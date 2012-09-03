В этом году на Yet another Conference в зоне интерактивного фойе будет проведена выставка робототехники.

Мы приглашаем всех желающих принять в ней участие!

На этот раз вы сможете не только посмотреть других роботов, но и своих показать.

Мы приветствуем любые проявления вашей фантазии:

необычные материалы, специфические способности, возможности трансформации.

Заявки принимаются до 20 сентября на ya-events@yandex.ru.

Просим вас указывать в заявке:

ФИО (свои, конечно);краткое описание робота – размеры, что умеет, как зовут, есть ли какие-то особенности;нужна ли розетка.

Приглашенные изобретатели покажут свое творение на конференции, а также получат небольшой подарок от Яндекса!

Команда Яндекс.Events,