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Блог Яндекса

апрель 2013
Яндекс.Почта: в поисках истины
1 апреля 2013, 12:31
1 апреля 2013 года.
Менеджер браузеров
2 апреля 2013, 15:45
Некоторые программы при установке меняют настройки ваших браузеров: домашнюю страницу, поиск по умолчанию, сам браузер по умолчанию. Некоторые разработчики таких программ предупреждают об изменениях в одном из окон установки, и от предлагаемых настроек можно отказаться, просто сняв одну-две галочки. А иногда случается, что программа изменяет настройки молча, и пользователя ждёт сюрприз при следующем запуске браузера.
Яндекс.DNS — новый инструмент для защиты домашней сети
3 апреля 2013, 12:00
Интернет — это в первую очередь информация, и это хорошо. Но не весь интернет одинаково полезен. Некоторые сайты могут заразить компьютер вирусом или выманить личные данные у доверчивых пользователей, которых много среди старшего поколения. А в какие-то уголки сети вряд ли стоит заглядывать детям.
Яндекс.Почта — только то, что нужно вам
3 апреля 2013, 15:07
Яндекс.Почта упрощает работу с письмами от скидочных сайтов.
Sprechen и parlez-vous в подсказках Яндекса
5 апреля 2013, 16:35
С сегодняшнего дня подсказки Яндекса стали трилингвальными, научившись мгновенно переводить французские и немецкие слова на русский и vice versa. Если вы не знаете, что такое vice versa, спросите у Яндекса — англо-русский и русско-английский перевод в подсказках работает с прошлого года.
Первая Вебмастерская в Москве, 20 апреля 2013 года
8 апреля 2013, 14:55

 

20 апреля 2013 года пройдет «Вебмастерская» – новая конференция Яндекса для всех, кто занимается созданием и развитием сайтов. Если вы – вебмастер, интернет-маркетолог, веб-аналитик или владелец сайта, то вам наверняка будет интересно.

Открываем дачный сезон: Яндекс.Электрички для Windows Phone
9 апреля 2013, 13:04
 
Обучаем контекстной рекламе с нуля
11 апреля 2013, 12:07
Совсем скоро в Яндексе начнет работу Школа контекстной рекламы.
Обновления на картах Яндекса: от Приволжья до Урала (и не только)
11 апреля 2013, 13:15
На днях произошло большое обновление на Картах: мы загрузили новые схемы и спутниковые снимки отдельных городов и даже целых стран.
События в Яндекс.Почте. Начало
11 апреля 2013, 15:45
Со вчерашнего дня тем, кого в письме звали на встречу, например, так:
Школа анализа данных Яндекса вновь ищет таланты
12 апреля 2013, 14:09
Позавчера, 10 апреля, стартовал очередной приём заявок на поступление в Школу анализа данных Яндекса. 
Новые сервисы Яндекс.Денег для украинских пользователей: ввод и вывод с помощью карт и банкоматов ПриватБанка
15 апреля 2013, 10:08
У украинских пользователей появилась возможность получать переводы Яндекс.Деньгами в любых банкоматах ПриватБанка. Перевод может отправить любой идентифицированный пользователь — при этом ему даже не нужно быть клиентом банка. Всё, что от вас требуется: получить SMS с данными перевода на свой российский или украинский номер мобильного и взять его с собой к банкомату.
Я.Субботник + APIшник в Киеве = двойная польза
15 апреля 2013, 12:34

27 апреля в Киеве пройдет Я.Субботник + APIшник –  технологическое мероприятие Яндекса, состоящее из двух частей. 

Сотрудники московского, питерского, киевского и симферопольского офисов расскажут о технологиях и инструментах, полезных практиках, решениях и API сервисов Яндекса. 

Я.Субботник будет полезен разработчикам, техническим специалистам, а также студентам технических специальностей, а на APIшник мы приглашаем в первую очередь разработчиков, вебмастеров и владельцев веб-студий.

Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.

Чтобы мы могли рассчитать общее количество участников на площадке, при регистрации вам понадобится выбрать одно из двух мероприятий. Регистрация на выбранное мероприятие даёт возможность посетить обе программы. Регистрироваться дважды не нужно. 

