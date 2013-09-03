Блог Яндекса
сентябрь 2013
Яндекс.Перевод освоил 14 новых языков
3 сентября 2013, 12:57
В сервисе Яндекс.Перевод появилось 14 новых языков: эстонский, латышский, литовский, армянский, азербайджанский, греческий, словацкий, словенский, албанский, каталанский, македонский, финский, венгерский и норвежский. Таким образом, Яндекс.Перевод знает уже 33 языка и умеет переводить с любого из них на любой другой.
Малый ШАД начинает новый курс лекций
4 сентября 2013, 13:02
В 2007 году мы открыли Школу анализа данных (ШАД) для студентов и выпускников вузов. Она готовит специалистов в области анализа данных и извлечения информации из интернета. А этой весной у нас появился Малый ШАД — для старшеклассников. 21 сентября в нём снова начнутся занятия.
Партнёрская программа для независимых исполнителей на Яндекс.Музыке
5 сентября 2013, 12:55
Когда-то пределом мечтаний любого музыканта был контракт с крупным лейблом. Сегодня начинающие артисты могут обходиться и без них. Появился другой путь — независимость и самостоятельное продвижение в интернете.
Yet another Conference 2013: программа
6 сентября 2013, 13:13
До главной технологической конференции Яндекса Yet another Conference 2013 осталось меньше месяца. Пришло время рассказать о самом интересном — программе.
Яндекс научился искать без слов
9 сентября 2013, 12:47
Любой поиск в интернете начинается с запроса, который пользователь вводит в поисковую строку. Запросы могут быть разными, и дело даже не в длине или формулировке, а в самой их форме. Обычно запрос — это слово или несколько слов, но иногда проще решить задачу без них. Скажем, описывать словами, что нарисовано на той или иной картинке, бывает затруднительно. А теперь и не нужно — Яндекс научился искать не только с помощью слов, но и с помощью картинок.
Платите за мобильный через Яндекс
10 сентября 2013, 13:49
Практически каждому человеку время от времени приходится решать одну и ту же задачу — как заплатить за мобильную связь. Каждый день пользователи Яндекса около 100 тысяч раз ищут, как [оплатить мобильный] и [положить деньги на телефон]. Обычно ответ находится на сайте сотового оператора или платёжной системы, но сегодня решение стало ещё ближе. Теперь оплатить мобильную связь можно прямо со страницы результатов поиска. В ответ на запросы об оплате мобильного Яндекс покажет вам форму пополнения счёта. Пополнить баланс можно и со счёта на Яндекс.Деньгах, и с банковской карты.
Безопасность в интернете: вирусы
11 сентября 2013, 14:39
Мы продолжаем серию публикаций о безопасности в интернете, начатую рассказом о фишинге. Сегодня — об устройстве антивирусной системы Яндекса и способах обезопасить себя от вирусов в интернете.
Яндекс и LinguaLeo стали партнёрами
11 сентября 2013, 17:03
С сегодняшнего дня Яндекс и LinguaLeo помогают узнавать новое вместе. Теперь пользователи Яндекс.Перевода могут сохранять незнакомые английские слова на сервисе LinguaLeo для изучения, а пользователи LinguaLeo при изучении английского смогут переводить слова, фразы и целые тексты с помощью сервиса Яндекс.Перевод.
Нельзя просто так взять и найти сисадмина
16 сентября 2013, 13:53
Сегодня мы открываем новый набор на Курсы информационных технологий Яндекса (КИТ). Эти курсы предназначены для студентов и молодых специалистов, которым интересны системное администрирование и информационная безопасность. Чтобы попасть на курсы, необходимо зарегистрироваться и выполнить несколько заданий в системе Яндекс.Contest. Запись открыта до 9 октября.
Сферические панорамы в Картах
17 сентября 2013, 11:55
Сегодня на Яндекс.Картах появились панорамы Владимира, Осташкова, Смоленска, Суздаля, Твери, Торжка, Уфы и Юрьева-Польского, снятые с воздуха. Чтобы снять местные красоты с наиболее удачных ракурсов, маршрут облёта городов составляли наши краеведы.
Самые сложные слова в поисковых запросах
18 сентября 2013, 13:00
Поиск Яндекса автоматически распознаёт ошибки в запросах. Для определения ошибок используются данные о частоте и сочетаемости слов в запросах, история исправлений и уточнений запросов, которые делают сами пользователи, а также статистика употребления слов на крупных сайтах, таких как Википедия.
Тест на менеджера
19 сентября 2013, 12:50
В конце августа в Школе менеджеров Яндекса (ШМЯ) был выпускной. В этот день многие сотрудники Яндекса из своих окон могли наблюдать, как студенты и кураторы ШМЯ, взявшись за руки, выстраивали во внутреннем дворике такую звёздочку:
Yet another Conference 2013: 23 стенда и 2 робота
23 сентября 2013, 13:41
Менеджеры команды Яндекс.Мероприятий трудятся не покладая рук, а это верный признак того, что главная технологическая конференция Яндекса Yet another Conference 2013 всё ближе. Мы уже рассказывали о докладчиках и программе, а сегодня, как и обещали, представляем стенды. И кое-что ещё.
Индекс цен на товары в интернет-магазинах
25 сентября 2013, 10:54
Сегодня в России впервые появился публичный индекс цен на товары в интернет-магазинах. С его помощью все — как специалисты, так и просто заинтересованные пользователи — могут проверять каждую неделю, насколько дороже (или дешевле) стала наша жизнь.
Как дома
27 сентября 2013, 13:45
Как вы, наверное, уже знаете, в наших офисах можно жить. Открыты они круглые сутки, а кроме столов и компьютеров есть кухни, пуфики, гамаки, душевые и много ещё чего (светофор, скажем, отлично заменяет ночник). Московские сотрудники, например, часто пользовались такой недокументированной возможностью офиса в августе 2010, когда столица была затянута густым смогом. Но дело тут не только в мебели и режиме работы.