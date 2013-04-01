27 апреля в Киеве пройдет Я.Субботник + APIшник – технологическое мероприятие Яндекса, состоящее из двух частей.

Сотрудники московского, питерского, киевского и симферопольского офисов расскажут о технологиях и инструментах, полезных практиках, решениях и API сервисов Яндекса.

Я.Субботник будет полезен разработчикам, техническим специалистам, а также студентам технических специальностей, а на APIшник мы приглашаем в первую очередь разработчиков, вебмастеров и владельцев веб-студий.

Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.

Чтобы мы могли рассчитать общее количество участников на площадке, при регистрации вам понадобится выбрать одно из двух мероприятий. Регистрация на выбранное мероприятие даёт возможность посетить обе программы. Регистрироваться дважды не нужно.

На Я.Cубботнике вы узнаете о том, как организована эксплуатация и разработка стремительно развивающегося сервиса Яндекс.Диск, о задачах, которые решает команда, в какой архитектуре она живет и какие технологии использует. Мы поговорим про diff-обновления статических ресурсов и про то, как можно уменьшить объём загрузки статики при помощи мощного опенсорсного инструмента borschik. Также расскажем о создании одностраничных сайтов с сервис-ориентированной архитектурой и о том, что от них требуется. Ещё побеседуем про методологию написания кода и взаимодействие в территориально распределённой команде Яндекс.Поиска, поделимся опытом обслуживания кода и рассмотрим существующие процессы для соблюдения релизного цикла.

На APIшнике вы узнаете, что такое Яндекс.API и сколько их бывает. Также мы поговорим про то, на что способен Яндекс.Перевод и как его использовать, расскажем о существующих API Безопасного Поиска Яндекса и о том, как проверять страницы на угрозу пользователям. Вместе подумаем, как адаптировать свой сайт под новую систему событий IE10. А ещё покажем малоизвестные возможности API Яндекс.Карт, поделимся технологией активных областей и поговорим о том, как всё это использовать, чтобы пользователям было удобнее работать.

Полная программа и тезисы Я.Субботника + APIшника.

Регистрация закрывается 24 апреля в 18:00 по местному времени.

Для тех, кто не сможет посетить мероприятие, но хотел бы послушать доклады, на сайте мероприятия будет организована онлайн-трансляция. Для её просмотра регистрация не нужна.

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