На Я.Cубботнике вы узнаете о том, как организована эксплуатация и разработка стремительно развивающегося сервиса Яндекс.Диск, о задачах, которые решает команда, в какой архитектуре она живет и какие технологии использует. Мы поговорим про diff-обновления статических ресурсов и про то, как можно уменьшить объём загрузки статики при помощи мощного опенсорсного инструмента borschik. Также расскажем о создании одностраничных сайтов с сервис-ориентированной архитектурой и о том, что от них требуется. Ещё побеседуем про методологию написания кода и взаимодействие в территориально распределённой команде Яндекс.Поиска, поделимся опытом обслуживания кода и рассмотрим существующие процессы для соблюдения релизного цикла.

На APIшнике вы узнаете, что такое Яндекс.API и сколько их бывает. Также мы поговорим про то, на что способен Яндекс.Перевод и как его использовать, расскажем о существующих API Безопасного Поиска Яндекса и о том, как проверять страницы на угрозу пользователям. Вместе подумаем, как адаптировать свой сайт под новую систему событий IE10. А ещё покажем малоизвестные возможности API Яндекс.Карт, поделимся технологией активных областей и поговорим о том, как всё это использовать, чтобы пользователям было удобнее работать.

Полная программа и тезисы Я.Субботника + APIшника. 

Регистрация закрывается 24 апреля в 18:00 по местному времени.

Для тех, кто не сможет посетить мероприятие, но хотел бы послушать доклады, на сайте мероприятия будет организована онлайн-трансляция. Для её просмотра регистрация не нужна.

Яндекс.Events, делимся знаниями

Отзывы о фильмах на Яндекс.Афише
17 апреля 2013, 14:14
Что делать, если вы собираетесь в кино на премьеру, но боитесь, что картина не оправдает ваших ожиданий? На что лучше пойти с шумной компанией друзей, а на что – вдвоем с близким человеком?
Яндекс.Почта: чуть ближе к скорости света
17 апреля 2013, 15:17
Яндекс.Почтой пользуются миллионы людей. Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать её ещё удобнее и быстрее. Препятствия на этом пути возникают самые разные, и не всегда они лежат в сфере высоких технологий. Одно из таких препятствий – это расстояние.
Яндекс.Маркет: делитесь впечатлениями
17 апреля 2013, 15:39
Ежедневно три тысячи пользователей Яндекс.Маркета становятся его соавторами. Они пишут отзывы на товары и магазины, чтобы помочь в выборе товаров миллионам других людей. Сегодня мы обновили ту часть Маркета, которая предназначена для ваших впечатлений от покупок.
Яндекс.Диск: делитесь папками в один клик
18 апреля 2013, 15:11
С сегодняшнего дня в Яндекс.Диске можно делиться не только файлами, но и целыми папками. Если раньше для каждого файла нужно было формировать отдельную ссылку, то теперь можно сразу опубликовать папку с множеством документов или фотографий внутри.
Яндекс.Афиша знает, как пройти в библиотеку в три часа ночи
19 апреля 2013, 14:16
С 19 на 20 апреля в России пройдёт акция «Библионочь». Это масштабное событие объединяет всё, что связано с книгами и литературой, но только под покровом ночи. Ведь книга всегда интереснее, если читать её с фонариком, когда кругом уже все спят.
Национальный корпус русского языка
22 апреля 2013, 13:35
Национальный корпус русского языка — крупнейшее электронное собрание текстов, включающее более 500 млн словоупотреблений. Это один из основных источников, к которому обращаются лингвисты, исследующие русский язык. Проект был запущен 9 лет назад, в апреле 2004 года. Корпус пополняется и поддерживается силами многих организаций, среди которых Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН, Институт проблем передачи информации РАН, МГУ и многие другие. С самого начала Яндекс разрабатывал адаптированную для НКРЯ версию поисковой машины для поиска текстов с разного рода разметкой.
Большое обновление мобильного Яндекс.Маркета
23 апреля 2013, 13:58
Специально к началу дачного сезона для любителей онлайн-шоппинга мы представляем большое обновление мобильного Яндекс.Маркета. Теперь совершать покупки со смартфонов, не вставая с любимого плетёного кресла, станет ещё удобнее и быстрее.