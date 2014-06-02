Мы закрываем наш хостинг блогов — Я.ру. До конца лета все блоги и клубы перестанут быть доступны. Не беспокойтесь, никакие материалы при этом не пропадут. Уже сегодня у пользователей Я.ру появилась возможность перенести все свои записи в Живой Журнал — создать новый аккаунт или добавить к существующему. Все ваши друзья с Я.ру, которые зарегистрированы в ЖЖ, автоматически окажутся у вас в друзьях и там. Переехать можно до 1 ноября. Кроме того, мы сохраним полный архив каждого пользователя — все записи, комментарии и посты в клубы. Архив вы сможете найти на вашем Яндекс.Диске.