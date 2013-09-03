Любой поиск в интернете начинается с запроса, который пользователь вводит в поисковую строку. Запросы могут быть разными, и дело даже не в длине или формулировке, а в самой их форме. Обычно запрос — это слово или несколько слов, но иногда проще решить задачу без них. Скажем, описывать словами, что нарисовано на той или иной картинке, бывает затруднительно. А теперь и не нужно — Яндекс научился искать не только с помощью слов, но и с помощью картинок.