Вы можете вручную задать количество объявлений во всех блоках для поисковой выдачи.

Таким образом, поисковый код стал таким же гибким в настройке, как и код для контекстных страниц. К тому же он просто намного более производительный.


Новый поисковый код доступен в партнерском интерфейсе, и мы рекомендуем вам сразу начать его использовать. При установке кода вы сами можете выбрать синхронный или асинхронный способ загрузки рекламы.


Вторая, но не менее интересная новость — через неделю, 11 марта в поисковых блоках, установленных посредством старого кода, изменится количество объявлений по умолчанию. В спецразмещении автоматически начнут показываться 3 объявления. Таким образом, этот формат максимально приблизится к спецразмещению на собственной выдаче Яндекса, уже давно доказавшему свою эффективность. В блоке Директа объявлений тоже станет больше — целых 9.

Поиск по сайту: больше объявлений для ваших сайтов и новый рекламный код

Установив новый поисковый код сейчас, вы сможете заранее отрегулировать количество объявлений в блоках, и 11 марта количество объявлений в ваших блоках не изменится.

22 комментария
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
vitasklimin
28 января 2016, 00:04

Старый код продолжит работать? Точнее: как долго вы будете его поддерживать?

delire
28 января 2016, 00:04
Старый код будет работать. Поддерживать долго его не видим смысла, т.к. новый по всем параметрам лучше. Но мы дадим время на переход со старого на новый код
theseregab
28 января 2016, 00:04

Подскажите, менять надо всё или будет достаточно поменять (заменить)  "код результата поиска"? У меня лично отдельная страница для результата поиска.

delire
28 января 2016, 00:04
Надо будет заменить только рекламный код
theseregab
28 января 2016, 00:04

наверно не пойму что-то.:-( 

У меня реклама РСЯ автоматом появилась на отдельной странице с результатами поиска, после подписания доп. договора по поиску на сайте. Лично я рекламный код не устанавливал, у меня только есть код форма, код результата поиска на странице.

delire
28 января 2016, 00:04
Это форма поиска, там ничего не изменится. Менять код надо если вы устанавливали рекламный код на свой поиск или поиск XML от Яндекса
theseregab
28 января 2016, 00:04

у меня тогда автоматически поменяется РСЯ в поиске или меня эта тема не коснется?

delire
28 января 2016, 00:04
Пока это не касается формы поиска
robin.christopher
28 января 2016, 00:04

Подскажите, кто-нибудь. Если вывод результатов поиска осуществляется на Яндексе, то поисковый код где надо размещать? или не надо в этом случае? Спасибо.

delire
28 января 2016, 00:04
http://help.yandex.ru/partner/products-site-search/about.xml
vitasklimin
28 января 2016, 00:04

Кто-то уже запустил новый код?

У меня не срабатывает ни асинхронный, ни синхронный. Старый код работает.

delire
28 января 2016, 00:04
Попробуйте еще раз. Мы видим, что код рабочий.
Обратите внимание, что запрос больше не надо переводить в escape последовательность
vitasklimin
28 января 2016, 00:04

Я так и думал!

Напишите об этом, сейчас потестирую.

delire
28 января 2016, 00:04
Тут http://help.yandex.ru/partner/products-site-search/about.xml описано все как работает сейчас поисковый код.
vitasklimin
28 января 2016, 00:04

Не смейтесь, это инструкция по подключению. А при релизе новой версии принято вести change.log. Его придумали как-раз для того, чтобы не отслеживать всё с нуля, а только изменения.

vitasklimin
28 января 2016, 00:04

Есть контакт. Только теперь стили опять надо править....

Артём Черкасов
28 января 2016, 00:04

Прикольное нововведение, обязательно в будущем попробую на своём сайте разместить, если примут в рся =)

vitasklimin
28 января 2016, 00:04

Коллега,

есть рекомендации по проведению A/B тестирования нововведений? Срезы, метки...?

Salemania2012
28 января 2016, 00:04

Я в рекламе новичек. Подскажите, если поставить поиск, и человек будет его использовать, то я смогу с этого получать определенные деньги? Дайте ссылку, чтоб почиать детальнее о подобном виде заработка :)

delire
28 января 2016, 00:04

Ссылка в самом начале поста http://help.yandex.ru/partner/products-site-search/about.xml

ubicuitos
28 января 2016, 00:04

у меня смежный вопрос, почему нельзя отключить встроенные стили строки поиска? выглядит ужасно, плюс везде проставляет important

myseoinfo
29 апреля, 20:13
Искал старый код хотел попробовать без асинхронного режима, если у кого есть напишите в контакты сайта https://stroyka-gid.ru
Обновлено 29 апреля, 20:14