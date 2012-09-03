Блог Яндекса
сентябрь 2012
Работа над ошибками
3 сентября 2012, 10:13
Всем доброго утра и приятных воспоминаний о крепком и здоровом сне до полудня!
Общественный транспорт в 8 новых городах
3 сентября 2012, 15:02
Сервис маршрутизации на общественном транспорте пришел еще в 8 городов – 4 российских и 4 украинских. Это Тверь, Ижевск, Липецк, Брянск, Винница, Сумы, Тернополь и Ужгород.
Яндекс.Метро для Windows Phone
5 сентября 2012, 12:03
Утром вы едете на встречу на другой конец города. Потом — на тренировку, а вечером друзья зовут вас в новый ресторан. Вы знаете, у каких станций метро все это находится, но смутно представляете, как туда быстрее добраться.
Искать квартиру вот здесь
5 сентября 2012, 14:23
Представляем вам небольшую, но очень приятную новую функцию на Яндекс.Недвижимости — поиск жилья в определённой области карты. Теперь квартиры можно искать, например, так:
Яндекс.Диск: вход свободный
6 сентября 2012, 10:56
Яндекс.Диск стартовал этой весной — в режиме «по инвайтам». За первые месяцы полета мы пригласили на сервис более 400 тысяч пользователей. Сейчас Диск уже набрал нужную высоту, и мы открываем его для всех. Каждый, кто поднимется на борт, получит 10 ГБ свободного пространства. При желании их можно будет увеличить до 20 ГБ, приглашая на сервис друзей.
Приводите роботов на YaC 2012
7 сентября 2012, 15:16
В этом году на Yet another Conference в зоне интерактивного фойе будет проведена выставка робототехники.
Мы приглашаем всех желающих принять в ней участие!
На этот раз вы сможете не только посмотреть других роботов, но и своих показать.
Мы приветствуем любые проявления вашей фантазии:необычные материалы, специфические способности, возможности трансформации.
Заявки принимаются до 20 сентября на ya-events@yandex.ru.
Просим вас указывать в заявке:ФИО (свои, конечно);краткое описание робота – размеры, что умеет, как зовут, есть ли какие-то особенности;нужна ли розетка.
Приглашенные изобретатели покажут свое творение на конференции, а также получат небольшой подарок от Яндекса!
Команда Яндекс.Events,
Медвежата Me to You в Яндекс.Почте
10 сентября 2012, 14:03
Трогательные и добрые плюшевые медвежата Me to You известны во всём мире. Серый мех, голубой нос и заплатки — по этим признакам вы всегда безошибочно их узнаете. Этих мишек можно встретить в виде мягких игрушек, на открытках, детской канцелярии, одежде, товарах для творчества, а с сегодняшнего дня — и в вашей Яндекс.Почте.
Картинки переезжают в новый интерфейс
11 сентября 2012, 13:28
По-турецки dilbilgisi, а по-русски — знание языка
17 сентября 2012, 17:18
Многие из нас почти вошли в режим «жаворонка», идет уже третья неделя учебного года. А турецким студентам и школьникам всё это только предстоит. Потому что сегодня в Турции был первый учебный день. К этому радостному событию мы подготовили турецкую версию проекта «Работа над ошибками» — dilbilgisi.yandex.com.tr.
YaC 2012: ещё больше, ещё интереснее
19 сентября 2012, 14:13
С места – в карьер: в этом году слушателей Yet another Conference ждет чрезвычайно насыщенная программа, состоящая из 4 потоков и 7 секций.
Новые панорамы Самары на Яндекс.Картах
20 сентября 2012, 14:07
Сегодня на Яндекс.Картах обновились панорамы Самары и её окрестностей.
Яндекс открывает программу по поиску уязвимостей
21 сентября 2012, 12:10
Яндекс объявляет «Охоту за ошибками». Это программа по поиску уязвимостей на веб-сервисах и в мобильных приложениях Яндекса для iOS и Android. Любой желающий может попробовать найти в них проблемы безопасности и получить за это денежный приз. Он составит от 3 000 до 30 000 рублей (а в особых случаях - и больше) в зависимости от серьезности обнаруженной уязвимости.
Умная страница в Яндекс.Opera Mini для Android
21 сентября 2012, 16:59
Поиск, который построил Яндекс
23 сентября 2012, 22:56
День рождения у Яндекса был вчера (именно 23 сентября 1997 года на выставке SofTool была анонсирована поисковая машина Yandex.ru). Но мы решили, что воскресенье вы проведете с семьей, а с нами отметите праздник сегодня.
Гипермаркет одежды на Яндексе
25 сентября 2012, 13:46
Вот уже 12 лет Яндекс.Маркет помогает подбирать и покупать электронику, бытовую технику, фотоаппараты и другие полезные товары. А сегодня на базе технологий Маркета мы запускаем гипермаркет одежды и обуви. Это первый в рунете специализированный агрегатор одежды – это значит, что в рамках одного сервиса представлены предложения сотен магазинов одежды и обуви. В России уже подключено свыше 500 интернет-магазинов одежды – то есть простора для выбора у каждого посетителя сервиса больше, чем в любом, даже самом большом офлайн-гипермаркете.
От поиска к выбору
25 сентября 2012, 16:07
Поиск, не обязательно в интернете, а вообще поиск, порой осложняется тем, что ищущий не до конца представляет, чего он хочет. Когда запрос точно и чётко сформулирован в голове — тут всё просто. А вот когда есть только одна-единственная и очень неопределенная вводная?
Досрочный ответ – курсы валют, погода и пробки в подсказках
26 сентября 2012, 16:39
Цель поисковой системы — понять, что именно нужно пользователю, и помочь решить конкретную задачу как можно быстрее.
Прогноз пробок на Яндекс.Картах
28 сентября 2012, 12:24
С приходом осени на дорогах традиционно растут пробки. В этом виноваты и погода, и окончание летних отпусков, и начало сезона деловой активности. Но мы уверены, что многие из наших читателей знают, как прокладывать оптимальные маршруты в объезд дорожных затруднений на Яндекс.Картах.