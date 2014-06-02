Блог Яндекса
июнь 2014
Перевод без интернета вдали от дома
2 июня 2014, 12:53
В преддверии сезона отпусков мы научили приложение Яндекс.Перевод для iPhone переводить в режиме офлайн. Теперь в зарубежной поездке вы сможете узнать, что такое entrada gratuita или entrecôte de boeuf, не тратя деньги на мобильный интернет в роуминге или время — на поиск сетей Wi-Fi.
Острова на горизонте
5 июня 2014, 15:12
Если вы пользовались Яндексом сегодня, то могли заметить, что внешний вид главной страницы и страницы результатов поиска немного изменился. Эти изменения — часть островного дизайна наших сервисов.
Стандарты массовых рассылок: от слов к делу
9 июня 2014, 14:40
Сегодня Яндекс.Почта запустила новый механизм защиты пользователей от ненужных писем, о котором мы рассказывали в конце марта. Теперь вы можете отписаться от рассылки, даже если её авторы не предусмотрели такой возможности, — с помощью кнопки «Отписаться» в меню.
Безопасность в интернете: программы-обёртки
10 июня 2014, 12:54
Каждый день пользователи присылают в службу поддержки Яндекса несколько десятков жалоб на то, что компьютер стал вести себя как-то странно. Что-то не работает, что-то выглядит непривычно, что-то очень тормозит. В последнее время много жалоб связано с работой так называемых программ-обёрток. Это программы, которые устанавливают на компьютер бесполезное или даже опасное программное обеспечение, причём без явного согласия пользователя. Потом это ПО закрепляется в системе так, что удалить его стандартными способами невозможно.
Большой футбол на Яндексе
11 июня 2014, 11:21
Сегодня мы запустили спецпроект, посвящённый чемпионату мира по футболу в Бразилии. На сайте проекта вы найдёте всю информацию об игроках и командах чемпионата, расписание матчей, турнирные таблицы, статистику и ссылки на видеотрансляции — словом, всё, что нужно болельщику.
Рейтинг и отзывы в Яндекс.Городе
18 июня 2014, 12:23
Сегодня мы запустили Яндекс.Город. Это сервис, который поможет вам быстро выбрать нужную организацию — будь то ближайший салон красоты, ресторан для празднования дня рождения или хороший боулинг-клуб. Яндекс.Город учитывает при поиске ваши конкретные пожелания (например, наличие веранды или гостевой парковки) и показывает подробности — в том числе рейтинг и отзывы посетителей. Любую организацию можно найти через строку поиска, и у каждой есть своя карточка, с фотографиями и справочной информацией.
Какой должна быть хорошая карта
19 июня 2014, 08:51
Каждый день Яндекс.Картами пользуются миллионы людей. И каждый из них по-своему — кто-то смотрит пробки, кто-то ищет организации, кто-то строит маршруты, и почти все используют карту для ориентирования. Как должна выглядеть карта, чтобы решать все эти разнообразные задачи? Какие карты хорошие, а какие плохие? Что должно быть нарисовано, а что нет? Подходов огромное множество. Вот, например, некоторые старые карты Москвы:
Яндекс.Диск научился обмениваться снимками с соцсетями
23 июня 2014, 16:25
В Яндекс.Диске появилась новая возможность — загружать фотографии из социальных сетей сразу в облако. И наоборот — публиковать фото на своих страницах прямо из Диска. Эта возможность особенно пригодится активным пользователям — публиковать снимки можно одновременно во всех популярных соцсетях.
Яндекс.Маркет меняет формат
25 июня 2014, 12:00
На Яндекс.Маркете появилась возможность оплаты заказанного в магазине товара и начала работу система защиты покупателей. Мы анонсировали эти изменения в ноябре 2013 года, когда была запущена единая корзина, и вот они наступили.
Яндекс закрывает Я.ру
26 июня 2014, 13:37
Мы закрываем наш хостинг блогов — Я.ру. До конца лета все блоги и клубы перестанут быть доступны. Не беспокойтесь, никакие материалы при этом не пропадут. Уже сегодня у пользователей Я.ру появилась возможность перенести все свои записи в Живой Журнал — создать новый аккаунт или добавить к существующему. Все ваши друзья с Я.ру, которые зарегистрированы в ЖЖ, автоматически окажутся у вас в друзьях и там. Переехать можно до 1 ноября. Кроме того, мы сохраним полный архив каждого пользователя — все записи, комментарии и посты в клубы. Архив вы сможете найти на вашем Яндекс.Диске.
Выпускники ШАД стали призёрами чемпионата мира по программированию
27 июня 2014, 15:35
Выпускники Школы анализа данных 2014 года Михаил Колупаев и Вячеслав Алипов завоевали бронзовые медали командного чемпионата мира по программированию ACM ICPC 2014 в составе команды НИУ ВШЭ. Финал чемпионата состоялся на этой неделе в Екатеринбурге.
Не только поиск
30 июня 2014, 11:50
Искать изображения в интернете доводилось практически каждому. До 80% пользователей в России ищут картинки не реже нескольких раз в неделю, а четверть — каждый день. Если записать поисковые запросы только пользователей Яндекс.Картинок за один день и издать их в виде книг, получится целая библиотека размером 640 томов. В общем, ищут картинки много и часто, причём с самыми разными целями. Чтобы приблизить людей к достижению этих целей, команда Яндекс.Картинок регулярно проводит исследования, и сегодня мы хотим рассказать о результатах одного из них.
Вертикальный баннер на главной Яндекса
30 июня 2014, 14:59
Несколько дней назад на главной странице Яндекса появился вертикальный рекламный баннер. Выглядит он так: